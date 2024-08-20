ام أمينة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته
القلب يتغاضى ... لكنه لم يكن أعمى
و لم نكن ضعافا حين قررنا أن نساير الظروف و نصبر كثيرا حتى نصل لما نريد ...
و لم نكن أغبياء حين قررنا أن نقف صامتين أحيانا و من ظون ردة فعل حتى نرى ما خلف المواقف و الأشخاص ...
و لم نكن قساة القلوب حين قررنا الإبتعاد عن من إستنفذوا فرص التسامح لدينا و أوجعوا قلوبنا ...
لم نكن باردين الشعور حين قررنا الإعتزال و ابقائنا فقط على الأشياء التي تستحق البقاء في حياتنا ...
بل نحن أشخاص مستعدين أن نكون وطنا و ملجأ لمن يعطينا فقط قَدْر قيمتنا لا أكثر و لا أقل ...
لمن نجد به الأمان الذي يحوى داخله الحب و الإهتمام ...
نعم القلب يتغاضى ... لكنه لم يكن أعمى
و لم نكن ضعافا حين قررنا أن نساير الظروف و نصبر كثيرا حتى نصل لما نريد ...
و لم نكن أغبياء حين قررنا أن نقف صامتين أحيانا و من ظون ردة فعل حتى نرى ما خلف المواقف و الأشخاص ...
و لم نكن قساة القلوب حين قررنا الإبتعاد عن من إستنفذوا فرص التسامح لدينا و أوجعوا قلوبنا ...
لم نكن باردين الشعور حين قررنا الإعتزال و ابقائنا فقط على الأشياء التي تستحق البقاء في حياتنا ...
بل نحن أشخاص مستعدين أن نكون وطنا و ملجأ لمن يعطينا فقط قَدْر قيمتنا لا أكثر و لا أقل ...
لمن نجد به الأمان الذي يحوى داخله الحب و الإهتمام ...
نعم القلب يتغاضى ... لكنه لم يكن أعمى