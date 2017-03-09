لاول مرة ليليا تقصدكم بلاك تخففو عليا

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته



شا نقولك ليليا اختي احمدي ربي الزينة و امسحي دموعك . . ربي شافلك فيها خير ضروك و مشي مبعد يعني تخيلي معايا يتزوج بيك و مبعد يصيب بلي ما يقدرش يصبر على المرض تاعك و يطلقك ؟ هايا قوليلي انت هاكاك خير ولا تتسماي مطلقة خير ؟

تخيلي تزوج بيك و مبعد بين ليلة و نهار رفد روحه و راح للخارج و خلاك معلقة بين السما و لرض ماكيش عارفاته حي ولا ميت !



هاذا انسان ما هوش تع مسؤولية و واحد كيما هاذا ما تقارعيش منه الخير . . وكلي ربي و اصبري و احتسبي . . ما كتبلكش ربي مع هذا بصح كوني متأكدة رح يكون كاين الخير في جهة اخرى المهم تكوني دايما ليليا الفحلة الصابرة المتفائلة الي عمرها ما تقنط من رحمة ربي ​