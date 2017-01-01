الشفايا اكثر من العزايا

السلام عليكم ليلوشة

واش احوالك لاباس؟ صحتك بخير؟ ربي يحفظك من كل سوء ان شاء الله

أما فيما يخص موضوعك والله يا ليليا ختي أسوء الخلق هوما لي يتشفاو في الناس المرضى

ولا يتشفى في انسان صراتلو مصيبة خاطر بغض النظر عن ديانتك وعن السن تاعك وعلى شخصيتك هادي تدخل

في الانسانية والضمير، كيفاه تشوف شخص في محنة ولا مريض تتمناهالو وتفرحلو ؟ هكا راك بلا عقل وبلا قلب

حتى ولو كان الشخص هاداك عدوي مستحيل نتمنالو الشر نتلاح ليه نقطعلو شعرو ولا نتقابدو هههه بصح باه نتمنى الشر لالا

أصلا المشاكل والابتلاءات والمرض راهي كي الشمس تطل على كل باب قادر لي تمنيتيه لغيرك اليوم يصرا فيك غدوة لا سمح الله

وماتنسايش الملائكة راهي تردد ولك بالمثل على اي دعوة، وزيد درك المشكل حتى الموت يتشفاو فيها، إما يتشفاو في الميت

بعد وإلا في أهل الميت يعني درك دودة فوق الارض مايطلقوهاش، ربي يهديهم برك هادو مراض نفسيين الله غالب

شكرا ليليا على الموضوع بارك الله فيك ​