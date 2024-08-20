القلب يتغاضى ... لكنه لم يكن أعمى...

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته

القلب يتغاضى ... لكنه لم يكن أعمى


و لم نكن ضعافا حين قررنا أن نساير الظروف و نصبر كثيرا حتى نصل لما نريد ...

و لم نكن أغبياء حين قررنا أن نقف صامتين أحيانا و من ظون ردة فعل حتى نرى ما خلف المواقف و الأشخاص ...

و لم نكن قساة القلوب حين قررنا الإبتعاد عن من إستنفذوا فرص التسامح لدينا و أوجعوا قلوبنا ...

لم نكن باردين الشعور حين قررنا الإعتزال و ابقائنا فقط على الأشياء التي تستحق البقاء في حياتنا ...

بل نحن أشخاص مستعدين أن نكون وطنا و ملجأ لمن يعطينا فقط قَدْر قيمتنا لا أكثر و لا أقل ...

لمن نجد به الأمان الذي يحوى داخله الحب و الإهتمام ...

نعم القلب يتغاضى ... لكنه لم يكن أعمى
 
نعم يتغاضى لكنه يتوجع و يتألم و يحن و بشتاق و يبكي المواجع
اللهم جبرا لخواطرنا على قدر طيبتنا و نياتنا

شكرا اخيتي ام امينة
 
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