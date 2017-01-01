الجَزآئِريْ وَ كُرةْ القدَمِ { foot dz }

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة عآشقة الجنة, ‏27 جانفي 2017.

كأس أمم إفريقيا 2017 - الغابون
  1. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته [​IMG]

    [​IMG]


    واش احوالكم الخاوة صافا عليكم ان شاء الله ؟؟

    كاش برد و لا ثلج ؟ [​IMG]
    الحمد لله على االنعمة لي نعم بيها ربي علينا هاذ الايام لي فاتو على الثلوج [​IMG] و الامطار ان شاء الله تكون صيبا نافعا على جميع الوطن [​IMG]

    المهم نفوت في الموضوع
    خاوتي كيما علبالكم و علبالنا الجزائري من بكري يحب البالون [​IMG] ماشي غير من اليوم و هاذي حاجة بزاف مليحة لانو تعبر عن حب الوطن و الروح الرياضية بين الجزائريين و تجمعهم كلهم تحت كلمة حب الوطن [​IMG]
    و الجزائر مام عندها فرق كبار كيما اتحاد العاصمة و مولودية الجزائر الكناري و وفاق سطيف ...الخ و لاعبين كبار كيما ماجر و بلومي و بن شيخ و الجماعة ربي يذكرهم على خير الا انها تفتقر و بشدة الى اعادة النظر في محتواها الداخلي لانو مبقاتش بنة في الكرة الجزائرية من انعدام الاداء الجيد و مكاش مدربين كفئ قادرين يساعدو على تحسن الفرق و تقديم لاعبين مؤهلون للعب في المنتخب الاول او حتى الاحتراف على غرار نادي برادو لي خرج لاعبين مشاء الله كيما شفنا في كأس افريقا اللاعب بن سبعيني
    و مؤخرا شفنا في كأس افريقيا و الي محات معنى منتخب جزائري من قاموس الرياضة خاصة كرة القدم
    مزال واحد مفهم واش صرا في لاكوب دافريك للمنتخب الوطني [​IMG]
    و فجأة تجد الشعب كلوو يفهم بالون و الكل يحلل و يناقش بلي يفهم في البالون بلي ميفهمش
    صغير و كبير شيخ و عجوزة راجل و لا مرا المهم من كل فئات المجتمع
    و الدافع وراء ذلك هو انو الشعب الجزائري متعلق بزااااف بالكرة و مهووس بيها [​IMG]
    خاااااااااااااااااصة لما يتعلق الامر بالمنتخب الوطني الجزائري ميبقالو عقل و نسبة 98/100 يتبعوا البالون و نهار يخسر المنتخب تيصبهم مشنفيين تقوشي منعرف واش صرا [​IMG]
    و هذا كلو يدل على حب الفرد للوطن ديالو و هذا امر جد رآئع
    و بالمناسبة حبيت نعرف رأي خاوتي و حبابي في اللمة الجزائرية حول كرة القدم [​IMG]

    يعني هل انتم قووووووووووووووم تحبون الكرة ام ماذا ؟؟ [​IMG] [​IMG]
    وآش من فريق تحب ؟؟ [​IMG]
    ما رأيكم في مستوى المنتخب في الكآن ؟؟ [​IMG]

    و روماركيت حااجة يا لولاد ماشي غير انتوما لي تفهمو بالون و الله صدمت في بعض البنات تقوشي بن شيخ قدامك يفهموا بالون عجب كيما انا خخخخخخخخخخخ [​IMG]
    ايا خاوتي و انتوما واش تقولوا زعما صح dz يحبو البالون على جال الوطن و يفرحو كي يربح المنتخب [​IMG] و يحزنوا كي يخسر [​IMG] و لا غير تمثيل ههههههه

    حبين نجي نتمهبل عليكم شوي و ان شاء الله تحكولنا عليكم و على علاقتكم بكرة القدم خااااااااااصة ؟
    و هل ترون بأن الكرة الجزائرية صالحة للمواصلة ام انو لازملها تغيير جذري ؟؟


    جيبوها يا لبنات و ان شاء الله يا لبنات نحبكم في هذا الموضوع تبدعوا في الهدرة باش خونا الجون يعرف بلي ماشي غير هو يفهم بالون [​IMG]


    و السلام عليكم [​IMG]
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏27 جانفي 2017
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    عآشقة الجنة, ‏27 جانفي 2017
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    واش حوالك أسوم ان شاء الله بخير واقيل ضربك الثلج للراس باش راكي مع البالون دوري هههه
    واش نقولك انا كنت فعل ماضي ههههههههه نتبع المنتخب الجزائري والبطولة المنحرفة تاعنا
    بصح ضرك حبستها وحبست المنتخب مي منذاك نتفرج كي نكون مريح برك
    لو نقولك المنتخب الوطني من 2010 مازدت شفت حتى ماتش لعبوه حتى لماتش تاع تونس الشوط الثاني وتاع السينيغال كاملتو ههههه
    مستوى ضعيف من كل جوانب سورتو البطولة تاعنا
    بكري كنا مولوديا ومزالني نسيبورتيها بصح مانتفرجهمش نتبع الأخبار تاعهم برك هههههههه
    الله غالب لو نتفرج البطولة تاعنا نولي انسان مهبول وموسوس هههههههه
    السكر يطلعوهولك وينوضولك الطحلب في راسك كي تتفرجهم
    ولا لوروب نتفرجهم ههههه مانقولش لالا ديجا الريال عندي منهار جا رونالدو في 2008 تقريبا ليماتش كامل شفتهم خخخخ
    وبيانسور الشومبيونا تاع لانغليز هناك تستمتع بلي ماتش
    هناك نتبع محرز وسليماني ونسيبورتيهم هناك تشوفهم يلعبو ويدورو بالون
    ولا هنا فليكيب ناسيونال يجو يتمسخرو بينا
    يعرفو يلعبو غير في تشاكر يخرجو ل 5 جويلية يتلفلهم البالون
    وهنا فالبطولة تاعنا كين ليجوار لي يلعبو ويدورو بالون مليح بصح المكانيات لي ماكاش ني لي سطاد ني مدربين ني تدريبات ملاح
    كيما قلتلي بارادو عندهم أكاديمية مليحة هي وتاع وهران ونصر حسين داي
    هاكي شفتي خرج بن سبعيني من بارادو بصح كمل في فرانسا
    هذاك هو الحل لازم غير ما يبان شويا يروح يكمل في الخارج هناك يقدر يطور
    والى بقا فالدزاير يولي للوراء كيما بزاف ليجوار لي كانو طالعين ممبعد ماتو وطاح النيفو تاعهم
    علبالك عييت من لكتيبة هههههه
    يعطيك الصحة أسوم
     
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    Skor m@k, ‏27 جانفي 2017
    #2
  3. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    رانا الحمد لله السوال عليكم ؟؟
    ههههه اسمحلي عييتك بموضوعي هلكتك بالكتيبة
    و الله واش قلت غير كامل صح
    البطولة منحرفة ماشي محترفة و اللاعبين مكاش نيفو مع المنتخب مي فلي كلوب ديالهم صح يلعبوا بالوون و فليكيب الا من رحم ربي
    و فكرتني في الريال هههه مساكن تقصاو غير كيما شفتلهم ماتش تحس صح صح بلي راك تتفرج في حاجة وسمها بالون نيفووو بمعنى الكلمة
    و البطولة خليها على ربي مدام قرباج هذاك و روراوة و الله رح تخلاص علينا ماال صدقني
    و يعطيك الصحه و العافية على المرور الطيب و العطر
    نورت مالك
    شكرا
     
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    عآشقة الجنة, ‏27 جانفي 2017
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    هههههعععع جيبوها يا البنات هذي عجبتني
    صراحة منتبعش البالون نلعبها برك كنت نلعبها هههههع نهار تشقلبت حبست ضربوني ليكيب ناسيونال بالعين كي نعرف نلعب هههخخخهه ..
    يا ختي شكون يتبع رجلين المعز يجي يراوغ يطيح قبل ما يخمم يراوغ ههههه باش يدخلوا للمنافس اهداف يدخلوا ليهم هههههه
    وحب البالون لا يعبر عن حب الوطن
    كي نحب الوطن ما نحبش جلد منفوخ ما يسواش وزيد يطيح بقيمتنا قدام العالم
    علاه تروح تحترف وتقعد فاشل اه مالا اقعد فللمولودية خير بعدا تعرف تباسي بالون لصاحبك ههههه
    مشكورة على الموضوع اختي
    تقبلي مروري
     
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    الصحافية الساخرة, ‏27 جانفي 2017
    #4
  5. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    ‏27 جويلية 2014
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    المدية
    مرحبا بيك اختي في موضوعي
    ههههه قتلتيني بضحك ههههه صراحة لا علاقة لك بالبالون خخخخ
    نتمسخر برك
    نورتي الموضوع و شكرا لك على الرد الجميل
    هههه آمالا كنتي العبي مع شكون مقليلناش اما كلوب ههه
    مريضة انتي
     
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    عآشقة الجنة, ‏27 جانفي 2017
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    ههههه نورت بوجودك اختي
    ليكيب تاعي مخلط ذكورة وبنات هههه كنت نحرس ملييح ويعيطولي كاسياس ونهار نبدل ونخرج نلعب مهاجم نراوغهم كامل هههه كي تشقلبت وكبرت تان طلقت وليت نلعب بالقدرة فالدار ههههه
    تحياتي ختي
     
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    الصحافية الساخرة, ‏27 جانفي 2017
    #6
  7. عآشقة الجنة

    عآشقة الجنة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
     
    عآشقة الجنة, ‏3 فيفري 2017 على 00:13
    #7
  8. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة - الجزائر
    السلام عليكم ورحمة الله

    وحد الوقت كنت نتبع البالون كي المهبولة لدرجة يطلعلي الضغط لوكان نخسرو والماتش لي نبقى نتفكرو هذاك فشلت فيه خلاص لي مع بوركينافاصو نهار حسبنا خيرنا سي بون ومركا بوقرة ولعبنا الاشواط الاضافية وقتها من الفرحة قريب حبس قلبي حكمتني هستيريا ماكانش.

    آخر مرة تبعت البالون هو آخر ماتش لعبناه كي تأهلنا لكاس العالم من تم ليومنا هذا ما شفتش ماتش للمنتخب الوطني ولا للبرشلونة زمان ما شفتش.

    موضوعك جا متأخر بزاااف لوكان حكيتلك على الكان اللخر مي ما تفرحت فيه والو وفرحت كي خسرنا وضحكت على لي تفرجو الماتش في دارنا :ROFLMAO:.

    مشكورة ع الموضوع.
     
    الورد الأحمر, ‏3 فيفري 2017 على 01:11
    #8