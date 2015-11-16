قولولي برك ، يصرا هدا الشي معاكم ولا انا برك ؟؟؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم



و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته



تم الاعتماد شيمومتي الجميلة



بارك الله فيكي وجزاكي خيرا للاعتماد غاليتي ، و عيونكي الجميلة و لهدا ترين الناس بهم جميلون :love01:



اصلا راكي ضيفة لأول مرة في قسم واش راك تهدر على هادي نرحب بيك أحسن ترحيب



ترحب بيك الجنة ان شاء الله يارب



بصح والله نحييك موضوع خفيف وظريف وحلو كيفك ، وماشاء الله عليك



الحمد لله يارب ، انا قلت تضربوني ، اتشرف برياكي غاليتي فانتي المعلمة الخبيرة



ان شاء الله نشوفوك مرة اخرى هنا، عندك ابداع وراكي مخبيتو علينا هههه



واشمن ابداع عليا ، خرطت حتى ماقدرتش ههههههههه ، ماتزيدوش تشوفوني ان شاء الله ههههههههه



المهم نوليو للموضوع الشباب، انا والله يا حبيبتي الوحيدة لي مانعانيش من هاد المشكل

خاطر أولا مانهزش على رقم مانعرفوش حتى ولو صاحبتي تقولي من بعد نعيطلك مانهزش ههه

يعني عمري لا هزيت وطحت في واحد وقلقني، ودرك مدايرة الارقام لي مسجلين في الهاتف

يصونيو عندي بصح لي ماش مسجلين يجيو سيلونسيو ههههه مانسمعهمش باه مايديرونجيونيش

وحتى ولو صاحبتي تحب تعيطلي برقم خاطي تاعها تبيبيلي ساع برقمها ومن بعد تعيط بالثاني

والا مانهزش وتموت بعد هههه، وساعات قريب ياكلوني يقولولي علاه مدايرة تيليفون كي ماتهزيش

بصح هك خير تهنيت وربحت راحتي، وحتى ولو رقم مجهول يعيط يبقى يصوني حتى يكره حياتو :d

وفقط كملاحظة حتى الرجال ويتبلاوهم النساء وقاتهالي مرة وحدة تقرا معايا قالتلي في الليل انا

وبنات عمي كي نقلقو نهزو ارقام بشكل عشوائي ونبداو نعيطو

يعني ناس فارغين شغل وناقصين حنان للاسف



والله يا غاليتي كنت هكداك و الله تعيطلي صاحبتي ماعبيت حتى تبعثلي ميساج و تبهدلني و من بعد ولا ماعنديش تيليفون حتى للجامعة و لما مديت رقمي ليهم قلت ربما هوما عليها نعبي لانو ايماجيني رقم جديد ، يعني عندي في هداك الوقت اسبوع من اللي شريتها عليها كنت نعبي



ربي يهديهم ويهدينا، شكرا غاليتي على الموضوع



اللهم آمين يارب هم و نحن و كل المؤمنين ، لا شكر على واجب ان شاء الله تعالى

و كل الشكر لكي حبيبتي



بالتوفيق للأحسن وربي يحميك من كل شر



ان شاء الله يارب نحن و انتم و كل المؤمنين



تقبلي مروري