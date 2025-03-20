ضيفة العدد العاشر نجمة فوق العادة ـ @*amani*

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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ضيفة العدد العاشر نجمة فوق العادة @*amani*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد في اليوم العشرون من شهر رمضان المبارك
باستضافة نجمة فوق العادة من نجوم اللمة الاعزاء
ترعرعت في اللمة و اعطت المنتدى الكثير من الوقت
و الاسهامات و المشاركات و الفنون و الاخلاق
و الابداع في فن قبش المشاعر ههههه
و عندما تضع موضوعا في قسم الطبخ اعلم انك سترى شيئا مذهلا
تتذوق فنونها من خلال طريقة تقديمها و الذي يعتبر
تفوقا و تميزا آخرا
موهوبة و لمستها الخاصة توحي إليك انك امام انسانة
منظمة و قامة و من قامات الابداع و الاتقان
ان بحثت لها عن وصف اكيد ستخونك العبارات
فمن اي ابواب الثناء سنثني عليك و لك في كل قسم لمسة
وجودك في المواضيع و الاقسام كالغيث حيث حل نفع
تعطي للمة بلا حدود و طيبة الى ابعد مدى
بصراحة تتزاحم الكلمات و تتسابق الاحرف لشكرك فلا نعرف كيف نصفك
ان بحثنا لها عن كنية فلن اجد افضل من
سفيرة فوق العادة للفخــــامة
أنيــــقة
طيــــبة
فنـــانة
ناجحة
هادئة
غالية
عزيزة
انها الاخت الطيبة و الغالية علينا جميعا
رحبو معي بالاخت @*amani*
ضيفة عزيزة مكرمة في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
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