سؤال لكل واحد في المنتدى

كل واحد يدخل يجاوب على السؤال



واحد سقسى صحابو



قالهم واش هي الحاجة الصعيبة في هذه الحياة



لول قال الموت هو الحاجة الصعيبة فالحياة



الثاني قال الحب من طرف واحد هو الاصعب



الثالث قال الجرح من اقرب الناس ليك أصعب شي



الرابع قال انك تعيش طول حياتك وحيد



والخامسالدنيا كي تبعدك على ناس تحبهم هو أصعب شيء



ونتوما واش هو أصعب أصعب شئ في الدنيا تقدر تحس بيه



هي ونتوما واش تقولو واش هو أصعب شئ مريت بيه حتى وإن كان تجربة



