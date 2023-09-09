متضامن مع الشعب المغربي الشقيق

السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة

أصالة عن نفسي و نيابة عن جميع اهل اللمة

أعرب عن تضامني الكبير مع اهلي في المغرب الشقيق

و اقدم كل التعازي لعائلات الضحايا

راجيا من الله عز و جل الشفاء العاجل لكل المصابين



ايها الشعب المغربي الشقيق

اليوم نحن كلنا مغاربة

قلوبنا معكم

و عقولنا معكم

و دعواتنا لكم



اليوم نضع السياسة جابنا

و نقف مع الشعب المغربي الشقيق