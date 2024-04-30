الحانوت حانوتي ... جمع برا

جليلوس

جليلوس

:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
8,207
نقاط التفاعل
21,937
النقاط
1,556
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
أهلا خاوتي كيراكم
توحشتكم عساكم بخير جميعا
ليوم جيت نقدم رسالة_توعية بدون مقدمات بسكو القلب تعمر وكرهنا من هاد العقلية هادا ميساج للناس اللي لا خدمة لا زدمة و نهار كامل فالحوانت تاع الناس ا صاحبي المحل ماهوش تاع تقصار .. واحد زوالي يروح للجزار يحب يشري شوي كاركاس ولا غير العظم يبنن بيه يفوت يلقا 4 و لا 5 من الناس يحشم يدخل كيما واحد النهار دخل واحد زوالي للجزار قالوا اعطيني 2 كيلو جنحين و كان ثم واحد لاباس عليه كان يقضي فاللحم قالوا زيدلي 2 كيلوا حتى انا للكلب واش معناها برك ؟! قولوا بلي الجنحين اللي تاكلهم انت انا راني نمد فيهم للكلب والله حرام عليك ... المهم تروح امرأة لكوسميتيك تحب تشري شوي خصوصيات تلقا 4 رجال مريحين ... تدخل تفليكسي تلقا رجال ما تحبش يسمعو نيميروها ... واحد حاب يكردي واحد حاب يقصد صاحب المحل والله بزاف أمور ا خاوتي احشموا والله العظيم غير عيب .. محل تاع الألبسة الداخلية للنساء تدخل تلقا 3 ولا 4 رجال مريحين و تروح للحفاف و نتا عندك عيب في راسك و لا كاش حاجة تلقا 10 عباد يقلك ام قاعدين برك وخلي و خلي والله العقلية هذي غير عندنا و كي تهدر معاهم يقولوك صاحب المحل ماهدرش نتا واش دخلك .. ايه بين سور دخلني مالا الرسالة هذي لأصحاب المحلات ا خويا حاب تقسر ماشي في المحل اللي يجيبلك رزقك ديجا المحل راهو ولا ملك للناس كامل بما أنو يقضيو عليك مالا لازم تكون شوي خصوصيات و شوي احترام للزبائن تاعك .
ربي يهدينا و ربي يعاونكم 😡😡😡
ممكن تنشروها للفائدة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

Tama Aliche
"جريدة الطلة " مع عددها الثاني :(( الحرام هذا مذكور في غير مولاه ..؟"
2
المشاركات
22
المشاهدات
950
الروسي
الروسي
Tama Aliche
سلسلة "هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن" .. رابع موضوع : ( أنتم الطلقاء و المشاهدة بالأدمغة و من يرخس أكثر ).
المشاركات
9
المشاهدات
711
ملاك الرحمن
ملاك الرحمن
Tama Aliche
سلسلة "هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن"..( ثالث موضوع بعنوان:«لازم يطير هذا الراس.. لكن ذهب زمن الأبطال.. »
2
المشاركات
30
المشاهدات
1K
جليلوس
جليلوس
م
مشكلتي خطبتها وماقبلونيش
المشاركات
11
المشاهدات
338
Andy_Delort
Andy_Delort
Tama Aliche
فضفضة معقدة.. ( الصفحات الأولى... رويدا رويدا ستكتمل بوحدة تعرفوها..) "1"
2
المشاركات
37
المشاهدات
1K
aljentel
aljentel
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top