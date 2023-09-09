متضامن مع الشعب المغربي الشقيق

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,055
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة
أصالة عن نفسي و نيابة عن جميع اهل اللمة
أعرب عن تضامني الكبير مع اهلي في المغرب الشقيق
و اقدم كل التعازي لعائلات الضحايا
راجيا من الله عز و جل الشفاء العاجل لكل المصابين

ايها الشعب المغربي الشقيق
اليوم نحن كلنا مغاربة
قلوبنا معكم
و عقولنا معكم
و دعواتنا لكم

اليوم نضع السياسة جابنا
و نقف مع الشعب المغربي الشقيق
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ربي ينصرهم في مصيبتهم
لكان كان اقوى غير بشوية لكان مرانيش معاكم دك.
لكل شخص يشمت فيهم ، احمد الله للطفه بنا
اللهم ارحمهم وارحمنا والطف بنا
 
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