القلب يتغاضى ... لكنه لم يكن أعمى





و لم نكن ضعافا حين قررنا أن نساير الظروف و نصبر كثيرا حتى نصل لما نريد ...



و لم نكن أغبياء حين قررنا أن نقف صامتين أحيانا و من ظون ردة فعل حتى نرى ما خلف المواقف و الأشخاص ...



و لم نكن قساة القلوب حين قررنا الإبتعاد عن من إستنفذوا فرص التسامح لدينا و أوجعوا قلوبنا ...



لم نكن باردين الشعور حين قررنا الإعتزال و ابقائنا فقط على الأشياء التي تستحق البقاء في حياتنا ...



بل نحن أشخاص مستعدين أن نكون وطنا و ملجأ لمن يعطينا فقط قَدْر قيمتنا لا أكثر و لا أقل ...



لمن نجد به الأمان الذي يحوى داخله الحب و الإهتمام ...



نعم القلب يتغاضى ... لكنه لم يكن أعمى

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السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته