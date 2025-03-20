قصتي مع النمل

للترفيه

كي كنت صغير، كي تبقى الزلابية للصباح نديها للنمل نفرحهم، مالا هوما يكونوا مدايرين الصف و يمشو في طريق طويلة، غير نحط هذيك الزلابية قدام باب دارهم يولوا يدوروا بيها فرحانين و يتعانقوا مع بعضهم، و يبعثو نملة تخبر بقية النمل اللي بعيد، اللي تفوت حذاها تخبرها باللي

حاتم خليفة

جابلنا الزلابية، مام هذاك النمل اللي بعيد نشوفو رجع يجري بلا ما يخبروه، تقول بعثولوا ميساج من

منتدى اللمة الجزائرية



كاين شي نملات غير تاع كروشهم كيما واحد

اللماوي

يعرف غير باكل هههه ، غير يوصلوا عند الزلابية يبلونجيو في العسل تاع الزلابية و يعوموا، أيا دخلت نملة وسط العسل، أنا حسبتها غرقت بالصَّح كي جبدتها عاودت رجعت، أيا عرفتها باللي راه عاجبها الحال .



ضرك ممكن هذيك النملة راهي تقول لأولادها يا حسراه كي كنت صغيرة و

حاتم خليفة