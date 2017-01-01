حبيبها باطل ولخرين يامرحومي الوالدين ...

السلام عليكم

عندي شحال ماخربشتش ههه لدرجة المواضيع بزاف مالقيت منين نبدا هههه

شكرا خويا حكيم على الموضوع، صراحة تصرا مثل هاد الامور وماش غير من ناحية المهر حتى من امور السؤال على العائلة

مثلا تلقى لي تعرفو تقول لوالديها ماتسقسيوش عليه وراني نعرفو وكلشي وانسان براني تجبدلو مصارنو حت ىالتراب لي لعب بيه

في صغرو وتجبدو ههه، خاطر مايهمهاش اذا يقبلو بيه ولالا يعني كي هيه كي لالا ماش كيما انسان عندها علاقة بيه اي خلل

رايح يحطم حياتها المستقبلية هههه، المهم بعيدا عن فلانة وفلان انا بالنسبة ليا كامل كيف كيف عندي العدل هههه

سواءا انسان عندي مشاعر جيهتو ولا انسان عمري لا شفتو لازم كامل الزواج يمشي معاهم على الاصول يعني يسألو عليه

والديا ونشاور عليه والديا وناخذ رايهم بعين الاعتبار، هادي اللولة والثانية بالنسبة للمهر ماراناش اصلا في سوق باه نعلي المهر

كلي رانا في مزاد هههه، يعني نرأف بيهم الاثنين هههه ونطلب الهنا في كلتا الحالتين والشي لي مكتبو ربي يعني من حقي ندي

مهر تاعي بصح في المعقول، واذا انسان مانعرفوش ونفرض عليه مهر غالي مالازمش ننسى بلي رايح يولي زوجي مستقبلا

يعني مادام رضيت بانسان يشاركني حياتي مابقاتش عقلية الانانية هاديك شوي عقل وشوي وعي

واذا شفت انسان ماش راضية بيه مانشقاش حتى نديرلو شروط تعجيزية نصارحو طول بلي ماش حاب نكمل معاه حياتي وهي خلصت

المهم منا يلحق الانسان لهاداك الوضع ويرحمها ربي بالاك نتحولو ههههه، غير نضحك اصلا راهو صرالي وضع مشابه وما اغتريتش بالمال

المه مشكرا على الموضوع، راهو وقت صلاة من بعد نرجع كاشما نعقب على الموضوع

اليوم راني حالفة نجوز ليلة غير لمة وآخرتها موت هههه

بارك الله فيك خويا حكيم

تحياتي ​