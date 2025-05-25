السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



بمناسبة عيد الأم



رسالتي لكل الأمهات





إلى كل أم

أنتِ أول حب عرفه القلب

و أصدق معنى إحتواه الوجود

أنتِ الحكاية التي لا تُروى بالكلمات

بل تُشعر في كل نظرة دفء

في كل لمسة حنان

و في كل تضحية صامت

في عيدكِ

لا تُكافئكِ الهدايا و لا تُجزيكِ الكلمات

لأنكِ أنتِ العطاء الذي لا يُقاس

و الدفء الذي لا ينطفئ

و الروح التي تهب الحياة معنى

دمتِ لأولادك و الحب الذي لا يشيب

و الوطن الذي لا يغيب

و الملاذ الذي لا يخذل أبدا

........

اللهمّ احفظ أمهات المسلمين

و أسعد قلوبهن و أطل في عمرهن و ارزقهن الصحة و العافية

........

اللهم ارحم أمهات المسلمين و أغفر لهن اللهم اجعل قبرهن روضة من رياض الجنة

يا رب العالمين

.........

و أتمنى لكل واحدة تتمنى الذرية الصالحة و الأمومة أن يرزقها حملاً سليمًا في أقرب الآجال ​