جديد ترقية المنتدى (2) [ تسجيل الدخول الموحد ]

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم

🌟<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء>🌟
نشرع في شرح وابراز بعض المميزات والتحديثات في النسخة التي تم ترقية المنتدى اليها.
دعونا نتفق اولا على ان هذه النسخة يعتبرها المطورون اللبنة والقاعدة الاولى لبداية مواكبة المنتديات التي تستخدم سكريبت xenforo للتحديثات التقنية الجديدة في مجال استعمالات الانظمة الذكية والمتقدمة.
مما يعني ان المستقبل يعد بمميزات وخصائص متطورة وجديدة لجيل المنتديات الحالي ستنكشف وتتحسن تدريجيا بالنسبة للمستخدم اي العضو.



تسجيل الدخول مرة واحدة والمزيد...
1745683544222.webp


1745678087798.webp

كانت وسائل المصادقة تعتمد فقط على اسم العضوية /البريد وكلمة المرور

في الترقية الجديدة لمنتدى اللمة الجزائرية تمت إضافة دعم WebAuthn لطرق تسجيل الدخول الحديثة مثل:

1745676877941.webp البصمة (Touch ID)





1745676973190.webp التعرف على الوجه (Face ID)




1745677060408.webp وأجهزة الأمان مثل YubiKey




1745677131935.webpدعم تسجيل الدخول باستخدام حساب Apple




هذا يسمح لأعضاء المنتدى بتسجيل الدخول بطريقة أكثر أمانًا وسرعة وبدون الحاجة لإدخال او محاولة تذكر كلمة مرور معقدة وهناك المزيد من المزايا ...

هذه الخاصية الجديدة OAuth2 المدمجة رسميا سفتح الباب لتكاملات أوسع مثل ربط الدخول بجوجل أو فيسبوك أو متجر ، أو بمنتدى آخر أو تطبيقات مرتبطة


مع هذا التحديث، يصبح XenForo منصة متكاملة لبناء مجتمعات إلكترونية حديثة مرتبطة بتطبيقات الويب والهواتف الذكية بسهولة وأمان.


  • فقط اتبع التعليمات لربط بصمة الإصبع، Face ID، أو مفتاح أمان، حساب Apple
    بمجرد اتمام الإعداد، يمكن للعضو تسجيل الدخول باستخدام البصمة أو التعرف على الوجه دون الحاجة لكلمة مرور.


1745678004311.webp


بالتوفيق للجميع ولاتنسوا التفاعل والمشاركة ونشر روح الاخوة والتعاون والمودة.​



1745679399977.webp شكر خاص 1745679406526.webp
نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني للمنتدى الساهر على العملية الاخ @Fethi.dz
 
آخر تعديل:
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan @سعد606 @ذكريات @barca.moha @Moha le sage
@aljentel @الامين محمد @dahman kz @أشــواق 19 @جليلوس @"viola" @السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي @أم أُنٌَيسة @ام أمينة @rafid2 @شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed @الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @أبو عاتكة @*amani* @{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ @assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم @بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد @sanaya @أويس مصطفى @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac @Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N @ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية @Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة @متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان @بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية @Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق @الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف @فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General @حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم @dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane @الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM @HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @النورس @وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20 @prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @الفتاة الاميرة @النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@الحلم الوردي @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض @*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ @هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة @ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام @أحمدوا @عاشقة رجاص @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99 @A-Boudjema @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza @"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25 @السها @MESSI23000 @كنزة. @سـارة @جمــآنــة
@♡كارينا♡ @Oktavio_hinda @ريحـان @osama305 @اسماعيل22 @Abodi84 @الروسي @فاتن سيلين @إيمان~
@la lune rose @العنقاء 2 @فادي محمد @ديسق @أم عبد الله @فضيل28 @الزمن الجميل @سحائب الشوق @mohammed dfdf @امحمد خوجة @آمِيْرَتُه
 
فكرة ممتازة و رائعة سلمت يداك جزيت خيرا اخي على رقي و تقدم المنتدى
 
اضافه مهمة راح تسهل الدخول واستخدام المنتدى للكثير

شكر ..بارك الله فيكم
 
بارك الله فيك على شرح الخاصية واذا امكن خطوات تفعيلها حتى يفهم من هم مثلي كيف يتم ذلك 😄
 
توقيع Fethi.dz
خاصية مليحة بزااف لناس لتنسى كلمة مرور او مشاكل ايميل
عن نفسي استخدم الخاصية الدخول بالايميل لأني اتصفح بالكمبيوتر مبرووووك لنا
 
توقيع Oussama.GF
تم تفعيلها من الجوال 👀

IMG_3802.webp
 
توقيع Fethi.dz
هكذا باه حتى عضو ما يتحجج بالعجز أو النسيان
الهواتف الأن فيها الكثير من تطبيقات التواصل و التطبيقات البنيكة و في الغالب كلمات المرور تكون مختلفة لهذا الخاصية هذه تساعد بزاف ناس.
شكرا موصول لكل الطاقم الاداري على الجهود.
 
توقيع يوسےفے
ممكن شرح عن طريقة العمل بالخاصية
 
توقيع الامين محمد
الله يعطيكم الخير والله حاجة تفرح نشوفو اللمة تتطور بهذا الشكل الرائع انا كانسانة تحب التكنلوجيا واخر المواكبات التقنية انا جد فخورة يعطيكم الصحة
 
توقيع faith8
شكرا جزيلا نقله نوعيه ومميزه ..
 
توقيع aljentel
سأحاول تفعيل البصة اذا لاني اغاني من الزهمور ههههه
 
توقيع أم عبد الله
خلوني ايامات ..نفهم مليح واش راكم درتونا في غيابنا ..بعدها ساهل الحال...دخت
Confused Penguin GIF by Pudgy Penguins
 
توقيع ♡كارينا♡
اضافة مميزة
بارك الله فيكم
 
توقيع السلطانة
العودة
Top Bottom