وصفة طاجين الحلو ولا البرقوق الله الله في رمضان بأبسط طريقة الوصفة على قناتي صح فطوركم🤗🌙 https://youtu.be/G9KTDGUFSnE?si=uMYfzEIAUaKGa7QO

ماشاء الله
تسلم الأيادي
ننتظر جديد أطباقك المميزة
و يا ريت مع كل صورة من أطباقك الجميلة ترفقيها بالوصفة ليستفيد الجميع
بارك الله فيك
 
قال ام أمينة:
ماشاء الله
تسلم الأيادي
ننتظر جديد أطباقك المميزة
و يا ريت مع كل صورة من أطباقك الجميلة ترفقيها بالوصفة ليستفيد الجميع
بارك الله فيك
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الله يسلمك وينور ايامك
الله يبارك بعمرك
الوصفة :
برقوق مجفف و زبيب و مشمش مغسول
كأس شاي سكر لتحضير الزبيب و المشمش
كأس شاي سكر لتحضير البرقوق لأن مرق البرقوق يجي لونه داكن لهذا كي لا يتغير لون الزبيب و المشمش يطهى البرقوق لوحده
عود قرفة و نجمة الارض
سمن
زعفران
وقرصة ملح
نصف كأس شاي ماء الزهر
طريقة التحضير :
نحط حوالي ملعقة كبيرة سمن اذا كانت الكمية من 500غ فما فوق من الفواكه المجففة
عود قرفة و نجمة الارض و زعفران و قرص ملح
لما يذوب السمن نضيف الماء حوالي نصف لتر في 500غ فواكه مجففة لما يغلي نضيف السكر و الفواكه ونغطي الطنجرة على نار متوسطة حتى يتعسل ويطيب نطفي عليه ونضيف نصف كأس ماء الزهر
صح فطوركم وشهيتكم فالجنة 🌙🤗
 
ما شاء الله يشهي سلمت يمناك على الطبق اللذيذ
 
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