لاول مرة ليليا تقصدكم بلاك تخففو عليا

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
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أنثى
#1
السلام عليكم
اليوم جيت ليكم وانا حاسة بالقهر اليوم نحس الدنيا خلاصت في عينيا
المرض وما همنيش وما دمرنيش ولا هزني انا لما كنت نتوجع من المرض نفرح ونقول راني نخفف فذنوبي
اليوم الجرح اللي فقلبي والضر اللي حاساتو مانيش قادرة عليه نحس الوجع هذا كسرلي رجلي اول مرة نحس روحي مشلولة نتاع الصح ما قدرتش نوض من بلاصتي
تفارقت انا والراجل اللي نحبو مانيش باه نحشم ولا نقول عيب واللي حب يقول ما تحشمش غير يقول راه بطا ولا همني
انا عارفة روحي مريضة وما نحب نضيع حياة انسان شعال وانا تهرب من العلاقة هذي مي قلت هو كيير وانا كبيرة ما راناش مراهقين وهو يعرف يختار لحياتو خاصة انو حكينا فالموضوع هذا والف مرة نقول انا مريضة وعارف ظرفي راح الموضوع للخطبة وللزواج واصريت واصريت انو خمم مليح هذي حياة وزواج مي اللي كان يبانلي انو يحبني ونتوما عرفتو ليليا بكلمة مون شاوي الفحل
مون شاوي اللي راح وخلاني وحتى ما خسرش عليا كلمة ولا فهمني وصلني كلام من دارهم انو ربي يهنيك ويشفيك حاولت نفهم السبب مي اللي عرفتو انو الهدرة جات على مرضي وانو خاف يندم وانو يخليني ويجرحني وكانو ما جرحنيش :cry::cry::cry::cry:
المرض من ربي وشكون جبرو يخطبني والا يحبني من الاول الانسان لما يحب انسان ما يخليش الناس يجرحو راسلتو وعيطتلو ولكن تخيلو سافر برا من الجزائر راح بكل سهولة
اييه راح وعادي كاين ناس تقدر تجرح للدرجة هذي انا واش ندير باللي حاساتو اليوم اه نار في قلبي واش يطفيها خرجت للطريق قعدت وحدي نمشي فلوتوروت ونبكي ربي وكيل كل انسان كان السبب حرام على كل انسان وجعني لهذي الدرجة
اما هو نقولو ربي كاين وبرك ما نقدرش ندعي عليه ربي كاين
عارفة تقولو ليليا تنساي وخلاص وعيشي حياتك موجوعة يا ناس والله لو كاين السم نشربو يبرد النار اللي فقلبي نشربو حاسة كاللي تحرق يحوس اي شي يطفي الحرقة
حسبي الله ونعم الوكيل يا ربي واش درتلهم انا
:cry::cry::cry::cry::cry::cry:
 
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آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 جوان 2011
المشاركات
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الإقامة
: ♥ قلب عسكوري ♥
الجنس
أنثى
#2
السلام عليك
تم الموافقة على الموضوع
معرفتش شانقولك حبيبتي قليل لي يستاهل كلمة فحل
متحصيش قاع فاش راح يطيح ممكن يتزوج بمراة ومنبعد تمرض نفس مرضك ممكن هو يمرض و متقبل بيه حتى وحدة
قلتي أن كان يعرف بلي أنت مريضة وقبل ومنبعد تغير و ندم مالا هذا مفيهش الخير
كيما راكي صابرة على مرضك اصبري على فراقه هذا مكانش يبغيك وفارقتكم الموت ها هو وحده طلب الفراق مالا ميستاهلش دمعة من دموعك بالعكس نشوف أن ربي بين ليك حقيقته
ربي وكيله وربي يشفيك ويعافيك و الدنيا مواقف و أيام ماشي حاجة كبيرة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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الإعجابات
23,584
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#3
قال آمِيْرَتُه:
السلام عليك
تم الموافقة على الموضوع
معرفتش شانقولك حبيبتي قليل لي يستاهل كلمة فحل
متحصيش قاع فاش راح يطيح ممكن يتزوج بمراة ومنبعد تمرض نفس مرضك ممكن هو يمرض و متقبل بيه حتى وحدة
قلتي أن كان يعرف بلي أنت مريضة وقبل ومنبعد تغير و ندم مالا هذا مفيهش الخير
كيما راكي صابرة على مرضك اصبري على فراقه هذا مكانش يبغيك وفارقتكم الموت ها هو وحده طلب الفراق مالا ميستاهلش دمعة من دموعك بالعكس نشوف أن ربي بين ليك حقيقته
ربي وكيله وربي يشفيك ويعافيك و الدنيا مواقف و أيام ماشي حاجة كبيرة
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اهلا اختي
ربي يخليك مش بيدي الله غالب ما نبكيش على راجل لالا نبكي اني كل مرة دمرني الدنيا مرضي وكنت قادرة عليه ومتحملة ووالفت بيه لما جا الانسان هذا فرحت وقلت ربي عوضني واصريت عليه كل مرة نفكرو اني مريضة ومرضي صعب ومن حقو يعيش حياتو وقتلو حتى لو تحب تروح صارحني ونحكو رانا كبار مش صغار مي راح بكل سهولة وجاني كلام من اهلو وخسر عليا غير ربي يشفيك ويهنيك وسامحيني وانا منا لنروح لقبري ما نسمحلوش قدام ربي
مش المرض اللي عجزني اليوم هو خلاني مشلولة ما قدرتش نوقف على رجليا والله انا نحس النار تحرق فيا وما عرفتش نخرج منها
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
ربي يخليك اختي وشكرا الله يخليك
 
السحاب العابر

السحاب العابر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#4
إنضم
27 ماي 2016
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الإقامة
أرض الوطن
الجنس
ذكر
#4
رب يأجرك في مصابك ويبدلك خيرا منه
لاتنسي قول :إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصابي هذا واخلف لي خيرا منه
رب يبدلك أفضل منه ويرزقك ماتتمنين ويعمر قلبك إيمانا
أسأل الله أن يجعل لك مخرجا ومل قلبك فرحا وسرورا ويرفع عنك البلاء والداء
أما هو الله يهديه الله يهديه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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الإعجابات
23,584
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951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#5
قال الصارم المسلول:
رب يأجرك في مصابك ويبدلك خيرا منه
لاتنسي قول :إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصابي هذا واخلف لي خيرا منه
رب يبدلك أفضل منه ويرزقك ماتتمنين ويعمر قلبك إيمانا
أسأل الله أن يجعل لك مخرجا ومل قلبك فرحا وسرورا ويرفع عنك البلاء والداء
أما هو الله يهديه الله يهديه
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السلام عليكم خويا
امين امين الله يخفف عليا اللي حاساتو برك
امين ما نحتاج على عوض عليه ولا كيفو ولا يشبهلو نحوس نرتاح من النار اللي تحرق فيا برك نرتاح من اذى الناس ما درتلهم والو
ناس تخمم انو المرض عار وانو المرا المريضة عار وعالة وما تشرفش ربي خير اكيد
معليش انا نبكي اليوم وهوما يبكو غدوة
ربي يخليك شكرا
 
Lovely ღ smile

Lovely ღ smile

:: عضو مَلكِي ::
#6
إنضم
18 أوت 2008
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الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

شا نقولك ليليا اختي احمدي ربي الزينة و امسحي دموعك . . ربي شافلك فيها خير ضروك و مشي مبعد يعني تخيلي معايا يتزوج بيك و مبعد يصيب بلي ما يقدرش يصبر على المرض تاعك و يطلقك ؟ هايا قوليلي انت هاكاك خير ولا تتسماي مطلقة خير ؟
تخيلي تزوج بيك و مبعد بين ليلة و نهار رفد روحه و راح للخارج و خلاك معلقة بين السما و لرض ماكيش عارفاته حي ولا ميت !

هاذا انسان ما هوش تع مسؤولية و واحد كيما هاذا ما تقارعيش منه الخير . . وكلي ربي و اصبري و احتسبي . . ما كتبلكش ربي مع هذا بصح كوني متأكدة رح يكون كاين الخير في جهة اخرى المهم تكوني دايما ليليا الفحلة الصابرة المتفائلة الي عمرها ما تقنط من رحمة ربي
 
السحاب العابر

السحاب العابر

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#7
إنضم
27 ماي 2016
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الإعجابات
16,399
النقاط
1,451
الإقامة
أرض الوطن
الجنس
ذكر
#7
قال ليليا مرام:
السلام عليكم خويا
امين امين الله يخفف عليا اللي حاساتو برك
امين ما نحتاج على عوض عليه ولا كيفو ولا يشبهلو نحوس نرتاح من النار اللي تحرق فيا برك نرتاح من اذى الناس ما درتلهم والو
ناس تخمم انو المرض عار وانو المرا المريضة عار وعالة وما تشرفش ربي خير اكيد
معليش انا نبكي اليوم وهوما يبكو غدوة
ربي يخليك شكرا
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أنا أحس بالألم الذي في قلبك
لأن القلب الذي مرت به آلام وأحزان يحس بما تحسين به
اعرف مدى الألم والجرح
لهذا دعوت الله أن يجبر كسرك ويبدلك أفضل منه ويمل قلبك فرحا
أنا مررت باشدمما تمرين به لكن الله تكفل بي وأخرجني من كل ذلك ومن علي من النعم الكثيرة
رب يصبرك ويفرحك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#8
إنضم
16 جوان 2009
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الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#8
قال Lovely ღ smile:
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

شا نقولك ليليا اختي احمدي ربي الزينة و امسحي دموعك . . ربي شافلك فيها خير ضروك و مشي مبعد يعني تخيلي معايا يتزوج بيك و مبعد يصيب بلي ما يقدرش يصبر على المرض تاعك و يطلقك ؟ هايا قوليلي انت هاكاك خير ولا تتسماي مطلقة خير ؟
تخيلي تزوج بيك و مبعد بين ليلة و نهار رفد روحه و راح للخارج و خلاك معلقة بين السما و لرض ماكيش عارفاته حي ولا ميت !

هاذا انسان ما هوش تع مسؤولية و واحد كيما هاذا ما تقارعيش منه الخير . . وكلي ربي و اصبري و احتسبي . . ما كتبلكش ربي مع هذا بصح كوني متأكدة رح يكون كاين الخير في جهة اخرى المهم تكوني دايما ليليا الفحلة الصابرة المتفائلة الي عمرها ما تقنط من رحمة ربي
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اهلا اختي
الحمد لله عارفة مي ماشي ساهلة عليا يا اختي
المشكل انو عارف من الاول كل شي وعلاه وصلني لهذي لالا ماراحش يقعد هناك قالو انو بعثوه من الخدمة ويرجع وما نحوسش نفهم عليه يرجع او لالا
اللي يهمني انو ما جاش واجهني فوجهي وخلى الناس يجرحوني ولو اهلو هوما ما عندهم علاه لانو نعرفو واحد ما يتحكم فيه عندو مدة تبدل واحنا فمشاكل الخدمة بدلاتو بزاف انا وليت مش من مستواه الفقر رجع عيب وليت نبان اقل منو بزاف مي معليش ربي خير
كسرني صعبة نرجع كيما كنت كسرلي قلبي وكيلو ربي حرقني
ربي يخليك
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#9
إنضم
27 جانفي 2017
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571
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Home
الجنس
أنثى
#9
رب ضارة نافعة ممكن ربي كتب عليكم الفراق استجابة لدعوة من دعواتك
اي انك تبقاي معا روحك مدة وترتاحي من الالم النفسي الي عشتيه وانتى تحاولي
تبعديه عليك لمصلحته ومصلحتك
هاذي فرصتك باش تتلهاي بروحك بنسبة اكبر
وان شاء الله يرزقك الشفاء
طهورا ان شاء الله
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#10
إنضم
16 جوان 2009
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الإعجابات
23,584
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#10
قال الصارم المسلول:
أنا أحس بالألم الذي في قلبك
لأن القلب الذي مرت به آلام وأحزان يحس بما تحسين به
اعرف مدى الألم والجرح
لهذا دعوت الله أن يجبر كسرك ويبدلك أفضل منه ويمل قلبك فرحا
أنا مررت باشدمما تمرين به لكن الله تكفل بي وأخرجني من كل ذلك ومن علي من النعم الكثيرة
رب يصبرك ويفرحك
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قد ما نقولك اللي حاساتو قليل انت رحت نمشي فالطريق نبكي قدام الناس حبيت نروج للبحر ندخل فيه ما نخرجش علاه انا مصايب الدنيا طايحة عليا وعلاه اصلا دخل لحياتي وخرج منها بكلمة ويا ريتها منو علاه الناس تاذي هاكا بلا سبب على جال حاجة ماهيش مني المرض من ربي وشكون جبرو انا الوجع هذا نعيش بيه حياتي كاملة خلاني نحس اني ناقصة وانو ما نصلحش نكون كيما كامل النسا
انا فالسبيطار رجلي ثقبوني بشينيور العظم وانا نشوف واللي توجعتو ذاك النهار وجع قرن مي وجعي اليوم اكبر منو بزااااااف بزااااف
نحس منا لغدوة يحبس قلبي مانيش قادرة
ان شاء الله ربي يعاوني برك نخرج من اللي فيها ربي يعاوني
ربي يخليك دعيلي الله يخليك دعيلي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#11
إنضم
16 جوان 2009
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الإعجابات
23,584
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#11
قال fadwa maria:
رب ضارة نافعة ممكن ربي كتب عليكم الفراق استجابة لدعوة من دعواتك
اي انك تبقاي معا روحك مدة وترتاحي من الالم النفسي الي عشتيه وانتى تحاولي
تبعديه عليك لمصلحته ومصلحتك
هاذي فرصتك باش تتلهاي بروحك بنسبة اكبر
وان شاء الله يرزقك الشفاء
طهورا ان شاء الله
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اهلا اختي فدوى
انا جات مني شعال من مرة قتلو انو مرضي صعيب وحقك تعيش مع مرا عادية قالي لالا وعلاه هناك كان يروج علاه وصلنا لهنا وعلاه الراجل يحب يخلي المرا وقت يحب هو حتى ترتاح كرامتو علاه ربي ماكانش
مش فرصتي لالا هذا وجع ما تحبو حتى مرا لروحها
امين اختي ربي يخليك ويهنيك
امين يا رب
 
hocine ben

hocine ben

:: عضو مُتميز ::
#12
إنضم
1 مارس 2017
المشاركات
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الإقامة
Whren
#12
سلام عليكم ..
كيما راكي صابرة على مرضك اصبري على فراقه هذا مكانش يبغيك وفارقتكم الموت ها هو وحده طلب الفراق مالا ميستاهلش دمعة من دموعك بالعكس نشوف أن ربي بين ليك حقيقته
ربي وكيله وربي يشفيك ويعافيك
 
Lovely ღ smile

Lovely ღ smile

:: عضو مَلكِي ::
#13
إنضم
18 أوت 2008
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Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
#13
و الله حرقتيلي قلبي ليليا اختي على بالي صعيبة عليك ربي يفرج و يجبر كسر قلبك

ما تخافيش ربي ما ينساش عبادو اليوم يبكيك و غدوة يضحكك ! الدنيا هاذي تدور ماكانش الي ما عطاتهش ضربة للركابي قطعتهمله بصح ربي يعطينا قوة نعاودو نوقفو على رجلينا و نولو أحسن . . ربي يفرج عليك و يفرحك ان شا الله
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#14
إنضم
16 جوان 2009
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951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#14
قال hocine ben:
سلام عليكم ..
كيما راكي صابرة على مرضك اصبري على فراقه هذا مكانش يبغيك وفارقتكم الموت ها هو وحده طلب الفراق مالا ميستاهلش دمعة من دموعك بالعكس نشوف أن ربي بين ليك حقيقته
ربي وكيله وربي يشفيك ويعافيك
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السلام عليكم
اهلا حسين واش راك مبروك رفع الحظر
حاجة ربي نصبر عليها ضر الناس ما نقدرش عليه مش نبكي عليه لالا نبكي على روحي لما تتوجع كل واحد كيفاه يخرج وجعو واش ندير
معليش امين الله يخليك
شكرا
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#15
إنضم
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اللمة
الجنس
أنثى
#15
قال Lovely ღ smile:
و الله حرقتيلي قلبي ليليا اختي على بالي صعيبة عليك ربي يفرج و يجبر كسر قلبك

ما تخافيش ربي ما ينساش عبادو اليوم يبكيك و غدوة يضحكك ! الدنيا هاذي تدور ماكانش الي ما عطاتهش ضربة للركابي قطعتهمله بصح ربي يعطينا قوة نعاودو نوقفو على رجلينا و نولو أحسن . . ربي يفرج عليك و يفرحك ان شا الله
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اهلا اختي
كسرلي قلبي والله المشكل انا كل يوم ضربة وهذي ما قدرتلهاش وعلاه من الاول كان ما يدخل لحياتي ما يشللني هاكا ويروح
امين اختي شكرا وربي يحفظك
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#16
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Home
الجنس
أنثى
#16
قال ليليا مرام:
اهلا اختي فدوى
انا جات مني شعال من مرة قتلو انو مرضي صعيب وحقك تعيش مع مرا عادية قالي لالا وعلاه هناك كان يروج علاه وصلنا لهنا وعلاه الراجل يحب يخلي المرا وقت يحب هو حتى ترتاح كرامتو علاه ربي ماكانش
مش فرصتي لالا هذا وجع ما تحبو حتى مرا لروحها
امين اختي ربي يخليك ويهنيك
امين يا رب
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خلي يروح وكل من حب يروح يروح انتي معا اكثر واحسن واجل من هاذا كله
معاك ربي وهو الشافي وهو الرزاق وهو القادر على انه يجيبلك واحد احسن منه
خلي برك ثيقتك بربي وكلش يفوت
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#17
إنضم
16 جوان 2009
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23,584
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الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#17
قال fadwa maria:
خلي يروح وكل من حب يروح يروح انتي معا اكثر واحسن واجل من هاذا كله
معاك ربي وهو الشافي وهو الرزاق وهو القادر على انه يجيبلك واحد احسن منه
خلي برك ثيقتك بربي وكلش يفوت
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مانيش شاداتو راح لحالو وماراحش نحوس عليه مهما يصير
والله ما نحتاج لا عوض ولا خير كل الرجال ما فيهمش الخير منين نجيب ثقة فراجل خلاص معليش ربي خير
شكرا اختي الله يفرحك
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#18
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الإقامة
الجزائر الحبيبة
#18
اختي العزيزة و الله تأثرت و حزنت
عرفتيه اليوم أفضل من غدوة
و بلاك ربي يسلكك منه
و اكيد هو الخاسر لما خسر انسانة عظيمة كيما انت
اختي اذا ربي أخذ منا حاجة أكيد رايح يفرحنا بحاجة خير منها
و كيما اليوم رانا فرحانين بشفاؤك و زواجك و بعجها بأولادك و عمرتك

أختي حزييييييييييييييييييييييييين من اجلك و كلش راه سامط
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#19
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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الإعجابات
23,584
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#19
قال الامين محمد:
اختي العزيزة و الله تأثرت و حزنت
عرفتيه اليوم أفضل من غدوة
و بلاك ربي يسلكك منه
و اكيد هو الخاسر لما خسر انسانة عظيمة كيما انت
اختي اذا ربي أخذ منا حاجة أكيد رايح يفرحنا بحاجة خير منها
و كيما اليوم رانا فرحانين بشفاؤك و زواجك و بعجها بأولادك و عمرتك

أختي حزييييييييييييييييييييييييين من اجلك و كلش راه سامط
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اهلا خويا الامين
هو الخاسر او الرابح انا الخاسرة يعيش حياتو عادي مي انا بريزالي حياتي كلها قطعلي رجليا وشللني وكيلو ربي
واش من شفاء وزواج واولاد الهدرة ساهلة انا ما عندي حتى امل نستناه فالدنيا هذي
ربي يخليك خويا واسمحلي اني خليتك هاكا اسمحلي
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#20
إنضم
5 جانفي 2017
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العمر
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الإقامة
Jijel
الجنس
أنثى
#20
لا اله الا الله ، ياااا اختي بكيتيني صح ، مالقيت حتى كلمة بالاك تساعدك وتنسيك ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، الناس غير تجرح واش فيك يكفيك تبانله ساهلة يروح للخارج ويخلي بنت هكا فالحالة هذي وحدها ، معلبالوش بلي ربي كيما ما ترحمش عبادوا ميرحمكش غدوا ، على الاقل باش يكفر على ذنبه يعاونك تديري العملية ، قلوب الحجر ، ماشي بشر ، ماشي راجل ما يقابلكش ويقولهالك ، كان بينها الاول ، الانسان عنده قلب يحس ، يا اختي استغفري ربي ، حاولي تنسي ، وربي غدوا ان شاء الله يفرج عليه ونشوفوك لباس بيك وتولي مليحة يااا رب فرج على اختنا ليليا ، كون معاها ، شافيها يااا رب انت من تقول للشيء كن فيكون ، فرج عنها بفرج عاجل وليس اجل يااا رب
 
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