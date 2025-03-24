الأخوال / الأعمام

الخال قطعة من الام و حامل ريحتها و دمها و حنانها

الخال ان اغلقت الابواب فبابه لا يوصد و طلبك عنده لا يرد

الروح الطيببة و الحنان و الانس

و هو مفخرة و نسب يسأل عنه فإذا اردت معرفة شخص ما إسأله عن أخواله

وقالت العرب: قل لي من خالك أقل لك من أنت؟

وقالت العرب أيضاً: ثلثا الولد لخاله

و الخال الشريف يرفع الراس

فالخال يضر وينفع

ويحط ويرفع

يعلو به الرأس ويشتد به البأس

به تقوى العزيمة

وهكذا فالفخر بالخال يظل هو المقدم والأهم ،ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يرى

سعد بن أبي وقاص يقول باعتزاز: هذا خالي ، فليُرني امرؤ خاله

و الخالة باختصار ام ثانية لا تقل عنها شأنا و قيمة و هيبة و احترما و حبا و تقديرا

و سندا و أنسا و عاطفة و عطفا

العم هو الاب الثاني و الحامي يوم البأس و المعين يوم العون

العم هو القوة ان ضعفت و المال ان افتقرت و الواصل ان قطعت

و الناصح ان سألت و السند ان طلبت

العم ريح الاب و دم الاب و روح الاب و حنان الاب

فهو الاب ان غاب الاب لا يقل عنه

شأنا و قيمة و هيبة و احترما و حبا و تقديرا

و سندا و أنسا و عاطفة و عطفا

و عقوقه كعقوق الوالد لا يقل عنه

فقد قال صلى الله عليه وسلم: العم والد

أنت الى من تفر هل الى الخال ام الى العم

ايهما الاقرب إليك الخال ام العم



إليـــــــــــــــــكـ الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــط

حدثنا او حدثينا عن اخوالك و اعمامك

السلام عليكم احبتنا في اللمة الغالية