دزيريات باللوز ..... من مطبخي

ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
دزيريات باللوز ( حلوة تقليدية جزائرية ) من مطبخي
العجينة :
500 غ فرينة + 100 غ مارغرين ( زبدة ) قرصة ملح ( إختيارية )
نخلطهم حتى يتجانسوا و نلم بماء زهر للحصول على عجينة متماسكة ترتاح و ندلكها شوية نغطيها بغلاف شفاف غذائي
الحشو :
1 كلغ لوز مقشر + 500 غ سكر عادي + 200 غ سكر ناعم و فانيلا
نخلطهم و نرحيهم مع بعض رقيق جدا
نجمع بالبيض للحصول على حشو نقدرو نشكلوه
نشكل كرات وزن 30 إلى 35 غ و نتركهم جانبا
نرجع للعجين نحل بالحلال و بمساعدة الفرينة
نحلوه بعدها في la machine à pâte في الرقم 1 و بعدها 4 و بعدها 7 أو 8 حسب الآلة ( كل وحدة و كيفاش تخدم )
نطبع بمول دائري قطره يكون مناسب لكرات اللوز
كل دائرة نحط كرة من اللوز و نقرصو في الأطراف للحصول على الشكل المطلوب
نستفهم في صينية الفرن فيها ورق طهي و ندخلهم يطيبو حتى يكتسبو اللون الذهبي
مباشرة من الفرن إلى عسيلة مخففة بماء الزهر و نخليهم يشربو العسيلة لأكثر من 10 دقائق
نقطرهم فوق une grille يقطرو
و نقدموهم
دزيريات باللوز ( حلوة تقليدية جزائرية ) من مطبخي
العجينة :
500 غ فرينة + 100 غ مارغرين ( زبدة ) قرصة ملح ( إختيارية )
نخلطهم حتى يتجانسوا و نلم بماء زهر للحصول على عجينة متماسكة ترتاح و ندلكها شوية نغطيها بغلاف شفاف غذائي
الحشو :
1 كلغ لوز مقشر + 500 غ سكر عادي + 200 غ سكر ناعم و فانيلا
نخلطهم و نرحيهم مع بعض رقيق جدا
نجمع بالبيض للحصول على حشو نقدرو نشكلوه
نشكل كرات وزن 30 إلى 35 غ و نتركهم جانبا
نرجع للعجين نحل بالحلال و بمساعدة الفرينة
نحلوه بعدها في la machine à pâte في الرقم 1 و بعدها 4 و بعدها 7 أو 8 حسب الآلة ( كل وحدة و كيفاش تخدم )
نطبع بمول دائري قطره يكون مناسب لكرات اللوز
كل دائرة نحط كرة من اللوز و نقرصو في الأطراف للحصول على الشكل المطلوب
نستفهم في صينية الفرن فيها ورق طهي و ندخلهم يطيبو حتى يكتسبو اللون الذهبي
مباشرة من الفرن إلى عسيلة مخففة بماء الزهر و نخليهم يشربو العسيلة لأكثر من 10 دقائق
نقطرهم فوق une grille يقطرو
و نقدموهم