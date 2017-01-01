الرجال راهم يغرو فينا .... عاجل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

جامي شفت مع روحي و جامي درت حاجة هكدا افار اناقة

اختاي و صديقاتي يقلن لي انو نشكو احيانا في انوثتك ، ياو نجاوبهم نقللهم حتى انا ساعات نشك

خاطيني الميليو هدا

وبالنسبة لي اناقة الفتاة في خجلها و تربيتها

و الرجال ، بالنسبة للبنات اللي يحسبو هداك اناقة انا نحسبو رخس عادي طول هدا رايي

لانو لبس الرجل ماهوش مقيد صح لكن موش هكدا ياسبحان الله

هدا يسموه تبذير ، بالنسبة ليا اي حاجة مسقمة تكون مليحة و خلاص

و القلب و العقل هو كل شيء

اللي قلبو واللي قلبها راهم ملاح و اخلاهم زوينين راهم يبانو على وجوهم

شخصيا مايهمنيش اللبس و كون تشوفيني يا ليليا ايييييييييييييييه يا حسراه المهم لبسة تستر وخلاص

بارك الله فيكي و جزاكي خيرا

تحياتي احترامي و تقديري​