ا لسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



التواضع يجعلك تنجح في المجتمع



التواضع يمكن أن يفعل فِعلته بطرق مدهشة حقًّا فتحقق لك النجاح الإجتماعي الذي تتوق إليه

فإذا كنتَ متواضعًا فإنك تتحصل على سبعة منافع و هي:





الأولى:

التواضع يُهدِّئ النفس

يميل المتواضع إلى إعتماد رؤية مُختلفة و مفيدة للحياة و الطريقة التي يجب أن يَعيش بها



الثانية:

التمَيُّز في القيادة

القائد المتواضِع ليس فقط الأفضل إنَّما هو أيضًا أكثر فعالية و إنتاجية،إنَّه مستعدٌّ دومًا للإعتِراف بأخطائه و تَسليط الضَّوء على أتباعه و هو يُقبِل على التعلُّم من الآخرين و هذه الصِّفة هي من صَميم القيادة المتواضِعة



الثالثة:

قدرة عالية على ضَبط النَّفس

ضبط النَّفس هو أحد مَفاتيح الحياة النَّاجحة فالغريب أنَّ التركيز على الذَّات يؤدِّي إلى تَراجع القدرة على ضبط النفس و المتواضع يُعطي أهمِّيةً أقل لنفسه و بالتالي يتمتَّع بقدرة أكبر على ضبطها في كثيرٍ من المواقف المستفِزة لعلَّ ذلك يعود إلى أنَّ المتواضع يَعرف حدودَه و يحترمها



الرابعة:

نتائج دراسية أعلى

إن الذين كانوا أكثر تواضعًا كان أداؤهم الدراسي أفضَل و التواضع بالتالي يمكن أن يَجعلَك أكثر نجاحًا في المدرسة و الجامعة.



الخامسة:

تَسامح أكبر

الشخص المتواضِع لا يَعتقد أنَّ العالم يَدين له بشيء و لا أنَّ موقعه أفضل من مَوقع غيره إنَّه يَعتقد أنَّ عليه أن يَقبل أي مركز أو مَكانة يكون فيها و هذا يؤدِّي إلى تراجع العدائيَّة حيالَ الآخرين ما يجعله أكثر تَسامحًا و أقلَّ دفاعًا عن معتقداته الخاصَّة



السادسة:

علاقات أفضل

المتواضِع غالبًا تكون حاله أفضَل في العلاقات لأنَّه يتقبَّل الآخرين على ما هم عليه و تواضعُه يسهل له التواصُل و بناء روابط أقوى مع الآخرين



السابعة:

أداء مهني أفضل

المتواضِع لا يشكِّل مديرًا أفضل فحسب بل موظَّفًا أفضل أيضًا الموظفون الصَّادقون و المتواضعون غالبًا ما يكون أداؤهم الوظيفي أفضَل ​