ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
التواضع يجعلك تنجح في المجتمع
التواضع يمكن أن يفعل فِعلته بطرق مدهشة حقًّا فتحقق لك النجاح الإجتماعي الذي تتوق إليه
فإذا كنتَ متواضعًا فإنك تتحصل على سبعة منافع و هي:
الأولى:
التواضع يُهدِّئ النفس
يميل المتواضع إلى إعتماد رؤية مُختلفة و مفيدة للحياة و الطريقة التي يجب أن يَعيش بها
الثانية:
التمَيُّز في القيادة
القائد المتواضِع ليس فقط الأفضل إنَّما هو أيضًا أكثر فعالية و إنتاجية،إنَّه مستعدٌّ دومًا للإعتِراف بأخطائه و تَسليط الضَّوء على أتباعه و هو يُقبِل على التعلُّم من الآخرين و هذه الصِّفة هي من صَميم القيادة المتواضِعة
الثالثة:
قدرة عالية على ضَبط النَّفس
ضبط النَّفس هو أحد مَفاتيح الحياة النَّاجحة فالغريب أنَّ التركيز على الذَّات يؤدِّي إلى تَراجع القدرة على ضبط النفس و المتواضع يُعطي أهمِّيةً أقل لنفسه و بالتالي يتمتَّع بقدرة أكبر على ضبطها في كثيرٍ من المواقف المستفِزة لعلَّ ذلك يعود إلى أنَّ المتواضع يَعرف حدودَه و يحترمها
الرابعة:
نتائج دراسية أعلى
إن الذين كانوا أكثر تواضعًا كان أداؤهم الدراسي أفضَل و التواضع بالتالي يمكن أن يَجعلَك أكثر نجاحًا في المدرسة و الجامعة.
الخامسة:
تَسامح أكبر
الشخص المتواضِع لا يَعتقد أنَّ العالم يَدين له بشيء و لا أنَّ موقعه أفضل من مَوقع غيره إنَّه يَعتقد أنَّ عليه أن يَقبل أي مركز أو مَكانة يكون فيها و هذا يؤدِّي إلى تراجع العدائيَّة حيالَ الآخرين ما يجعله أكثر تَسامحًا و أقلَّ دفاعًا عن معتقداته الخاصَّة
السادسة:
علاقات أفضل
المتواضِع غالبًا تكون حاله أفضَل في العلاقات لأنَّه يتقبَّل الآخرين على ما هم عليه و تواضعُه يسهل له التواصُل و بناء روابط أقوى مع الآخرين
السابعة:
أداء مهني أفضل
المتواضِع لا يشكِّل مديرًا أفضل فحسب بل موظَّفًا أفضل أيضًا الموظفون الصَّادقون و المتواضعون غالبًا ما يكون أداؤهم الوظيفي أفضَل
التواضع يجعلك تنجح في المجتمع
التواضع يمكن أن يفعل فِعلته بطرق مدهشة حقًّا فتحقق لك النجاح الإجتماعي الذي تتوق إليه
فإذا كنتَ متواضعًا فإنك تتحصل على سبعة منافع و هي:
الأولى:
التواضع يُهدِّئ النفس
يميل المتواضع إلى إعتماد رؤية مُختلفة و مفيدة للحياة و الطريقة التي يجب أن يَعيش بها
الثانية:
التمَيُّز في القيادة
القائد المتواضِع ليس فقط الأفضل إنَّما هو أيضًا أكثر فعالية و إنتاجية،إنَّه مستعدٌّ دومًا للإعتِراف بأخطائه و تَسليط الضَّوء على أتباعه و هو يُقبِل على التعلُّم من الآخرين و هذه الصِّفة هي من صَميم القيادة المتواضِعة
الثالثة:
قدرة عالية على ضَبط النَّفس
ضبط النَّفس هو أحد مَفاتيح الحياة النَّاجحة فالغريب أنَّ التركيز على الذَّات يؤدِّي إلى تَراجع القدرة على ضبط النفس و المتواضع يُعطي أهمِّيةً أقل لنفسه و بالتالي يتمتَّع بقدرة أكبر على ضبطها في كثيرٍ من المواقف المستفِزة لعلَّ ذلك يعود إلى أنَّ المتواضع يَعرف حدودَه و يحترمها
الرابعة:
نتائج دراسية أعلى
إن الذين كانوا أكثر تواضعًا كان أداؤهم الدراسي أفضَل و التواضع بالتالي يمكن أن يَجعلَك أكثر نجاحًا في المدرسة و الجامعة.
الخامسة:
تَسامح أكبر
الشخص المتواضِع لا يَعتقد أنَّ العالم يَدين له بشيء و لا أنَّ موقعه أفضل من مَوقع غيره إنَّه يَعتقد أنَّ عليه أن يَقبل أي مركز أو مَكانة يكون فيها و هذا يؤدِّي إلى تراجع العدائيَّة حيالَ الآخرين ما يجعله أكثر تَسامحًا و أقلَّ دفاعًا عن معتقداته الخاصَّة
السادسة:
علاقات أفضل
المتواضِع غالبًا تكون حاله أفضَل في العلاقات لأنَّه يتقبَّل الآخرين على ما هم عليه و تواضعُه يسهل له التواصُل و بناء روابط أقوى مع الآخرين
السابعة:
أداء مهني أفضل
المتواضِع لا يشكِّل مديرًا أفضل فحسب بل موظَّفًا أفضل أيضًا الموظفون الصَّادقون و المتواضعون غالبًا ما يكون أداؤهم الوظيفي أفضَل