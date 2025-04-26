جديد ترقية المنتدى (2) [ تسجيل الدخول الموحد ]

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
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بسم الله الرحمن الرحيم
<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء>
|نشرع في شرح وابراز بعض المميزات والتحديثات في النسخة التي تم ترقية المنتدى اليها.
دعونا نتفق اولا على ان هذه النسخة يعتبرها المطورون اللبنة والقاعدة الاولى لبداية مواكبة المنتديات التي تستخدم سكريبت xenforo للتحديثات التقنية الجديدة في مجال استعمالات الانظمة الذكية والمتقدمة.
مما يعني ان المستقبل يعد بمميزات وخصائص متطورة وجديدة لجيل المنتديات الحالي ستنكشف وتتحسن تدريجيا بالنسبة للمستخدم اي العضو.
تسجيل الدخول مرة واحدة والمزيد...
كانت وسائل المصادقة تعتمد فقط على اسم العضوية /البريد وكلمة المرور
في الترقية الجديدة لمنتدى اللمة الجزائرية تمت إضافة دعم WebAuthn لطرق تسجيل الدخول الحديثة مثل:
البصمة (Touch ID)
التعرف على الوجه (Face ID)
وأجهزة الأمان مثل YubiKey
دعم تسجيل الدخول باستخدام حساب Apple
هذا يسمح لأعضاء المنتدى بتسجيل الدخول بطريقة أكثر أمانًا وسرعة وبدون الحاجة لإدخال او محاولة تذكر كلمة مرور معقدة وهناك المزيد من المزايا ...
هذه الخاصية الجديدة OAuth2 المدمجة رسميا سفتح الباب لتكاملات أوسع مثل ربط الدخول بجوجل أو فيسبوك أو متجر ، أو بمنتدى آخر أو تطبيقات مرتبطة
مع هذا التحديث، يصبح XenForo منصة متكاملة لبناء مجتمعات إلكترونية حديثة مرتبطة بتطبيقات الويب والهواتف الذكية بسهولة وأمان.
- فقط اتبع التعليمات لربط بصمة الإصبع، Face ID، أو مفتاح أمان، حساب Apple
بمجرد اتمام الإعداد، يمكن للعضو تسجيل الدخول باستخدام البصمة أو التعرف على الوجه دون الحاجة لكلمة مرور.
بالتوفيق للجميع ولاتنسوا التفاعل والمشاركة ونشر روح الاخوة والتعاون والمودة.
نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني للمنتدى الساهر على العملية الاخ @Fethi.dz
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