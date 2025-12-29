طاكوس من مطبخي 🌮🌯

السلام عليكم ..
طاكوس زوالي من مطبخي 😅
اولا استعملت
1000053657.webp
هذا خبز التورتيلا


هنا طيبت البطاطا
1000053653.webp
وزدت خدمت صدر الدجاج ..
1000053654.webp
1000053652.webp


من بعد اصفت له ..
الصلصة الجزائرية
1000053647.webp

والكريمة
1000053656.webp


مايوناز ..هريسة ..فرماج مثلثات .فرماج رابي ..وجبن طبيعي طازج ..وتوابل الشواء ..كمون والى اخره ..نسيت وش درت بما اني حضرتو من مدة طويلة .
1000053648.webp
1000053655.webp
1000053649.webp
1000053646.webp
1000053645.webp

وهنا كملت الدجاج
1000053650.webp

بديت نخدم ..حطيت شوية برك من كل مكون لخاطر دارنا مايحبوش معمر بزاف ...هريسة فورماج مايوناز ..دجاج وبطاطا ونغلق ..والى مقلاة الطاكوس
1000053651.webp
1000053643.webp
1000053642.webp

وفي الاخير وقبل مانصور النتيجة النهائية ..سقطو عليا خياتي مع قردتهم الصغيرة من حيث لا ادري 😅 ..وعوض ماكنت راح نخدم عشر حبات وليت في اربعين حبة ومع الفوضى ومع لي نطيبها ياكلوها قدام لاتوجد حتى .للاسف ماقدرتش نصور النتيجه النهائية ..المهم نهارها حسيت روحي الشاف بوراك في زردة بالقايطة والبندير
fresh prince of bel air burn GIF
🤣 فوضى وحس غير طبيعيين وزادو خياتي عرضولي كامل الاهل والقبيلة والعرش وتورطت 🤣
 
تِسلم الأيادي
من المكونات يبان يشهي مالڨري مكانش الصورة النهائية
بصحتكم ... في إنتظار وصفات أخرى من مطبخك
....
 
بعد هاذ الزدمة تاع خياتك تنجمي الان تفتحي مطعم رايحة وسميعا مطعم كوكب القردة
يعطيك الصحة وربي يبسط الرزق.
 
تسلم يداك على الوصفة صراحة انا احبذها باللحم المفروم
 
تسلمي والله على هالطبخه الحلوه …
 
قال أبو عاتكة:
بعد هاذ الزدمة تاع خياتك تنجمي الان تفتحي مطعم رايحة وسميعا مطعم كوكب القردة
ههه والله فكرة هايلة ..مستحيل ماجا يفوت عليا نهارها وليت نزحف ..عام اخر ان شاء الله
قال أبو عاتكة:
يعطيك الصحة وربي يبسط الرزق.
الله يسلمك ..امين اجمعين يارب
سكرا على المروور
 
قال إلياس:
تسلم يداك على الوصفة صراحة انا احبذها باللحم المفروم
ايه وانا كتبت طاكوس الزوالي ٠🤣
شكرا على المروور
 
بلا نتيجة نهائية 🌯
باينة كيف كــــان
ماشاء الله

الشاف ديباج 🧑‍🍳
 
وعليكم السلام
هههه عجبتني تاع طاكوس زوالي
يشهي الله يبارك، حتى انا منحبوش معمر بزاف 😆
بصحتكم ويعطيك الصحة
 
و عليكم السلام و رحمة الله كارينا...
من الانفجار الأخير باين الطعم و النتيجة قنبلة في البنة
الله الله عليك يعطيك الصحة
 
قال لمعانُ الأحداق:
بلا نتيجة نهائية 🌯
باينة كيف كــــان
ماشاء الله

الشاف ديباج 🧑‍🍳
قال *amani*:
وعليكم السلام
هههه عجبتني تاع طاكوس زوالي
يشهي الله يبارك، حتى انا منحبوش معمر بزاف 😆
بصحتكم ويعطيك الصحة
قال أم إسراء:
و عليكم السلام و رحمة الله كارينا...
من الانفجار الأخير باين الطعم و النتيجة قنبلة في البنة
الله الله عليك يعطيك الصحة
قال فادي محمد:
تسلم الأيادي على هذا الطبق اللذيذ
سكرا على المرور جميعا ..تسلموا 😁
 
شفنا غير المكونات..😁
هاتي من الآخر.. أين الطاكوس البطل..🤔
 
قال أمير جزائري حر:
شفنا غير المكونات..😁
هاد المرة المكونات ..المرة الجاية الطاكوس شخصيا 😎
هاتي من الآخر.. أين الطاكوس البطل..🤔
انقضوا عليه القردة الصغيرة 😅🦧🐒🐒🐒
 
من السلق إلى الطاكوس
الأول صحي تماما وهذا غير صحي تماما 😅
لكن لا بأس به أحيانا
لذيذ جدا
أحسنتِ
 
🤭وأنا أيضا في مكان آخر يسموني جيت مع القردة تاعي قضاو على الأخضر واليابس

الوصفة تشهي وأكيد كون مش بنينة مياكلوهاش بالخف

بوركت أختي
 
