اخبار كاس الامم الافريقية

الموضوع في 'كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون' نشر بواسطة habchisalaheddin, 2 جانفي 2017.
السلام عليكم
هنا كل ما يخص الفرق المشاركة في العرس الافريقي
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مقتطفات
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نجم واحد يغيب عن غانا في الكان
اعلن أفرام جرانت، المدير الفني للمنتخب الغاني، اليوم الإثنين، القائمة المبدئية لفريقه استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق فعالياتها في الجابون منتصف الشهر الحالي.
كان كوادو أسامواه، نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي، هو النجم الوحيد الغائب عن القائمة، التي ضمت 26 لاعبا، حيث فضل اللاعب البقاء مع فريقه الذي يرغب في الفوز بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي، بعدما أفسدت الإصابات مسيرة اللاعب على مدار الموسمين الأخيرين.
وضمت القائمة 15 من بين 23 لاعبا كانوا بقائمة النجوم السوداء في النسخة الماضية من البطولة الإفريقية والتي احتل فيها المنتخب الغاني المركز الثاني بعد هزيمته أمام المنتخب الإيفواري بركلات الترجيح في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها غينيا الاستوائية.
ويصطحب جرانت اللاعبين إلى معسكر تدريبي في الولايات المتحدة لمدة عشرة أيام قبل السفر إلى الجابون.
ويخوض المنتخب الغاني فعاليات الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات أوغندا ومالي ومصر، حيث يلتقي المنتخبات الثلاثة في 17 و21 و25 يناير/ كانون الثاني الحالي على الترتيب.
المصدر : كووورة
ليكانس يعتذر عن استبعاد فيغولي و ميجاني
قال البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين إن فريقه لديه عزيمة ورغبة شديدتين في تحقيق أفضل النتائج خلال بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الجابون بين 14 كانون ثان/يناير الحالي والخامس من شباط/فبراير المقبل.
ودافع ليكنز عن قائمة الـ23 لاعبا التي اختارها للمشاركة في البطولة، مؤكدًا أنه استدعى الأفضل والأكثر جاهزية بدنيا وذهنيا من اللاعبين.
وقال ليكنز في مؤتمر صحفي: "قراراتي منطقية ، لا أجامل أحدا ولا أقدم هدايا. أتأسف كثيرا لاستبعاد سفيان فيجولي وكارل مجاني لانهما من ركائز المنتخب. أعتقد انهما ليسا جاهزين بسبب افتقادهما إيقاع المباريات".
وتابع: "غيابهما عن بطولة كأس أمم أفريقيا لا يعني استبعادهما النهائي من المنتخب ، عليهما العودة فقط للعب مع نادييهما".
وأشار إلى أن وضع حارس المرمى وهاب رايس مبولحي الذي لا يشارك مع فريقه أنطاليا سبور التركي، واستدعي مع ذلك ضمن قائمة المنتخب ، يستدعي حلا سريعا ، وأنه يسعى لمساعدته من أجل الحصول على فرصة مشاركة منتظمة على مستوى الأندية.
كذلك أوضح أن عدم استدعاء اسحاق بلفوضيل مهاجم ستاندرليج البلجيكي وياسين بن زية مهاجم ليل الفرنسي ، يعود لكون الأول ليس جاهزا من الناحية الذهنية ومعاناة الثاني من إصابة.
وتابع ليكنز: "لدينا الرغبة ومتعطشون لتحقيق أفضل النتائج ، سنقدم كل ما بوسعنا من أجل النجاح. نريد الفوز علي زيمبابوي في المباراة الأولى ليشكل انطلاقة جيدة".
وشدد ليكنز على أهمية المباراتين الوديتين المقررتين السبت والثلاثاء أمام موريتانيا ومالي ، على الترتيب ، من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل السفر إلى الجابون.
المصدر : كووورة
أوغندا تبدأ التدريبات استعدادًا لودية تونس
وصل المنتخب الأوغندي أمس لتونس، استعدادًا لمواجهة منتخب نسور قرطاج وديا يوم الأربعاء 4 يناير في إطار التحضيرات النهائية قبل انطلاق أمم افريقيا بالجابون 2017.
وأجرى منتخب أوغندا صبيحة اليوم حصة تدريبية بقاعة تقوية العضلات التابعة لمكان إقامة البعثة بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
ومن المنتظر ان يخوض المنتخب الاوغندي مساء اليوم حصة تدريبية بملعب المنزه الذي سيحتضن المواجهة الودية.
وفي سياق متصل، سيستأنف منتخب تونس مساء اليوم تحضيراته بعد أن منح المدرب كاسبارجاك لاعبيه راحة إثر العودة من اسبانيا، وستشهد تدريبات نسور قرطاج التحاق الخماسي المحترف ايمن عبد النور واحمد العكايشي وعلي معلول ومحمد علي اليعقوبي ووهبي الخزري.
يذكر أن منتخب أوغندا وضعته قرعة "الكان" في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من غانا ومالي ومصر فيما يتواجد منتخب تونس في المجموعة الثانية إلى جانب السنغال والجزائر وزيمبابوي.
بنعطية يلتحق بمعسكر المغرب في الإمارات
التحق المهدي بنعطية لاعب يوفنتوس الإيطالي، بمعسكر المنتخب المغربي المقام بدولة الإمارات منذ الأربعاء المنصرم، ليرتفع عدد لاعبي المغرب بالمعسكر ل22 لاعبا، في انتظار التحاق سفيان بوفال ونور الدين أمرابط المحترفان بالدوري الإنجليزي.
وعلى الرغم من تواجد بنعطية منذ أسبوع بالإمارات، في احتفالات توزيع جوائز "جلوب سوكر"، حيث توج محمد صلاح نجم روما الإيطالي بجائزة لأفضل لاعب عربي، إلا أنه استفاد من ترخيص استثنائي من المدرب هيرفي رينارد بتمديد فترة إجازته.
وسيلتحق المحترف المغربي عزيز بوحدوز لاعب نادي سان باولي الألماني بالمعسكر التدريبي للأسود بعدما عوض أسامة طنان الذي غادر بسبب الإصابة.
وكان طنان قد انضم لزميله الآخر يونس بلهندة الذي كان أول من أعلن غيابه عن أمم أفريقيا بسبب كسر على مستوى اصبع القدم.
المصدر : كووورة
كوادو أسامواه نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي هو النجم الوحيد الغائب عن قائمة النجوم السوداء في الكان
أسود الأطلس يستأنفون التدريبات بالإمارات استعدادا للكان
رسمياً : منتخب غانا يعلن قائمته النهائية المستعدة لنهائيات الكان
رسميا المنتخب المغربي يفقد خدمات نجميه
اسامة الطنان و يونس بلهندة في كأس امم افريقيا بسبب الاصابة
رسميا الغاء المباراة الودية بين المغرب و ايران لاسباب تنظيمية
على ان يتم تعويض ايران بمنتخب اخر في اطار تحضيرات المغرب ل كاس امم افريقيا
ممكن
ممكن تعوض بمقابلة من افريقيا و ممكن غانا
سيحصل المتوج بلقب كأس إفريقيا للأمم-2017 التي ستجري بالغابون (14 جانفي الى 5 فيفري), على منحة مالية قدرها 4
ملايين دولار حسب الجدول الذي ضبطه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وقد ارتفعت المنحة الجديدة المقررة للفترة الممتدة من 2017 الى 2020 والمخصصة
لهذه المنافسة القارية من 85ر3 مليون دولار إلى 3ر8 مليون دولار.
وسينال كل منتخب يبلغ الدور ربع النهائي مبلغ 800.000 دولار عوضا عن 600.000
دولار سابقا, بينما يسلم للمنتخب المتأهل للمربع الذهبي صكا قيمته 5ر1 مليون دولار.
ويحصل المنتخب المتأهل للدور النهائي على مليوني (2) دولار, مقابل 4 ملايين دولار للفائز باللقب
الكاميروني موتينغ لن يلعب في "الغابون 2017"
أعلن نادي شالكه الألماني اليوم الثلاثاء أن مهاجمه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ لن يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية الغابون "2017" التي تنطلق منافساتها في 14 كانون الثاني/يناير.
وذكر النادي أن لاعبه البالغ من العمر 27 عاماً سيشارك مع شالكه في معسكره التدريبي الشتوي الذي يقام في بينيدورم بإسبانيا اعتباراً من غد الأربعاء.
ويغيب عن المعسكر كوكي وفرانكو دي سانتو لعدم تعافيهما من الإصابات بعد بينما يغيب الجزائري نبيل بن طالب والغاني رحمن بابا للمشاركة في كأس أفريقيا التي تحتضنها الغابون بين 14 كانون الثاني/يناير والخامس من شباط/فبراير.
وتجدر الإشارة إلى أن برنارد تيكبيتي استدعي ضمن القائمة الأولية للمنتخب الغاني التي تضم 26 لاعباً.
المصدر : bein sports
أفوبي يتوه بين الولاء لبلاده وبورنموث
انسحب بينيك أفوبي مهاجم بورنموث الإنكليزي من تشكيلة الكونغو الديمقراطية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية ليبقى مع ناديه بالرغم من تحويله لولائه مؤخراً ليلعب مع منتخبه الأفريقي بدلاً من اللعب لإنكلترا.
كوبر يكشف عن القائمة الأولية للفراعنة
كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر الخميس عن قائمة اللاعبين للمعسكر المقرر إقامته اعتباراً من الأحد المقبل.
ويأتي المعسكر استعداداً لمشاركة المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2017 التي تستضيفها الغابون في الفترة من 14 كانون الثاني/يناير حتى الخامس من شباط/فبراير.
وضمت القائمة 27 لاعباً هم: عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي ومحمد عواد في حراسة المرمى، واللاعبين أحمد فتحي وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وأحمد دويدار وأحمد حجازي وعمر جابر وسعد سمير وكريم حافظ وحمادة طلبة وعبد الله السعيد وإبراهيم صلاح ومحمد النني ومحمد إبراهيم وطارق حامد ومحمود حسن "تريزيغيه" ومحمود عبد المنعم كهربا ورمضان صبحي وعمرو وردة ومروان محسن ومحمد صلاح وأحمد حسن كوكا وأحمد جمعة.
وكشف كوبر عن القائمة عقب حضور مباراة القمة التي انتهت بفوز الأهلي على غريمه الزمالك 2-0 الخميس على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.
وسيتنافس المنتخب المصري ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات غانا وأوغندا ومالي، وسيستهل مشواره بمواجهة مالي يوم 17 كانون الثاني/يناير.
المصدر : bein sports
زاها على "اللائحة المبدئية" لمنتخب كوت ديفوار
انسحاب سبعة لاعبين من منتخب الكاميرون قبل بطولة أفريقيا
قال سبعة من لاعبي منتخب الكاميرون إنّهم لا يريدون المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وهو ما يضعهم في صدام مع اتحاد كرة القدم المحلي إضافة لإيقاف محتمل عن اللعب مع أنديتهم أثناء البطولة.
وجويل ماتيب لاعب ليفربول هو واحد من سبعة لاعبين أبلغوا المدرب هوغو بروس بأنّهم غير مهتمين بالمشاركة في البطولة التي تنطلق في الغابون في 14 كانون الثاني/ يناير.
وقال بروس في بيان اليوم الثلاثاء: "وضع هؤلاء اللاعبون مصلحتهم قبل مصلحة المنتخب الوطني ويحتفظ الاتحاد الكاميروني بحق اتخاذ إجراء بحق اللاعبين بما يتناسب مع لوائح الفيفا".
واللاعبون الستة الآخرون هم أندريه أونانا (أياكس امستردام) وغي رولان ندي أسيمبي (نانسي) وآلان نيوم (وست بروميتش ألبيون) ومكسيم بوندجي (بوردو) وأندريه-فرانك زامبو أنجيسا (أولمبيك مرسيليا) وإبراهيم أمادو (ليل).
وتمّ استدعاء اللاعبين السبعة هذا الشهر في تشكيلة أولية تضم 35 لاعباً للبطولة القارية حيث ستلعب الكاميرون في المجموعة الأولى إلى جانب الغابون صاحبة الضيافة وبوركينا فاسو وغينيا بيساو.
ويمكن للاتحاد الكاميروني لكرة القدم مطالبة الاتحاد الدولي (الفيفا) بإيقاف اللاعبين على مستوى الأندية خلال البطولة التي تنتهي في السادس من فبراير.
وقال ماتيب في بيان إنّه لا يريد اللعب للكاميرون في الوقت الحالي بسبب "تجربة سيئة" مع الجهاز الفني السابق.
ولم يشارك اللاعب المولود في المانيا مع الكاميرون في أي مباراة منذ كأس العالم في البرازيل لكن بروس - الذي تولى المسؤولية في فبراير - ذهب لمقابلته مرتين في محاولة لإقناعه بالعودة إلى المنتخب الوطني.
وأبلغ نيوم المدرب بأنّه يود البقاء في وست بروميتش ليحافظ على مكانه في الفريق وهو الحال نفسه بالنسبة لأمادو وندي أسيمبي وأونانا وزامبو أنجيسا.
وقال بوندجي - الذي لم يلعب مع الكاميرون من قبل - إنّه يضع نصب عينيه اللعب لمنتخب فرنسا.
وستعلن الكاميرون عن تشكيلة نهائية من 23 لاعباً للنهائيات الأسبوع المقبل.
كاماتشو يعلن تشكيلة الغابون لـ"كان 2017"
استدعت الغابون مستضيفة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم ديدييه ندونغ لاعب وسط سندرلاند بعدما أصبحت أول دولة تعلن تشكيلتها النهائية المؤلفة من 23 لاعبا لخوض النهائيات المقررة الشهر المقبل.
وكان ندونغ استبعد من التشكيلة الشهر الماضي بعدما تغيب عن التدريبات قبل مباراة في تصفيات كأس العالم أمام مالي لكنه أعيد للتشكيلة الثلاثاء للمشاركة في البطولة المقررة بين 14 يناير/كانون الثاني والخامس من فبراير/شباط 2017.
وسيدخل منتخب الغابون الذي سيخوض مباراة الافتتاح أمام غينيا بيساو في ليبرفيل، النهائيات مع مدرب جديد.
وتولى خوسيه أنطونيو كاماتشو مدرب إسبانيا السابق مسؤولية منتخب الغابون خلفا للبرتغالي خورخي كوستا.
وسيقود هجوم منتخب الغابون بيير إيميريك أوباميانغ أفضل لاعب في أفريقيا وهو واحد من 15 لاعبا استمروا من تشكيلة كأس الأمم السابقة التي أقيمت في غينيا الاستوائية قبل عامين وأخفقت خلالها الغابون في عبور الدور الأول.
وكان ندونغ اعتذر بعد استبعاده من منتخب بلاده إثر غيابه عن المران في مستهل استعدادات الفريق لمواجهة مالي في تصفيات كأس العالم.
وأبلغ لاعب وسط سندرلاند البالغ عمره 22 عاماً صحيفة لايونيون الغابونية بأنه غاب عن المران بعد احتفاله بميلاد ابنته.
وأعادت الغابون ندونغ لإنكلترا ليغيب عن التعادل بدون أهداف مع مالي وكذلك التعادل 1-1 مع جزر القمر وديا في تونس.
وقال اللاعب: "سمحت للسعادة بأن تجرفني".
وقال إنه تحدث مع مسؤولي اتحاد كرة القدم في الغابون لتصفية الأجواء وإنه عازم على العودة للفريق.
المصدر :bein sports
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فشل اتحاد الكرة المغربي في توفير مباراة ودية لمنتخب الأسود، الذي يقيم معسكره التدريبي بدولة الإمارات
استعدادا لأمم أفريقيا بالجابون، بعدما ألغيت ودية إيران التي كانت مقررة يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري لأسباب تنظيمية.
وبذل اتحاد الكرة المغربي وبطلب من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مجهودات كبيرة لتعويض ودية إيران بالمنتخبين السلوفاكي أو السويدي.
وتعذر على الاتحاد المغربي توفير ودية، ليضع مدرب الأسود في ورطة كبيرة كونه سيكتفي بودية واحدة أمام منتخب فنلندا يوم 11 من الشهر
الجاري قبل السفر للجابون بيوم واحد.
وقوبلت اختيارات رينارد بإجراء وديات أمام منتخبات أوروبية مثل ألبانيا وكندا في فترة سابقة، وفنلندا حاليا، باستغراب وانتقادات الخبراء الفنيين
كونه سيواجه منتخبات أفريقية بالكان تختلف عن المدارس الكروية التي اختارها للمواجهات الودية.
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).