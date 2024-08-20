التواضع يجعلك تنجح في المجتمع

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

التواضع يجعلك تنجح في المجتمع

التواضع يمكن أن يفعل فِعلته بطرق مدهشة حقًّا فتحقق لك النجاح الإجتماعي الذي تتوق إليه
فإذا كنتَ متواضعًا فإنك تتحصل على سبعة منافع و هي:


الأولى:
التواضع يُهدِّئ النفس
يميل المتواضع إلى إعتماد رؤية مُختلفة و مفيدة للحياة و الطريقة التي يجب أن يَعيش بها

الثانية:
التمَيُّز في القيادة
القائد المتواضِع ليس فقط الأفضل إنَّما هو أيضًا أكثر فعالية و إنتاجية،إنَّه مستعدٌّ دومًا للإعتِراف بأخطائه و تَسليط الضَّوء على أتباعه و هو يُقبِل على التعلُّم من الآخرين و هذه الصِّفة هي من صَميم القيادة المتواضِعة

الثالثة:
قدرة عالية على ضَبط النَّفس
ضبط النَّفس هو أحد مَفاتيح الحياة النَّاجحة فالغريب أنَّ التركيز على الذَّات يؤدِّي إلى تَراجع القدرة على ضبط النفس و المتواضع يُعطي أهمِّيةً أقل لنفسه و بالتالي يتمتَّع بقدرة أكبر على ضبطها في كثيرٍ من المواقف المستفِزة لعلَّ ذلك يعود إلى أنَّ المتواضع يَعرف حدودَه و يحترمها

الرابعة:
نتائج دراسية أعلى
إن الذين كانوا أكثر تواضعًا كان أداؤهم الدراسي أفضَل و التواضع بالتالي يمكن أن يَجعلَك أكثر نجاحًا في المدرسة و الجامعة.

الخامسة:
تَسامح أكبر
الشخص المتواضِع لا يَعتقد أنَّ العالم يَدين له بشيء و لا أنَّ موقعه أفضل من مَوقع غيره إنَّه يَعتقد أنَّ عليه أن يَقبل أي مركز أو مَكانة يكون فيها و هذا يؤدِّي إلى تراجع العدائيَّة حيالَ الآخرين ما يجعله أكثر تَسامحًا و أقلَّ دفاعًا عن معتقداته الخاصَّة

السادسة:
علاقات أفضل
المتواضِع غالبًا تكون حاله أفضَل في العلاقات لأنَّه يتقبَّل الآخرين على ما هم عليه و تواضعُه يسهل له التواصُل و بناء روابط أقوى مع الآخرين

السابعة:
أداء مهني أفضل
المتواضِع لا يشكِّل مديرًا أفضل فحسب بل موظَّفًا أفضل أيضًا الموظفون الصَّادقون و المتواضعون غالبًا ما يكون أداؤهم الوظيفي أفضَل
 
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