تويزة .. لكان دامت

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ميلينا, ‏2 مارس 2017 على 18:39.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
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    اليوم ان شاء الله ناس اللمة راهم لاباس ، و هذا من فضل ربي ^^
    اليوم بغيت نحكي حكاية الجدات :
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    كان يا مكان في قديم الزمان النسا الحراير :giggle::giggle:، ينوضو بااااااكري و عندهم النشاط و الحيوية مع نسمة الصباح الصافية و القلوب البيضاء ..اللي مافيهاش التخ و تمشي على النية ، و تلقاو كامل الحراير عند لالة خديجة باش يفتلوا البربوشة ، و عندهم يوم من احلى الايام ، العجايز و النساء و الشابات و الصبيات كامل يتلقاو . و على الخمسة نتاع الصباح تتعبا الدار ، و تبدا الخلية نتاع النحل تخدم ، تسودها المحبة و التعاون و صفا القلوب و النية .. و حكايات زمان زمان و فلانة و علانة و لالة دوجة في الكوزينة توجد في الماكلة النظيفة و البنينة ، ماشي كيما نتاع اليوم اللي جابت لينا العلة o_O و الامراض كامل ، كل واحد يزهق بكرشو ها ليصطومة و ها المصران .. الطبة ماقدروش يكفيو ، من الخمسة نتاع الصباح للخمسة نتاع العشية باش تلحقك الدالة ، قادر يموت المريض و دالته مازال مالحقتهش :LOL:. يكملوا النسا و يزينوا خلية النحل نتاعهم بالغناء الاصيل .. باش مايحسوش بالتعب ، و في اخر النهار يطلعوا بقنطار بربوشة واجدة ، و يختموا الجلسة نتاعهم بقهوة العشية ، و يتفاهموا على موعد اخر بمنزل اخر .
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    كانت ايام و من اجمل الايام .
    بعيد الشر من النسا نتاع اليوم ، الخيابة و العيابة ، و الحقد و البخل ، اذا سئلتيهم تقولك انا مانعرفش .. تعبانة.. مريضة.. عندي ضياف... عندي قضيان
    وفي ظهرك تقولهم مانيش خدامة عليها ومانطيحش صحتي عليها و ربي يسهل عليها
    بعيد الشر يفايلوا لنا بالشر ، تشري البربوشة بالكيلو و تديرها غير للعزيز عندها ، و يذوق برك مايشبعش يعني دار الشر ، حتى الدقيق ولا يتباع بالكيلو ربي يستر علينا
    باينة بلي علامات الفقر في بلادنا
    و كانت الخدمة نتاع الجماعة بكري يسميوها التويزة و تكون في الرجال و النساء ، الرجال في الحصاد و الحرث و الزرع و البناء و بزاف حوايج ، حتى في الافراح و الاحزان يتعاونوا ، و يعاونوا صاحب الامر ، يعني مايتخنقش
    ماشي كيما اليوم الوحيد يبقى وحيد ، نفس الشيء للنساء في البربوشة و غسيل الثوف و في الطبيخ ، و في العراس
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    عجبتني حكاية بكري و نتوما مانيش عارفة واش رايكم ، حبيت نسمعه
    هيا ارجعوا لبكري ;)

     
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    ميلينا, ‏2 مارس 2017 على 18:39
    #1
  2. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم اختي الغالية
    و الله و طحتيلي على موضوع مهم بزاف في حياتي
    ان شاء الله لي عودة و رح نحكي مليح
    بارك الله فيك اختي على الموضوع الرائع
     
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    المتفآئلة, ‏2 مارس 2017 على 19:48
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك حبيبتي ميلينا على الموضوع الشباب لي فكرتينا بيه في ناس زمان وكيفاه كانت حياتهم
    أمور بسيطة وماكانش متطلبات حياة كبيرة لكن عايشين افضل حياة ماشاء الله
    كيما قلتي يتلاقاو النساء يخدمو النعمة (البربوشة كيما قلتي) تاني التريدة عندنا حنا ناس قسنطينة وبزاف حوايج
    لكن درك ماش غير البربوشة لي تتشرا من برا حتى الكسرة وحتى البراج (ماعلاباليش كيفاه يسميوه ههه)
    وعجبتني تاع عام الشر هههه والله صح بكري الديار مفتوحة والناس تتبادل مابيناتها الماكلة وتتعاون على كلشي
    ودركا والو التمشحيح والبخل وكل واحد حاكم شوكتو
    ربي ورحمتو مادام راحو ناس زمان زادو داو معاهم بنة زمان للاسف
    شكرا غاليتي بارك الله فيك
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏2 مارس 2017 على 19:49
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