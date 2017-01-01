حبيبها باطل ولخرين يامرحومي الوالدين ...

سلام عليكم واش راكم ناس اللمة ان شااء الله اموركم بخير واحوالكم بخير ياسيدي رحت وهربت وقد ما هربت رجعت للسوجي العيان واللي هو الزواج خخخخ اسمحولي مي كلاتني وحد القضية المهم قعدت نتفرج فيوحد الروبرتاج نتاع شروط الزواج نتاع لطفلة وواش تحب يجيبلها السي راجلها ياسيديمن الغاشي كاين فئات من البنات قالت اذا نحبو يديني بااطل واذا ما نحبووش .......1 المهم هذوك النقاط راهم مجموعة من الاصفار وزيدلهم الصفرين نتاع السنتيم باش تحول الدينار للسنتيم وشوف المهر نتاع الطفلة اذا خطبها راجل ما تحبوش ياسيدي ضركا ما فهمناش هذا الحب زعما هذا الحب كي شغل بنك البركة ولا بنك اسلامي اللي ما يتعاملش بالربا يدخل ليه الراجل بون هذا الراجل لازم تحبو الطفلة وتعطيلو قرض باش يخطبها المهم هي تحبو والمسكين هذا اللي ما تحبيه ما تعرفيه واش الذنب نتاعو باش تكسريه ب شروط تعجيزية نورمالمون اذا تعرفي صح الزوااج اكبر قدر من الحب والعشق نتاع الخرطي راجل يطبطب باباك مليون مرة خيمن راجل يطبطب قلبك ويهرب عليك ويخليك في نص الطريق انا ضرك بقيت بلا عقل من التفكير نتاع الجزائريين مام لرجال فيهم هذا الديفو الطفلة اللي يعشقها يروح على جالها يبيع الكلى نتاعو راهي دير بوحد 400 مليون ويروح يخطبها نورمال مي لوكان تخطبلو امو طفلة عادية بنت عمو ولا بنت خالو يستخسر فيها هذا الشرط وانتوما يا ناس اللمة عندكم هذي العقلية نتاع نحبها نعطيها ولا نحبو ما يخلصش المهر ... المهم راني سيليبايرين وعايشين وربي يقدرنا على فعل الخير سلام.