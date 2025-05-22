ضيف وقضية مع فنجان قهوة مسائية العدد الثاني

سيلين:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.مرحبا بك هند نورتي العدد الثاني بحضورك.

هند

سيلين

camera eats first

هند

سيلين

هند

هند:

سيلين

هند

هند

سيلين

هند:

سيلين:

هند

سيلين

الأن بإمكان الأعضاء الكرام نقاشك

أتمنى لكم نقاش ممتع

:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك والنور نورك شكرا لفنجان القهوة جاء في وقته:العفو عزيزتي.الكاميرا تأكل أولا أو كما تسمىظاهرة العصر ونراها في كل مكان فيه وليمة أكل.ما رايك بهذه الظاهرة بين التأييد والرفض؟:مع تشابك الحياة اليومية مع شاشات الهاتف برزت ظاهرة صارت مألوفة على موائدنا الحديثة في لاعراس والحفلات تصوير الطعام قبل تناوله لم تعد اللقمة الأولى من الطبق بل من عدسة الهاتف وكان أمر التذوق صار يمر اولا عبر الكاميرا لا عبر الحواس .: يحتج هؤلاء بالتوثيق ولكي تبقى ذكرى.فهلترى نفس رؤية هؤلاء؟أم انها تراه مجرد استعراض لما يأكلون على مواقع التواصل والتباهي؟بالنسبة لي لم يعد تناول الطعام فعلاً شخصيًا أو اجتماعيًا محضًا بل أصبح مادة للعرض و للمقارنة و وأحيانًا للتفاخر و قد تحقق تفاعلاً من المتابعين ويمنح صاحب الصورة شعورًا بالرضا الاجتماعي والكثير من الاعجابات فصارت هذه الظاهرة تعكس تفاوتا طبقيا او تخلق شعورا بالنقص لدى البعض .:نعم.هل سبق وتعرضتلمثل هذا الموقف ان يتم ايقافك عن الأكل حتى يتم المصور تصويرهاو ان طلب منك الانتظار .كيف كانت ردة فعلك؟: نعم تعرضت لمثل هذا الموقف مع صديقتي في العمل لما ذهبنا لتناول وجبة الغداء عند هشام كوك ههههه طلبت بيتزا فقدتها مع بطاقة باسمه فمسكت هاتفها وطلبت مني الانتظار لتصوير فمسكت البطاقة وسحبتها من فوق البيتزا ومزقتها لاوقفها على ذلك الفعل وأكلت بيتزا هشام كوك في امان ههههه وكانت لذيذة:ههه بصحتك.البعض يرى ان هؤلاء يعانون من مرض نفسي وهو الهوس بتصوير الأكلوالبعض يراها ظاهرة سلبية تجرح الفقراءوالبعض يراها ظاهرة ايجابية من أجل التعريف بأكلات معينة خاصة التقليدية.ما رايك؟باتت هذه الظاهرة هي من تمنح الطعام قيمته في كثير من الأحيان فبدلاً من أن يُختار الطبق لطعمه أو قيمته الغذائية يُختار لأنه يبدو جيدًا على إنستغرام. هذا التحول يعكس هيمنة البعد البصري على التجربة الحسية ويجعل من الطعام وسيلة للعرض بدلًا من أن يكون غاية في ذاته إما التعريف بالاكلات التقليدية هذا اختصاص الطباخين في قنوات خاصة أو على صفحاتهم عليوتوب وليست لمن هب ودب .شكرا لك عزيزتي هند على ما تقدمت به. والآن كلمة اخيرة حول الموضوع ونصيحة منك لهؤلاء .: ظاهرة تصوير الأكل ليست خيرًا محضًا ولا شرًا مطلقًا لكنها انعكاس لثقافة أوسع حيث يُعاد تعريف القيم من خلال عدسة الهاتف لعلنا بحاجة إلى وقفة لا لنمنع الصورة بل لنمنح اللحظة حقها فبعض اللقطات لا تُلتقط بالكاميرا بل تُحفر في الذاكرة.وفي الاخير اشكرك اختي سيلين على الاستضافة و فتح هذا النقاش لنتعرف على وجهات نظر وراي الأشخاص في ظاهرة الكاميرا تاكل اولا أو بين اللقمة والصورة لان بين اللقمة والصورة هناكابعاد اجتماعية وثقافية اتمنى من الاخوة والاخوات مشاركتنا ارائهم فيها.تحية وتقدير لك اختيواهلا وسهلا للمشاركة في هذا الموضوع:العفو هند وشكرا لك ثانية على الجلسة الماتعة وعلى إجابة الدعوة،وربي يسعدك في الدارين.