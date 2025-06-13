دزيريات باللوز ..... من مطبخي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





دزيريات باللوز ( حلوة تقليدية جزائرية ) من مطبخي



العجينة :

500 غ فرينة + 100 غ مارغرين ( زبدة ) قرصة ملح ( إختيارية )

نخلطهم حتى يتجانسوا و نلم بماء زهر للحصول على عجينة متماسكة ترتاح و ندلكها شوية نغطيها بغلاف شفاف غذائي



الحشو :

1 كلغ لوز مقشر + 500 غ سكر عادي + 200 غ سكر ناعم و فانيلا

نخلطهم و نرحيهم مع بعض رقيق جدا

نجمع بالبيض للحصول على حشو نقدرو نشكلوه

نشكل كرات وزن 30 إلى 35 غ و نتركهم جانبا



نرجع للعجين نحل بالحلال و بمساعدة الفرينة

نحلوه بعدها في la machine à pâte في الرقم 1 و بعدها 4 و بعدها 7 أو 8 حسب الآلة ( كل وحدة و كيفاش تخدم )



نطبع بمول دائري قطره يكون مناسب لكرات اللوز



كل دائرة نحط كرة من اللوز و نقرصو في الأطراف للحصول على الشكل المطلوب



نستفهم في صينية الفرن فيها ورق طهي و ندخلهم يطيبو حتى يكتسبو اللون الذهبي



مباشرة من الفرن إلى عسيلة مخففة بماء الزهر و نخليهم يشربو العسيلة لأكثر من 10 دقائق



نقطرهم فوق une grille يقطرو



و نقدموهم

