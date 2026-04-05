القراءة بين الإكراه والانسجام

عندما كانت يدي تقع على كتاب لا أجدني بين طياته، كنت أرغم نفسي على قراءة المزيد من صفحاته كمحاولة جادة لإعطائه فرصة ما ثم سرعان ما أغلقه وأتحول إلى غيره.

غير أنني قبل أشهر سمعت أحدهم يتحدث عن الأمر، ولكنه كان يتحدث عنه من منظور تربوي يجعل فكرة الاستمرار في قراءة ما لم نحبه ولم نجد أنفسنا فيه طريقة من طرق ترويض النفس على الأناة والصبر والتحمل، وعلى تعلّم أن القيمة لا تأتي دائمًا من اللذة المباشرة.



حاولت قبل قليل أن أتصبر... أن أتحمل إلى آخر صفحة لكني أخذت بالتساؤل:

ألا يعتبر هذا الإصرار نوعًا من العناد ضد الذات.. لا تدريبًا لها؟

أليست القراءة حوارا خفيا بيننا وبين النص؟

وإلى أي حد سأتمكن من استيعاب ما أمرر عيني عليه استيعابا كاملا؟

ألا تتحقق الجدوى من الكتب إلا حين نختم الصفحات كلها؟