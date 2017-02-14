طريقة تحضير عجينة مسكرة ~بالصور~

cosette

cosette

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AtlãnTã
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#1
طريقة تحضير عجينة مسكرة ~بالصور~
طريقة تحضير عجينة مسكرة



هي تشبه عجينة البريزي ؛ لكن تحتوي على كمية أكثر من السكر تستعمل في التحليات .



المقادير :

- مول قطره 25 سم

- 200 غ فرينة

- 70 غ زبدة باردة

- 80 غ سكر مسحوق

- بيضة مخفقة

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- قرصة ملح



كيفية التحضير :



1 ـ في وعاء ؛ غربلي الفرينة ؛ ضفي الملح و قطعي الزبدة الباردة إلى مكعبات صغيرة ؛ إعملي بأطراف الأصابع .



2 ـ ضفي السكر و ضعي حفرة في الوسط ؛ ضفي البيضة المخفقة و الفانيليا و أخلطي ؛ إذا لم تلتم العجينة و بقيت متناثرة ؛ ضفي ملعقة كبيرة من الماء البارد لتبح متجانية .

3 ـ إنزعي العجينة من الإناء و ضعيها على طاولة عمل مرشوشة بالفرينة و اعملي بحافة اليد حتى تصبح ملساء .



4 ـ شكلي كرية ؛ أبسطيها قليلا و غطيها و ضعيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل استعمالها
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

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#3
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك على المشاركة الرائعة والمميزة

بانتظار القادم الاروع ان شاء الله

تحياتي
 
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