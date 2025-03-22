سلسلة ملخصات كتب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصحا فطوركم جميعًا!



طبعا الكتب هي عالم واسع يأخذنا في رحلة بين الصفحات، يمنحنا الحكمة، ويوسّع مداركنا. لكن مع مشاغل الحياة قد لا نجد دائمًا الوقت الكافي لقراءة كل كتاب نرغب فيه لهذا حبيت نبدأ معاكم سلسلة ملخصات كتب وين راح نختار أكثر الكتب تداولًا وتأثيرًا في مختلف المجالات ونقدم لكم عصارة أفكارها بأسلوب بسيط وسلس حتى يستفيد الجميع عضو كان ام زائر 💖سواء كانوا من عشاق القراءة أو من الذين يبحثون عن زبدة المعرفة دون الحاجة للخوض في التفاصيل الطويلة.


في كل ملخص راح نحاول نحطلكم أهم المفاهيم، الأفكار الأساسية والدروس المستفادة مع لمسة من الأمثلة عملية توضح كيف يمكن تطبيق هذه الأفكار في حياتنا اليومية كما راح نفتح المجال للنقاش لأن القراءة تصبح أكثر متعة لما نتشارك الأفكار ونرى كيف يراها الآخرون

أول ملخص راح يكون قريبًا جدًا خمنوا معي: ما هو أول كتاب تتوقعونه؟ وإذا كان عندكم اقتراحات لكتب تحبون نلخصها،
 
آخر تعديل:
إضغط للتوسيع...

المواضيع المشابهة

HAMZA USMA
كل ما يخص السنة الرابعة متوسط - فروض ، اختبارات ، كتب خارجية ، ملخصات ، مذكرات ، حلول تمارين
المشاركات
3
المشاهدات
16K
ريحـان
ريحـان
faith8
سلسلة ترشيحات كتب دينية ~ الحلقة السادسة
المشاركات
3
المشاهدات
307
faith8
faith8
C
  • مغلق
~~~ملخصات حول سوسيلوجيا الاسلام~~~
المشاركات
2
المشاهدات
2K
chemssou007
C
angegardienretour
الفرق بين العُقد و المُلح- لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ
المشاركات
1
المشاهدات
405
Ma$Ter
Ma$Ter
ه
  • مغلق
*الادب* تعريفه.عناصره.اساليبه.عالمه.ان واعه.نبذة تاريخية عنه...
المشاركات
1
المشاهدات
843
همسات خجولة
ه
العودة
Top