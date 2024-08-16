أعداء المرأة المتزوجة

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للمرأة المتزوجة في هذا الزمان أعداء لم يكونوا موجودين في الأزمنة السابقة وفي هذا الموضوع نريد أن نتعرّف معكم على هؤولاء الأعداء :

القدوات اللواتي يظهرن في مواقع التواصل
حيث يتكلف إظهار المحبة بين الزوجين فتعقد المرأة المقارنة بين حياتها الطبيعية وبين القدوات الكاذبات فينتج عن ذلك التسخط على الموجود والتطلّع إلى المفقود .


مقاطع السوشيال ميديا للفاشلات : حيث توصي المرأة بغير ما يأمرها بها دينها وتقتضيها فطرتها السليمة فتأتي وصايا من نساء فشلن في حياتهن فيتمنين فشل غيرهن عن طريق لباس ثوب الناصحات وتحرضهن على أزواجهن ليدمرن حياتهن بأنفسهن .


أختها أو قريبتها أو صديقتها :
حين توصيها بإنهاك الزوج بالطلبات وفرض شخصيتها كما يزعمن فتقلب حياتها جحيما حينما تعالج مرضا يسيرا فأمراض فتاكة ومدمرة .


الجهل :
وهذا هو العدوّ الأخطر الذي لولاه لما تمكّن الأعداء الآخرين من شيء وذلك إذا لم تعرف المرأة حقّ الله عليها وحقّ زوجها عليها وما لها وما عليها من خلال ما أبانته الشريعة ووضحته النصوص .

فإذا لاحظتم هذا ستعرفون أن أعداء المرأة المتزوجة في هذا العصر ليسوا أولئك الذين يكيدون لها المكائد ويدبرون التدابير لإفساد حياتها وإنما هم الذين يأتون في هيئة المحبين الناصحين .

نسأل الله العفو العافية في الدنيا والآخرة
 
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