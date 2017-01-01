الجَزآئِريْ وَ كُرةْ القدَمِ { foot dz }

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته واش احوالكم الخاوة صافا عليكم ان شاء الله ؟؟ كاش برد و لا ثلج ؟ الحمد لله على االنعمة لي نعم بيها ربي علينا هاذ الايام لي فاتو على الثلوج و الامطار ان شاء الله تكون صيبا نافعا على جميع الوطن المهم نفوت في الموضوع خاوتي كيما علبالكم و علبالنا الجزائري من بكري يحب البالون ماشي غير من اليوم و هاذي حاجة بزاف مليحة لانو تعبر عن حب الوطن و الروح الرياضية بين الجزائريين و تجمعهم كلهم تحت كلمة حب الوطن و الجزائر مام عندها فرق كبار كيما اتحاد العاصمة و مولودية الجزائر الكناري و وفاق سطيف ...الخ و لاعبين كبار كيما ماجر و بلومي و بن شيخ و الجماعة ربي يذكرهم على خير الا انها تفتقر و بشدة الى اعادة النظر في محتواها الداخلي لانو مبقاتش بنة في الكرة الجزائرية من انعدام الاداء الجيد و مكاش مدربين كفئ قادرين يساعدو على تحسن الفرق و تقديم لاعبين مؤهلون للعب في المنتخب الاول او حتى الاحتراف على غرار نادي برادو لي خرج لاعبين مشاء الله كيما شفنا في كأس افريقا اللاعب بن سبعيني و مؤخرا شفنا في كأس افريقيا و الي محات معنى منتخب جزائري من قاموس الرياضة خاصة كرة القدم مزال واحد مفهم واش صرا في لاكوب دافريك للمنتخب الوطني و فجأة تجد الشعب كلوو يفهم بالون و الكل يحلل و يناقش بلي يفهم في البالون بلي ميفهمش صغير و كبير شيخ و عجوزة راجل و لا مرا المهم من كل فئات المجتمع و الدافع وراء ذلك هو انو الشعب الجزائري متعلق بزااااف بالكرة و مهووس بيها خاااااااااااااااااصة لما يتعلق الامر بالمنتخب الوطني الجزائري ميبقالو عقل و نسبة 98/100 يتبعوا البالون و نهار يخسر المنتخب تيصبهم مشنفيين تقوشي منعرف واش صرا و هذا كلو يدل على حب الفرد للوطن ديالو و هذا امر جد رآئع و بالمناسبة حبيت نعرف رأي خاوتي و حبابي في اللمة الجزائرية حول كرة القدم يعني هل انتم قووووووووووووووم تحبون الكرة ام ماذا ؟؟ وآش من فريق تحب ؟؟ ما رأيكم في مستوى المنتخب في الكآن ؟؟ و روماركيت حااجة يا لولاد ماشي غير انتوما لي تفهمو بالون و الله صدمت في بعض البنات تقوشي بن شيخ قدامك يفهموا بالون عجب كيما انا خخخخخخخخخخخ ايا خاوتي و انتوما واش تقولوا زعما صح dz يحبو البالون على جال الوطن و يفرحو كي يربح المنتخب و يحزنوا كي يخسر و لا غير تمثيل ههههههه حبين نجي نتمهبل عليكم شوي و ان شاء الله تحكولنا عليكم و على علاقتكم بكرة القدم خااااااااااصة ؟ و هل ترون بأن الكرة الجزائرية صالحة للمواصلة ام انو لازملها تغيير جذري ؟؟ جيبوها يا لبنات و ان شاء الله يا لبنات نحبكم في هذا الموضوع تبدعوا في الهدرة باش خونا الجون يعرف بلي ماشي غير هو يفهم بالون و السلام عليكم