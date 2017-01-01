ههههههههههههه

يااااه على نسانا يعرفوا غير الحقوق برك اما الواجبات نونونو جامي

كيما الرجال ثقافة الاستهلاك و الكلام بلا بلابلابلا برك

نيوتن طاحت عليه تفاحة جعل منها قانون و اكتشف الجاذبية

لو كان جا عربي لقال تفاحة ربي جابها و ياكلها بلاا ما يسمي