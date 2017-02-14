cosette
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طاقم المرشحين للإشراف
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طريقة تحضير عجينة مسكرة ~بالصور~
طريقة تحضير عجينة مسكرة
هي تشبه عجينة البريزي ؛ لكن تحتوي على كمية أكثر من السكر تستعمل في التحليات .
المقادير :
- مول قطره 25 سم
- 200 غ فرينة
- 70 غ زبدة باردة
- 80 غ سكر مسحوق
- بيضة مخفقة
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- قرصة ملح
كيفية التحضير :
1 ـ في وعاء ؛ غربلي الفرينة ؛ ضفي الملح و قطعي الزبدة الباردة إلى مكعبات صغيرة ؛ إعملي بأطراف الأصابع .
2 ـ ضفي السكر و ضعي حفرة في الوسط ؛ ضفي البيضة المخفقة و الفانيليا و أخلطي ؛ إذا لم تلتم العجينة و بقيت متناثرة ؛ ضفي ملعقة كبيرة من الماء البارد لتبح متجانية .
3 ـ إنزعي العجينة من الإناء و ضعيها على طاولة عمل مرشوشة بالفرينة و اعملي بحافة اليد حتى تصبح ملساء .
4 ـ شكلي كرية ؛ أبسطيها قليلا و غطيها و ضعيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل استعمالها
طريقة تحضير عجينة مسكرة
هي تشبه عجينة البريزي ؛ لكن تحتوي على كمية أكثر من السكر تستعمل في التحليات .
المقادير :
- مول قطره 25 سم
- 200 غ فرينة
- 70 غ زبدة باردة
- 80 غ سكر مسحوق
- بيضة مخفقة
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- قرصة ملح
كيفية التحضير :
1 ـ في وعاء ؛ غربلي الفرينة ؛ ضفي الملح و قطعي الزبدة الباردة إلى مكعبات صغيرة ؛ إعملي بأطراف الأصابع .
2 ـ ضفي السكر و ضعي حفرة في الوسط ؛ ضفي البيضة المخفقة و الفانيليا و أخلطي ؛ إذا لم تلتم العجينة و بقيت متناثرة ؛ ضفي ملعقة كبيرة من الماء البارد لتبح متجانية .
3 ـ إنزعي العجينة من الإناء و ضعيها على طاولة عمل مرشوشة بالفرينة و اعملي بحافة اليد حتى تصبح ملساء .
4 ـ شكلي كرية ؛ أبسطيها قليلا و غطيها و ضعيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة قبل استعمالها