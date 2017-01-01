الشفايا اكثر من العزايا

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏27 فيفري 2017 على 17:09.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم الاحباب الملومين
    واش اكم وشعال راكم وخلونا نفوتو فالموضوع
    السوجي اللي جبتولكم اليوم كلكم تعانو مني راني عارفة رجال ونسا

    يا جماعة الانسان بطبعو انو تصرالو امور ومشاكل وظروف المهم يصرالو حاجات
    نحكيلكم موقف تعرفو علاه قتلكم الشفايا اكثر من العزايا
    عندنا جارة طلقت مكتوب الله مسكينة طلقها راجلها والمشكل انو تسكن هنا في حينا واهل زوجها هنا معناها تزوج جارتو
    الجارات الكل راحو ليها مي علاه انا قلت دايرة وليمة او عندهم مرض
    عيطتلي جارتي
    ليليا ليليا طليت فلاكور وي صباح النور وخلاص سقساتني على القدور والمغارف كملنا لونكيت فاتت ديركت
    رانا رايحين عن فلانة قتلها علاه خير واش عندها اذا عرضة ما نروحش بلا عرضة ما عرضتنيش
    قاتلي لالا حبينا نتلمو ونروحو عندها قتلها علاه تروحو ما فهمتش هاك برك ما جياش
    قاتلي لالا ياخي طلقت سمعتي قتلها وي ان شاء الل يدور فرايو ويعاود يرجعها على خطر الذراري
    قاتلي اسكتي الشح فيها تستاهل لسانها طويل وزواخة حبيتهالها طي طلقها نهار كامل نيفها فالسما
    قتلها يعطيك سوسة مسوسة وعلها مسكينة مع صباح ربي ولوكان انت ضرك يجي راجلك ويقولك راكي مطلقة قاتلي بعيد الشر واش تساليني قتلها شفتي على روحك ما قبلتيش وتحبيها للناس معناها راحين عندنا تستشفاو والا توقمو
    قاتلي انا نروح ياخي انت هاكا دايما كونتر علينا قتلها روحي رفدك باتمان ان شاء الله من ذاك البالكون هناني منك ضحكن قاتلي مهبولة ايه مهبولة مي ما نستشفاش فالناس
    الخلاصة نقلتكلم الكلام ولو تقولو واش دخلنا فيكم واش هدرتو ايييه لازم نقولكم بالنقطة بالفاصلة
    الخلاصة يا ناس النسا عقليتهم هاكا والرجال قولولي والله تحير انو الواحد رحع يستشفا حتى في خوه لو كاش ما صرالو
    الناس رجعو يستشفاو على المرض يا لطيف يسمعو بمريض ايه غزالو ربي يا لطيف هذي شعال سمعتها هذي
    الشفايا اكثر من العزايا شعبنا العظيم يحب يستشفا فبعضو ولو جات المصيبة على راسو ما يقبلش الناس تستشفا فيه
    الخلاصة والمهم يا جماعة
    احكولي لو صراتكلم وين تخافو على الناس تستشفا فيكم وتخبو اموركم
    واذا وين سمعتو بالحالات هذي فالمقربين منكم
    فالمنتدى نقولكم امين استشفا فيا وهذاك مالك الغيور سمع بيا مريضة قالي تهنيت منك
    ههههه
    موفقون وشكرا
     
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    ليليا مرام, ‏27 فيفري 2017 على 17:09
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  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ليلوشة
    واش احوالك لاباس؟ صحتك بخير؟ ربي يحفظك من كل سوء ان شاء الله
    أما فيما يخص موضوعك والله يا ليليا ختي أسوء الخلق هوما لي يتشفاو في الناس المرضى
    ولا يتشفى في انسان صراتلو مصيبة خاطر بغض النظر عن ديانتك وعن السن تاعك وعلى شخصيتك هادي تدخل
    في الانسانية والضمير، كيفاه تشوف شخص في محنة ولا مريض تتمناهالو وتفرحلو ؟ هكا راك بلا عقل وبلا قلب
    حتى ولو كان الشخص هاداك عدوي مستحيل نتمنالو الشر نتلاح ليه نقطعلو شعرو ولا نتقابدو هههه بصح باه نتمنى الشر لالا
    أصلا المشاكل والابتلاءات والمرض راهي كي الشمس تطل على كل باب قادر لي تمنيتيه لغيرك اليوم يصرا فيك غدوة لا سمح الله
    وماتنسايش الملائكة راهي تردد ولك بالمثل على اي دعوة، وزيد درك المشكل حتى الموت يتشفاو فيها، إما يتشفاو في الميت
    بعد وإلا في أهل الميت يعني درك دودة فوق الارض مايطلقوهاش، ربي يهديهم برك هادو مراض نفسيين الله غالب
    شكرا ليليا على الموضوع بارك الله فيك
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏27 فيفري 2017 على 19:07
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  3. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    ان شاء الله تكوني ريحتي يارب
    لا علم لي بتلك الامور ، لما ادهب لبيت جدي و التقي ببنات خالي ادا بدان الكلام بهدا الاسلوب انسحب ادهب لغرفة و اشاهد الانمي
    اما الجيران كل واحد في حده لانهم ماصالحينش
    من الصديقات لما نلقاها تقول صرالي مشكل نقللها حبك ربي ما احب الله عبدا الا ابتلاه
    افار تع طلاق كيف كيف حبها ربي بعدها عليها لانو شاف في هدا خير لها و يمكن العكس بالنسبة للرجل و الله اعلم
    ربي يهدينا و يهدي من خلق يارب
    تحياتي احترامي و تقديري​
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏27 فيفري 2017 على 19:24
    #3