ضيف وقضية مع فنجان قهوة مسائية العدد الثاني

فاتن سيلين
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- تاريخ التسجيل
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- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 1 سبتمبر 2008
- الوظيفة
- طالبة بالثانوية
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله مساؤكم رواد اللمة أعضاءا وزوار.
مع العدد الثاني: وعلى طاولة النقاش موضوع:
* الكاميرا تأكل أولا camera eats first *
مدخل:
ظاهرة انتشرت مؤخرا بانتشار مواقع التواصل وظهور الهواتف الذكية
ليس بالمجتمع الجزائري فحسب بل عالميا.
أشخاص يطعمون كاميرات هواتفهم قبل اطعام أنفسهم،
وتعدى الأمر الى منع الاخرين من الأكل قبل تصوير المائدة.
حتى أن هؤلاء لا يخجلون من منع الضيوف من البدء في الأكل ويتركوهم ينتظرون لدقائق
فربما يبرد الطعام وصاحب الكاميرا مازال يلتقط صور من زوايا مختلفة دون احساسه بالحرج.
ويا ويل أي شخص يستعجله بحجة الجوع سيمطره بوابل من الكلام
كقوله اصبر لن تموت ان صبرت دقائق وقد يتعدا للوقاحة بقول أنت جيعان اي معايرة له.
كان أمر تصوير الأكل لنشره على الفيسبوك او الانستغرام محصور بين موائد أفراد العائلة،
لكن اليوم اصبح في ولائم الأعراس والمناسبات والعزائم والمطاعم بل حتى في الجنائز.
وقفت شخصيا على فتاة طلبت ممن يجلسون معها بالمائدة الانتظار حتى تصور الطعام.بحجة تصوير الصدقة من أجل الميت.
وحتى نتعمق أكثر في هذا الموضوع كانت دعوتنا لهذا العدد لضيفة مميزة هي:
الأخت الطيبة Oktavio_hinda وجزاك الله خيرا على تلبية الدعوة .
وقبل البدء تفضلي فنجان قهوتك.
وتقبلوا تحياتي
فاتن سيلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله مساؤكم رواد اللمة أعضاءا وزوار.
مع العدد الثاني: وعلى طاولة النقاش موضوع:
* الكاميرا تأكل أولا camera eats first *
مدخل:
ظاهرة انتشرت مؤخرا بانتشار مواقع التواصل وظهور الهواتف الذكية
ليس بالمجتمع الجزائري فحسب بل عالميا.
أشخاص يطعمون كاميرات هواتفهم قبل اطعام أنفسهم،
وتعدى الأمر الى منع الاخرين من الأكل قبل تصوير المائدة.
حتى أن هؤلاء لا يخجلون من منع الضيوف من البدء في الأكل ويتركوهم ينتظرون لدقائق
فربما يبرد الطعام وصاحب الكاميرا مازال يلتقط صور من زوايا مختلفة دون احساسه بالحرج.
ويا ويل أي شخص يستعجله بحجة الجوع سيمطره بوابل من الكلام
كقوله اصبر لن تموت ان صبرت دقائق وقد يتعدا للوقاحة بقول أنت جيعان اي معايرة له.
كان أمر تصوير الأكل لنشره على الفيسبوك او الانستغرام محصور بين موائد أفراد العائلة،
لكن اليوم اصبح في ولائم الأعراس والمناسبات والعزائم والمطاعم بل حتى في الجنائز.
وقفت شخصيا على فتاة طلبت ممن يجلسون معها بالمائدة الانتظار حتى تصور الطعام.بحجة تصوير الصدقة من أجل الميت.
وحتى نتعمق أكثر في هذا الموضوع كانت دعوتنا لهذا العدد لضيفة مميزة هي:
الأخت الطيبة Oktavio_hinda وجزاك الله خيرا على تلبية الدعوة .
وقبل البدء تفضلي فنجان قهوتك.
وتقبلوا تحياتي
فاتن سيلين
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