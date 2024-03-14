قلب اللوز من مطبخي

السلام عليكم لحباب ان شاء الله تكونو كامل بخيراليوم جبتلكم وصفة قلب اللوز او (الهريسة) حنا نقولولها من مطبخي جات ولا اروع كيما لي تنباعالمقادير3كيسان نتاع ام وليد تشيشة خاصة بقلب اللوزرشة ملحم ص فانيلامن جهة اخرى نضع نصف كاس ماء و النصف الآخر ماء الزهر و نضعه يغلي فوق النار بعد الغليان نضع 2 كيسان سكرو نخلط حتى يذوب السكر و يبرد الخليط و نضعها فوق السميد و نخلط باليد حتى يتجانسناخد الصينية مقاسها 30/24 نذهنها بزبدة او السمن و نضع فيها الخليط نسويه و نقطع و نضع حبات اللوز و نضعها في الفرن على180 فقط من التحت كي تتحمر من الأطراف نشعل من الفوق تتحمر مليح بعدها نسقي بالشاربات على دفعات و ندخلها الفرن و هو مطفي ليلة كاملة.الشاربات:كأس سكر و 3كيسان ماء عند الغليان نحسب 10د ونطفي و نزيدها شوية ماء الزهرشهية طيبةتحياتي