حبيبها باطل ولخرين يامرحومي الوالدين ...

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة hakim story, ‏4 ماي 2017 على 20:29.

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  1. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    سلام عليكم
    واش راكم ناس اللمة ان شااء الله اموركم بخير واحوالكم بخير
    ياسيدي رحت وهربت وقد ما هربت رجعت للسوجي العيان واللي هو الزواج خخخخ
    اسمحولي مي كلاتني وحد القضية المهم قعدت نتفرج فيوحد الروبرتاج نتاع شروط الزواج نتاع لطفلة
    وواش تحب يجيبلها السي راجلها ياسيديمن الغاشي كاين فئات من البنات
    قالت اذا نحبو يديني بااطل واذا ما نحبووش .......1 المهم هذوك النقاط راهم مجموعة من الاصفار وزيدلهم الصفرين نتاع السنتيم
    باش تحول الدينار للسنتيم وشوف المهر نتاع الطفلة اذا خطبها راجل ما تحبوش
    ياسيدي ضركا ما فهمناش هذا الحب زعما هذا الحب كي شغل بنك البركة ولا بنك اسلامي اللي ما يتعاملش بالربا
    يدخل ليه الراجل بون هذا الراجل لازم تحبو الطفلة وتعطيلو قرض باش يخطبها المهم هي تحبو
    والمسكين هذا اللي ما تحبيه ما تعرفيه واش الذنب نتاعو باش تكسريه ب شروط تعجيزية
    نورمالمون اذا تعرفي صح الزوااج اكبر قدر من الحب والعشق نتاع الخرطي
    راجل يطبطب باباك مليون مرة خيمن راجل يطبطب قلبك ويهرب عليك ويخليك في نص الطريق
    انا ضرك بقيت بلا عقل من التفكير نتاع الجزائريين
    مام لرجال فيهم هذا الديفو الطفلة اللي يعشقها يروح على جالها يبيع الكلى نتاعو راهي دير بوحد 400 مليون ويروح يخطبها نورمال
    مي لوكان تخطبلو امو طفلة عادية بنت عمو ولا بنت خالو يستخسر فيها هذا الشرط وانتوما يا ناس اللمة عندكم هذي العقلية نتاع نحبها نعطيها ولا نحبو ما يخلصش المهر ... المهم راني سيليبايرين وعايشين وربي يقدرنا على فعل الخير سلام.

     
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    hakim story, ‏4 ماي 2017 على 20:29
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
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    السلام عليكم
    لي عودة خويا حكيم نحب التمنشير يا جدك ههههههه
     
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    Skor m@k, ‏5 ماي 2017 على 14:31
    #2
  3. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
    يعطيك الصحة خويا حكيم موضوع في الصميم

    منحكيش على كامل لبنات نحكي برك على روحي
    انا لوكان يتقدملي شخص و الله منشوف في دراهمو ولا زينو اولا الاخلاق و السمعة تاعو
    اما المهر يا خويا هذي في عاداتنا ماشي الطفلة لي تشرط
    احنا نهار الفيونصاي يحضروا عموم و خوال الطفلة و اهل العريس و يتفاهموا الرجال فيما بيناتهم لوكان نحل فمي يكسروهلي
    و لوكان يرجعلي القرار ليا و الله منشرط بزااف
    خاطرش الدراهم يروحوا و يجو الصح في الهنا
    و لبنات هذو لي رآهم يشركو في فاهم نقوللهم
    اذا دراهم يخلاصوا و الهنا ميتشراش بدراهم
    اشرطي زيان السعد و شوفي الراجل بأخلاقو ماشي بدراهمو
    و ماهيش قضية حب بلاك صح نتمنى نكون مع الانسان لي نحبو بصح لوكان يتقدملي شخص منعرفوش منتشرطش عليه و نعطيه كل الحب بعد الزواج خخخخخ


    و السلام مسك الختام
     
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    المتفآئلة, ‏5 ماي 2017 على 15:07
    #3
  4. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    المهر فيها فيها لأنو الإسلام فرض علينا المهر لكن محددش قيمتو وباش تمد لطفلة 400مليون وفوقها تبيع كلوتك لا لا أقلهن مهرا أكثرهن بركة.
     
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    صفاءdz, ‏5 ماي 2017 على 15:22
    #4
  5. ha kh

    ha kh :: عضو منتسِب ::

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    هي أحلام يقظة اخوي كل شي نصيب
    اما المهر لازم و الكل يعرف أنه لبناء أسرة يكلف الكثير من الطرفين أهل البنت و الولد بسبب الوضع السيء في البلدان النامية جعلت هذه حجر عثرة في طريق الزواج
    الله يعين الناس
     
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    ha kh, ‏5 ماي 2017 على 15:30
    #5
  6. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    mm ki ndir l hob d coté mandakhelch les sentiments
    w mm la mehtadja w ma3andich bach nechri 2 robes, j prefere ygolo ness 3lya que talaba khir men la ykhamem radjel li nezewedj bih wala familto que chrawni !!
    w 3a9lyet lebnat li tgol li nhebo 00da w li manhebouch 1..... yeww mich hoben fih w khamet fel budget ta3o, laala khafet tchouflo yemah wahda fi 3erss baark tweli tgol ghir ydji bark maalich kolech men 3andi
    sah zwedj ghaali yest9aam bzef 3and tofla w 3and radjel mais quand mm mich yweli commerce kima rah doka !!
     
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    GI Joe, ‏5 ماي 2017 على 16:11
    #6
  7. hakim story

    hakim story
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    وعليكم السلام علابالي راك حااصل مع الكرسي ريح ومن بعد ارجع هههه ان شااء الله
     
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    hakim story, ‏5 ماي 2017 على 17:40
    #7
  8. hakim story

    hakim story
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    انت هدرتي على العموم يااختي مي راني نحكي على فئة من الفتيات
    لما يتقربلها الشخص اللي تحبو عطيلو كل التسهيلات تصيب حتى تزيد من عندها
    مي من جهة اخرى لوكان يتقدملها شخص ما تعرفوش او ما تحبوش مي التران فاتها تتشرط عليه مسكين
     
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    hakim story, ‏5 ماي 2017 على 17:42
    #8
  9. hakim story

    hakim story
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    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    انعم راني معاك المهر واجب وشيء لازم للفتاة
    مي لوكان فرضا يتقدم للفتاة شخص تحبو تبيع ذهبها على جالو وتقدمو كل التسهيلات
    مي شخص عادي لا يعنيلها اي شيء
    تتشرط الحاجة اللي ما تدخلش في البال
     
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    hakim story, ‏5 ماي 2017 على 17:44
    #9
  10. hakim story

    hakim story
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    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    انت قريتي الموضوع مليح وفهمتيه
    ولخصتيه في كلمة علاقة المشاعر بشروط الفتاة
    يعني المشاعر تلعب دور كبير في المهر نتاع الفتاة بيسك الغالبية يقولو نفس الهدرة الحبيب باطل
    والغريب نتشرط ونزيد
    واكيد الشيء اللي يستفز انو الانسان اللي حابك تكوني شريكة حياتو وانت مثلا ما تحبيهش علاش حتى تصعبي عليه المهمة
    تقدري تقولي راني نحب واحد وما نتزوجش علاش حتى تتشرطي وتذلي في الراجل
     
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    hakim story, ‏5 ماي 2017 على 17:46
    #10
  11. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    خويا حكيم
    الدعوة تهدرت و السوق لعب و الزوالي راحلو ...
    الميهم ...ضروك كيما راك تقول
    اذا نحب طفلة نديها باطل ...و الا ...نخلص
    شني هذا الرحمة على والديكم ...لازم مسلسل قبل ؟؟؟
    او ...يا حسراااه
    هذا خرطي هذا ...هذي لازم نعيطو لعمي بن شيخ باه يعلق لنا عليها
    ههه
    و الله تحير في بلاد العجائب
     
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    habchisalaheddin, ‏5 ماي 2017 على 18:02
    #11
  12. hakim story

    hakim story
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    بلاد الزهو والشطيح وزيدي ياسامية في المسيقى
    احي عليا
    العشيق باطل يرندف باطل يمشي معاها باطل يتزوج بيها باطل
    مي اللي ما تحبوش ولو زوجها كل شيئ بالماال والسومة الغالية كي شغل تزكر في روحها علاش يتزوج بيا اللي ما نحبوش بفففف يا بلادي
    عييت وراسي وجعني وبانادول مادارتلي والو
     
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    hakim story, ‏5 ماي 2017 على 18:19
    #12
  13. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

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    اوساكا..
    السلام عليكم كيراك صديقي غايا خخخ
    علابالك انا عدت نتوسوس من هاذو المواضيع خخخخ
    قريب 21 سنة و مزال مبال والو ي محاينك دقوا الاجراس خخخ
    انا هاذي فالحقيقة و الله منعرفها تاع واحد تحبوا متشرطش بزاف و اذا لالا اتّركوا سمعتها هنا برك
    نورمالمو الاهل هوما لي يتفاهموا و يحددوا الشروط بصح اذا كانت كاينة صح و الله ما حقها خخخ و الزوالي علاه مسكين وش دارلها فين المنطق :p
    و هي ماللخر قاع حلها تسقيف المهور كيما داروها فباتنة و صاي يتزوج كي الزوالي السمبولي كي العاشق الولهان -__-
    صحيت خيي
     
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    "viola", ‏5 ماي 2017 على 18:24
    #13
  14. hakim story

    hakim story
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    ههههه ما تخافي مي والو راني رايح نفتح جمعية انا ومالك نتاع كافلي العازبات
    نزوجو كامل نتاع اللمة ههه
    واش هو يااختي لالا اسمعي وزيدي تقلك نورمال يجيبلي حبيبي مهر بصح كي تسقسيها لوكان ما عندوش ؟
    تقلك نورمال المهم الهناء
    مي في الجهة المقابلة الزوالي اللي يحبها تقلك نو لازم مهر وانا كيف البنات وبلا بلا
    وغيرها قضية تسقسيف المهر نتاع باتنة سمعتها من عندك برك ههه
    امالا غير ندير حساباتي ونجيبلي كاش وحدة من ثم ربي يهنيك ختي
     
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    hakim story, ‏5 ماي 2017 على 18:27
    #14
  15. "viola"

    "viola" :: عضو متألق ::

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    ههههه مالا زيد سقسي و الله سمعتها فالصيف لي فات مش عارفة وين في باتنة قالك الائمة و كبار المنطقة داروا تسقيف المهور و مش عارفة شحال شاب تزوج خخخ
    و اتكل على ربي و اعرضني نسربي لاتاي خخخخ
     
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    "viola", ‏5 ماي 2017 على 18:35
    #15
  16. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    الاهل يحقروا و الاجل لازم يكون راجل من الاول و لا مبعد تبيتوا برة ويستاهل هي بنت كما باقي البنات
     
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    ميلينا, ‏5 ماي 2017 على 18:38
    #16
  17. hakim story

    hakim story
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    ههههه قالو مي يشدوها مرة ومن بعد يرجعو لعاداتهم
    انت والو نحطوك تزغرتي وتعسي في الكاميرات هاكي عارفة التصوير ممنوع ههه
    ربي يهنيك
     
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    hakim story, ‏5 ماي 2017 على 18:44
    #17
  18. hakim story

    hakim story
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    اكيد اختي الراجل لازم يكون راجل مي الانسان الزوالي اللي ماعلابالوش بشيء ويشوف الناس تشرط عليه وهو يحسب راهو يشرطو بيسك بنتهم مولات اخلاق وطاعة ودين
    مي المشكل هي تحب وما خبرتش الوالدين شكرا ختي
     
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    hakim story, ‏5 ماي 2017 على 18:54
    #18
  19. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
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    السلام عليكم
    عندي شحال ماخربشتش ههه لدرجة المواضيع بزاف مالقيت منين نبدا هههه
    شكرا خويا حكيم على الموضوع، صراحة تصرا مثل هاد الامور وماش غير من ناحية المهر حتى من امور السؤال على العائلة
    مثلا تلقى لي تعرفو تقول لوالديها ماتسقسيوش عليه وراني نعرفو وكلشي وانسان براني تجبدلو مصارنو حت ىالتراب لي لعب بيه
    في صغرو وتجبدو ههه، خاطر مايهمهاش اذا يقبلو بيه ولالا يعني كي هيه كي لالا ماش كيما انسان عندها علاقة بيه اي خلل
    رايح يحطم حياتها المستقبلية هههه، المهم بعيدا عن فلانة وفلان انا بالنسبة ليا كامل كيف كيف عندي العدل هههه
    سواءا انسان عندي مشاعر جيهتو ولا انسان عمري لا شفتو لازم كامل الزواج يمشي معاهم على الاصول يعني يسألو عليه
    والديا ونشاور عليه والديا وناخذ رايهم بعين الاعتبار، هادي اللولة والثانية بالنسبة للمهر ماراناش اصلا في سوق باه نعلي المهر
    كلي رانا في مزاد هههه، يعني نرأف بيهم الاثنين هههه ونطلب الهنا في كلتا الحالتين والشي لي مكتبو ربي يعني من حقي ندي
    مهر تاعي بصح في المعقول، واذا انسان مانعرفوش ونفرض عليه مهر غالي مالازمش ننسى بلي رايح يولي زوجي مستقبلا
    يعني مادام رضيت بانسان يشاركني حياتي مابقاتش عقلية الانانية هاديك شوي عقل وشوي وعي
    واذا شفت انسان ماش راضية بيه مانشقاش حتى نديرلو شروط تعجيزية نصارحو طول بلي ماش حاب نكمل معاه حياتي وهي خلصت
    المهم منا يلحق الانسان لهاداك الوضع ويرحمها ربي بالاك نتحولو ههههه، غير نضحك اصلا راهو صرالي وضع مشابه وما اغتريتش بالمال
    المه مشكرا على الموضوع، راهو وقت صلاة من بعد نرجع كاشما نعقب على الموضوع
    اليوم راني حالفة نجوز ليلة غير لمة وآخرتها موت هههه
    بارك الله فيك خويا حكيم
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏5 ماي 2017 على 19:34
    #19
  20. hakim story

    hakim story
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    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    ههههه يااختي توحشت نشوف ردودك ياسيدي راكي قاطعتها طول
    ان شااء الله تكون امورك بخير ولاباس ؟
    المهم كيما قلت وراكي اضفتي حاجة يعني حتى السؤال عليه تسقسي حتى على صحابو نتاع الابتدائي والطفلة اللي كانت تريح معاه في الطااولة
    مشكل نتاع المشااعر هذا تخلي البناادم يغفل على صوالح بزااف كبيرة ممكن تاثر على الحياة
    مستقبلا يعني العدل هو كل شيء اطلبي مهرك عادي كيما الاصول اما يكون تمييز وغيرو هذي مشكلتها كبيرة
    ربي يهنيك
     
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    hakim story, ‏5 ماي 2017 على 19:42
    #20
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