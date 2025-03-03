وصفة طاجين الحلو ولا البرقوق الله الله في رمضان بأبسط طريقة الوصفة على قناتي صح فطوركم🤗🌙 https://youtu.be/G9KTDGUFSnE?si=uMYfzEIAUaKGa7QO

قال ام أمينة: ماشاء الله

تسلم الأيادي

ننتظر جديد أطباقك المميزة

و يا ريت مع كل صورة من أطباقك الجميلة ترفقيها بالوصفة ليستفيد الجميع

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الله يسلمك وينور ايامكالله يبارك بعمركالوصفة :برقوق مجفف و زبيب و مشمش مغسولكأس شاي سكر لتحضير الزبيب و المشمشكأس شاي سكر لتحضير البرقوق لأن مرق البرقوق يجي لونه داكن لهذا كي لا يتغير لون الزبيب و المشمش يطهى البرقوق لوحدهعود قرفة و نجمة الارضسمنزعفرانوقرصة ملحنصف كأس شاي ماء الزهرطريقة التحضير :نحط حوالي ملعقة كبيرة سمن اذا كانت الكمية من 500غ فما فوق من الفواكه المجففةعود قرفة و نجمة الارض و زعفران و قرص ملحلما يذوب السمن نضيف الماء حوالي نصف لتر في 500غ فواكه مجففة لما يغلي نضيف السكر و الفواكه ونغطي الطنجرة على نار متوسطة حتى يتعسل ويطيب نطفي عليه ونضيف نصف كأس ماء الزهرصح فطوركم وشهيتكم فالجنة