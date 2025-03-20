ضيفة العدد العاشر نجمة فوق العادة ـ @*amani*

ايتها الاخت الطيبة

ـ أماني اسم أم استعارة ام كنية

ـ كيف عرفتي اللمة

ـ من اول الصداقات في اللمة

ـ افضل الذكريات في اللمة

ـ افضل قسم في اللمة

ـ هل هناك تواصل بينك و بين اعضاء من اللمة

ـ ذكرى في اللمة خلاتك تبكي

ـ بشارة في اللمة خلاتك سعيدة

ـ أنشط عضو

ـ عضو يعني الابتسامة

ـ عضو يعضي الجدية

ـ عضو يعني التدين و الالتزام

ـ عضو يعني الطيبة

ـ عضو يعني قبش المشاعر ههههه

ـ عضوة تشتاقين إليها

ـ عضو غيابه اثر على اللمة

ـ عضوة بسبب اللمة اصبحت صديقتك

ـ مكانة اللمة عندك

ـ ماذا يميز اللمة عن باقي المنتديات



هته افتتاحية لي عودة ان شاء الله