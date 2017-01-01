فلاشاني الرادار

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏14 فيفري 2017 على 22:13.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم جماعة الخير اييه عندي مدة ما كتبتش معاكم الله غالب
    ايه من العنوان عرفتو فلاشاني الرادار [​IMG]
    جماعة الخير الرادار نتاع الطريق ما نحكيلكمش لما كنت نقدر كيما اغلبكم اللي يعرفوني عندي البيرمي ندي طونوبيل نتاع راجل اختي وفر يا حمام مي الفرحة ما تكملش زيري مخالفة[​IMG] .... واش فلاشاني الرادار السرعععععععععععععععة ختكم مقلقة الله غالب مرة نحاولي البيرمي ايا قعد شهر بالسيف وبالمعارف رجعوهولي ايا يا فرحة ما تمت قعد عندي يومين وفر زيري وثائق السيارة مادام مخالفة استعمال الهاتف اثناء القيادة روتري وبروسي[​IMG] خلاص حلفت ما نسوق ما ندور بالطونوبيل وطحت مريضة وهات يا سبب كرهت السياقة رغم انو نسوق الا للضرورة القصوى مي عمي الرادار يحبني ويموت عليا[​IMG]
    مي اليوم فلاشاني الرادار مش رادار الطريق مي رادار الحومة وفالحقيقة الرادار هذا مذكر ومؤنث
    النسا فالتواقي والبيبان وولادهم والا خاوتهم فالحومة طلت الجارة الاولى ليليا ليليا استني والله ما تهربيلي .... يا مرا علاه نهرب سرقتلك راجلك واش تحتاجي .[​IMG].... فتحت الباب وهات يا تسلام قتلها خلاص ياو العيد مازالو 7 اشهر اهدري واش كاين اليوم عيد الحب راكي خارجة [​IMG]
    ياو قتلها اييه راحا نحب الطبيب وانا وحدة خاينة نروح للفارماصي شرالي كادو قالي فوتي تدي دواك راني جبتولك وبلاك الفارماصي ونخونو مع صاحبو الا ما لقيتش عندو الدوا نروح لواحد آخر ضحكت ليليا يعزيك الحال شباب ونتاع حب قتلها ايوا نتاع حب وانت راجلك وين راح سوووووووووور راح يرندف روحي اقفزي على روحك راكي تشطاري عليا وراجلك وين راه اليوم قاتلي الصباح تفكرني قتلها آوي باين على وجهك كي صفار روحي عيطي وراني هنا اذا ما راهش تلفونو مطفي هههه وتنطلق للدار تجيب التلفون وانا طلقت رجليا و خليتها
    ونفوت على الردار نتاع الحومة ما عرفتهمش ولاد حومتي موالفين مسخين اللحية[​IMG] ياوالخاوة يبرقو قلت آو هذو بوبيليستي نتاع سيجنال 2 [​IMG]بياض ناصع للاسنان الحساسة والروايح ويستناو فبنات الليسي وماصكيين الكادوات اما الكوسميتيك ما نحكيش زعمى شبابنا نتاع رومانسية ويركع فالارض ووردة ويخطب ويتزوج علاه امالا يختفلو بحاجة خاطيتهم[​IMG] يا سيدي نقولو بعيد على الحلال والحرام نروحو لتفسير العيد ياخي للحب وين الحب فبلادنا حبيت نعرف برك رادار نتاعكم تحرق لما قريتو كلمة حب والا لالا الرمانسية عندنا لوكان ما يخبطهاش بكف قاع ما يحسش روحو رومانسي لوكان ما يخدعهاش هذاك قاع ماراهش حب عندو املا يا الخاوة ريحو ترونكيل [​IMG]خلو روميو في قبرو يرقد هاني وخلو جولييت تنعل النهار اللي قتلت روحها فيه ووليتو تعرفو معنى الحب

    راداري اليوم قالي[​IMG] انو مالك البارح شرا نونوس احمر وشرا ميلكا بذوق الفراز
    ومريومة راحت تقرا لقالها مهبول وقالها مريومة نحبك يزغرت ويدور عليها
    الامين قالك الباراح قالها حرام احنا عندنا حب الله وحب الوطن
    مولات الشابو الاحمر سمانة وهي منحية الشابو قاتلك ما يعاندونيش انا الاحمر اليوم ثاني اليوم هي لبساتو زرق زكارة
    وجماعة كارينا وميلينا والصحفية ولاريمان انا عارفة وين راحو ماكان لاه تلعبوها عليها قالك راحو لبن عكنون هذا وين شفتهم فالنهار وتخباو كي شافو الكاميرا مي على مين يا ماما انا فقتلكم باللي نتوما[​IMG]
    اما خونا فتحي ليزوووووووووم قالكم كملو احتفلو وجيبو شيكولات واشرو البوبونات وانا نخير نهار فالشهر ما تسمعوش بيا كامل فالنتاين وآنشتاين نلمهم في نهار [​IMG]
    ايا قولولي على راداراتكم واللي عندو معارف يقولي يا ناس اونكا يروحلي البيرمي فالمنتدى
    ايا سلامو وتعليقكم على رادارت حومتكم
    واذا كرموني صاحبة الرقم القياسي فالروتري راح نمدلكم تحياتي واهداءاتي ما تخافوش
    شكرا ما جيت نكمل الموضوع عانيت توحشت نكتبلكم
     
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    ليليا مرام, ‏14 فيفري 2017 على 22:13
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    مساء الورد ليليا عاش من شافك وتوحشنا القلم تاعك هنا عودة ميمونة حبيبتي وربي يشفيك ويعافيك
    وها وخدي حبني مهبول ههههه وانا ناوية على بيلوط :LOL: معليش مهبول خير من والو ههههه غير نضحك
    اصلا اليوم ماخرجتش عيوني لا تتحمل رؤية الاحمر بزاف خاطر تجي في بالي نبعث ثور وسط الغاشي وخلي يشقلبهم يديهم لعالم آخر هههه
    واصلا الرادار هادا يحكمك غير يوم 14 فيفري اذا خرجتي معناها رايحة تحتافلي واذا ضحكتي رايحة تحتافلي واذا بكيتي ماش رايحة تحتافلي ههههه
    وانا صراتلي العام لي فات كان عندي خيمار احمر هو ماش احمر طول يعني لونو غامق شوي ومن زهري لبستو يوم 14 فيفري حتى لحقت للجامعة
    نلقى الشعب كامل بالاحمر وليت قلت واش صاري اليوم ساع تفكرت هههه ندبت في وجهي قلت درك نولي شبهة يقولو شوف لابسة حجاب وكلشي
    وخارج منها العجب ههههه مزية لقيت وحدة مسكينة تقرا معايا داها الواد حتى هي وجات بخيمار حمر تشاركنا الهموم ساع هههه
    المهم عيد الحب هادا يحتافلو بيه لي ماعندهمش علاقة بالحب اصلا هو يسب جارو ويتمسخر بالكبير والصغير ويسب يماه ومشنشف باباه ويضرب ختو
    ومن بعد يقولك الحب ياو روح عاود قرايتك من الاول وخلي الحب يدخل قلبك ساع ومن بعد ارواح اهدر وكي تحب تتعلم الحب ماش شرط
    تتعلمو من اجانب اقرا قصص الصحابة وكيفاه كان حبهم للرسول عليه الصلاة والسلام ولا حب الرسول عليه الصلاة والسلام لينا وهو ماشافناش
    ومن بعد احكي على الحب، ربي يهديهم برك وكرهونا في عيد الجرب هادا هههه
    شكرا حبيبتي ليليا على الموضوع ربي يخلي المحبة في قلوبنا اتجاه بعضنا هادا هو الحب تاعنا :Love:
    ربي يحفظك ختي ويهنيك
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏14 فيفري 2017 على 22:44
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    السلام عليكم
    مرحبا ختي واش حوالك نتمنى تكوني لباس؟
    انا ما يحكمنيش راذار هههه ونهار هذا توجور
    ننسى عليه وسبحان الله منخرجش فيه توجور
    مايجينيش شغل برا فيه هههه
    الدنيا اليوم راها حمرا كجن احمر ههه
    انقرضوا شبعتونا ميلكا فالخريف ههههه
    قال شو عيد الحب
    مشكورة اختي على الموضوع
    وحقا وين حكمتيني ؟؟ فبن عكنون هههه راني غير هنا فالدار شا جابني تما ربما الشبسيهة تاعي رقم ١ ههعهه
     
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    الصحافية الساخرة, ‏14 فيفري 2017 على 23:01
    #3
  4. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم اختي ليليا
    عاش من شافك حبيبتي ياك صافا ؟؟

    المهم العالم اليوم الكل يحكي على عيد الحب
    هههههه حتى انتي وحدة منهم صيدوك خارجة و زيد بالطوموبيل هههه كيفاش ليلو ياك هو لي يجي يديك عادت بالعكس نتي تروحي تديه يحتفل ههههه غير نزعق ختيتو


    المهم يا حبيبة انا نحب نقول بلي الحب معندوش يوم مخصص للاحتفال به لانو الايام كلها حب الله يبارك
    كاين حب الله و رسوله اولا و هذا أعظم حب و أنك تذكر ربي و تصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام كل يوم هنا يكون يومك عيد و عيد حب ثاني لانك تفكرت اعظم شيء و الحب ماشي انک تروح لصاحبتك و لصاحبك و تقول نحبك و تدي دبدوب احمر و شوكولا و تسميه حب و انت يماك عندك شهر مشفتش في وجها و باباك عام مبستلوش راسو و ختك داخل عليها بكف خارج بركلة
    الاولى بالحب هو الله و رسوله و الوالدين و الإخوة و الاهل ثانيا و بعدها حب جميع الناس و الأمة الإسلامية اجمعين
    و الاصل في الحياة هي انها حب و خير و حق و جمال
    آمالا خلينا يرحم والديكم من عيد الخرطي هذااا
    احنا مسلمين نشهد بأن لا اله الا الله
    الواحد قلبو تعمر اليوم من هذي التفاهة
    شكرا غاليتي ليليا لانك فتحتيلنا مجال باش نعبروا شوية
    و ياريت الناس لي تعيد بهذا النهار تفيق بلي الشيء ذا لا يجوز
    بوركتي غاليتي
     
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    المتفآئلة, ‏14 فيفري 2017 على 23:02
    #4
  5. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    واش هذ الغيبة يا ختي ليليوش ماتقوليش برك الشاوي ولا يغير منك
    هذا سور قالك نزيد نحكمك تهدري مع لولاد ومالك بالأخص مانجيبلكش بوبون حمر هههه
    هاكي مليحة كي يحكموك فالرادارات تاع الشرطي خيرمن تاع الباطيمة
    الى حكموك مايطلقوكش حتى تسمعيهم كاش تقطيعة ولا خبر جديد
    والى عندهم بزاف ماشافوكش كيفاش حبيتيهم مايحكموكش هههه
    حنا وحشمنا منك يرك بلحق تزيدي تخلصي بروسي كي حكمناك ليوم
    أو راكي ضاربة في وحد 3 شهور حتى قريب تلخرتلي ندعي فالشاوي
    قلت سور تزوجت وعزت فينا باطة حلوى تاع العرس يامحاينك
    خخخخ مكاش مشحاح قدي هههه نشري الشيكولة يمامي
    لالا نشريلها لعدس خير خصارة مكانتش الشتا تصب ههههه جي سواسوة هههه
    تشرفنا بزيارتك سمو الأميرة ليليا زوجة الشاوي ~ عن قريب خخخخ
    تزيدي طولي علينا تدي حظر ماشي روتري ولا بروسي
     
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    Skor m@k, ‏14 فيفري 2017 على 23:31
    #5
  6. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُتميز ::

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    وعليكم السلام مرت خويا الزينة وانا نقول وش بيه المنتدى منور اليوم:kiss::kiss::kiss:
    اليوم وش نقول لاختي كارثة وخلاص هههه انا الرادار الي حكمني واعر شوية :cautious:رادار الامتحان:cry::cry::cry: ارواحي انتي واقنعيهم بلي امتحان :ROFLMAO:
    رحت عقبت كونترول فقدت الذاكرة مافهمتش علاه نتفكر غير في القلوب ههههه اتاريه يا ختي عيد الحب :Love:بصح كون يعرفو حكايتو ماظنيتش لكان يزيد يحتفلو بيه
    هذا واحد قس زنا ببنت الملك ولما فاقولو اعدموه يخي ولاو يحتفلو بلون الدم كتقديس للحب الحرام
    ربي يلطف بينا وخلاص
    كثرو العاهات في بلادنا وقريب يرومبلاصيو عيد الفطر وعيد الاضحى بأعياد لا علاقة لينا بيهم
    شكرا ليك حبوبتي مواضيعك دايما في القمة
    ابقاي هنا يا طفلة ما تزيديش تغيبيها بزاف سينون نحرش خويا عليك ههههه (y)
     
    Smile Queen, ‏14 فيفري 2017 على 23:42
    #6
  7. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم

    مساء الخير ليليا أهلا بيك عاش من شاف الستيلو تاعك يكتب :kiss:

    مالا يا اختي البارح كنت لابسة جاكيت أحمر وقلت لازم غدوة نبدلو باه ما يحسبونيش لابسة لحمر بمناسبة 14 فيفري ومبعد جاني تيليفون خرجت برا البيغو نحكي في الهواء الطلق غير كي نلقى حمامة دارتها عليا كبيرة :LOL: وخمجتلي الجاكيت هيا قلت مليح أصلا ناوية نبدل الأحمر يحرقني برك.

    أخرتها اليوم كي العادة نضت متوخرة على 8 مازالني في الدار دوامي دينا التسعة ولا العشرة عندي مشكل مع أني نبكر المهم من الزربة حليت لخزانة وجريت طول لجاكيت خلاف حمر لبستو وخرجت.

    وأنا في الطريق في شبه سعادة وهناء تفكرت بلي اليوم عيد الحب وبقيت نخزر في الناس سيغ تو لبنات قلت والله وتطورو وطيشو عليهم التفاهات هذي ووحدة ما لابسة لحمر الحمد لله :giggle: ونتفكر روحي بلي لابسة جاكيت أحمر حتى حشمت وليت نشوف في الناس ونتخيل فيهم كامل يقولو في قلبهم الكافية هذي مازالت تامن بعيد الحب :ROFLMAO:.

    مع دخلت للبيغو قالولي لبنات لابسة لحمر في عيد الحب قلتلهم تفكرتو البارح قلتلكم غدوة لازم نبدل آخرتها زدت لبست جاكيت أحمر خلاف :(.

    المهم اليوم أنا تهزأت :ROFLMAO:.

    مغسي ع الموضوع :giggle:.
     
    الورد الأحمر, ‏14 فيفري 2017 على 23:55
    #7