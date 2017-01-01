سلام عليكم حباب وشراكم لابس الحمد لله اليوم كالعادة جيت نقصف راح نقصف أم ماليزية حتى الماليزيات مسلكوش مني هههه نو مجاياش نقصف بالعكس جاية نحكي على تجربة قريتها وعجبتني بزاف كما تعرفوا حفاظات الأطفال مضرة بحيث تسبب للطفل الطفح وقد تسبب له العقم والسرطان مستقبلا ويرجع ذلك للمواد الموجودة بالحفاظة والتي تمنع التسرب وهي مادة خطيرة جدا وأكبر عدو للبيئة ورمزها العلمي حسب ماأذكر TD مي مدابيا تثبتوا من المعلومة هادي لأنو هذا بحث درتوا قبل عامين عن البيئة وتطرقت فيه لموضوع حفاظات الأطفال وكما تعرفوا أيضا حفاظات الأطفال هي أكبر ثالث مصدر للنفايات في أمريكا وحرقها ينتج غازات سامة جدا وعتدما تتواجد في الطبيعة لاتتحلل إلا بعد خمسة مئة عام هاذي وحدة ماليزية تحب البيئة بزاف وتاني تعرف مخاطر الحفاظات على الطفل وهي تسمي روحها أم خضراء جابت زوج بنات ومتقبلتش فكرة استعمال الحفاظات لضررها البالغ على البيئة والطفل أيا واش دارت شافت حفاظات يامات زمان ولاحظت أنو حفاظات زمان صديقة للبيئة والطفل مي المشكل أنو طريقة إلباسها للطفل تجي شويا واعرة وكذلك فيها مشكل التسرب وشافت الحفاظات العصرية ولقاتها أفضل من الحفاظات القديمة لأنها سهلة لإلباسها للطفل وكذلك مكانش مشكل التسرب مي مضرة بالطفل والبيئة أيا هاد الأم قالت علاه ميكونش عندي حفاظات عصرية بحيث تكون آمنة للطفل والبيئة وسهلة الاستعمال فاخترعت بذلك حفاظات رائعة لاتحتوي على مواد تمنع التسرب و جمعت بين مميزات الحفاظات القديمة والحديثة و قامت بخياطة حفاظات لابنتيها على هاذ الشكل وميزة هذه الحفاظات: * سهلة الاستعمال * لاتتسرب لأنها تحتوي على طبقات من القطن وطبقة أخيرة قبل الطبقة الخارجية من النيلون الآمن للطفل * كذلك يمكن لك غسلها بسهولة * ويمكن أيضا استعمالها ورميها إذا لم ترغب الأم بغسلها * عند حرقها لاتضر كثيرا بالبيئة لأنها لاتحتوي على أي مادة كيمائية المهم بعدما خاطت هاد النوع من الحفاظات شاركت الفكرة مع صديقاتها فطلبن منها أن تخيط لهن ايضا هاذ النوع من الحفاظات وسماتهم حفاظات صديقة للبيئة وبعد ذلك أنشأت متجر إلكتروني ولاقى إقبالا كبيرا ثم توسع عملها و ولات متخيطش في البيت لكثرة الطلبات لذلك أنشأت معمل صغير للحفاظات الصديقة للبيئة صراحة أحببت هذه الأم لانها : مقالتش الحفاظات مضرة للبيئة لاهي سهل نربي بنتي وخلي البيئة تنضر * ماقالتش الحفاظات تضر بالطفل مي لاهي سهل أنا نريح روحي وخلي بنتي تنضر * مبقاتش تتفرج وعلابالها بضرر الحفاظات بالعكس حوست على الحل ولقاتو وحافظت على البيئة وحافظت على أبناءها وهذا دليل أنو عندها فكر راقي جدا حنا تاني لازم منكونوش ممن يجيد فقط الشكوى لازم نحاولوا نغيروا كما نعرفوا نشكيو لازم نعرفوا كفاه نخدمو ولازم ديما منخموش غير فرواحنا لازم نهمو فالمحيط والبيئة تاعنا تاني هادي هي الأم الخضراء نتمنى تكونوا حبيتوا التجربة كما حبيتها أنا وسمحولي راني نخلط بين الدارجة والفصحى لأنو موالفة نكتب بالفصحى نلقاكم فالقصف الجاي لا في تجربة أخرى سلام