السلام عليكم جماعة الخير اييه عندي مدة ما كتبتش معاكم الله غالب ايه من العنوان عرفتو فلاشاني الرادار جماعة الخير الرادار نتاع الطريق ما نحكيلكمش لما كنت نقدر كيما اغلبكم اللي يعرفوني عندي البيرمي ندي طونوبيل نتاع راجل اختي وفر يا حمام مي الفرحة ما تكملش زيري مخالفة .... واش فلاشاني الرادار السرعععععععععععععععة ختكم مقلقة الله غالب مرة نحاولي البيرمي ايا قعد شهر بالسيف وبالمعارف رجعوهولي ايا يا فرحة ما تمت قعد عندي يومين وفر زيري وثائق السيارة مادام مخالفة استعمال الهاتف اثناء القيادة روتري وبروسي خلاص حلفت ما نسوق ما ندور بالطونوبيل وطحت مريضة وهات يا سبب كرهت السياقة رغم انو نسوق الا للضرورة القصوى مي عمي الرادار يحبني ويموت عليا مي اليوم فلاشاني الرادار مش رادار الطريق مي رادار الحومة وفالحقيقة الرادار هذا مذكر ومؤنث النسا فالتواقي والبيبان وولادهم والا خاوتهم فالحومة طلت الجارة الاولى ليليا ليليا استني والله ما تهربيلي .... يا مرا علاه نهرب سرقتلك راجلك واش تحتاجي ..... فتحت الباب وهات يا تسلام قتلها خلاص ياو العيد مازالو 7 اشهر اهدري واش كاين اليوم عيد الحب راكي خارجة ياو قتلها اييه راحا نحب الطبيب وانا وحدة خاينة نروح للفارماصي شرالي كادو قالي فوتي تدي دواك راني جبتولك وبلاك الفارماصي ونخونو مع صاحبو الا ما لقيتش عندو الدوا نروح لواحد آخر ضحكت ليليا يعزيك الحال شباب ونتاع حب قتلها ايوا نتاع حب وانت راجلك وين راح سوووووووووور راح يرندف روحي اقفزي على روحك راكي تشطاري عليا وراجلك وين راه اليوم قاتلي الصباح تفكرني قتلها آوي باين على وجهك كي صفار روحي عيطي وراني هنا اذا ما راهش تلفونو مطفي هههه وتنطلق للدار تجيب التلفون وانا طلقت رجليا و خليتها ونفوت على الردار نتاع الحومة ما عرفتهمش ولاد حومتي موالفين مسخين اللحية ياوالخاوة يبرقو قلت آو هذو بوبيليستي نتاع سيجنال 2 بياض ناصع للاسنان الحساسة والروايح ويستناو فبنات الليسي وماصكيين الكادوات اما الكوسميتيك ما نحكيش زعمى شبابنا نتاع رومانسية ويركع فالارض ووردة ويخطب ويتزوج علاه امالا يختفلو بحاجة خاطيتهم يا سيدي نقولو بعيد على الحلال والحرام نروحو لتفسير العيد ياخي للحب وين الحب فبلادنا حبيت نعرف برك رادار نتاعكم تحرق لما قريتو كلمة حب والا لالا الرمانسية عندنا لوكان ما يخبطهاش بكف قاع ما يحسش روحو رومانسي لوكان ما يخدعهاش هذاك قاع ماراهش حب عندو املا يا الخاوة ريحو ترونكيل خلو روميو في قبرو يرقد هاني وخلو جولييت تنعل النهار اللي قتلت روحها فيه ووليتو تعرفو معنى الحب راداري اليوم قالي انو مالك البارح شرا نونوس احمر وشرا ميلكا بذوق الفراز ومريومة راحت تقرا لقالها مهبول وقالها مريومة نحبك يزغرت ويدور عليها الامين قالك الباراح قالها حرام احنا عندنا حب الله وحب الوطن مولات الشابو الاحمر سمانة وهي منحية الشابو قاتلك ما يعاندونيش انا الاحمر اليوم ثاني اليوم هي لبساتو زرق زكارة وجماعة كارينا وميلينا والصحفية ولاريمان انا عارفة وين راحو ماكان لاه تلعبوها عليها قالك راحو لبن عكنون هذا وين شفتهم فالنهار وتخباو كي شافو الكاميرا مي على مين يا ماما انا فقتلكم باللي نتوما اما خونا فتحي ليزوووووووووم قالكم كملو احتفلو وجيبو شيكولات واشرو البوبونات وانا نخير نهار فالشهر ما تسمعوش بيا كامل فالنتاين وآنشتاين نلمهم في نهار ايا قولولي على راداراتكم واللي عندو معارف يقولي يا ناس اونكا يروحلي البيرمي فالمنتدى ايا سلامو وتعليقكم على رادارت حومتكم واذا كرموني صاحبة الرقم القياسي فالروتري راح نمدلكم تحياتي واهداءاتي ما تخافوش شكرا ما جيت نكمل الموضوع عانيت توحشت نكتبلكم