قصص و عبر (متجدد باذن الرحمن)

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته بسم الله الرحمن الرحيم اسعدتم مساءا / صباحا و اتمنى لكم الصحة و العافية اقدم لكم قصصا جميلة اعجبتني و اتمنى ان تعجبكم و ان تعتبروا بها باذن الرحمن. المرايا يحكى ان كان هناك قصر بلد ما يوجد به قاعة واحدة تحتوى على الف مراية وسمع قط عن هذا القصر فقرر ان يزور القصر وكان متلهفا على زيارة القصر وذهب للقصر جريا ووفرحا وعندما وصل دخل القاعة فوجد الف قط اخر فرحين به فكان سعيدا جدا وقرر ان يزور القصر مرة اخرى وعندما سمع قط اخر عن هذا القصر فذهب لزيارة القصر هو الاخر ولكن هذا القط لم يكن بطبيعته ان يفرح حيث كان يخطو خطوات متثاقلة عبوس الوجه وعندما دخل القصر وجد الف قط يعبسون بوجههفذعر منهم وجرى لخارج القصر وقرر عدم الذهاب الى هناك مرة اخرى ولكن المخزى او الهدف من هذه القصة هو ان اى انعكاس على وجوه الاخرين هو ما ان تفعله بهم فلابد ان تعامل الاخرين بمثل ما ترغب ان يعاملوك به ... الفتاة والشاب الاسود فتاة قالت لشخص اسود يا أسود بنوع من السخريه فأنظروا بما جاوبها : تقولين أســـود ؟.؟؟ وكل من يزور الكعبة يقبل لوني بانحناء السواد هو صندوق سر لرحلات الفضاء السواد هو بترول مبدل صحاريك لواحة خضراء لولا السواد ما سطح نجم ولا ظهر بدر في السماء السواد هو لون بلال المؤذن لخير الأنبياء لولا السواد لا سكون ولا سكينة بل تعب وابتلاء تقولين أســـود ؟؟؟ تقولين لي أسود والسواد فيه التهجد والقيام والسجود والرجاء فيه الركوع والخشوع والتضرع لاستجابة الدعاء فيه ذهاب نبينا من مكة للأقصى ليلة الإسراء لو ضاع السواد منا علينا أن نستغفر ونجهش بالبكاء تأملي الزرع والضرع وسر حياتنا في سحابة سوداء اسمعيني والله أنتي مريضة بداء الكبرياء أنصتي لنصيحتي و لوصفة الدواء عليك بحبة مباركة من لوني مع جرعة من ماء أنا لست مازحاً وستنعمين والله بالصحة والشفاء سامحيني يا مغرورة لكل حرف جاء وكلمة هجاء وكل ما ذكرت هو حلم في غفوة ليل أسود أو مساء لا أسود ولا أبيض بيننا في شرعنا سواء كلنا من خلق الله الواحد نعود لآدم وأمنا حواء .