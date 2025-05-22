ضيف وقضية مع فنجان قهوة مسائية العدد الثاني

فاتن سيلين

فاتن سيلين

:: عضو مُشارك ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله مساؤكم رواد اللمة أعضاءا وزوار.
مع العدد الثاني: وعلى طاولة النقاش موضوع:

* الكاميرا تأكل أولا camera eats first *


مدخل:

ظاهرة انتشرت مؤخرا بانتشار مواقع التواصل وظهور الهواتف الذكية
ليس بالمجتمع الجزائري فحسب بل عالميا.
أشخاص يطعمون كاميرات هواتفهم قبل اطعام أنفسهم،
وتعدى الأمر الى منع الاخرين من الأكل قبل تصوير المائدة.
حتى أن هؤلاء لا يخجلون من منع الضيوف من البدء في الأكل ويتركوهم ينتظرون لدقائق
فربما يبرد الطعام وصاحب الكاميرا مازال يلتقط صور من زوايا مختلفة دون احساسه بالحرج.
ويا ويل أي شخص يستعجله بحجة الجوع سيمطره بوابل من الكلام
كقوله اصبر لن تموت ان صبرت دقائق وقد يتعدا للوقاحة بقول أنت جيعان اي معايرة له.
كان أمر تصوير الأكل لنشره على الفيسبوك او الانستغرام محصور بين موائد أفراد العائلة،
لكن اليوم اصبح في ولائم الأعراس والمناسبات والعزائم والمطاعم بل حتى في الجنائز.
وقفت شخصيا على فتاة طلبت ممن يجلسون معها بالمائدة الانتظار حتى تصور الطعام.بحجة تصوير الصدقة من أجل الميت.


وحتى نتعمق أكثر في هذا الموضوع كانت دعوتنا لهذا العدد لضيفة مميزة هي:
الأخت الطيبة Oktavio_hinda وجزاك الله خيرا على تلبية الدعوة .
وقبل البدء تفضلي فنجان قهوتك.

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وتقبلوا تحياتي
فاتن سيلين
 
آخر تعديل:
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سيلين:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.مرحبا بك هند نورتي العدد الثاني بحضورك.
هند:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك والنور نورك شكرا لفنجان القهوة جاء في وقته
☕

سيلين:العفو عزيزتي.الكاميرا تأكل أولا أو كما تسمىcamera eats first ظاهرة العصر ونراها في كل مكان فيه وليمة أكل.
ما رايك بهذه الظاهرة بين التأييد والرفض؟

هند:مع تشابك الحياة اليومية مع شاشات الهاتف برزت ظاهرة صارت مألوفة على موائدنا الحديثة في لاعراس والحفلات تصوير الطعام قبل تناوله لم تعد اللقمة الأولى من الطبق بل من عدسة الهاتف وكان أمر التذوق صار يمر اولا عبر الكاميرا لا عبر الحواس .

سيلين: يحتج هؤلاء بالتوثيق ولكي تبقى ذكرى.فهل هند ترى نفس رؤية هؤلاء؟
أم انها تراه مجرد استعراض لما يأكلون على مواقع التواصل والتباهي؟

هند:بالنسبة لي لم يعد تناول الطعام فعلاً شخصيًا أو اجتماعيًا محضًا بل أصبح مادة للعرض و للمقارنة و وأحيانًا للتفاخر و قد تحقق تفاعلاً من المتابعين ويمنح صاحب الصورة شعورًا بالرضا الاجتماعي والكثير من الاعجابات فصارت هذه الظاهرة تعكس تفاوتا طبقيا او تخلق شعورا بالنقص لدى البعض .

سيلين:نعم.هل سبق وتعرضت هند لمثل هذا الموقف ان يتم ايقافك عن الأكل حتى يتم المصور تصويره
او ان طلب منك الانتظار .كيف كانت ردة فعلك؟

هند: نعم تعرضت لمثل هذا الموقف مع صديقتي في العمل لما ذهبنا لتناول وجبة الغداء عند هشام كوك ههههه طلبت بيتزا فقدتها مع بطاقة باسمه فمسكت هاتفها وطلبت مني الانتظار لتصوير فمسكت البطاقة وسحبتها من فوق البيتزا ومزقتها لاوقفها على ذلك الفعل وأكلت بيتزا هشام كوك في امان ههههه وكانت لذيذة😋😋

سيلين:ههه بصحتك.البعض يرى ان هؤلاء يعانون من مرض نفسي وهو الهوس بتصوير الأكل
والبعض يراها ظاهرة سلبية تجرح الفقراء
والبعض يراها ظاهرة ايجابية من أجل التعريف بأكلات معينة خاصة التقليدية.
ما رايك؟

هند:باتت هذه الظاهرة هي من تمنح الطعام قيمته في كثير من الأحيان فبدلاً من أن يُختار الطبق لطعمه أو قيمته الغذائية يُختار لأنه يبدو جيدًا على إنستغرام. هذا التحول يعكس هيمنة البعد البصري على التجربة الحسية ويجعل من الطعام وسيلة للعرض بدلًا من أن يكون غاية في ذاته إما التعريف بالاكلات التقليدية هذا اختصاص الطباخين في قنوات خاصة أو على صفحاتهم عليوتوب وليست لمن هب ودب .

سيلين:شكرا لك عزيزتي هند على ما تقدمت به. والآن كلمة اخيرة حول الموضوع ونصيحة منك لهؤلاء .

هند: ظاهرة تصوير الأكل ليست خيرًا محضًا ولا شرًا مطلقًا لكنها انعكاس لثقافة أوسع حيث يُعاد تعريف القيم من خلال عدسة الهاتف لعلنا بحاجة إلى وقفة لا لنمنع الصورة بل لنمنح اللحظة حقها فبعض اللقطات لا تُلتقط بالكاميرا بل تُحفر في الذاكرة.
وفي الاخير اشكرك اختي سيلين على الاستضافة و فتح هذا النقاش لنتعرف على وجهات نظر وراي الأشخاص في ظاهرة الكاميرا تاكل اولا أو بين اللقمة والصورة لان بين اللقمة والصورة هناكابعاد اجتماعية وثقافية اتمنى من الاخوة والاخوات مشاركتنا ارائهم فيها.
تحية وتقدير لك اختي
واهلا وسهلا للمشاركة في هذا الموضوع

سيلين:العفو هند وشكرا لك ثانية على الجلسة الماتعة وعلى إجابة الدعوة،وربي يسعدك في الدارين.

الأن بإمكان الأعضاء الكرام نقاشك
أتمنى لكم نقاش ممتع

 
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تفضلوا أخوتي الخط لكم
لكن فضلا لا أمرا فلتكن ردود نقاشية للضيفة حول نقاط تطرقت لها أو اسئلة جديدة منكم لها في صلب الموضوع
أو ابداء الرأي في الموضوع بصفة عامة
او مشاركتنا موقف لك حول الموضوع
لا ردود شكر وثناء
وربي يسعدكم جميعا في الدارين

 
آخر تعديل:
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🌺توضيح🌺

🌺بالنسبة لكل عدد يكون لاسبوع كامل وبعدها انزل العدد الذي بعده .

🌺أما نقاش الضيف لردود الاعضاء ليس مقيد بوقت يعني حتى لو يجد رد في موضوعه للنقاش معه بعد شهران يرد عادي .

لانه الكل مشغول ومقيد بمسؤوليات خارج المنتدى ففضلت أن تكون ردود الضيوف على الاعضاء ليس محددة بتوقيت.
فحتى عندما انزل العدد جديد يستطيع الضيف الرد على الاعضاء في موضوعه.

🌺العدد مقيد بتوقيت وهو أسبوع.
🌺لكن النقاش بين الضيف والاعضاء ليس مقيد بل حسب فراغ الضيف والوقت الذي يساعده.

🌹ومرحبا بالجميع ثانية🌹


 
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