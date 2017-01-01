سيبو متفاهمين

السلام عليكم يا ناس اللمة اذا راكم ملمومين واذا لالا معليش نلموكم توحشتوني والا الالا والا تهنيتو مني المهم فالحالتين انا باينة نجي نجي توحشتوني والا لالا الكرامة هنا ما عنديش انتحرت المهم يا جماعة سيبو رانا متفاهمين علاه العنوان هذا راح نفهمكم يقولك الراجل كلمتو رصاصة اذا خرجت تقتل والا تبليسي معناها يعرف كيفاه يخرج كملتو وما يرجعش فيها مي تعالو يا احبابي نحوسو على كلمة الراجل زمان وكلمة الراجل اليوم وحاشا البعض واللي فهمها في جنبو خونا ما عندي ما نديرلك عندك مشكل فحاسة الشم والا جنابك راه جرب اشقى اضرب تحميمة ومساج وكسل عظامك خواتنا الراجل زمان كانو فالزواج اذا مدو كلمة وراجل خطب لوليدو او مد بنتو يموت وما يوليش فيها قال كلمتو خلاص محال اليوم يا الخاوة تقلبت الدنيا الراجل يحكم موعد مع الناس يروح يخطب بنتهم ياو يرقد وينساهم او يدور فيه الحال او حتى كان من الاول يتمسخر والناس تمد كلمة انو الطفلة راهي ليك اول ما يبان عتريس اه عريس مريقل حديدة وباب وتاقة واسمها الاودي والا جاغواااااااااااااااغ اييه يا الكلمة الله يرحمك الجمعة الجاية نجي نقرا على روحك الفاتحة انا والامين وجماعة اللمة نروحو للكلمة زمان في التجارة ماكانش العقود وكذا كانت الكلمة تكفي والناس دير لامان بالملايين ويعرف الراجل هذاك عندو كلمتو ويموت يوفيها مي ضرك حتى بالعقود الناس راهي تسرق وتخون الامانة والخو يخدع خوه وشفنا ياما عقود ديار تزورو على جال الميراث وغيرو والكلمة هنا ولات كلمة البوعزيزي ربي يرحمو وحرقة روحها نجو للكلمة عند النسا ااااااااااااااااه يسمحولي الخاوة المرا عندها الكلمة مش لانو انا مرا لالا ضرك نفهمكم فرضا قاتلك مرا والله نخطبك يا ولبدي قول لداركم يستناو ياو والله ما تراطيها مي نقولكم والله ما تسحلكم ولا تحلمو بيها نطيحو براوحنا ونجو نخطبوكم يسموكم بايرين واحنا بكل احترام رانا اونتوند هههه المرا فالواقع فكل شي تلقى الكلمة عندنا توفيها تواعد صحبتها تكون فالموعد .... تمد كلمة فالخدمة توفيها تتوخر شوي او ظروف تتثصل وتطلب السماح كي الراجل يسمحلي والله ما علابالو مواعد ماد كلمة ماد عربون والله ما يتحرك الراجل يقول لصاحبو 5 دقايق راني عندك لاخر يقولو كلمة ايه واشبيك رجال والا بطلنا راني فالطريق ويستنى ويستنى وولات بطلنا ماشي رجال هههه واع كلمتكم مدافع مش رصاص واذا راجل مد كلمة للمرا انو يتزوجها يا حسراه وين راهي ضرك اللي تأمن ياو يا بنتي اكبري وشيبي واشري صبيغة لشعرك لما يشيب واستناي كلمة عنتر يجي يخطبك اللي محيرني الكلمة نتاع زمان وين راهي واللي كانت مربوطة بالنيف عند الراجل او مربوطة برجولتو ويزيدو الخاوة يزعفو ويقولك بلاد النسا اسمحولي المرا فالخدمة تكون فالوقت وتخدم خدمتها واذا مدت كلمة توفيها مي نتوما رجال هردتوها من كل جهة ياحي ما بقالكم والو راكم عارفين الرحلات للمريخ راح تبدا ف 1 مارس تخلاص فال 7 عيد المرأة هذا العام راح نديروه فالبلاد وحدنا من فضلكم اللي عندو الكلمة يقعد واللي ماراهش قادر سيلونسيو يركب فالطيارة ويربط حزام الامان وما يخافش ما نقولوش على اسمو كل شي فالستر واش رانا متفاهمين سيبو واش رايكم فالكلمة بين البارح واليوم واذا طحتو فمواقف وين ناس خرجو على كلمتهم وكانت ليها آثار انا الصراحة نكره عباد ما عندهمش الكلم على الاقل لما يصرا ظرف يعتذرو الخط ليكم ميغسي