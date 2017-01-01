الرجال راهم يغرو فينا .... عاجل

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏2 مارس 2017 على 14:34.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    3,565
    الإعجابات المتلقاة:
    10,245
    نقاط الجوائز:
    191
    السلام عليكم يا جماعة الخير
    ان شاء الله راكم بخير وعلى خير وتصبحو بخير[​IMG]
    جماعة الخير اليوم حبيت نحكي على سوجي
    هدرنا وهدرنا على اناقة المرأة وجمالها اكيد شي مطلوب[​IMG]
    النسا المعروف انو تصرف على ماكياجها واناقتها اللي ما تصرفهمش على ماكلتها[​IMG]
    شي طبيعي واللي خلى الرجال ينقهرو[​IMG] مي المشكلة اللي تحير انو الرجال يحبو المرا الشابة مي لما تجي هوما يشرو ذيك الزينة اواه لالا يضربو 700 عفريت[​IMG] على قولة خاوتنا المصاروة[​IMG]
    خلونا من ماكياج النسا نخاف الأمين يطيح يتغاشى والا اكيد خونا alijental اذا دخل فاناقة المرأة مسكين راح نقعدو نشدو المشاور ونبكو معاه[​IMG]

    المهم نحكو على
    وسامة واناقة الرجل الجزائري[​IMG]

    الصراحة الواحد يقولها ليجون نتاعنا بلا خدمة مي يضرب فيها لاكوست الحرة ب 3 ملاين[​IMG]
    وما يخدمش ورافد أيفون يدير 10 ملاين اللهم لا حسد انا مش نحكي على المصروف[​IMG]
    نحكي على وسامتو يعني هوما دايما يحكو على زين المرا
    تخيلو الطفلة جايزة وتسمع اللي حواجبو ياقوت وعينيه كحل كالتوت نديه والا نموت[​IMG] .... كي شغل زعمى قلبها يحن انا نورمال نقولو موت راك طولت
    والا هذا الزين مخطوب والا يستنى فالمكتوب[​IMG] .... امممم وهوما ما يخطبو ما يندبو زعمى تقولو يستنى فالكتوب راح يجيب دارهم ويجي يا حسراه اللي تأمنهم مازالت فكرش يماها
    نقلبو الآية الآن
    زعمى المرا لو جات هي اللي تقول للراجل الكلام واش تقول[​IMG]
    هذا الدبدوب عازب والا مخطوب
    امور فالرجال تجذب المرا وعلاه حنا ما نغضوش البصر هههه والا نقولوهم خففو شوي الله غالب هذي فتنة وراكم تغرو فينا [​IMG]
    كاين ديجون ماشاء الله الوحدة تشوف فيه تنسى اسمها نقولكم حاجة بيناتنا انا مرة هابطة فحومتنا وواحد طالع يا ناس الله غالب راه قدام عيني كان لازم نشوف فيه نقولكم سبحان من خلق ربي يحميه ربي مدلو واحد الزين ختكم دخلت فالبوطو نتاع تريسيتي ههه نمشي ونشوف حبيت نعرف عند شكون جا ونخبط فالبوطو[​IMG] الصراحة ربي مدلو جمال وكملها باناقة واش نقولكم يا سعدها مرتو والا خطيبتو والا اللي مصادقها المهم اللي يعرفها يا سعدها[​IMG]
    وكاين تشوفيه مالغري خدام يصبغ ميكانيكي ولو يكون مسخ بحوايج الخدمة مي يا سبحان الله خير من واحد ضارب حطة وحوايج غاليين[​IMG]
    كيما الرجال ينتبهو للنسا حنا نسا ثاني نشوفو علاه نكذبو واللي متزوجة هذي لالا ولو انو واقيل المتزوجات راهم يشوفو اكثر من العازبات بلاك كيغ كونغ اللي عندها فالدار غاملها قلبها لانو الصراحة مش على خلقة ربي لالا حاشا مي نحكو على كل شي اناقة ووسامة ونظافة كاين اشكال تشوفهم تقول ميت فيه فار عندو 4 سنين مقبرة الفيران وااااااااع يا قلبي يا انا انا نوع كيما هذا انا نطلقو ونخلصلو النفقة ونزيد نكريلو يبعدني برك [​IMG]

    كاين رجال ماشاء الله زين واناقة ولبسة خموس وخمسة وخميسة و56 وكاين يا لطيف
    الفقر مش عيب تلقايه شويميز حمرا سروال خضر ضارب اداديداس تقولها تراكتور فرجلو ياااااااااااا الخاوة هذا المخلوق اللي تلاقاه يجوز قتله وشنقه[​IMG]

    واش رايكم فوسامة الرجل العربي ككل والجزائري
    وفي رايكم شكون يخسر بزاف على اناقتو المرا او الراجل وواش رايكم فزين الرجل الجزائري
    انا صراحة نقول الزين عندنا فبلادنا ماشاء الله ولاد الشرق يا لهوي يقتلو تقولهم لبنانيين يا الخوتات اللي حبت ترحل للشرق تتفضل
    واللي تحب السمورية والعين الخضرا والطول تروح لولاد الغرب الله الله[​IMG]

    وحتى انا مشيت طريق الصحرا والنايلين ناس بسطا مي عندهم الزين والتربية يحشمو بزاف


    راني قلت وانا نقولكم رحت للاردن رجالهم شوي شوي ماشي حاجة مي فالترك عندهم تبارك الله رجالهم كلهم شابين اللي حبت تروح هه
    الموضوع ليكم فرغو قلوبكم ما تحشموش على بالي تشوفو فاقو ما تقولوليش خاطينا علاه تمشو نواظر الكسوف انا والله نسوف ولو مش بالعاني مهم ربي مدلي عينيا نشوف بيهم
    وشكون اللي زين هنا فالمنتدى مالك والا حكيم امم والا فتحي والا الامين
    اواه الامين قالهم نوضو كامل نقعد انا الكحلوش
     
    مِلْكٌ لَهٌ معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏2 مارس 2017 على 14:34
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    9,601
    الإعجابات المتلقاة:
    33,455
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    هههههههههههههههههه شوفي راني نضحك سمعوني من الصالون ههههه
    استناي تروحلي الضحكة ونولي
    موضوع هايل
    راني راجعة نتكلم ان شاء الله على الموضوع
    درك نولي
     
    مِلْكٌ لَهٌ و ليليا مرام معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏2 مارس 2017 على 16:48
    #2
  3. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
    6,676
    الإعجابات المتلقاة:
    13,847
    نقاط الجوائز:
    351
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    جامي شفت مع روحي و جامي درت حاجة هكدا افار اناقة
    اختاي و صديقاتي يقلن لي انو نشكو احيانا في انوثتك ، ياو نجاوبهم نقللهم حتى انا ساعات نشك
    خاطيني الميليو هدا
    وبالنسبة لي اناقة الفتاة في خجلها و تربيتها
    و الرجال ، بالنسبة للبنات اللي يحسبو هداك اناقة انا نحسبو رخس عادي طول هدا رايي
    لانو لبس الرجل ماهوش مقيد صح لكن موش هكدا ياسبحان الله
    هدا يسموه تبذير ، بالنسبة ليا اي حاجة مسقمة تكون مليحة و خلاص
    و القلب و العقل هو كل شيء
    اللي قلبو واللي قلبها راهم ملاح و اخلاهم زوينين راهم يبانو على وجوهم
    شخصيا مايهمنيش اللبس و كون تشوفيني يا ليليا ايييييييييييييييه يا حسراه المهم لبسة تستر وخلاص
    بارك الله فيكي و جزاكي خيرا
    تحياتي احترامي و تقديري​
     
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏2 مارس 2017 على 17:14
    #3