ضيفة العدد العاشر نجمة فوق العادة ـ @*amani*

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,865
الحلول
2
نقاط التفاعل
52,666
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر

ضيفة العدد العاشر نجمة فوق العادة @*amani*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
🌼🌺🌻🌺
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد في اليوم العشرون من شهر رمضان المبارك
باستضافة نجمة فوق العادة من نجوم اللمة الاعزاء
ترعرعت في اللمة و اعطت المنتدى الكثير من الوقت
و الاسهامات و المشاركات و الفنون و الاخلاق
و الابداع في فن قبش المشاعر ههههه
و عندما تضع موضوعا في قسم الطبخ اعلم انك سترى شيئا مذهلا

تتذوق فنونها من خلال طريقة تقديمها و الذي يعتبر
تفوقا و تميزا آخرا

موهوبة و لمستها الخاصة توحي إليك انك امام انسانة
منظمة و قامة و من قامات الابداع و الاتقان

ان بحثت لها عن وصف اكيد ستخونك العبارات
فمن اي ابواب الثناء سنثني عليك و لك في كل قسم لمسة
وجودك في المواضيع و الاقسام كالغيث حيث حل نفع
تعطي للمة بلا حدود و طيبة الى ابعد مدى
بصراحة تتزاحم الكلمات و تتسابق الاحرف لشكرك فلا نعرف كيف نصفك

ان بحثنا لها عن كنية فلن اجد افضل من
سفيرة فوق العادة للفخــــامة
أنيــــقة
طيــــبة
فنـــانة
ناجحة
هادئة
غالية
عزيزة

انها الاخت الطيبة و الغالية علينا جميعا
رحبو معي بالاخت @*amani*
ضيفة عزيزة مكرمة في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
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اهلا وسهلا اماني
مرحبا بيك ضيفة في الخيمة
 
كلمة جميلة لأعضاء المنتدى
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ايتها الاخت الطيبة
ـ أماني اسم أم استعارة ام كنية
ـ كيف عرفتي اللمة
ـ من اول الصداقات في اللمة
ـ افضل الذكريات في اللمة
ـ افضل قسم في اللمة
ـ هل هناك تواصل بينك و بين اعضاء من اللمة
ـ ذكرى في اللمة خلاتك تبكي
ـ بشارة في اللمة خلاتك سعيدة
ـ أنشط عضو
ـ عضو يعني الابتسامة
ـ عضو يعضي الجدية
ـ عضو يعني التدين و الالتزام
ـ عضو يعني الطيبة
ـ عضو يعني قبش المشاعر ههههه
ـ عضوة تشتاقين إليها
ـ عضو غيابه اثر على اللمة
ـ عضوة بسبب اللمة اصبحت صديقتك
ـ مكانة اللمة عندك
ـ ماذا يميز اللمة عن باقي المنتديات

هته افتتاحية لي عودة ان شاء الله
 

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