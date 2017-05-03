كرسِي التعٙـآرف العددُ الخآمس ( Skor m@k )

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف

-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها

- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع





ولكل ضيف بعد أن ينتهي من الإجابة أن يعين ضيفا آخر وهكذا دواليك



في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء

كأسرة واحدة



تقبلوا تحياتنا ومرحـــــبا بالجميع







واليوم وفي موضوع



كـرسـي التعآرف



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