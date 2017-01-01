الجَزآئِريْ وَ كُرةْ القدَمِ { foot dz }

السلام عليكم

واش حوالك أسوم ان شاء الله بخير واقيل ضربك الثلج للراس باش راكي مع البالون دوري هههه

واش نقولك انا كنت فعل ماضي ههههههههه نتبع المنتخب الجزائري والبطولة المنحرفة تاعنا

بصح ضرك حبستها وحبست المنتخب مي منذاك نتفرج كي نكون مريح برك

لو نقولك المنتخب الوطني من 2010 مازدت شفت حتى ماتش لعبوه حتى لماتش تاع تونس الشوط الثاني وتاع السينيغال كاملتو ههههه

مستوى ضعيف من كل جوانب سورتو البطولة تاعنا

بكري كنا مولوديا ومزالني نسيبورتيها بصح مانتفرجهمش نتبع الأخبار تاعهم برك هههههههه

الله غالب لو نتفرج البطولة تاعنا نولي انسان مهبول وموسوس هههههههه

السكر يطلعوهولك وينوضولك الطحلب في راسك كي تتفرجهم

ولا لوروب نتفرجهم ههههه مانقولش لالا ديجا الريال عندي منهار جا رونالدو في 2008 تقريبا ليماتش كامل شفتهم خخخخ

وبيانسور الشومبيونا تاع لانغليز هناك تستمتع بلي ماتش

هناك نتبع محرز وسليماني ونسيبورتيهم هناك تشوفهم يلعبو ويدورو بالون

ولا هنا فليكيب ناسيونال يجو يتمسخرو بينا

يعرفو يلعبو غير في تشاكر يخرجو ل 5 جويلية يتلفلهم البالون

وهنا فالبطولة تاعنا كين ليجوار لي يلعبو ويدورو بالون مليح بصح المكانيات لي ماكاش ني لي سطاد ني مدربين ني تدريبات ملاح

كيما قلتلي بارادو عندهم أكاديمية مليحة هي وتاع وهران ونصر حسين داي

هاكي شفتي خرج بن سبعيني من بارادو بصح كمل في فرانسا

هذاك هو الحل لازم غير ما يبان شويا يروح يكمل في الخارج هناك يقدر يطور

والى بقا فالدزاير يولي للوراء كيما بزاف ليجوار لي كانو طالعين ممبعد ماتو وطاح النيفو تاعهم

علبالك عييت من لكتيبة هههههه

يعطيك الصحة أسوم ​