الرجال راهم يغرو فينا .... عاجل

السلام عليكم يا جماعة الخير ان شاء الله راكم بخير وعلى خير وتصبحو بخير جماعة الخير اليوم حبيت نحكي على سوجي هدرنا وهدرنا على اناقة المرأة وجمالها اكيد شي مطلوب النسا المعروف انو تصرف على ماكياجها واناقتها اللي ما تصرفهمش على ماكلتها شي طبيعي واللي خلى الرجال ينقهرو مي المشكلة اللي تحير انو الرجال يحبو المرا الشابة مي لما تجي هوما يشرو ذيك الزينة اواه لالا يضربو 700 عفريت على قولة خاوتنا المصاروة خلونا من ماكياج النسا نخاف الأمين يطيح يتغاشى والا اكيد خونا alijental اذا دخل فاناقة المرأة مسكين راح نقعدو نشدو المشاور ونبكو معاه المهم نحكو على وسامة واناقة الرجل الجزائري الصراحة الواحد يقولها ليجون نتاعنا بلا خدمة مي يضرب فيها لاكوست الحرة ب 3 ملاين وما يخدمش ورافد أيفون يدير 10 ملاين اللهم لا حسد انا مش نحكي على المصروف نحكي على وسامتو يعني هوما دايما يحكو على زين المرا تخيلو الطفلة جايزة وتسمع اللي حواجبو ياقوت وعينيه كحل كالتوت نديه والا نموت .... كي شغل زعمى قلبها يحن انا نورمال نقولو موت راك طولت والا هذا الزين مخطوب والا يستنى فالمكتوب .... امممم وهوما ما يخطبو ما يندبو زعمى تقولو يستنى فالكتوب راح يجيب دارهم ويجي يا حسراه اللي تأمنهم مازالت فكرش يماها نقلبو الآية الآن زعمى المرا لو جات هي اللي تقول للراجل الكلام واش تقول هذا الدبدوب عازب والا مخطوب امور فالرجال تجذب المرا وعلاه حنا ما نغضوش البصر هههه والا نقولوهم خففو شوي الله غالب هذي فتنة وراكم تغرو فينا كاين ديجون ماشاء الله الوحدة تشوف فيه تنسى اسمها نقولكم حاجة بيناتنا انا مرة هابطة فحومتنا وواحد طالع يا ناس الله غالب راه قدام عيني كان لازم نشوف فيه نقولكم سبحان من خلق ربي يحميه ربي مدلو واحد الزين ختكم دخلت فالبوطو نتاع تريسيتي ههه نمشي ونشوف حبيت نعرف عند شكون جا ونخبط فالبوطو الصراحة ربي مدلو جمال وكملها باناقة واش نقولكم يا سعدها مرتو والا خطيبتو والا اللي مصادقها المهم اللي يعرفها يا سعدها وكاين تشوفيه مالغري خدام يصبغ ميكانيكي ولو يكون مسخ بحوايج الخدمة مي يا سبحان الله خير من واحد ضارب حطة وحوايج غاليين كيما الرجال ينتبهو للنسا حنا نسا ثاني نشوفو علاه نكذبو واللي متزوجة هذي لالا ولو انو واقيل المتزوجات راهم يشوفو اكثر من العازبات بلاك كيغ كونغ اللي عندها فالدار غاملها قلبها لانو الصراحة مش على خلقة ربي لالا حاشا مي نحكو على كل شي اناقة ووسامة ونظافة كاين اشكال تشوفهم تقول ميت فيه فار عندو 4 سنين مقبرة الفيران وااااااااع يا قلبي يا انا انا نوع كيما هذا انا نطلقو ونخلصلو النفقة ونزيد نكريلو يبعدني برك كاين رجال ماشاء الله زين واناقة ولبسة خموس وخمسة وخميسة و56 وكاين يا لطيف الفقر مش عيب تلقايه شويميز حمرا سروال خضر ضارب اداديداس تقولها تراكتور فرجلو ياااااااااااا الخاوة هذا المخلوق اللي تلاقاه يجوز قتله وشنقه واش رايكم فوسامة الرجل العربي ككل والجزائري وفي رايكم شكون يخسر بزاف على اناقتو المرا او الراجل وواش رايكم فزين الرجل الجزائري انا صراحة نقول الزين عندنا فبلادنا ماشاء الله ولاد الشرق يا لهوي يقتلو تقولهم لبنانيين يا الخوتات اللي حبت ترحل للشرق تتفضل واللي تحب السمورية والعين الخضرا والطول تروح لولاد الغرب الله الله وحتى انا مشيت طريق الصحرا والنايلين ناس بسطا مي عندهم الزين والتربية يحشمو بزاف راني قلت وانا نقولكم رحت للاردن رجالهم شوي شوي ماشي حاجة مي فالترك عندهم تبارك الله رجالهم كلهم شابين اللي حبت تروح هه الموضوع ليكم فرغو قلوبكم ما تحشموش على بالي تشوفو فاقو ما تقولوليش خاطينا علاه تمشو نواظر الكسوف انا والله نسوف ولو مش بالعاني مهم ربي مدلي عينيا نشوف بيهم وشكون اللي زين هنا فالمنتدى مالك والا حكيم امم والا فتحي والا الامين اواه الامين قالهم نوضو كامل نقعد انا الكحلوش