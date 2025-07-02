أحبتي في اللمة الغالية

احبتي الغاليين اخوتي الاعزاء اخواتي العزيزاتشكرا لكل من تواصل معي و سأل عنيشكرا لكل من تذكرني بكلمة او دعوة او بهمسةقبل أيام تعرضت الى ظلم كبير في العمل من ضعاف النفوسو بعض من البشر الاشرارعملوا عليا ضغط رهيب جدا جدا . الامر اتعبني نفسيا و صحياو مرضت و ارتفع ضغطي و السكريهم مسؤولين عني في العمل رئيسي في العمل و نائبهكما تعلمون انا ناشط جمعوي خاصة في مجال مساندة و دعم الطلبة و التلاميذالامر هذا جعل منصات التواصل تتفاعل مع عملي و اخذ الامر شعبيةو مطابات بترشحي لمنصب سياسيانا ارفض الفكرة من الاصل و جملة و تفصيلا لعديد الاسبابالمسؤولين عني في العمل لديهم رغبات سياسية و طموحات سياسية ظنوا اني منافس لهمفأزعجوني جدا جدا و بطرق غير مباشرة و خبيثةمرضت كثيرا و تعبت بسبب مكائدهم و خبثهم و شرهمالامر دفعني في التفكير في الاستقالةالآن انا في عطلة محتاج علاج و الابتعاد عن اهل السوء لفترةو عند انتهاء فترة العطلة نرى ما الذي سيكون و أكيد لن يكون إلا ما أراده الله ان يكوندعواتكم احبتييا أهل الفأل الطيب