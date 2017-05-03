كرسِي التعٙـآرف العددُ الخآمس ( Skor m@k )

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة "viola", ‏3 ماي 2017.

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  1. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    اوساكا..
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

    اردنا أن نفتح لكم هذا الموضوع من جديد لكي نتعرف على الاعضاء المنتسبين مؤخرا لهذا الصرح العظيم
    او أن نتعرف على بقية الاعضاء التي لم تسمح لنا الفرصة على التعرف عليهم في الاعداد السابقة من كرسي التعارف
    و أتمنى أن نوفق هذه المرة أيضا في هذا الموضوع


    يــســرنــا نــحــنــ في منتدى اللمة الجزائرية ..
    وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين تحت سقف واحد
    أو فوق كرسي واحد
    هو

    [​IMG]
    فكــرة الموضوع

    وهي أننا سنصطاد في كل مرة
    عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
    لمدة أسبوع
    وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره​


    ملاحظات
    -عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
    -للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
    - في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع



    ولكل ضيف بعد أن ينتهي من الإجابة أن يعين ضيفا آخر وهكذا دواليك

    في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
    كأسرة واحدة

    تقبلوا تحياتنا ومرحـــــبا بالجميع



    واليوم وفي موضوع

    كـرسـي التعآرف

    قد اختارنـــــا لكم :



    العضو محبوب الجماهير و اللي "بزااف" حابين يتعرفو عليه اكثر و يكتشفوا لاغوسات لي مخدوم بيها
    قالك راك درتلهم السكر اسي محمد ههه

    مهم معانا الاخ     "مالك الغلوكوز " :p

    العضو @Skor m@k

    وجد روحك مليكو خيو حكمك الرادار حنا خاطينا^^
    سنستقبله هنا و نتعرف عليه عن قرب
    و نقاسم معه احزانه و أفراحه و نتعرف على ما يخبئه و ما يظهره

    فكونوا في المتابعة​



    سلام

    [​IMG]
     
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    "viola", ‏3 ماي 2017
    #1
  2. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    اوساكا..
    اوو فاري غوود وجد روحك خيي :sneaky:
    طاقيولنا مالك جماعة نجيبلو الحلويات و بعض الاسئلة و نجي خخخ
     
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    "viola", ‏3 ماي 2017
    #2
  3. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
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    المدية
    السلام عليكم و رحمة الله

    { بسم الله بسم الله و بسم الله يبدا بيك البادي يخزيك و ينعلك يا بليس و ايلا تحضر في هاذي }
    يويويويوووووويووويووووويااااااااا

    هههههه امون المهبولة لقد عرفتي من تختارين العضو سكر المحروڨ المتحول للكراميل
    بابابا عضو من العيار الثقيل ههههه

    هذي البداية و مزال مزال
    اصبروا عليا ان شاء الله نروبلها بالأسئلة

    شكرا امون عالموضوع

    و مرحبا بضيفنا الكريم سكر افندي
    @Skor m@k
    و هذي باش تحلى السهرة

    images (5).jpg

     
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    المتفآئلة, ‏3 ماي 2017
    #3
  4. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    يا ربي واش حصلوني في هذي المصيبة واع واع واع
    سأنتقم وتندمون عل كل شيء ههههه
    يا إلاهي شوكيتيني فيوليتا ههههه
    بارازار لقيت اسمي يدور هنا
    بدون مقدمات وبدون مجاملات
    جيبولي البقلاوة ولا نعلن الصمت المؤبد هههه
    ان شاء الله نكون خفيف عليكم واسمحولي الى طولت على الرد عليكم
     
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    Skor m@k, ‏3 ماي 2017
    #4
  5. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
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    11,340
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    المدية
    السلام عليكم و رحمة الله
    عدت من جديد و مجيتش و يديا فارغين
    ان شاء تعجبك القعدة و تكون اسئلتنا خفيفة ظريفة

    images (8).jpg

    images (6).jpg

    اسئلتي هي :

    - أي بلد تحب تزوروا ؟
    - هل عندك نية باش تعتمر في أقرب فرصة ؟
    - واش هي الحاجة لي تقلقك ؟
    - و الحاجة لي تفرحك ؟
    - لوكان تعاود تقرا في الجامعة اي تخصص تختار ؟؟
    - مالك عصبي و لا مزاجي ؟
    - مالك يرقد في النهار ولا غير فالليل ههههه ؟؟
    - شكون هو الصديق الحقيقي ؟؟

    ان شاء الله منكونش ثقلت عليك
    و لي عوده
     
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    المتفآئلة, ‏3 ماي 2017
    #5
  6. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    mascara
    سلام عليكم وعلا سكر محروق ههههههه
    بداو بيك يا مالك خخخخخخ معليش. عصب راسك تشو راك حصلت ههههههه ان شاء الله نولي ويديا مشي فارغين ههههههه
     
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    Djaouida, ‏3 ماي 2017
    #6
  7. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
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    المدية
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    المتفآئلة, ‏3 ماي 2017
    #7
  8. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    وعليكم السلام
    لالا غير زيدي عيطي لسامية تزيد للصوت تاع الموسيقة كيما قال سلال ونوضو نشطحو خير هههههه
    يعطيك الصحة اسوم على القلب اللوز
    ديجا فكرتيني في رمضان وموضوع التعارف هنا فاللمة ههههه
    أي بلعقل برك فالأسئلة أكي تعرفيني نخافكم ونخاف أسئلتكم خخخخ
     
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    Skor m@k, ‏3 ماي 2017
    #8
  9. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    mascara
    وليت احم احم ههههه
    جريمه قمت بارتكابها عندما كنت طفلا ؟

    هل انت : متفائل ام متشائم ؟

    شيء قديم لازلت محتفظا به ؟

    كم تقضي من الساعات على الانتر نت ؟


    كيف تعبر عن فرحتك الشديده ؟

    شي كنت تعتبره مستحيل .. وصار لك دون سابق انذار ؟!

    لو فيه اختراع طاقية الخفا الي تلبسها ومايشوفونك الناس بتلبسها وين ؟

    ماذا لو طلب شخص منك السماح وقد اخطأ بحقك كثيرا ؟

    صفه قد تبتعد عن الاخرين بسببها ؟
     
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    Djaouida, ‏3 ماي 2017
    #9
  10. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    اسئلتي هي :

    - أي بلد تحب تزوروا ؟
    نحب نزور ألمانيا ولا ماليزيا
    - هل عندك نية باش تعتمر في أقرب فرصة ؟
    ان شاء الله الى كتب المكتوب ولمينا شويا دراهم
    - واش هي الحاجة لي تقلقك ؟
    نتقلق كي نكون مع كاش واحد ومايمدليش قيمة
    - و الحاجة لي تفرحك ؟
    كي نشوف يما تضحك
    - لوكان تعاود تقرا في الجامعة اي تخصص تختار ؟؟
    نختار مهندس معماري كي شغل مزال غايضتني عمري كي ماعاودتش الباك وقريتو هههه
    - مالك عصبي و لا مزاجي ؟
    ماعصبي ما مزاجي منذاك تالفلو الراي برك هههههههه
    - مالك يرقد في النهار ولا غير فالليل ههههه ؟؟
    لالا غير فالليل وزيد خفاش تانيت الليل ونسهر منو بزاف هههه
    ديجا توحشت الرقاد فالنهار غير نهار العرس لي رقدت
    - شكون هو الصديق الحقيقي ؟؟
    هو لي وين نزدمو مانوليوش للوراء كيما على موت واقف لازم هكذاك نحبو انا ههههه
    ان شاء الله منكونش ثقلت عليك
    و لي عوده

    لالا ماثقلتيش أصلا مافقتش كيفاه جاوبت على الأسئلة الجميلة والخفيفة وووو
    ان شاء الله تلقايني هنا هههههههههه
     
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    Skor m@k, ‏3 ماي 2017
    #10
  11. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    المدية
    السلام و ان شاء الله يزيانو ليآم ^^
    هذو أسئلة سرقهتم من الاعداد السابقة ههههه انا نسقسي اليوم خاطرش غدوة نكون لاتية بالتسوطية خخخخخ


    -المقرئ اللي تحب تسمعلو ؟
    -سورة اقرب لقلبك في القرآن؟
    - اجمل فترة مرت عليك ؟
    - حكمتك في الحياة ؟
    - ما هي أكلاتك المفضلة و تحب تناولها دائما ؟
    - ماذا تفعل في أوقات فراغك اذا كان لديك أوقات فراغ ؟
    - ماهي هوايتك المفضلة ؟
    - ماهي الأمنيات التي تريدها أن تتحقق لديك ؟
    - هل لديك أي شخصية من الشخصيات المشهورة في أي مجال المجالات تأثرت بها أو أثرت فيك ؟
    - صــف نفســـك بكلمتيـــن فقـــط..!
    -مــاهــو الشــئ الذي ندمــت علــي عمـلــــه؟!؟
    -كـلمـــة تمنيـــــت ان تسـتطيـــع سحـبهــــا؟!؟
    - كلمة تود سماعها كل يوم؟!؟
    - غرق المنتدى ومعك قارب مايشيل الا ثلاثه من تاخذ معك ؟
    -حلم لا تستطيـــع تحقيقه؟!؟

    Son oublié سؤالي المشهور :
    ما رأيك في عاشقة الجنة ( المتفآئلة )

    ان شاء الله نكون خفيفة عليك بالأسئلة ديالي
    نورت القعدة
     
    لؤلؤة قسنطينة, missing heart, "viola" و 3 آخرون معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏3 ماي 2017
    #11
  12. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    جريمه قمت بارتكابها عندما كنت طفلا ؟
    هههههه فكرتيني كي كنت صغير حكمت مع وليد عمتي عصفور ذبحناه وشعلنا النار برا وشويناه ههههه
    المشكلة ماكناش نعرفو رجعناه فحمة هههههه
    ربي يغفرلنا برك هههههههه

    هل انت : متفائل ام متشائم ؟
    متفائل شويا مي مانديرش حسابات على قادم الأيام
    وتانيت قليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وين نتشائم ونخاف من حاجة نعملها

    شيء قديم لازلت محتفظا به ؟
    لو نقولك بلاك تندهشي من الجواب هههههه
    زمان وقت الحرب في 1998 وحتى 2000 كان يصرا بزاف اشتباكات قدام دارنا العسكر مع الارهاب
    مرة لقيت رصاصة جديدة طاحتلهم للضرك مزالها مخبيا عندي خخخ
    بلاكي تبيعيني ههههه والرصاصة تاع كلاش ههههه

    كم تقضي من الساعات على الانتر نت ؟
    كي نكون خدام وح 2 حتى 3 سوايع
    والى ماشي خدام من الصباح الى منتصف الليل هههههههههههههه

    كيف تعبر عن فرحتك الشديده ؟
    برقصة فريدة من نوعها ههههههه لايتقنها احد غيري هههههههههههه

    شي كنت تعتبره مستحيل .. وصار لك دون سابق انذار ؟!
    هههههه والله ماعلابالي بلاك ماشي متذكرو وبلاك مزال ما صرالي هههههه

    لو فيه اختراع طاقية الخفا الي تلبسها ومايشوفونك الناس بتلبسها وين ؟
    لالا ياختي مانلبسهاش أنا يا نزدم ديراكت يا مانزدمش كامل خخخخخخخخخ

    ماذا لو طلب شخص منك السماح وقد اخطأ بحقك كثيرا ؟
    نسامحلو بصح نبتعد عليه

    صفه قد تبتعد عن الاخرين بسببها ؟
    لي الواحد مايمدلكش قيمة عندو ولو شويا

    شكرا لك ختي جويدة على الاسئلة الطيبة
    ان شاء الله في اسئلة اخرى
     
    لؤلؤة قسنطينة, missing heart, "viola" و 4 آخرون معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏4 ماي 2017
    #12
  13. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

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    الجزائر
    بصراحة تامة، واش رايك ف هاد المنتدى?
     
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    بشرى ملاك, ‏4 ماي 2017
    #13
  14. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    ‏31 ديسمبر 2015
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    الإقامة:
    mascara
    هههههههههههه مالك درك نبيع عليك صاي خخخخ
     
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    Djaouida, ‏4 ماي 2017
    #14
  15. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    ‏31 ديسمبر 2015
    المشاركات:
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    mascara
    كلمات اثرت فيك .. ولن تنساها ابدا ؟

    مكان تحب الذهاب اليه؟

    مكان تكره لذهاب اليه ؟

    قمة الراحه النفسيه لديك اذا ..؟

    احسن عطله مرت عليك ؟

    فتره تعتبرها ذكريات جميله بالنسبه لك ؟

    احلى صوره لك اين التقطتها ؟ وهات تشو نشوفها خخخ

    اين ذهبت يوم امس ؟
     
    لؤلؤة قسنطينة, Skor m@k, "viola" و 2 آخرون معجبون بهذا.
    Djaouida, ‏4 ماي 2017
    #15
  16. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏31 ديسمبر 2015
    المشاركات:
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    mascara
    اكله مميزه لن تنساها من شدة لذتها ؟

    هل تخاف من القطط والحشرات ؟

    شخص يحمل الكثير من صفاتك .. وشخصيته مقاربه لشخصيتك ؟

    كم عدد الافراد الذين يسكنون معك في منزلك ؟

    شخص تتمنى مرافقته في رحلة سياحيه ؟

    هل تتصرف احيانا بطفوليه ؟

    هل انت شخص غيور ؟

    شخصيتك تميل الى الهدوء ام الانطلاق والمشاركه ؟

    هل انت شخص متحدث ام مستمع ؟
     
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    Djaouida, ‏4 ماي 2017
    #16
  17. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ذكر
    خير من اخترتم
    اتمنى لأخي العزيز ان يعينه الله على اسئلتكم التي اراها مكثفه بشكل غير ملحوظ
    واتمنى له اقامة طيبه مقرونة بتحيتي لمن اختاره ليجلس على هذا الكرسي المغري ..
    وبودي لو أسأله ...
    كيف ترى مستقبل الجزائر اقتصاديا على المدى القريب في وقت اصبح التقشف هو السمه البارزه في اقتصاديات دول العالم من وجهة نظرك الخاصه ؟
    شكرا ...
     
    لؤلؤة قسنطينة, Skor m@k, missing heart و 3 آخرون معجبون بهذا.
    aljentel, ‏4 ماي 2017
    #17
  18. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    ‏5 جانفي 2017
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    Jijel
    السلام عليكم
    اخا على اختنا فيولا الناس راقدة وهي تحوس تقرعج ههههه
    مرسي ختي و اهلا بالضاحك و ماهموش يخرجو سنانيه :LOL:
    سؤال واحد نطرحه ونخلي الدالة للاخرين ونقرعج ههههه

    • واش حاب تكون بعد سنين ؟
     
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    الصحافية الساخرة, ‏4 ماي 2017
    #18
  19. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
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    المدية
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
    صباح الخير مالك ان شاء الله تكون بخير ؟؟

    images (10).jpg

    هذو شوية طرااافيك ماشي أسئلة نخلو الأسئلة للاعضاء لي ميعرفوكش مليح خخخخخ


    1 - من هو العُضو ؟! الذي استفدتَ منهُ كثيرًا ؟

    2 - من هو العُضو ؟! الذي ترتاح في الحديث معه - مناقشته - ؟

    3 - من هو العُضو ؟! الذي تشعر أنه - مثقف - حقا ؟

    4 - من هو العُضو ؟! الذي تود لقاءه في الواقع ؟

    5 - من هو العُضو ؟! الذي حدث بينكم سوء تفاهم و تتمنى تصالحه ؟

    6 - من هو العُضو ؟! الذي تشعُر أنه يتوافق مع أفكارك ؟

    7 - من هو العُضو ؟! الذي تعجبك طريقة حديثه ؟

    8 - من هو العُضو ؟! الذي تتمنى أن يذهب كل الخير إليه ؟

    9 - من هو العضو ؟! الذي لا تتوقع تماما أن يحدث بينكما شجار و لو من الحجم البسيط

    10 - من هو العُضو ؟! الذي تود بقاءه أكثر في المنتدى لأنك تعلم أنك ستستفيد منه ؟

    11 - من هو العُضو ؟! الذي تشعُر بفقدانه حين يغيب عن المنتدى ؟

    12 - من هو العُضو ؟! الذي تشعر أنه أخوك الذي لم تلده أمك ؟


    في امآن الله
     
    لؤلؤة قسنطينة, Skor m@k, missing heart و 4 آخرون معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏4 ماي 2017
    #19
  20. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    3,966
    الإعجابات المتلقاة:
    15,956
    نقاط الجوائز:
    741
    الجنس:
    ذكر
    -المقرئ اللي تحب تسمعلو ؟
    المعيقلي وسعد الغامدي
    -سورة اقرب لقلبك في القرآن؟
    كامل نبغيهم ههههه
    - اجمل فترة مرت عليك ؟
    العام لي جوزت فيه الباك
    - حكمتك في الحياة ؟
    لا تعتمد على أحد غيرك
    - ما هي أكلاتك المفضلة و تحب تناولها دائما ؟
    الشربة ولحم لحلو هههههه
    - ماذا تفعل في أوقات فراغك اذا كان لديك أوقات فراغ ؟
    نجي للمة ونبقى ندور ههههههههه
    - ماهي هوايتك المفضلة ؟
    ههههه هذي لي نحصل فيها دايمن هي ولي يسقسيك واش تحب تخرج كي تكبر هههه
    كبرت ومزال ماعرفتش ههههههه
    - ماهي الأمنيات التي تريدها أن تتحقق لديك ؟

    - هل لديك أي شخصية من الشخصيات المشهورة في أي مجال المجالات تأثرت بها أو أثرت فيك ؟
    كاين شخصية الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه نموت عليه ههههه
    - صــف نفســـك بكلمتيـــن فقـــط..!
    مايعرفش صلاحو هههههه
    -مــاهــو الشــئ الذي ندمــت علــي عمـلــــه؟!؟
    قريت عام فالجامعة ههههههه
    -كـلمـــة تمنيـــــت ان تسـتطيـــع سحـبهــــا؟!؟
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    - كلمة تود سماعها كل يوم؟!؟
    توحشتك هههههههههه
    - غرق المنتدى ومعك قارب مايشيل الا ثلاثه من تاخذ معك ؟
    @سكون الفجر
    @hakim story

    @لؤلؤة قسنطينة
    ومزال البقية هههههه
    نطلعهم كامل كيما الحافلات تاع الدزاير هههههههه

    -حلم لا تستطيـــع تحقيقه؟!؟
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    Son oublié سؤالي المشهور :
    ما رأيك في عاشقة الجنة ( المتفآئلة )
    حشمتيني هههههه
    هي طفلة متفائلة وديما طلع المورال وتساعد الاعضاء وقليل باش يلقى الواحد وحدة كيما انت خخخخخخ
     
    نعمات, لؤلؤة قسنطينة, missing heart و 5 آخرون معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏4 ماي 2017
    #20
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