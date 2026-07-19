🏆 من يحسم نهائي كأس العالم؟

توقعات خبراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بشأن نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا:

توقعات خبراء الصحيفة الفائز باللقب

انقسم المحللون الـ10 في توقعاتهم مع تفوق نسبي لإسبانيا:

مع إسبانيا (7 خبراء): (مايك كيغان، مات بارلو، لويس ستيل، إيان لاديمان، كريس ويلر، عيسان خان، جيمس شارب).

مع الأرجنتين (3 خبراء): (أولي هولت، جاك غوغان، أنتوني هاي).

أبرز أسباب ترشيح إسبانيا

الاستقرار والتحكم: تُعتبر إسبانيا الفريق الأكثر توازناً واكتمالاً في البطولة، وتملك دفاعاً صلباً لم يستقبل سوى هدف واحد فقط (ضد بلجيكا)، بجانب قدرة عالية على الهيمنة بفضل ركيزة خط الوسط رودري.

التحكم في النسق: أظهر المنتخب الإسباني نضجاً كبيراً أمام فرنسا في نصف النهائي (2-0)، حيث تمكن من خنق هجوم الديوك (مبابي، ديمبيلي، أوليز) وإدارة المباراة بذكاء دون تراجع عشوائي.

العمق الهجومي: يمتلك المدرب لويس دي لا فوينتي خيارات هجومية متعددة وهدافين متنوعين مقارنة بالأرجنتين التي تعتمد بشكل مفرط على العاطفة والفرديات.

أبرز أسباب ترشيح الأرجنتين

عامل ليونيل ميسي: تُجمع الآراء على أن المباراة بمثابة "الرقصة الأخيرة" لميسي في المونديال، واللاعبون لديهم اندفاع عاطفي هائل ورغبة قتالية للتضحية من أجل إهدائه اللقب.

الروح والعودة في النتيجة: أثبتت الأرجنتين طوال البطولة (أمام الرأس الأخضر، مصر، وإنجلترا) أنها تجد دائماً طريقاً للفوز في الأوقات القاتلة بفضل القوة الذهنية والبدلاء مثل لاوتارو مارتينيز.

القوة الهجومية: الأرجنتين هي الأقوى هجومياً في البطولة برصيد 19 هدفاً.