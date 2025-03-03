وصفة طاجين الحلو ولا البرقوق الله الله في رمضان بأبسط طريقة الوصفة على قناتي صح فطوركم🤗🌙 https://youtu.be/G9KTDGUFSnE?si=uMYfzEIAUaKGa7QO

الله يسلمك وينور ايامك
الله يبارك بعمرك
الوصفة :
برقوق مجفف و زبيب و مشمش مغسول
كأس شاي سكر لتحضير الزبيب و المشمش
كأس شاي سكر لتحضير البرقوق لأن مرق البرقوق يجي لونه داكن لهذا كي لا يتغير لون الزبيب و المشمش يطهى البرقوق لوحده
عود قرفة و نجمة الارض
سمن
زعفران
وقرصة ملح
نصف كأس شاي ماء الزهر
طريقة التحضير :
نحط حوالي ملعقة كبيرة سمن اذا كانت الكمية من 500غ فما فوق من الفواكه المجففة
عود قرفة و نجمة الارض و زعفران و قرص ملح
لما يذوب السمن نضيف الماء حوالي نصف لتر في 500غ فواكه مجففة لما يغلي نضيف السكر و الفواكه ونغطي الطنجرة على نار متوسطة حتى يتعسل ويطيب نطفي عليه ونضيف نصف كأس ماء الزهر
صح فطوركم وشهيتكم فالجنة