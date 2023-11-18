سؤال لكل واحد في المنتدى

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
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أنثى
كل واحد يدخل يجاوب على السؤال

واحد سقسى صحابو

قالهم واش هي الحاجة الصعيبة في هذه الحياة

لول قال الموت هو الحاجة الصعيبة فالحياة

الثاني قال الحب من طرف واحد هو الاصعب

الثالث قال الجرح من اقرب الناس ليك أصعب شي

الرابع قال انك تعيش طول حياتك وحيد

والخامسالدنيا كي تبعدك على ناس تحبهم هو أصعب شيء

ونتوما واش هو أصعب أصعب شئ في الدنيا تقدر تحس بيه

هي ونتوما واش تقولو واش هو أصعب شئ مريت بيه حتى وإن كان تجربة


تحياتي للجميع

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صباح الخير هندو الغالية
يومك خير و بركة اخيتي

بالنسبة لي اصعب موقف هو عندما يكون انسان عزيز عليك محتاج او يتألم او مظلوم او مريض
و انا عاجز عن مساعدته او مساندته او نصرته و تتركه يقاوم لوحده
راح يكون الموقف صعب للغاية
 
صباح الخير …

أصعب شيء يمر على الإنسان في تقديري
هو غدر ذوي القربى وطعنهم لك من الخلف
في وقت انت تأمن جانبهم ..
 
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