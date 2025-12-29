طاكوس من مطبخي 🌮🌯

الديباج الرقيق
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
Reaction 15.6K
الجوائز 1.3K
- تاريخ التسجيل
- 20 جويلية 2016
- المشاركات
- 4,491
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 18
وزدت خدمت صدر الدجاج ..
السلام عليكم ..
طاكوس زوالي من مطبخي
اولا استعملتهذا خبز التورتيلا
هنا طيبت البطاطا
السلام عليكم ..
طاكوس زوالي من مطبخي
اولا استعملت
هنا طيبت البطاطا
من بعد اصفت له ..
الصلصة الجزائرية
والكريمة
مايوناز ..هريسة ..فرماج مثلثات .فرماج رابي ..وجبن طبيعي طازج ..وتوابل الشواء ..كمون والى اخره ..نسيت وش درت بما اني حضرتو من مدة طويلة .
وهنا كملت الدجاج
بديت نخدم ..حطيت شوية برك من كل مكون لخاطر دارنا مايحبوش معمر بزاف ...هريسة فورماج مايوناز ..دجاج وبطاطا ونغلق ..والى مقلاة الطاكوس
وفي الاخير وقبل مانصور النتيجة النهائية ..سقطو عليا خياتي مع قردتهم الصغيرة من حيث لا ادري ..وعوض ماكنت راح نخدم عشر حبات وليت في اربعين حبة ومع الفوضى ومع لي نطيبها ياكلوها قدام لاتوجد حتى .للاسف ماقدرتش نصور النتيجه النهائية ..المهم نهارها حسيت روحي الشاف بوراك في زردة بالقايطة والبندير