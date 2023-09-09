متضامن مع الشعب المغربي الشقيق

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 16,055
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة
أصالة عن نفسي و نيابة عن جميع اهل اللمة
أعرب عن تضامني الكبير مع اهلي في المغرب الشقيق
و اقدم كل التعازي لعائلات الضحايا
راجيا من الله عز و جل الشفاء العاجل لكل المصابين
ايها الشعب المغربي الشقيق
اليوم نحن كلنا مغاربة
قلوبنا معكم
و عقولنا معكم
و دعواتنا لكم
اليوم نضع السياسة جابنا
و نقف مع الشعب المغربي الشقيق
أصالة عن نفسي و نيابة عن جميع اهل اللمة
أعرب عن تضامني الكبير مع اهلي في المغرب الشقيق
و اقدم كل التعازي لعائلات الضحايا
راجيا من الله عز و جل الشفاء العاجل لكل المصابين
ايها الشعب المغربي الشقيق
اليوم نحن كلنا مغاربة
قلوبنا معكم
و عقولنا معكم
و دعواتنا لكم
اليوم نضع السياسة جابنا
و نقف مع الشعب المغربي الشقيق