أحبتي في اللمة الغالية

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
التفاعل 57.2K
الجوائز 6.1K
- تاريخ التسجيل
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 18,063
- الحلول المقدمة
- 3
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
احبتي الغاليين اخوتي الاعزاء اخواتي العزيزات
شكرا لكل من تواصل معي و سأل عني
شكرا لكل من تذكرني بكلمة او دعوة او بهمسة
قبل أيام تعرضت الى ظلم كبير في العمل من ضعاف النفوس
و بعض من البشر الاشرار
عملوا عليا ضغط رهيب جدا جدا . الامر اتعبني نفسيا و صحيا
و مرضت و ارتفع ضغطي و السكري
هم مسؤولين عني في العمل رئيسي في العمل و نائبه
كما تعلمون انا ناشط جمعوي خاصة في مجال مساندة و دعم الطلبة و التلاميذ
الامر هذا جعل منصات التواصل تتفاعل مع عملي و اخذ الامر شعبية
و مطابات بترشحي لمنصب سياسي
انا ارفض الفكرة من الاصل و جملة و تفصيلا لعديد الاسباب
المسؤولين عني في العمل لديهم رغبات سياسية و طموحات سياسية ظنوا اني منافس لهم
فأزعجوني جدا جدا و بطرق غير مباشرة و خبيثة
مرضت كثيرا و تعبت بسبب مكائدهم و خبثهم و شرهم
الامر دفعني في التفكير في الاستقالة
الآن انا في عطلة محتاج علاج و الابتعاد عن اهل السوء لفترة
و عند انتهاء فترة العطلة نرى ما الذي سيكون و أكيد لن يكون إلا ما أراده الله ان يكون
دعواتكم احبتي
يا أهل الفأل الطيب
شكرا لكل من تواصل معي و سأل عني
شكرا لكل من تذكرني بكلمة او دعوة او بهمسة
قبل أيام تعرضت الى ظلم كبير في العمل من ضعاف النفوس
و بعض من البشر الاشرار
عملوا عليا ضغط رهيب جدا جدا . الامر اتعبني نفسيا و صحيا
و مرضت و ارتفع ضغطي و السكري
هم مسؤولين عني في العمل رئيسي في العمل و نائبه
كما تعلمون انا ناشط جمعوي خاصة في مجال مساندة و دعم الطلبة و التلاميذ
الامر هذا جعل منصات التواصل تتفاعل مع عملي و اخذ الامر شعبية
و مطابات بترشحي لمنصب سياسي
انا ارفض الفكرة من الاصل و جملة و تفصيلا لعديد الاسباب
المسؤولين عني في العمل لديهم رغبات سياسية و طموحات سياسية ظنوا اني منافس لهم
فأزعجوني جدا جدا و بطرق غير مباشرة و خبيثة
مرضت كثيرا و تعبت بسبب مكائدهم و خبثهم و شرهم
الامر دفعني في التفكير في الاستقالة
الآن انا في عطلة محتاج علاج و الابتعاد عن اهل السوء لفترة
و عند انتهاء فترة العطلة نرى ما الذي سيكون و أكيد لن يكون إلا ما أراده الله ان يكون
دعواتكم احبتي
يا أهل الفأل الطيب