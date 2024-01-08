أخبر طفلك عن غزة

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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غزة هي مدينة فلسطينية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. إنها مدينة قديمة يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وقد كانت مركزًا تجاريًا وثقافيًا مهمًا في المنطقة.

Image of مدينة غزة
مدينة غزة


يعيش في غزة حوالي 2 مليون شخص، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم في حرب 1948. يعيش سكان غزة في ظروف صعبة للغاية، حيث يعاني القطاع من الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 15 عامًا.

رغم كل التحديات التي تواجهها، فإن غزة مدينة جميلة ونابضة بالحياة. لديها تاريخ غني وثقافة نابضة بالحياة. غزة هي أيضًا موطن لشعب قوي ومثابر يكافح من أجل حقوقه.

إليكم بعض الأشياء التي يمكنك أن تخبرها لطفلك عن غزة:

  • غزة مدينة قديمة يعود تاريخها إلى آلاف السنين.
  • غزة هي موطن لشعب قوي ومثابر.
  • يعاني سكان غزة من الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 15 عامًا.
إليكم بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها على طفلك حول غزة:

  • هل تعلم أن غزة مدينة قديمة؟ كم عمرها تعتقد؟
  • ما الذي تعرفه عن شعب غزة؟ ما الذي يجعلهم أقوياء ومثابرين؟
  • ما الذي تعرفه عن الحصار الإسرائيلي؟ كيف يؤثر على سكان غزة؟
بإخبار طفلك عن غزة، يمكنك مساعدته على فهم العالم من حوله. يمكنك أيضًا مساعدته على تطوير التعاطف والرحمة تجاه الآخرين.
 
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