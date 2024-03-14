قلب اللوز من مطبخي

بسمة القلوب
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السلام عليكم لحباب ان شاء الله تكونو كامل بخير
اليوم جبتلكم وصفة قلب اللوز او (الهريسة) حنا نقولولها من مطبخي جات ولا اروع كيما لي تنباع
المقادير
3كيسان نتاع ام وليد تشيشة خاصة بقلب اللوز
رشة ملح
م ص فانيلا
من جهة اخرى نضع نصف كاس ماء و النصف الآخر ماء الزهر و نضعه يغلي فوق النار بعد الغليان نضع 2 كيسان سكرو نخلط حتى يذوب السكر و يبرد الخليط و نضعها فوق السميد و نخلط باليد حتى يتجانس
ناخد الصينية مقاسها 30/24 نذهنها بزبدة او السمن و نضع فيها الخليط نسويه و نقطع و نضع حبات اللوز و نضعها في الفرن على180 فقط من التحت كي تتحمر من الأطراف نشعل من الفوق تتحمر مليح بعدها نسقي بالشاربات على دفعات و ندخلها الفرن و هو مطفي ليلة كاملة.
الشاربات:
كأس سكر و 3كيسان ماء عند الغليان نحسب 10د ونطفي و نزيدها شوية ماء الزهر
شهية طيبة
تحياتي
اليوم جبتلكم وصفة قلب اللوز او (الهريسة) حنا نقولولها من مطبخي جات ولا اروع كيما لي تنباع
المقادير
3كيسان نتاع ام وليد تشيشة خاصة بقلب اللوز
رشة ملح
م ص فانيلا
من جهة اخرى نضع نصف كاس ماء و النصف الآخر ماء الزهر و نضعه يغلي فوق النار بعد الغليان نضع 2 كيسان سكرو نخلط حتى يذوب السكر و يبرد الخليط و نضعها فوق السميد و نخلط باليد حتى يتجانس
ناخد الصينية مقاسها 30/24 نذهنها بزبدة او السمن و نضع فيها الخليط نسويه و نقطع و نضع حبات اللوز و نضعها في الفرن على180 فقط من التحت كي تتحمر من الأطراف نشعل من الفوق تتحمر مليح بعدها نسقي بالشاربات على دفعات و ندخلها الفرن و هو مطفي ليلة كاملة.
الشاربات:
كأس سكر و 3كيسان ماء عند الغليان نحسب 10د ونطفي و نزيدها شوية ماء الزهر
شهية طيبة
تحياتي