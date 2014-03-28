قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014.

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  1. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اسعدتم مساءا / صباحا و اتمنى لكم الصحة و العافية
    اقدم لكم قصصا جميلة اعجبتني و اتمنى ان تعجبكم و ان تعتبروا بها باذن الرحمن.

    [​IMG]

    المرايا


    يحكى ان كان هناك قصر بلد ما يوجد به قاعة واحدة تحتوى على الف مراية ​
    وسمع قط عن هذا القصر فقرر ان يزور القصر وكان متلهفا على زيارة القصر وذهب للقصر جريا ووفرحا وعندما وصل دخل القاعة فوجد الف قط اخر فرحين به فكان سعيدا جدا وقرر ان يزور القصر مرة اخرى ​
    وعندما سمع قط اخر عن هذا القصر فذهب لزيارة القصر هو الاخر ولكن هذا القط لم يكن بطبيعته ان يفرح حيث كان يخطو خطوات متثاقلة عبوس الوجه وعندما دخل القصر وجد الف قط يعبسون بوجههفذعر منهم وجرى لخارج القصر وقرر عدم الذهاب الى هناك مرة اخرى ولكن المخزى او الهدف من هذه القصة هو ​
    ان اى انعكاس على وجوه الاخرين هو ما ان تفعله بهم فلابد ان تعامل الاخرين بمثل ما ترغب ان يعاملوك به ...


    الفتاة والشاب الاسود


    فتاة قالت لشخص اسود يا أسود بنوع من السخريه فأنظروا بما جاوبها :
    تقولين أســـود ؟.؟؟

    وكل من يزور الكعبة يقبل لوني بانحناء
    السواد هو صندوق سر لرحلات الفضاء
    السواد هو بترول مبدل صحاريك لواحة خضراء
    لولا السواد ما سطح نجم ولا ظهر بدر في السماء
    السواد هو لون بلال المؤذن لخير الأنبياء
    لولا السواد لا سكون ولا سكينة بل تعب وابتلاء
    تقولين أســـود ؟؟؟
    تقولين لي أسود

    والسواد فيه التهجد والقيام والسجود والرجاء
    فيه الركوع والخشوع والتضرع لاستجابة الدعاء
    فيه ذهاب نبينا من مكة للأقصى ليلة الإسراء
    لو ضاع السواد منا علينا أن نستغفر ونجهش بالبكاء
    تأملي الزرع والضرع وسر حياتنا في سحابة سوداء

    اسمعيني والله أنتي مريضة بداء الكبرياء
    أنصتي لنصيحتي و لوصفة الدواء
    عليك بحبة مباركة من لوني مع جرعة من ماء
    أنا لست مازحاً وستنعمين والله بالصحة والشفاء
    سامحيني يا مغرورة لكل حرف جاء وكلمة هجاء
    وكل ما ذكرت هو حلم في غفوة ليل أسود أو مساء

    لا أسود ولا أبيض بيننا في شرعنا سواء
    كلنا من خلق الله الواحد نعود لآدم وأمنا حواء .

     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #1
  2. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    لايحتاج الظالم لسبب لكى يظلم

    ذهب الحمار الى الاسد وتبدو عليه ملامح لغضب والانفعال و سأله:أليس من الصحيح انك كبير الغابة ؟ فأجاب الأسد: نعم ولكن ماذا حدث ؟


    فقال الحمار : كلما برانى النمر يضربنى على وجهى و يسألني لماذا لا ترتدي القبعة؟ فانا اريد ان اعرف لماذا يضربنى النمر واى قبعة يقصد؟
    فأجاب الأسد : اترك لي هذا الموضوع
    وعندما التقى الاسد والنمر سأله ما هو موضوع القبعة تلك؟

    فأجاب النمر: مجرد سبب لكي أضربه

    فقال الأسد: ابحث عن سبب وجيه مثلا اطلب منه إحضار تفاحة فإذا أحضرها صفراء اصفعه وقل له لماذا لم تأت بها حمراء؟ ​

    وإذا احضرها حمراء اصفعه و قل له لماذا لم تاتي بها صفراء؟​

    فأجاب النمر: فكرة جيدة .. وفى اليوم التالي طلب النمر من الحمار إحضار تفاحة فنظر له الحمار و سأله: أتريدها حمراء أم ​

    صفراء؟​

    عندها تمتم النمر وقال: حمراء أم صفراء؟​

    ثم ضرب الحمار وقاله : لماذا لا ترتدي القبعة؟​

    الظالم لا يحتاج سبباً كي يظلم

     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #2
  3. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
    6,611
    الإعجابات المتلقاة:
    13,654
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    351
    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)




    انظر لرد فعل هذا الفقير ... قصة رائعة

    فى يوم من الايام اعطى احد الرجال الاغنياء لرجل فقير قفص ملئ بالطعام الفاسد
    فابتسم الرجل الفقير واخذ القفص وترك القصر وبدا فى تنظيفه من محتوياته الفاسدة وجمع به من اجمل الازهار واروعها ورجع به الى القصر واعطاها لهذا الرجل الغنى ​
    فتعجب الرجل الغنى واستغرب وسأله !!​
    لماذا اعطيتك قفص ملئ بالاطعمة الفاسدة والان تعيدها لى مليئة بالزهور الرائعة ​
    ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ -:​
    ﻛـﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳـﻌﻄﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗـﻠﺒـه ​



     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #3
  4. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
    6,611
    الإعجابات المتلقاة:
    13,654
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    قصة بائعة الحليب

    كانت هناك فتاه تبيع الحليب متجه الى السوق لكى تبيع الحليب الذى انتجته بقرتها وهى سائرة فى طريقها بدأت تفكر فيما تنوى ان تفعله بالمال الذى ستحصل عليه بعد بيع الحليب بدأت تفكر ساشترى 100 كتكوت وربيها فى الحظيرة وعندما تكبر سابيعها بسعر جيد فى الاسواق ومازالت فى طريقها تحلم وقالت ثم اشترى نعجتين صغيرتين واربيهما فى حقل الاعشاب القريب من المنزل وعندما يكبرو يمكننة بيعهم بسعر افضل ومازالت تحلم وتقول فى قرارة نفسها قريبا سيكون معايا مزيد من المال لاشترى بقرة اخرى ويكون عندى مزيد من الحليب لابيعه ويصبح عندى مزيد من المال وبدأت تجرى فى الشارع وتقفز من شدة السعادة وفجأة وقعت على الارض ووقعت من يدها جرة الحليب وانكسرت ووقع الحليب على الارض واصبح لا وجود للاحلام فى هذه اللحظة وجلست تبكى بشدة
    الحكمة: قم بخطوتك الحالية وركز عليها بعد أن تضع خطة واضحة لحياتك، لكن لا تعيش المستقبل قبل أن تنهي مهمة الحاضر.
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #4
  5. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    قــصــة المــلــك و الاكــيـاس الثلاثــة ...

    ذات يوم طلب الملك من ثلاثة من وزرائه وطلب من كل منهم شيئا غريب​
    طلب من كل وزير ان ياخذ كيس ويذهب به لبستان القصر ويملؤه من طيبات ما به وطلب منهم ان يقوموا بأداء المهم بنفسهم بدون تدخل من احد فقام الوزير الاول بملئ الكيس الخاص به من افضل واجود الثمار والزروع وكان ينتقى الجيد من الفاسد ​
    اما الوزير الثانى فكان يقول فى نفسه ان الملك لا يحتاج هذه الثمار لنفسه فكان يملأ الكيس لمجرد ملأه فقط ولا يهتم بانتقاء الثمار الجيدة من الفاسدة حتى ملأ كيسه ​
    اما الوزير الثالث فكان يعتقد ان الملك لا يهتم بمحتوى الكيس اصلا فبدأ يملأه من الحشائش والأعشاب واوراق الأشجار ​
    وفى صباح اليوم التالى ذهب كل وزير وكل معه الكيس الخاص به ولما ذهبا للملك امر الملك جنوده ان يأخذوا كل ملك ويسجنوه منفردا لمدة ثلاثة اشهر بعيدا عن الاكل والشراب فالوزير الاول بدا ياكل من طيبات الثمار التى انتقاها حتى مرت المدة .​
    اما الوزير الثانى فبدا يتعامل مع الامر بصعوبة كبيرة لانه كان لاينتقى الثمر الجيد من الفاسدة فحاول ان يتعايش على الجزء الجيد من الثمار .​
    اما الوزير الثالث مات من الجوع لانه لم يكن معه من الثمار ما يجعله يتحمل ​
    وهكذا أسأل نفسك من أي نوع أنت فأنت الآن في بستان الدنيا لك حرية، أن تجمع من الأعمال الطيبة أو الأعمال الخبيثة ولكن غدا عندما يأمر ملك الملوك أن تسجن في قبرك ،​
    في ذلك السجن الضيق المظلم لوحدك , ماذا تعتقد سوف ينفعك غير طيبات الأعمال التي جمعتها في حياتك الدنيا​

    لنقف الآن مع أنفسنا ونقرر ماذا سنفعل غداً في سجننا

     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #5
  6. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    حب لغيرك ما تحبه لنفسك ....

    كان احد الازواج مع زوجته واثناء عودتهما من السفر فقال لها ما رأيك فى ان نشترى هدية لأمى قلت له طبعا يا زوجى العزيز ولكن كانت تقول هذا وهى تشعر بالغيره ​
    فقال لها اشترى اجمل هدية وذهبت لتشترى وكانت بتختار اقل الهدايا قيمة ودخل زوجها فقط ليدفع ثمنها وليغلفها وخرج ​
    وفى المساء دخل الى زوجته ومعه الهدية وقال لها اردت ان اشترى لكى هدية من اختيارك انتى واحببت ان تشترى هديتك بنفسك ​
    واصيبت الزوجة باحباط وقالت فى نفسها كان من الممكن ان تكون هذه الهدية افضل من ذالك بكثييييييير لانها لو احبت لغيرها ما تحب لنفسها لكانت هديتها اجمل.
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #6
  7. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    انظر لهذه الزوجة المبتسمة ..

    [​IMG]
    التقطت هذه الصورة لامرأة تحاول ان تعمل اراحة زوجها العاجز ​
    وعلى مساعدته على الحركة ولكن الملاحظ هنا انها تقوم بهذا ​
    العمل وهى راضيه حيث ان على وجهها ابتسامة جميلة وهذا طبقا ​
    لقول رسول الله صلّ الله عليه وسلم : (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة) صدق رسول الله ...هل اذا كان هذا هوا حال زوجك ستسهرين على راحته وخدمته !؟​
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #7
  8. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    جَواب تقشعر له الأبدان . . !

    سُئل أحد الصالحين وقيل لَهُ :
    إن إمرأه تقوم الليل وتصوم النهار وتَختم القُرأن كُل شهر !
    ولكنها لَا تدع أحداً في غيبه ودائماً تتكلم عَن أعراض الناس !
    ونُصحت ولكن بلا فائده !

    فَ قال : لعل الله سخرها لتعمل لغيرها..


     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #8
  9. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    وقف الحسن البصري عند شفير قبر بعد دفن صاحبه
    ثم التفت على رجل كان بجانبه فقال : أتراه لو يرجع للدنيا ماذا تراه يفعل ؟!
    قال الرجل : يستغفر و يصلي و يتزود من الخير
    فقال الحسن : هو فاتته فلا تفتك أنت ..


     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #9
  10. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    هل سمعت من قبل عن قصة اهل مدينة بومبي الايطالية

    هل عرفت او شاهدت كيف انتقم الله منهم وارسل عليهم جندا من جنوده فأخذتهم بغته

    مات الالاف من اهل هذه المدينة في وقت واحد وبطريقة واحدة كل منهم اصبح تمثال من الحجارة على هيئته التي كان عليها قبل ان يرسل الله عليهم غضبه

    النائم نائم ، والجالس جالس ، والفاحش مات على فحشه

    إذا كنت لا تعرف ولم تسمع من قبل عن ذلك ، ، فأدعوك لقراءة هذا العبرة
    جعلها الله لنا وللأمم الاحقة لنعتبر ونتعظ بها

    (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ *
    فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

    اهل بومبي هم اول من اخترع فن الرسوم العارية على الجدران ليجسدوا بها اعمالهم الدنيئه من الفحش والشذوذ الجنسي

    ولم يكونوا يتورعوا من فعل ذالك في الاماكن العامة وامام اطفالهم وتجسيد ذلك في شكل رسومات (( اسست فيما بعد لما يسمى فن الرسوم العارية ))


    بومبي :) Pompeii) مدينة رومانية كان يعيش فيها حوالي 200,000 نسمة، واليوم لم
    يبقى من المدينة إلا آثارها القديمة. تقع المدينة على سفح جبل بركان فيزوف الذي يرتفع
    1,200 مترا عن سطح البحر، بالقرب من خليج نابولي في إيطاليا.

    [​IMG]


    نظام الحياة في المدينة :كان بالمدينة البالغ عدد سكانها 200,000 نسمة الكثير من الاثرياء يعيشون عيشة رغدة
    كان بالمدينة شبكة مياه داخل البيوت وحمامات عامة وشوارع
    مرصوفة بالحجارة، وكان بها ميناء بحرى متطور وكان بها مسارح وأسواق وأظهرت
    آثارهم اهتمامهم بالفنون والنقوش. كان مجتمعهم مجتمع رومانى تقليدى بكل طبقاته بما
    فيهم العبيد.

    ما جرمهم وماذا فعلوا !!!

    قام اهل هذه المدينة بتعذيب اتباع دين سيدنا المسيح عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام
    وكانوا ينكلون بهم ، ويعطوا رؤس اتباع دين الله هداية لبعضهم البعض

    وايضا كانوا يفتخرون بممارسة الجنس والشذوذ الجنسي! بل كانوا يرسمون الصور الخلاعية على جدران منازلهم أمام الأطفال
    والنساء والكبار، حتى إن الباحثين اليوم يعتبرون أن فن الخلاعة قد بدأ في هذه المدينة الفاسقة .

    ماذا حدث


    الزمان : يوم 24 أغسطس عام 79 بعد الميلاد .

    ما قبل الحدث : أهمل السكان العلامات الدالة على قرب الانفجار, فلم يعبؤوا بالهزات
    الخفيفة وكذلك القوية ولا ببعض السحب البيضاء التي تتكون فوق فوهة البركان. ولم
    يتعظ السكان من الزلزال الذي خرب مدينتهم قبل ذلك ب 17 سنة، ولم يستجيبوا لدعاء
    الامبراطور الرومانى نيرون لهم بترك المدينة؛ ولعل ذلك يرجع إلى أنهم رؤوا من ذلك
    البركان خيرا كثيرا.فالتربة الغنية بالمعادن التي جعلت زراعتهم مثمرة مصدرها ذلك
    البركان ،ومياه الأمطار التي كانت ترويهم وتسقى زروعهم كانت بسبب وجود ذلك الجبل
    البركانى.
    كانت هناك عدة علامات على ثوران البركان قبل الانفجار بأيام حدثت عدة
    هزات أرضية جفت بعدها الآبار وتوقفت العيون المائية, وصارت الكلاب تنبح نباحا
    حزينا فيما صمتت الطيور.

    الحدث : ثار بركان جبل فيزوف ثورانا هائلا مدمرا عام 79 م ودمر مدينتي بومبي وهركولانيوم. و طمر
    البركان المدينة بالرماد لمدة 1,600 سنة حتى تم أكتشافها في القرن الثامن عشر.

    فيـــزوف .. الذي ارسله الله علي بومبـي الإيطالية يوم 24

    فقدت المدينة حتى عام 1738 حين اكتشفت هوكولانيوم وتلتها مدينة بومبي عام 1748.
    واكتشف فيها الضحايا موتى في أوضاعهم التي كانوا عليها، واكتشف طابع المدينة الغني
    والترف وفترة الإمبراطورية الرومانية والعمارة والحياة الاجتماعية وغيرها.
    ومدينة بومبي كانت على عهد نيرون، الحاكم الروماني الذي أحرق روما , تقع بالقرب من مدينة نابولي، كانت مدينة عامرة أيام حكم الامبراطور الرومانى نيرون.

    لم يتفكر اهل هذه المدينة في نعم الله عليهم ، وكيف اغدق عليهم من خيراته وفضله

    بل جاهروا الله بالمعصية ليل نهار ، وفعلوا من الفواحش ما تقشعر له الابدان

    فكــــــان هذا جزائـــــــــــهم

    [​IMG]



    [​IMG]

    كلب تحنط
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    شخص مات وهو خائف من هول ما رأي

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    إن هذه المدينة ينطبق عليها قول الحق تبارك وتعالى:

    (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ *
    فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

    (وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى)

     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #10
  11. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    قصة الرجل وابنائه العمى السبعة.؟

    دخل علي رجل يشتكي من سرقة سيارته وعلمت بعد ذلك أن لديه سبعة أطفال عميان لا يبصرون ، وهذه القصة التي سأرويها لكم ما زلت أتذكرها على الرغم من مرور أكثر من عشرين عاما عليها ، وهذه الحادثة تأثرت بها وعشتها عندما كنت وكيلا للنيابة العامة في بداية عملي في سلك القضاء ، فدخل مكتبي رجل كبير السن وعلامات الحزن ظاهرة عليه وهو يروي لي حادثة سرقة ماله وسيارته ، وقال: إني عملت خلال السنتين الماضيتين لجمع ألفي دينار لعلاج عيون اثنين من أبنائي ، وقد سمعت عن طبيب جيد خططت أن أسافر له اليوم لإجراء العملية الجراحية بهذا المبلغ ، وقد تركت المبلغ الذي جمعته لهما في السيارة ، إلا أنها سرقت في صباح هذا اليوم فضاع كل جهدي وتعبي. وكنت أستمع له بإنصات وأنا أقول في نفسي سبحان الله ما هذا الابتلاء العائلي ، فأحببت أن أخفف عنه مصابه فقلت له مسليا (لو كشف الله لك غطاء الغيب ما اخترت إلا الواقع)
    فشعرت من قسمات وجهه أنه لم يعجبه كلامي ولكني مارست عملي ثم ودعته وانتهى الأمر ، وبعد أسبوع من الحادثة اتصل بي رجال المباحث وأبلغوني أنهم وجدوا السيارة المسروقة في الصحراء ، وليس فيها وقود فقالوا ربما سرقها صبيان صغار للتسلية بها ولما انتهى الوقود تركوها بالصحراء ، فقلت لهم المهم افتحوا درج السيارة وابحثوا لي عن المبلغ الذي تركه ، فأخبروني أنهم وجدوا ألفي دينار ففرحت كثيرا بهذا الخبر وطلبت منهم أن يحضروا السيارة والمبلغ ، ودعوت الرجل صاحب الشكوى وأنا سعيد لأني سأسعده بالخبر وأساعده على استكمال عملية ابنيه ليبصرا من العمى.
    فلما دخل علي استقبلته بقولي: يا عم عندي لك مفاجأة وبشارة ، فرد عليّ بنفس الأسلوب والطريقة وقال: وأنا عندي لك مفاجأة وبشارة ، فتوقفت قليلا وقلت في نفسي لعل رجال المباحث أبلغوه بالخبر ولكني أوصيتهم ألا يخبروه ، فقلت له وأنا على يقين أنه لا يعرف أننا وجدنا السيارة والمبلغ ، أخبرني ما هي مفاجأتك؟ ، فقال: أنت أخبرني أولا ما هي بشارتك؟
    فقلت: أبشرك أننا وجدنا السيارة سليمة وكذلك وجدنا فيها الألفي دينار في المكان الذي وصفته لنا فلم يذهب تعبك سدى ، وكنت أقول الخبر وأنا مبتسم وفرحان وأراقب ردة فعله ، فكان يستمع للخبر وكأنه أمر عادي ولم يتأثر به كثيرا ، فقلت في نفسي (الله يستر) ربما حدث شيء لأطفاله ، ثم تمالكت نفسي وقلت له والآن جاء دورك فأخبرني ما هي بشارتك ؟

    فقال لي: هل تذكر ما هي الكلمة التي قلتها لي ؟ قلت: نعم ، فقال: رددها مرة أخرى ، فقلت (لو كشف لك غطاء الغيب ما اخترت إلا الواقع ) فقال: ماذا تعني ؟ قلت: إن الله تعالى يقدر الابتلاء للإنسان بما فيه مصلحته ولكن الإنسان أحيانا يعترض على القضاء ولا يعلم أن ما قدره الله تعالى فيه خير له ، فلو قدر الله لك أمرا تكرهه ثم كشف لك الغيب ، وقال لك يا عبدي اختر أنت أي قضاء تريده أن أقضيه عليك ، فإذا اطلعت على جميع الاحتمالات فإنك ستختار ما اختاره الله لك من قضاء وقدر ، وهذا معنى (ما اخترت إلا الواقع).
    فابتسم وقال: نعم كلامك صحيح مائة بالمائة ونعم بالله، فالله لا يختار لعبده إلا الخير ، فقلت له: وما هي بشارتك ؟ فقال: أبشرك أن الطفلين اللذين جمعت من أجلهما المال قد صارا بعد يومين من حادثة السرقة يبصران كما لو لم يكن بهما شيء ، فقد أبصرا وكأننا عملنا لهما العملية ، فقلت له: سبحان الله فانظر إلى الحكمة من قدر الله ولطفه لك فقد أخذ الله منك سيارتك ومالك الذي جمعته من أجل علاجهما ، ثم رد على طفليك بصرهما وبعدها رد عليك سيارتك ومالك ، أي نعمة أعظم من هذه!
    فقال : الحمد لله ولكن الإنسان عجول ودائما معترض على قدر الله
    فقلت له : نعم (لو كشف لك غطاء الغيب ما اخترت إلا الواقع ) فابتسم وانتهى اللقاء ، ولكنه درس لن أنساه ابدا…


     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #11
  12. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    ملاك قادر على عد كل شيء إلا شيء واحد

    ورد في الأثر والمعنى صحيح
    عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
    ليلة المعراج عندما وصلت إلى السماء رأيت ملكا له ألف يد وفي كل يد ألف اصبع وكان يعد بأصابعه
    فسألت جبرائيل عليه السلام عن اسمه وعن وظيفته وعمله ، فقال
    إنه
    ملك موكل على عدد قطرات المطر النازلة إلى الأرض
    فسألت الملك : هل تعلم عدد قطرات المطر النازلة من السماء إلى الأرض منذ خلق الله الأرض ؟فأجاب الملك : يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والله الذي بعثك
    بالحق نبياًَ إني لأعلم عدد
    قطرات المطر النازلة من السماء إلى الأرض عامة وكما أعلم الساقطة في البحار والقفار والمعمورة والمزروعة والأرض السـبخة
    والمقابر >قال النبي ( صلى الله عليه وسلم) : فتعجبت من ذكائه وذاكرته فى
    الحساب
    فقال الملك يا رسول الله ( صلى الله
    عليه وسلم) ولكني بما لدي من
    الايدى والأصابع وما عندي من الذاكرة والذكاء فإني أعجز من عد أمر واحد
    فقلت له وما ذاك الامر ؟
    قال الملك : إذا اجتمع عدد من أفراد أمتك في محفل وذكروا اسمك فصلوا
    عليك
    فحينذاك أعجز عن حفظ ما لهؤلاء من الأجر والثواب إزاء صلواتهم عليك
    فأكثروا من الصلاة على النبي الأكرم والرسول الاعظم محمد صلى
    الله عليه وآله وسلم …اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلى العظيم لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم

     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #12
  13. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    ذات يوم عاد لقصره قلقاً متجهم الوجه فسألته زوجته عن السبب فقال: أخبرني الماركيز كاجيلسترو
    (وكان معروفا بممارسة السحر والعرافة) انك تخونينني مع أقرب أصدقائي
    فصفعته بلا شعور..
    فقالت الزوجة بهدوء:
    وهل أفهم من هذا أنك لم تصدق ادعاءه!؟ فقال:
    بالطبع لم أصدق كلامه، إلا أنه هددني بقوله “إن كان كلامي صحيحا ستستيقظ غدا وقد تحولتَ إلى قطة سوداء”!..
    وفي صباح اليوم التالي استيقظت الزوجة فوجدت بجانبها قطة نائمة فصرخت من الرعب والفزع
    ثم عادت وركعت أمامها تعتذر وتطلب منها الصفح والغفران..
    وفي تلك اللحظة بالذات خرج الزوج من خلف الستارة وبيده سيف مسلط!.

    وعنصر الذكاء هنا هو (استغلال خرافات الآخرين والاتجاه بتفكيرهم لنهاية تخدم مصلحتك)!!​
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #13
  14. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    يحكى أنه في قرية "كفر" من صعيد مصر كان يعيش رجل فلاح صالح مستجاب الدعوة و محبوب من الناس !
    سأله ابنه البكر يوما : "يا أبي ما سر إجابة الله تعالى لدعوتك ؟"
    أجابه الأب الصالح : " لعل أني لم آكل إلا مما زرعت بيديي و أخرجت زكاته و تصدقت منه "!!
    وفي يوم رأى أحد أبنائه أن يسافر و يعمل بالتجارة , فسأل أباه الدعاء و النصح .فدعا الأب الصالح لابنه المغادر و نصحه :
    " يا بني إنك إن قدمت إلى بلد أو مدينة فرأيت بها المساجد و أهلها يصلون و لا يتاجرون فيها بالربا , فادخل إليها و تاجر مع أهلها ,فإنها بلدة مباركة !
    و إن قدمت إلى بلد أو مدينة بها مساجد و أهلها يصلون و يأكلون الربا, فادخل إن شئت إليها كابن سبيل و لا تتاجر مع أهلها ! فقد أوشكت أن ينزل بها العذاب الأليم إن لم يدركوا التوبة إلى الله !
    و إن جئت بلد أو مدينة لا مساجد بها و يُأكل فيها الربا , فلا تدخلها ! فإنها ملعونة قد أعلنت الحرب على الله و قد باءت بعذاب الله !"​
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #14
  15. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    الامانة
    *****
    روي أنه كان يعيش في مكة رجل فقير متزوج من امرأة صالحة.

    قالت له زوجته ذات يوم: يا زوجي العزيز ليس عندنا طعام نأكله ولا ملبس نلبسه؟ فخرج

    الرجل إلى السوق يبحث عن عمل، بحث وبحث ولكنه لم يجد أي عمل، وبعد أن أعياه البحث، توجه إلى بيت الله الحرام، وصلى هناك ركعتين وأخذ يدعو الله أن يفرج عنه همه.

    وما أن انتهى من الدعاء وخرج إلى ساحة الحرم وجد كيساً، التقطه وفتحه، فإذا فيه ألف دينار.

    ذهب الرجل إلى زوجته يفرحها بالمال الذي وجده لكن زوجته ردت المال وقالت له: لابد أن ترد هذا المال إلى صاحبه فإن الحرم لا يجوز التقاط لقطته، وبالفعل ذهب إلى الحرم ووجد رجل ينادي: من وجد كيساً فيه ألف دينار؟

    فرح الرجل الفقير، وقال: أنا وجدته، خذ كيسك فقد وجدته في ساحة الحرم، وكان جزاؤه أن نظر المنادي إلى الرجل الفقير طويلاً
    ثم قال له: خذ الكيس فهو لك، ومعه تسعة آلاف أخرى، استغرب الرجل الفقير،

    وقال له: ولما، قال المنادي: لقد أعطاني رجل من بلاد الشام عشرة آلاف دينار، وقال لي: اطرح منها آلف في الحرم، ثم ناد عليها، فإن ردها إليك من وجدها فأدفع المال كله إليه فإنه أمين

    قال الله تعالى: “ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #15
  16. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    سألت المعلمة طالب الصّف الأوّل: لو أعطيتك تفّاحة وتفّاحة وتفّاحة، كم يصبح عدد التفّاحات
    لديك؟
    أجاب الطّالب بثقةٍ: أربع تفاحات !!!
    كرّرت المعلّمة السّؤال ظنّاً منها أنّ الطّفل لم يسمعها جيداً ...فكّر الطّفل قليلاً وأعاد الحساب
    على يديه الصغي
    رتين باحثاً عن إجابةٍ أُخرى. ولكنّه لم يجد سوى نفس الإجابة, فأجاب بتردّدٍ
    هذه المرّة: أربعة
    ظهر الإحباط على وجه المعلّمة ولكنّها لم تيأس, فسألته هذه المرّة عن البرتقال, حيث أنّها تعلم
    بـحبّه للبرتقال،
    قـالت: لو أعطيتك برتقالة وبرتقالة وبرتقالة، كم يصبح عدد البرتقالات معك؟
    أجاب الطّفل: ثلاث برتقالات..
    فتشجّعت المعلّمة وسألته مجدّداً عن التفّاحات, فأجاب مجدّداً: أربع تفاحات !!!
    عندها صرخت بوجهه: ولكن ما الفرق؟!!
    فأجاب الطّفل بصوت الخائف: لأنّني أحمل واحدةً معي في الحقيبة !


    عندما يعطيك أحدهم إجابةً تختلف عمّا تتوقّعه فلا تحكم على أنّها إجابةً
    خاطئةً, لربّما كانت هناك زاويةً لم تأخذها بعين الإعتبار، يـجب عليك أن
    تُصغي جيداً كي تفهم، وأن لا تُصغي وأنت تحمل فكرةً أو انطباعاً مُعداً مسبقاً




    ​‏​‏​جلس عجوز حكيم على ضفة نهر .. وراح يتأمل في الجمال المحيط به ويتمتم بكلمات .. لمح عقرباً وقد وقع في الماء .. وأخذ يتخبط محاولاً أن ينقذ نفسه من الغرق ؟!
    قرر الرجل أن ينقذه .. مدّ له يده فلسعه العقرب .. سحب الرجل يده صارخاً من شدّة الألم .. ولكن لم تمض سوى دقيقة واحدة حتى مدّ يده ثانية لينقذه .. فلسعه العقرب .. سحب يده مرة أخرى صارخاً من شدة الألم .. وبعد دقيقة راح يحاول للمرة الثالثة ..*
    على مقربة منه كان يجلس رجل آخر ويراقب ما يحدث .. فصرخ الرجل: أيها الحكيم، لم تتعظ من المرة الأولى ولا من المرة الثانية .. وها أنت تحاول إنقاذه للمرة الثالثة؟!*
    لم يأبه الحكيم لتوبيخ الرجل .. وظل يحاول حتى نجح في إنقاذ العقرب .. ثم مشى باتجاه ذلك الرجل وربت على كتفه قائلاً: يا بني .. من طبع العقرب أن \"يلسع\" ومن طبعي أن \"أُحب واعطف\"، فلماذا تريدني أن أسمح لطبعه أن يتغلب على طبعي
    عَآمِل آلنَآس بطبعِكْ لآ بآطبآعهِمْ
    مَهْمَآ كَآنوآ ومهمآ تعدَدَت تصرفآتهمْ آلتيّ تجرحكْ وتُؤلمكْ في بعضْ آلآحيّآن ،*

    ولآ تَآبَه لتلكْ آلآصْوَآت آلتي تعتليّ طَآلبة*
    منكْ آن تتْرك صفَآتكْ آلحسنةْ
    لإن آلطرفْ آلآخرْ لآ يستحقْ*
    تصرفَآتك آلنَبيلةْ*

     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #16
  17. maya36

    maya36 :: عضو فعّال ::

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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    مجهودك يستحق التقييم و القراءة مرة على مرة
    اشكر لكي مجهودك واتمنى ان يوفقكي الله في نشر و سرد هده القصص
    سيكون لي الشرف بمطالعتها فانا احب هدا النوع من القصص وأهوى المطالعة
    والمهم هو في الاخير مادا نتعلم ونستفيد
    والحكمة والعبرة من كل الحكاية

     
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    maya36, ‏28 مارس 2014
    #17
  18. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)



    بارك الله فيكي لكلامكي الجمال و جزاكي خيرا و رزقكي من حيث لا تحتسبين
    و نورتي صفحتي و هلا و سهلا و مرحبا فيكي في اي وقت
    و يشرفني و يسعدني تواجدكي العطر هنا
    و يا حبيبتي لا اريد من هده القصص سوى العبرة و الفائدة ان شاء الرحمن
    يشرفني رايكي حبيبتي
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #18
  19. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    يُحكى أن امرأة كانت تبكي طوال الوقت، فابنتها الكبرى متزوجة من رجل يبيع المظلات، والصغرى متزوجة من رجل يصنع المعكرونة ويبيعها.
    فكانت كلما كان الجو صحوا تبدأ بالبكاء خوفا على كساد تجارة ابنتها الكبرى، واذا كان الجو ممطرا تواصل البكاء خوفا على ابنتها الصغرى ان لا تستطيع تجفيف المعكرونه التي تصنعها،ومن ثم لن يكون هناك ما تبيعه.
    هكذا عاشت بطلة قصتنا تبكي طوال العام،وتندب حظ ابنتيها، وسوء الاحوال الجوية.
    في احد الايام التقى بها رجل حكيم،وسالها عن سبب البكاء؟؟؟
    وحينما اخبرته بقصتها، ابتسم الحكيم وقال عليك ان تقومي بتغيير نظرتك إلى الامور،فلا طاقة لديك كي تغيري الطقس، حينما تسطع الشمس، عليك التفكير بابنتك الصغرى، ومدى سعادتها وهي تقوم بتجفيف المعكرونه التي اعدتها.
    وحينما يهطل المطر فكري بابنتك الكبرى وفرحتها برواج تجارتها.
    فرحت العجوز بهذه النصيحة وقامت بتطبيقها ولم تعد بعدها إلى البكاء.

    الحكمة: إذا كنت لا تستطيع تغيير الظروف، غير من موقفك تجاهها ،انظر بطريقة مختلفة للأمور، والحياة سوف تتدفق في الاتجاه الاخر..!

     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #19
  20. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
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    رد: قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

    يحكى أن فتى قال لأبيه أريد الزواج من
    فتاة رأيتها، وقد أعجبني جمالها وسحر عيونها،
    رد عليه وهو فرح ومسرور وقال أين هذه
    الفتاة حتى أخطبها لك يا بني. فلما ذهبا
    ورأى الأب هذه الفتاة أعجب بها وقال لابنه
    اسمع يا بني هذه الفتاة ليست من مستواك
    وأنت لا تصلح لها هذه يستاهلها رجل له
    خبرة في الحياة وتعتمد عليه مثلي، اندهش
    الولد من كلام أبيه وقال له كلا بل أنا
    سأتزوجها يا أبي وليس أنت تخاصما وذهبا
    لمركز الشرطة ليحلوا لهم المشكلة عندما قصا
    للضابط قصتهما قال لهم احضروا الفتاة لكي
    نسألها من تريد الولد أم الأب ولما رآها
    الضابط وانبهر من حسنها وفتنتها وقال لهم
    هذه لا تصلح لكما بل تصلح لشخص مرموق في
    البلد مثلي
    وتخاصم الثلاثة وذهبوا الى الوزير
    عندما رآها الوزير قال هذه لا يتزوجها إلا
    الوزراء مثلي وأيضا تخاصموا عليها
    حتى وصل
    الأمر إلى أمير البلدة وعندما حضروا قال
    أنا سأحل لكم المشكلة احضروا الفتاة فلما
    رآها الأمير قال بل هذه لا يتزوجها إلا
    أمير مثلي وتجادلوا جميعا،
    ثم قالت الفتاة

    أنا عندي الحل!! سوف اركض وانتم تركضون
    خلفي والذي يمسكني أولا أنا من نصيبه
    ويتزوجني وفعلا ركضت وركض الخمسة خلفها الشاب
    والأب والضابط والوزير والأمير وفجأة وهم
    يركضون خلفها سقط الخمسة في حفرة عميقة ثم
    نظرت عليهم الفتاة من أعلى

    وقالت: هل عرفتم

    من أنا؟

    أنا الدنيا!!!

    أنا التي يجري
    خلفي جميع الناس ويتسابقون للحصول على ويلهون
    عن دينهم في اللحاق بي حتى يقع في القبر
    ولم يفوز بي.

    اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا

     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏28 مارس 2014
    #20
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