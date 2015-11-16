قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اسعد الله اوقاتكم و ملاها يمنا وبركة ان شاء الله تعالى يارب واش حوالكم ان شاء الله تكونوا بالف خير يارب؟ سايسونيي برك هدا اول موضوع لي هنا ، ان شاء الله يكون في المستوى و على بركة الله نبدا : شوفي يا خوتي و الله العلي العظيم كاينة وحد الظاهرة حبستلي مخي صدقوني مالقيت واش ندير و مالقيتش الحل ، ربي يقدرني و يصبري ان شاء الله و اللي هو : الديرونجمو في التيليفون ياو شحال من مرة يغلطوا في الرقم ، هيه ماعليهش مبصح لما تقلوا راك غالط كاينين اللي ولاد ناس متربيين ماشاء الله مايزيدش يدخل الرقم ديالهم ابدا لكن كايني يعاودوا و لما نقللهم خير يقولولي عجبنا صوتك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟(زعمة تقولولي حوحو يشكر روحو:$:$:$كن والله كيما نقللكم ) ياو يا خوتي و الله العظيم نبقى بلا راس و مانلقا واش نقول ولما نفيق نقول اتقي الله يا اخي و من فضلك ماتزيدش تعاود كاينين اللي يفهموا و كاينين يقولولي وعلاه حنا نديرو في حاجة عيب ولا حرام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واش نحكي مع هدوا درك قولولي برك:s:s:s:s و اكيد نتوما تقولوا علاه تعبي على رقم ماتعرفيهش ، اني نجاوبكم لانو نمد رقمي و تيليفوني كان ديما مقفل و يبقى في البيت و انا نروح لعند العائلة و لا صحباتي و نمدلهم رقمي من عند امي نقول ربما وحدة من صحاباتي ولا من العائلة اللي مديتلهم رقميو انا ماعنديش رقمهم ماعليهش ، و مرة يا خوتي عبيت على وحد الرقم قلتلوا: السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته ،شكون معاي ؟ والله العظيم بالحرف الواحد قاللي: حبيبك (و انا وليت هكدا:-o:-o:-o:-o:s:s:s) ياو من الشوكاج نحيت التيليفون من ودني و بقيت نشوف معاه قلت بالاك سمعت غالط رديتوا لودني وقلتلوا: عفوا واش قلت ؟ قاللي: راني حبيبك :-o:-o:-o:-o:s:s قلتلوا :اتقي الله و كوبيت في وجهوا و حطيتوا في لاليست بلوكي و مرة عيطلي وحد المخلوق في نص ليل قلتلوا :السلام عليكم شكون معاي ؟ قاللي: انتي نوال ؟ قلتلوا: لا لا خويا راك غالط ، قاللي: مايهمش نحوس على طفلة وخلاه و في هداك الوقت تيليفوني مافيهش السيلونص و مافيهش لاليست بلوكي قلتلوا :اتقي الله يا اخي ، قاللي: علاه راني ندير في حاجة غالطة ؟ وليت انا كيما المهبولة من الشوكاج:-o:-o:-o:-o:-o انا نكوبي و هو يعاود ولاني كنت نسنتنى في صحبتي تعيطلي تحتاجني مابلعتوش لانو كنت نبلعوا بالشهورة حتى ابي ديما يبهدلني يقللي :(علاه راني مدايرلك تيليفون ههههههههههههههههههه جيبيه هنا نكسروا واش تديري بيه :d:d:d:d) المهم نرجع للموضوع ، لما قلقني قلتلوا يا اخي ماتزيدش تعاود راني مخطوبة قاللي: حتى انا متزوج :-o:-o:-o:-o:s:s:s:s:s صدقوني يا خوتي حليت عينيا على طول، و من بعد قلتلوا ولما متزوج علاه تعيطلي روح احكي مع مرتك؟ قاللي: كرهت منها قلتلوا وانا واش دخلني علاه تديرونجي في بنات الناس ؟ قاللي: اصلا راهي في دارهم و حبيت نعيط لوحدة نحكي معاها ، قلتلوا شوف يا اخي حكيت معاك باللمليحة ولكن باين انت مامتربيش و ماتخافش ربي انا والله العظيم والله العظيم والله العظيم ثلاث مرات كون يزيد يدخلني رقمك نمدوا لخطيبي ولا لابي و من بعد حل روحك و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته (و بيناتنا في هداك الوقت ماكنتش مخبوطة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه) مازادش دخلني الرقم هداك و لما هاتفتني صديقتي بلعتوا ست شهور هههههههههههه كالعادة و العوايد المهم : شكون اللي تصرالها كيفي ؟ و مانحكيش على البنات فقط و حتى الشباب هل الشباب ايضا يعانون من ازعاجات البنات لهم في الهاتف ؟ ربي يخليكم و يبارك فيكم للمتابعة و اتمنى انو الموضوع يكون في المستوى و يعجبكم ان شاء الله بارك الله فيكم و جزاكم خيرا تحياتي و ماتضربونيش برك :$ اختكم في الله ملك له :regards01::regards01::regards01::regards01: