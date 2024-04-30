الحانوت حانوتي ... جمع برا

جليلوس
:: طاقم عمل اللمة الجزائرية ::
طاقم العمل
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- ذكر
أهلا خاوتي كيراكم
توحشتكم عساكم بخير جميعا
ليوم جيت نقدم رسالة_توعية بدون مقدمات بسكو القلب تعمر وكرهنا من هاد العقلية هادا ميساج للناس اللي لا خدمة لا زدمة و نهار كامل فالحوانت تاع الناس ا صاحبي المحل ماهوش تاع تقصار .. واحد زوالي يروح للجزار يحب يشري شوي كاركاس ولا غير العظم يبنن بيه يفوت يلقا 4 و لا 5 من الناس يحشم يدخل كيما واحد النهار دخل واحد زوالي للجزار قالوا اعطيني 2 كيلو جنحين و كان ثم واحد لاباس عليه كان يقضي فاللحم قالوا زيدلي 2 كيلوا حتى انا للكلب واش معناها برك ؟! قولوا بلي الجنحين اللي تاكلهم انت انا راني نمد فيهم للكلب والله حرام عليك ... المهم تروح امرأة لكوسميتيك تحب تشري شوي خصوصيات تلقا 4 رجال مريحين ... تدخل تفليكسي تلقا رجال ما تحبش يسمعو نيميروها ... واحد حاب يكردي واحد حاب يقصد صاحب المحل والله بزاف أمور ا خاوتي احشموا والله العظيم غير عيب .. محل تاع الألبسة الداخلية للنساء تدخل تلقا 3 ولا 4 رجال مريحين و تروح للحفاف و نتا عندك عيب في راسك و لا كاش حاجة تلقا 10 عباد يقلك ام قاعدين برك وخلي و خلي والله العقلية هذي غير عندنا و كي تهدر معاهم يقولوك صاحب المحل ماهدرش نتا واش دخلك .. ايه بين سور دخلني مالا الرسالة هذي لأصحاب المحلات ا خويا حاب تقسر ماشي في المحل اللي يجيبلك رزقك ديجا المحل راهو ولا ملك للناس كامل بما أنو يقضيو عليك مالا لازم تكون شوي خصوصيات و شوي احترام للزبائن تاعك .
ربي يهدينا و ربي يعاونكم
ممكن تنشروها للفائدة
توحشتكم عساكم بخير جميعا
ليوم جيت نقدم رسالة_توعية بدون مقدمات بسكو القلب تعمر وكرهنا من هاد العقلية هادا ميساج للناس اللي لا خدمة لا زدمة و نهار كامل فالحوانت تاع الناس ا صاحبي المحل ماهوش تاع تقصار .. واحد زوالي يروح للجزار يحب يشري شوي كاركاس ولا غير العظم يبنن بيه يفوت يلقا 4 و لا 5 من الناس يحشم يدخل كيما واحد النهار دخل واحد زوالي للجزار قالوا اعطيني 2 كيلو جنحين و كان ثم واحد لاباس عليه كان يقضي فاللحم قالوا زيدلي 2 كيلوا حتى انا للكلب واش معناها برك ؟! قولوا بلي الجنحين اللي تاكلهم انت انا راني نمد فيهم للكلب والله حرام عليك ... المهم تروح امرأة لكوسميتيك تحب تشري شوي خصوصيات تلقا 4 رجال مريحين ... تدخل تفليكسي تلقا رجال ما تحبش يسمعو نيميروها ... واحد حاب يكردي واحد حاب يقصد صاحب المحل والله بزاف أمور ا خاوتي احشموا والله العظيم غير عيب .. محل تاع الألبسة الداخلية للنساء تدخل تلقا 3 ولا 4 رجال مريحين و تروح للحفاف و نتا عندك عيب في راسك و لا كاش حاجة تلقا 10 عباد يقلك ام قاعدين برك وخلي و خلي والله العقلية هذي غير عندنا و كي تهدر معاهم يقولوك صاحب المحل ماهدرش نتا واش دخلك .. ايه بين سور دخلني مالا الرسالة هذي لأصحاب المحلات ا خويا حاب تقسر ماشي في المحل اللي يجيبلك رزقك ديجا المحل راهو ولا ملك للناس كامل بما أنو يقضيو عليك مالا لازم تكون شوي خصوصيات و شوي احترام للزبائن تاعك .
ربي يهدينا و ربي يعاونكم
ممكن تنشروها للفائدة