فلاشاني الرادار

السلام عليكم اختي ليليا

عاش من شافك حبيبتي ياك صافا ؟؟



المهم العالم اليوم الكل يحكي على عيد الحب

هههههه حتى انتي وحدة منهم صيدوك خارجة و زيد بالطوموبيل هههه كيفاش ليلو ياك هو لي يجي يديك عادت بالعكس نتي تروحي تديه يحتفل ههههه غير نزعق ختيتو





المهم يا حبيبة انا نحب نقول بلي الحب معندوش يوم مخصص للاحتفال به لانو الايام كلها حب الله يبارك

كاين حب الله و رسوله اولا و هذا أعظم حب و أنك تذكر ربي و تصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام كل يوم هنا يكون يومك عيد و عيد حب ثاني لانك تفكرت اعظم شيء و الحب ماشي انک تروح لصاحبتك و لصاحبك و تقول نحبك و تدي دبدوب احمر و شوكولا و تسميه حب و انت يماك عندك شهر مشفتش في وجها و باباك عام مبستلوش راسو و ختك داخل عليها بكف خارج بركلة

الاولى بالحب هو الله و رسوله و الوالدين و الإخوة و الاهل ثانيا و بعدها حب جميع الناس و الأمة الإسلامية اجمعين

و الاصل في الحياة هي انها حب و خير و حق و جمال

آمالا خلينا يرحم والديكم من عيد الخرطي هذااا

احنا مسلمين نشهد بأن لا اله الا الله

الواحد قلبو تعمر اليوم من هذي التفاهة

شكرا غاليتي ليليا لانك فتحتيلنا مجال باش نعبروا شوية

و ياريت الناس لي تعيد بهذا النهار تفيق بلي الشيء ذا لا يجوز

بوركتي غاليتي ​