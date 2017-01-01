غراتان البطاطا والسلق

نبدا أولا بالمقادير كيلو بطاطا 100غ من الجبن المفروم ملح فلفل اسود, ربطة سلق - 2 ملاعق كبيرة زبدة - 4 فصوص ثوم مهروسة - 2 ملاعق كبيرة من القزبر المفروم - 2 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم - 8 بيضات نأتي الآن لطريقة التحضير : نغسل البطاطا نقشرها ونرابيها جهة الثقوب الكبيرة. نضيف لها الجبن المفروم. الملح والفلفل الأسود ونخلط جيدا - نقي السلق ونغسلو مليح من بعد نقطعو ونحطو في مقلاة فوق نار قليلة نضيفلو الزبدة، فصين نتاع الثوم مهروسين. القزبر، المعدونس، الملح والفلفل الاسود. نحرك مليح باستمرار حتى يتبخر الماء كامل وينشف السلق مليح - نخفق البيض في صحن مقعر مع الملح ، الفلفل الاسود وفصي الثوم المتبقين. نفرغ نصف كمية البطاطا في بلاطو مدهون جيداً بالزبدة. نبسطه بالملعقة ونصب فوقه نصف كمية البيض. - نضيف السلق ونبسطه جيداً بملعقة. - نفرغ النصف المتبقي من البطاطا نبسطه ونضيف البيض المتبقي. ندخل المول إلى الفرن الساخن من 20 إلى 30 دقيقة حتى تتحمر البطاطا. وهاذا شكله النهائي عند النضج