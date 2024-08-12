السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

الناجون من الضربات القاتلة



إن الضربات التي لا تقتلك تجعلك أقوى

دعوني أحدثكم عن الناجين من الضربات القاتلة



الناجون من الضربات القاتلة يمكنهم أن يحدثوكم عن هذا الخوف الذي يلازمهم بقية حياتهم

الخوف من الأيام و الخوف من ضربة جديدة

يمكنهم أن يحدثوكم عن كيف فقدو الشعور بالأمان و الثقة في الآخرين و ربما الثقة في أنفسهم



الناجون من الضربات القاتلة يصابون بنوع من تبلد المشاعر أي يصبحون غير مبالين

لا شيئ يحزنهم و لا شيئ يسعدهم

أصبحوا يعرفون حقيقة ان لا شيئ يدوم



الناجون من الضربات القاتلة يعيشون وحيدين مهما كان الزحام حولهم

هم يعلمون جيدا أن الجميع سيهرب من حولهم حال تلقيهم ضربة جديدة



الضربات القاتلة تعلم الأنانية و القسوة



و الضربات القاتلة تجعلك قويا



لكن لا يعرف أحد شيئا عن الأنقاض التي تحملها بداخلك

و كم كلفتك القوة و القسوة التي أنت عليها ...



تقبلوا تحياتي ​