قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة missing heart, ‏16 نوفمبر 2015.

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  1. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    [​IMG]
    اسعد الله اوقاتكم و ملاها يمنا وبركة ان شاء الله تعالى يارب
    واش حوالكم ان شاء الله تكونوا بالف خير يارب؟
    سايسونيي برك هدا اول موضوع لي هنا ، ان شاء الله يكون في المستوى
    و على بركة الله نبدا :
    شوفي يا خوتي و الله العلي العظيم كاينة وحد الظاهرة حبستلي مخي صدقوني مالقيت واش ندير و مالقيتش الحل ، ربي يقدرني و يصبري ان شاء الله
    و اللي هو : الديرونجمو في التيليفون
    ياو شحال من مرة يغلطوا في الرقم ، هيه ماعليهش مبصح لما تقلوا راك غالط كاينين اللي ولاد ناس متربيين ماشاء الله مايزيدش يدخل الرقم ديالهم ابدا
    لكن كايني يعاودوا و لما نقللهم خير يقولولي عجبنا صوتك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟(زعمة تقولولي حوحو يشكر روحو:$:$:$كن والله كيما نقللكم )
    ياو يا خوتي و الله العظيم نبقى بلا راس و مانلقا واش نقول ولما نفيق نقول اتقي الله يا اخي و من فضلك ماتزيدش تعاود
    كاينين اللي يفهموا و كاينين يقولولي وعلاه حنا نديرو في حاجة عيب ولا حرام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    واش نحكي مع هدوا درك قولولي برك:s:s:s:s
    و اكيد نتوما تقولوا علاه تعبي على رقم ماتعرفيهش ، اني نجاوبكم لانو نمد رقمي و تيليفوني كان ديما مقفل و يبقى في البيت و انا نروح لعند العائلة و لا صحباتي و نمدلهم رقمي من عند امي نقول ربما وحدة من صحاباتي ولا من العائلة اللي مديتلهم رقميو انا ماعنديش رقمهم
    ماعليهش ، و مرة يا خوتي عبيت على وحد الرقم قلتلوا: السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته ،شكون معاي ؟
    والله العظيم بالحرف الواحد قاللي: حبيبك (و انا وليت هكدا:-o:-o:-o:-o:s:s:s)
    ياو من الشوكاج نحيت التيليفون من ودني و بقيت نشوف معاه قلت بالاك سمعت غالط
    رديتوا لودني وقلتلوا: عفوا واش قلت ؟ قاللي: راني حبيبك :-o:-o:-o:-o:s:s
    قلتلوا :اتقي الله و كوبيت في وجهوا و حطيتوا في لاليست بلوكي
    و مرة عيطلي وحد المخلوق في نص ليل قلتلوا :السلام عليكم شكون معاي ؟
    قاللي: انتي نوال ؟
    قلتلوا: لا لا خويا راك غالط ، قاللي: مايهمش نحوس على طفلة وخلاه
    و في هداك الوقت تيليفوني مافيهش السيلونص و مافيهش لاليست بلوكي
    قلتلوا :اتقي الله يا اخي ،
    قاللي: علاه راني ندير في حاجة غالطة ؟
    وليت انا كيما المهبولة من الشوكاج:-o:-o:-o:-o:-o
    انا نكوبي و هو يعاود ولاني كنت نسنتنى في صحبتي تعيطلي تحتاجني مابلعتوش لانو كنت نبلعوا بالشهورة حتى ابي ديما يبهدلني يقللي :(علاه راني مدايرلك تيليفون ههههههههههههههههههه جيبيه هنا نكسروا واش تديري بيه :d:d:d:d)
    المهم نرجع للموضوع ، لما قلقني قلتلوا يا اخي ماتزيدش تعاود راني مخطوبة
    قاللي: حتى انا متزوج :-o:-o:-o:-o:s:s:s:s:s
    صدقوني يا خوتي حليت عينيا على طول، و من بعد قلتلوا ولما متزوج علاه تعيطلي روح احكي مع مرتك؟
    قاللي: كرهت منها
    قلتلوا وانا واش دخلني علاه تديرونجي في بنات الناس ؟
    قاللي: اصلا راهي في دارهم و حبيت نعيط لوحدة نحكي معاها ،
    :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: قلتلوا شوف يا اخي حكيت معاك باللمليحة ولكن باين انت مامتربيش و ماتخافش ربي انا والله العظيم والله العظيم والله العظيم ثلاث مرات كون يزيد يدخلني رقمك نمدوا لخطيبي ولا لابي و من بعد حل روحك:mad::mad::mad:
    و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    (و بيناتنا في هداك الوقت ماكنتش مخبوطة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه)
    مازادش دخلني الرقم هداك و لما هاتفتني صديقتي بلعتوا ست شهور هههههههههههه كالعادة و العوايد
    المهم : شكون اللي تصرالها كيفي ؟
    و مانحكيش على البنات فقط و حتى الشباب
    هل الشباب ايضا يعانون من ازعاجات البنات لهم في الهاتف ؟

    ربي يخليكم و يبارك فيكم للمتابعة و اتمنى انو الموضوع يكون في المستوى و يعجبكم ان شاء الله
    بارك الله فيكم و جزاكم خيرا
    تحياتي و ماتضربونيش برك :p:p:p:$
    اختكم في الله ملك له
    :regards01::regards01::regards01::regards01:

     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏17 نوفمبر 2015
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    missing heart, ‏16 نوفمبر 2015
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    السلام عليكم
    تم الاعتماد شيمومتي الجميلة
    اصلا راكي ضيفة لأول مرة في قسم واش راك تهدر على هادي نرحب بيك أحسن ترحيب
    بصح والله نحييك موضوع خفيف وظريف وحلو كيفك ، وماشاء الله عليك
    ان شاء الله نشوفوك مرة اخرى هنا، عندك ابداع وراكي مخبيتو علينا هههه
    المهم نوليو للموضوع الشباب، انا والله يا حبيبتي الوحيدة لي مانعانيش من هاد المشكل
    خاطر أولا مانهزش على رقم مانعرفوش حتى ولو صاحبتي تقولي من بعد نعيطلك مانهزش ههه
    يعني عمري لا هزيت وطحت في واحد وقلقني، ودرك مدايرة الارقام لي مسجلين في الهاتف
    يصونيو عندي بصح لي ماش مسجلين يجيو سيلونسيو ههههه مانسمعهمش باه مايديرونجيونيش
    وحتى ولو صاحبتي تحب تعيطلي برقم خاطي تاعها تبيبيلي ساع برقمها ومن بعد تعيط بالثاني
    والا مانهزش وتموت بعد هههه، وساعات قريب ياكلوني يقولولي علاه مدايرة تيليفون كي ماتهزيش
    بصح هك خير تهنيت وربحت راحتي، وحتى ولو رقم مجهول يعيط يبقى يصوني حتى يكره حياتو :d
    وفقط كملاحظة حتى الرجال ويتبلاوهم النساء وقاتهالي مرة وحدة تقرا معايا قالتلي في الليل انا
    وبنات عمي كي نقلقو نهزو ارقام بشكل عشوائي ونبداو نعيطو
    يعني ناس فارغين شغل وناقصين حنان للاسف
    ربي يهديهم ويهدينا، شكرا غاليتي على الموضوع
    بالتوفيق للأحسن وربي يحميك من كل شر
    تقبلي مروري
     
    8 معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏16 نوفمبر 2015
    #2
  3. كارلا

    كارلا :: عضو فعّال ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    السلام عليكم اختي
    اييه الواحد من الديرونجمو يولي يكره جد البورتابل وهاداك اللي قالك حتى انا متزوج معرفت نضحك ولانبكي وين وصلو بعض شبابنا والله يحكمك الشوك صح ربي يهديهم موضوع رائع اختي ربي يوفقك حنونة
    سلام
     
    5 معجبون بهذا.
    كارلا, ‏16 نوفمبر 2015
    #3
  4. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    يا ودي صرات و صرات
    بالمختصر مرة واحد عيطلي
    الو فلانة
    قتلو لالا راك غالط
    عاود رجع عيط قالي راني حاب نحكي معاك
    قتلو ما تزيدش تعيط هنا
    و زاد عيطلي قالك عجبتيني و حاب نحكي معاك
    واش يسلكني من هاد الحصلة
    قتلو يا ولدي انا مرا بولادي روح حوس على جهة اخرى باش تتمسخر انا قد يماك
    تم عاد قالي ايه صحا سمحيلي و ما زادش عيط
    و تصرا شحال من مرة حتى رجعت نخاف يسبولي مشاكل مع زوجي
    رجعت كي نشوف رقم ما نعرفوش نعطي الهاتف لزوجي يرد هكدا باش نهني راسي
    الله يكون في العون يعطيك الصحة على الموضوع
     
    7 معجبون بهذا.
    أم منيــــــر, ‏16 نوفمبر 2015
    #4
  5. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    :love01:
    هلا و سهلا فيكي غاليتي نورتي الموضوع بمروركي العطر الغالي و كلامكي الطيب
    بارك الله فيكي و جزاكي خيرا غاليتي
    و انا انتظرت النقد و لكني لم اجد اي نقد عن الموضوع
    تحياتي احترامي و تقديري لشخصكي الكريم الغالي
    :love01::love01::love01:
     
    6 معجبون بهذا.
    missing heart, ‏16 نوفمبر 2015
    #5
  6. Salam Fleur

    Salam Fleur :: عضو فعّال ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    السلام عليكم

    مرات تصرالي

    يبيبي بالماسكي شحال مرة و من بعد يولي يصوني بالرقم

    انا مجرد نسمع صوته نعرف بلي حاب يتمسخر ... مانكسر راسي ماوالوا نقولوا نيميروا تاعك راه عندي نديه لابوليس و نتلقاو من بعد عندهم هههه من تم مايزيدش يصوني ههههه

    بصح الزوج تاعي دايما تعيطلوا واحدة بالماسكي و نهار هزيت عليها ولات قالتلي ماتحشميش تسرقي الراجل من مرته ...خزرت معاه و درتلها انتيا مرتوا متشرفين .... قتلها نعرفك بنفسي انا هي لي بعد يومين تجي عندك للدار و تتعرف عليك مليح مليح ..رقمك باتصال برك نجيبوا صوني داحب بجد بوه تاع الماسكي ....... ههه حتى صبتها كوبات من تم مازادش صونات ...

    و كاين مرة واحد صونالي على 11 كيما رايحة نرقد ... انا قلتله الو وهو قالي كلمة مانقدرش نقولها لانه كلمة ماتتقالش اصلا .... همن بعد كوبيت و صونيت للزوج تاعي حكيتله ... و مديتله الرقم ... صوناله هو سمع بلي صوت راجل كوبة و طفاه و مازادش شعلوا

    ناس باطلة شغل ....

    ربي يهدي
     
    9 معجبون بهذا.
    Salam Fleur, ‏16 نوفمبر 2015
    #6
  7. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
    والله يا اختي ماتلقاي واش تقولي و كانت لابيس جديدة عليها كنت نعبي ، لكن لما لقيتهم هكداك وليت نبلعها والله كان ابي يبهدلني يغسلني ههههههههههه
    ماعندنا مانقولوا غير ربي يهدينا و يهدي كل المؤمنين ان شاء الله يارب
    انتم كل الروعة والله غاليتي
    امين يارب انا و انتم و كل المؤمنين
    بارك الله فيكي و جزاكي خيرا اختي الغالية للمرور العطر و الكلام الطيب
    نورتي الموضوع غاليتي
    تحياتي احترامي و تقديري
    :regards01::regards01:
     
    6 معجبون بهذا.
    missing heart, ‏16 نوفمبر 2015
    #7
  8. Skor m@k

    Skor m@k
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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    السلام عليكم
    موضوع هايل ختي شيماء
    ياودي ماشي غير نتوما
    مرة يعيطلي واحد يقولي حنان
    مرة سعاد كل مرة واش
    خاطرش كي نرفد على النيمرو منعرفوش منهدرش حتى يهدر هو
    ناس فرغين شغل
    أنا جامي خممت نعيط نيميرو هكذاك برك
    أصلا أنا معدت نفليكسي بزاف خلي نعيط برك نتمسخر هههه
    تاع الماسكي لي يخيقو بزاف
    كاين لي يعيطلي اوو ميهدرش نرفدلو ممبعد نحطو حتى يكوبي وحدو

    نقولك حجا لازم ترفدي اوو متهدريش حتى تعرفي الصوت
    ولا معرفتيش خليه حتى يكوبي وحدو

    موضوع في القمة
    يعطيك الصحة​
     
    8 معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏16 نوفمبر 2015
    #8
  9. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟


    أهلا خالتي الغالية ، و انا نقول واش النور هدا اللي طاح على الموضوع
    ايه يا خالتي والله ماتلقاي واش تقولي و واش تديري ، ربي يهديهم برك واينة مرة عمي عيطلها واحد هي تقلوا اني متزوجة و بيواني و هو يقللها نورمال نحبك و من بعد ولا يقللها مديلي بنتك
    والله يا خالتي مانلقاو واش نقولوا غير ربي يهدينا و يثبتنا ان شاء الله يارب
    بارك الله فيكي و جزاكي خيرا خالتي الغالية للمرور العطر و الكلام الطيب
    الله يغليك و يعليك ويعافيك ان شاء الله يارب
    تحياتي احترامي و تقديري لشخصكي الكريم الغالي الطيب
    :$:$:regards01::regards01::regards01:
     
    4 معجبون بهذا.
    missing heart, ‏16 نوفمبر 2015
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    كي هدر خويا مالك تفكرت حاجة هههههه
    هادا خالي مرة عيطلو واحد وكي هز عليه طلقلو الغنا شاوي هههههه
    قالو خالي الله يبارك زيد قلب الكاسات على الجهة الأخرى هادا هو النوع لي نحبو هههه
    من تم كوبى مازادش عاود، ناس فارغين شغل صح
     
    8 معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏16 نوفمبر 2015
    #10
  11. Salam Fleur

    Salam Fleur :: عضو فعّال ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    تفكرت تاني ..مرة كان صوناولي بالماسكي كلما نهز ما يردوش المرة 3 حطيتلهم القران من تم مازاد صونة
     
    4 معجبون بهذا.
    Salam Fleur, ‏16 نوفمبر 2015
    #11
  12. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
    ايه يا اختي والله مانلقاو مانديرو
    و انا نتشوكا لانو ماكنتش تعبي على الرقم اللي مامسجلش و عبيت لانو بيس جديدة برك
    و ياريتني ماعبيت ، من بعد وليت نقللهم اللي تحب تعيطلي تبعثلي ميساج قبل
    و لا انساو كان حكيت معاكم
    اللهم آمين يارب هم و نحن و كل المؤمنين
    بارك الله فيكي و جزاكي خيرا اختي الكريمة الغالية لمروركي العطر و كلامكي الطيب
    تحياتي احترامي و تقديري لشخصكم الكريم
    :regards01::regards01::regards01:
     
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    missing heart, ‏16 نوفمبر 2015
    #12
  13. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    ايه يا اخي علابالي حتى ابي هكدا تصرالوا خطرات
    هدي صرات لما كنت في الثانوي و من بعد كيما قلت بلعت التيليفون حتى ابي يبهدلني خلي برك
    ربي يخليك اخي الكريم ، اتشرف بمروركم العطر و كلامكم الطيب
    بارك الله فيك و جزاك خيرا
    تحياتي احترامي و تقديري
    مالقيت مانقول :$:regards01::regards01::regards01:
     
    2 معجبون بهذا.
    missing heart, ‏16 نوفمبر 2015
    #13
  14. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    ههههههههههههههههههههههههه
    و الله غير صدقلوا ، انا كنت نعبي و نحط القران حتى يكوبيوا وحدهم
    ربي يخليه ويطول في عمروا ان شاء الله يارب
    الموضوع موضوعك غاليتي ، قولي واش تحبي ووقت ما تحبي
    :love01::love01::love01:
     
    2 معجبون بهذا.
    missing heart, ‏16 نوفمبر 2015
    #14
  15. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    ايه صدقتيلوا غاليتي ، انا تاني كنت هكداك لما كانت البيس قديمة
    و الان الحمد لله مادخلني حتى رقم و لما يدخلني نعبي و نسمع الصوت ادا عرفتوا نحكي ادا ماعرفتش و لقيتوا راجل نكوبي طول في لاليست بلوكي
    ربي يخليكي اختي الكريمة و يثبتك ان شاء الله
    هلا وسهلا فيكي الموضوع موضوعك
    تحياتي احترامي و تقديري لشخصكي الكريم الغالي
    :regards01::regards01::regards01:
     
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    missing heart, ‏16 نوفمبر 2015
    #15
  16. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

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    اوساكا..
    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    السلام عليكم

    مرسي اختي شيماء ..موضوع 44

    هيه امالا تصرانا قااع مش نتي برك متهنيا ..

    انا نريبوندي فالنهار برك ..بسك فالليل فارغين الشغل هوما لي يتمسخرو عموما.. كي يطير عليه النوم يعيطلك تقولو الو يقولك الو حميد؟؟:down:

    اتل ها خاف ربي يعني صوتي خشين لهذي الدرجة تقولي لحميد هههه

    و الماسكي جامي نريبوندي ...

    المهم ناس فارغين شغل ربي يهدينا ..الناس راحا تسكن فالمريخ و هوما يجياحو فالتيليفونات ..

    ياو الحق على لي خترعوا ..كون ماحلبناش فيه خير :d

    مرسي شيماء مرسي ;) بداية موفقة :)

    سلامي

     
    3 معجبون بهذا.
    "viola", ‏16 نوفمبر 2015
    #16
  17. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    هلا و سهلا فيكي اختي الغالية
    نورتي الموضوع بمروركي العطر
    بارك الله فيكي و جزاكي خيرا للمرور الطيب و الكلام الغالي
    تحياتي احترامي و تقديري لشخصكي الكريم الغالي
    :regards01::regards01::regards01::love01::love01:
     
    2 معجبون بهذا.
    missing heart, ‏16 نوفمبر 2015
    #17
  18. ديسق

    ديسق :: عضو مُشارك ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    الحمد لله بخير أخت الكريمة، ان شاء الله أحوالكم بخير ..

    اه للأسف هاذيك راهي ظاهرة جد منتشرة وربي يقدر الخير ان شاء الله، والي ما عندوش مناعة عاطفية قادر يروح في داهية بسبب الهاتف وزايد بسبب وساوس نتاع الشيطان ربي يقدر الخير ان شاء الله

    وباش تتشوكاوا شوفو الجنس نتاعي راهو (ذكر) باش نقولكم احنا شباب والله تصرالنا ومش مرة وحدة برك، ياي واحد المرة عيطتلي وحدة بالهاتف هزيت عليها ومن شدة الصدمة الي حصلتلي كما سمعتها تهدر غلقت مباشرة الهاتف :-o ما قدرتش أصلا نرد على كلامها، وكما كوبيت عليها بقات تعيطلي وانا ما نهزش ومبعد بايامات قاعدة تعيطلي بالماسكي :s حكيت القصة هاذي لواحد صاحبي قالي وشبيك علاه ما تهدرش معاها وشوف واش تحب، ولكن هذا يعتبر الأمر جد خطير وخاصة إذا لعبتلك على المزاج نتاعك وما تدريش واش راح يصرا مبعد، وخاصة انه باين واش راهي حابة، حابة توقعك في علاقة محرمة، وما تدريش بالاك تكون بائعات الهوى والعياذ بالله، وبالتالي حذاري وحذاري ومليون حذاري يلعبها واحد فايق ويقول خلي نحوس واش راهي تحب، لأنو طفلة الي تفقد الحياء نتاعها وتعيط للشباب والله تصور أنها راح تعمل معك أي شيء باش توقعك في فخها.

    وهذيك مش مرة وحدة برك واحد المرة أيضا يكون فيه اتصال بالمساكي وديما يكون مع الصباح أو في أوقات متقطعة، ولكن واش راح نقول واحد عايش في صراع مع الذئاب ان صح التعبير ونسألو ربي ان يصلح الأحوال ان شاء الله .. هذا عبر الهاتف وخلي السكايب الي ترسلك فيه طلب الاضافة مرفوق بصورة اباحية والعياذ بالله، وفي الفايس أيضا وغيره.

    واحد المرة كنت جالس مع صديقي واذا به تتصل عليه وحدة وانا نسمع تقولو راني حابة نتلاقى بيك في منطقة فلانية !! وهذيك المنطقة مش بعيدة وزادت قاتلو راني كنت مرتبطة و (..) خلاني !! واحد المرة سيد متزوج وانا قاعد معاه تعيطلو وحدة وانا نسمع تقولو حابة نتعرف عليك !! وغيرها من القصص.

    حذاري واحد يلعبها فايق ويحب يعرف وين الطفلة حابة توصل، حذاري حذاري، وخاصة للمتزوجات لازم تعس زوجها، ونستعرف بالاخت سلام فلور :bravo01: ربي يهنيكم مع بعض ويبعد عليكم المشاكل ان شاء الله.

    انا راني وليت صراحة ما نهزش على رقم مجهول ما نعرفوش وماكانش في القائمة نتاعي، ممكن نهز عليه اذا لقيت انو اتصل أكثر من 10 مرات :d

    هذا واش عندي، نورمالمون الموضوع الي يهدر على معاكسة البنات للشباب هو الي يشوكي بزاف، والموضوع الي نتاع معاكسة الشباب للبنات راهو ولا عادي نورمالمون ومعروف بزاااف عند المجتمع اخخخ

    وشكرا للأخت ملك له على الموضوع ^^


    اخوكم سيف ^^
     
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    ديسق, ‏16 نوفمبر 2015
    #18
  19. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    ربي يدوم عليكم و يزيد يارب اخي الكريم
    و الله مالقيت واش نقول ، ايه معاكسة الشباب للبنات ماشي حاجة عادي هدا يسميوه قلة ادب و مامتربيش
    مايهمنيش في اللي تحب و تعجبها لانو باينة اللي تحب لحوايج هدوا
    و باينة اللي ماتحبش اكيد خاصة من طريقة الرد ، حين كنت ارد على الارقام اللي يبدا بالسلام عليكم هداك راه غالط صح و مايزيدش يعاود اما الباقي الكل علابالي بلي يعاودوا
    نحطهم في لاليست بلوكي قبل مايعاودوا
    و يا اخي اعلم دلك والله الوقت هدا البنات اللي ينخاف منهم ماش الدكور ربي يثبتنا ان شاء الله و يهدينا يارب
    لا شكر على واجب اخي الكريم و كل الشكر لك ولاضافتك الجميلة
    و كنت اعلم بان الفتيات يعاكسن الشبان لدا طرحت السؤال لكلا الجنسين
    و و الله يا اخي اني بالحجاب الشرعي و الحمد لله لكن اللي مامتربيش مامتربيش حتى تلبس واش تلبس الطفلة و نفس الامر منطبق على البنات
    بارك الله فيك و جزاك خيرا لمرورك الكريم و كلامك الطيب العطر
    تحياتي احترامي و تقديري لشخصكم الكريم
    :regards01::regards01::regards01:
     
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    missing heart, ‏16 نوفمبر 2015
    #19
  20. ديسق

    ديسق :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    367
    الإعجابات المتلقاة:
    888
    نقاط الجوائز:
    21
    رد: قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

    نعم أكيد أخت الكريمة الأمر راهو قلة الادب وعدم التربية، فقط قلت أن الأمر (راهو عادي) من باب
    أنو من تكراره وانتشاره بزاف تحول إلى (عادي) لأنه معروف عند المجتمع، وممكن ماكانش بنت
    ما تعرضتش للمعاكسة في حياتها وبمختلف الطرق، ولكن الي (مش) عادي معاكسة الفتاة للشباب
    لأنو الأمر راهو نادر وقليل وين نسمعوه، وللأسف المعاكسة تحولت الى (عادة) في مجتمعنا الذي
    أصبح مريض نفسيا، وربي يقدر الخير ان شاء الله

    وأعتذر عن المداخلة أخت الكريمة والتعقيب على ردك، فقط أردت توضيح نقطة ربما أخطأت في
    صياغتها.

    الله يهنيكم، وربي يحفظكم ان شاء الله من كل شر

    شكرا
     
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    ديسق, ‏16 نوفمبر 2015
    #20
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