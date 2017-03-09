لاول مرة ليليا تقصدكم بلاك تخففو عليا

ليليا مرام
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السلام عليكم
اليوم جيت ليكم وانا حاسة بالقهر اليوم نحس الدنيا خلاصت في عينيا
المرض وما همنيش وما دمرنيش ولا هزني انا لما كنت نتوجع من المرض نفرح ونقول راني نخفف فذنوبي
اليوم الجرح اللي فقلبي والضر اللي حاساتو مانيش قادرة عليه نحس الوجع هذا كسرلي رجلي اول مرة نحس روحي مشلولة نتاع الصح ما قدرتش نوض من بلاصتي
تفارقت انا والراجل اللي نحبو مانيش باه نحشم ولا نقول عيب واللي حب يقول ما تحشمش غير يقول راه بطا ولا همني
انا عارفة روحي مريضة وما نحب نضيع حياة انسان شعال وانا تهرب من العلاقة هذي مي قلت هو كيير وانا كبيرة ما راناش مراهقين وهو يعرف يختار لحياتو خاصة انو حكينا فالموضوع هذا والف مرة نقول انا مريضة وعارف ظرفي راح الموضوع للخطبة وللزواج واصريت واصريت انو خمم مليح هذي حياة وزواج مي اللي كان يبانلي انو يحبني ونتوما عرفتو ليليا بكلمة مون شاوي الفحل
مون شاوي اللي راح وخلاني وحتى ما خسرش عليا كلمة ولا فهمني وصلني كلام من دارهم انو ربي يهنيك ويشفيك حاولت نفهم السبب مي اللي عرفتو انو الهدرة جات على مرضي وانو خاف يندم وانو يخليني ويجرحني وكانو ما جرحنيش
المرض من ربي وشكون جبرو يخطبني والا يحبني من الاول الانسان لما يحب انسان ما يخليش الناس يجرحو راسلتو وعيطتلو ولكن تخيلو سافر برا من الجزائر راح بكل سهولة
اييه راح وعادي كاين ناس تقدر تجرح للدرجة هذي انا واش ندير باللي حاساتو اليوم اه نار في قلبي واش يطفيها خرجت للطريق قعدت وحدي نمشي فلوتوروت ونبكي ربي وكيل كل انسان كان السبب حرام على كل انسان وجعني لهذي الدرجة
اما هو نقولو ربي كاين وبرك ما نقدرش ندعي عليه ربي كاين
عارفة تقولو ليليا تنساي وخلاص وعيشي حياتك موجوعة يا ناس والله لو كاين السم نشربو يبرد النار اللي فقلبي نشربو حاسة كاللي تحرق يحوس اي شي يطفي الحرقة
حسبي الله ونعم الوكيل يا ربي واش درتلهم انا
اليوم جيت ليكم وانا حاسة بالقهر اليوم نحس الدنيا خلاصت في عينيا
المرض وما همنيش وما دمرنيش ولا هزني انا لما كنت نتوجع من المرض نفرح ونقول راني نخفف فذنوبي
اليوم الجرح اللي فقلبي والضر اللي حاساتو مانيش قادرة عليه نحس الوجع هذا كسرلي رجلي اول مرة نحس روحي مشلولة نتاع الصح ما قدرتش نوض من بلاصتي
تفارقت انا والراجل اللي نحبو مانيش باه نحشم ولا نقول عيب واللي حب يقول ما تحشمش غير يقول راه بطا ولا همني
انا عارفة روحي مريضة وما نحب نضيع حياة انسان شعال وانا تهرب من العلاقة هذي مي قلت هو كيير وانا كبيرة ما راناش مراهقين وهو يعرف يختار لحياتو خاصة انو حكينا فالموضوع هذا والف مرة نقول انا مريضة وعارف ظرفي راح الموضوع للخطبة وللزواج واصريت واصريت انو خمم مليح هذي حياة وزواج مي اللي كان يبانلي انو يحبني ونتوما عرفتو ليليا بكلمة مون شاوي الفحل
مون شاوي اللي راح وخلاني وحتى ما خسرش عليا كلمة ولا فهمني وصلني كلام من دارهم انو ربي يهنيك ويشفيك حاولت نفهم السبب مي اللي عرفتو انو الهدرة جات على مرضي وانو خاف يندم وانو يخليني ويجرحني وكانو ما جرحنيش
المرض من ربي وشكون جبرو يخطبني والا يحبني من الاول الانسان لما يحب انسان ما يخليش الناس يجرحو راسلتو وعيطتلو ولكن تخيلو سافر برا من الجزائر راح بكل سهولة
اييه راح وعادي كاين ناس تقدر تجرح للدرجة هذي انا واش ندير باللي حاساتو اليوم اه نار في قلبي واش يطفيها خرجت للطريق قعدت وحدي نمشي فلوتوروت ونبكي ربي وكيل كل انسان كان السبب حرام على كل انسان وجعني لهذي الدرجة
اما هو نقولو ربي كاين وبرك ما نقدرش ندعي عليه ربي كاين
عارفة تقولو ليليا تنساي وخلاص وعيشي حياتك موجوعة يا ناس والله لو كاين السم نشربو يبرد النار اللي فقلبي نشربو حاسة كاللي تحرق يحوس اي شي يطفي الحرقة
حسبي الله ونعم الوكيل يا ربي واش درتلهم انا
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