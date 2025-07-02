أحبتي في اللمة الغالية

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
احبتي الغاليين اخوتي الاعزاء اخواتي العزيزات
شكرا لكل من تواصل معي و سأل عني
شكرا لكل من تذكرني بكلمة او دعوة او بهمسة

قبل أيام تعرضت الى ظلم كبير في العمل من ضعاف النفوس
و بعض من البشر الاشرار
عملوا عليا ضغط رهيب جدا جدا . الامر اتعبني نفسيا و صحيا
و مرضت و ارتفع ضغطي و السكري
هم مسؤولين عني في العمل رئيسي في العمل و نائبه
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كما تعلمون انا ناشط جمعوي خاصة في مجال مساندة و دعم الطلبة و التلاميذ
الامر هذا جعل منصات التواصل تتفاعل مع عملي و اخذ الامر شعبية
و مطابات بترشحي لمنصب سياسي
انا ارفض الفكرة من الاصل و جملة و تفصيلا لعديد الاسباب
المسؤولين عني في العمل لديهم رغبات سياسية و طموحات سياسية ظنوا اني منافس لهم
فأزعجوني جدا جدا و بطرق غير مباشرة و خبيثة
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مرضت كثيرا و تعبت بسبب مكائدهم و خبثهم و شرهم
الامر دفعني في التفكير في الاستقالة
الآن انا في عطلة محتاج علاج و الابتعاد عن اهل السوء لفترة
و عند انتهاء فترة العطلة نرى ما الذي سيكون و أكيد لن يكون إلا ما أراده الله ان يكون

دعواتكم احبتي
يا أهل الفأل الطيب
 
توقيع الامين محمد
ربي يفرج عليك خويا محمد
إن شاء الله تجد عمل احسن من ذلك
 
ربي يفرج همك و ربي يشفيك و يكفيك شر من أراد لك السوء
خذ وقتك للراحة فالنفسية بحاجة للعناية مثل الجسد و ما دام قلبك صادق و رسالتك نبيلة فالخير قادم بإذن الله
 
توقيع ام أمينة

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