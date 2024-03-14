قلب اللوز من مطبخي

بسمة القلوب

بسمة القلوب

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السلام عليكم لحباب ان شاء الله تكونو كامل بخير
اليوم جبتلكم وصفة قلب اللوز او (الهريسة) حنا نقولولها من مطبخي جات ولا اروع كيما لي تنباع

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المقادير
3كيسان نتاع ام وليد تشيشة خاصة بقلب اللوز
رشة ملح
م ص فانيلا
من جهة اخرى نضع نصف كاس ماء و النصف الآخر ماء الزهر و نضعه يغلي فوق النار بعد الغليان نضع 2 كيسان سكرو نخلط حتى يذوب السكر و يبرد الخليط و نضعها فوق السميد و نخلط باليد حتى يتجانس
ناخد الصينية مقاسها 30/24 نذهنها بزبدة او السمن و نضع فيها الخليط نسويه و نقطع و نضع حبات اللوز و نضعها في الفرن على180 فقط من التحت كي تتحمر من الأطراف نشعل من الفوق تتحمر مليح بعدها نسقي بالشاربات على دفعات و ندخلها الفرن و هو مطفي ليلة كاملة.
الشاربات:
كأس سكر و 3كيسان ماء عند الغليان نحسب 10د ونطفي و نزيدها شوية ماء الزهر
شهية طيبة
تحياتي
 
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