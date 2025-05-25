إلى كل أم .......

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بمناسبة عيد الأم

رسالتي لكل الأمهات


إلى كل أم
أنتِ أول حب عرفه القلب
و أصدق معنى إحتواه الوجود
أنتِ الحكاية التي لا تُروى بالكلمات
بل تُشعر في كل نظرة دفء
في كل لمسة حنان
و في كل تضحية صامت
في عيدكِ
لا تُكافئكِ الهدايا و لا تُجزيكِ الكلمات
لأنكِ أنتِ العطاء الذي لا يُقاس
و الدفء الذي لا ينطفئ
و الروح التي تهب الحياة معنى
دمتِ لأولادك و الحب الذي لا يشيب
و الوطن الذي لا يغيب
و الملاذ الذي لا يخذل أبدا
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اللهمّ احفظ أمهات المسلمين
و أسعد قلوبهن و أطل في عمرهن و ارزقهن الصحة و العافية
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اللهم ارحم أمهات المسلمين و أغفر لهن اللهم اجعل قبرهن روضة من رياض الجنة
يا رب العالمين
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و أتمنى لكل واحدة تتمنى الذرية الصالحة و الأمومة أن يرزقها حملاً سليمًا في أقرب الآجال
 
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