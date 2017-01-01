تويزة .. لكان دامت

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهاليوم ان شاء الله ناس اللمة راهم لاباس ، و هذا من فضل ربي ^^اليوم بغيت نحكي حكاية الجدات :كان يا مكان في قديم الزمان النسا الحراير، ينوضو بااااااكري و عندهم النشاط و الحيوية مع نسمة الصباح الصافية و القلوب البيضاء ..اللي مافيهاش التخ و تمشي على النية ، و تلقاو كامل الحراير عند لالة خديجة باش يفتلوا البربوشة ، و عندهم يوم من احلى الايام ، العجايز و النساء و الشابات و الصبيات كامل يتلقاو . و على الخمسة نتاع الصباح تتعبا الدار ، و تبدا الخلية نتاع النحل تخدم ، تسودها المحبة و التعاون و صفا القلوب و النية .. و حكايات زمان زمان و فلانة و علانة و لالة دوجة في الكوزينة توجد في الماكلة النظيفة و البنينة ، ماشي كيما نتاع اليوم اللي جابت لينا العلةو الامراض كامل ، كل واحد يزهق بكرشو ها ليصطومة و ها المصران .. الطبة ماقدروش يكفيو ، من الخمسة نتاع الصباح للخمسة نتاع العشية باش تلحقك الدالة ، قادر يموت المريض و دالته مازال مالحقتهش. يكملوا النسا و يزينوا خلية النحل نتاعهم بالغناء الاصيل .. باش مايحسوش بالتعب ، و في اخر النهار يطلعوا بقنطار بربوشة واجدة ، و يختموا الجلسة نتاعهم بقهوة العشية ، و يتفاهموا على موعد اخر بمنزل اخر .كانت ايام و من اجمل الايام .بعيد الشر من النسا نتاع اليوم ، الخيابة و العيابة ، و الحقد و البخل ، اذا سئلتيهم تقولك انا مانعرفش .. تعبانة.. مريضة.. عندي ضياف... عندي قضيانوفي ظهرك تقولهم مانيش خدامة عليها ومانطيحش صحتي عليها و ربي يسهل عليهابعيد الشر يفايلوا لنا بالشر ، تشري البربوشة بالكيلو و تديرها غير للعزيز عندها ، و يذوق برك مايشبعش يعني دار الشر ، حتى الدقيق ولا يتباع بالكيلو ربي يستر عليناباينة بلي علامات الفقر في بلادناو كانت الخدمة نتاع الجماعة بكري يسميوها التويزة و تكون في الرجال و النساء ، الرجال في الحصاد و الحرث و الزرع و البناء و بزاف حوايج ، حتى في الافراح و الاحزان يتعاونوا ، و يعاونوا صاحب الامر ، يعني مايتخنقشماشي كيما اليوم الوحيد يبقى وحيد ، نفس الشيء للنساء في البربوشة و غسيل الثوف و في الطبيخ ، و في العراسعجبتني حكاية بكري و نتوما مانيش عارفة واش رايكم ، حبيت نسمعههيا ارجعوا لبكري