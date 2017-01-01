السلام عليكم الاحباب الملومين واش اكم وشعال راكم وخلونا نفوتو فالموضوع السوجي اللي جبتولكم اليوم كلكم تعانو مني راني عارفة رجال ونسا يا جماعة الانسان بطبعو انو تصرالو امور ومشاكل وظروف المهم يصرالو حاجات نحكيلكم موقف تعرفو علاه قتلكم الشفايا اكثر من العزايا عندنا جارة طلقت مكتوب الله مسكينة طلقها راجلها والمشكل انو تسكن هنا في حينا واهل زوجها هنا معناها تزوج جارتو الجارات الكل راحو ليها مي علاه انا قلت دايرة وليمة او عندهم مرض عيطتلي جارتي ليليا ليليا طليت فلاكور وي صباح النور وخلاص سقساتني على القدور والمغارف كملنا لونكيت فاتت ديركت رانا رايحين عن فلانة قتلها علاه خير واش عندها اذا عرضة ما نروحش بلا عرضة ما عرضتنيش قاتلي لالا حبينا نتلمو ونروحو عندها قتلها علاه تروحو ما فهمتش هاك برك ما جياش قاتلي لالا ياخي طلقت سمعتي قتلها وي ان شاء الل يدور فرايو ويعاود يرجعها على خطر الذراري قاتلي اسكتي الشح فيها تستاهل لسانها طويل وزواخة حبيتهالها طي طلقها نهار كامل نيفها فالسما قتلها يعطيك سوسة مسوسة وعلها مسكينة مع صباح ربي ولوكان انت ضرك يجي راجلك ويقولك راكي مطلقة قاتلي بعيد الشر واش تساليني قتلها شفتي على روحك ما قبلتيش وتحبيها للناس معناها راحين عندنا تستشفاو والا توقمو قاتلي انا نروح ياخي انت هاكا دايما كونتر علينا قتلها روحي رفدك باتمان ان شاء الله من ذاك البالكون هناني منك ضحكن قاتلي مهبولة ايه مهبولة مي ما نستشفاش فالناس الخلاصة نقلتكلم الكلام ولو تقولو واش دخلنا فيكم واش هدرتو ايييه لازم نقولكم بالنقطة بالفاصلة الخلاصة يا ناس النسا عقليتهم هاكا والرجال قولولي والله تحير انو الواحد رحع يستشفا حتى في خوه لو كاش ما صرالو الناس رجعو يستشفاو على المرض يا لطيف يسمعو بمريض ايه غزالو ربي يا لطيف هذي شعال سمعتها هذي الشفايا اكثر من العزايا شعبنا العظيم يحب يستشفا فبعضو ولو جات المصيبة على راسو ما يقبلش الناس تستشفا فيه الخلاصة والمهم يا جماعة احكولي لو صراتكلم وين تخافو على الناس تستشفا فيكم وتخبو اموركم واذا وين سمعتو بالحالات هذي فالمقربين منكم فالمنتدى نقولكم امين استشفا فيا وهذاك مالك الغيور سمع بيا مريضة قالي تهنيت منك ههههه موفقون وشكرا