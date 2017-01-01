نتائج مسابقة دعوة الى الكتابة العدد الثاني

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏9 ماي 2017 على 14:07.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    بداية نحيي الأخ الغائب عنا
    @الأمين محمد

    والذي قد غيّبه المرض عنا
    نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويرجعو الينا سالم معافى يارب

    ثم نعتذر لكم عن التأخر في اعلان النتائج الخاصة بهذه المسابقة

    نتذكر الآن المواضيع التي شاركت معنا :

    دعوة الى التميز( حلم كبير يعبر عن الصورة)
    للاخ
    حلم كبير

    دعوة الى التميز 2 {ميلينا تعبر عن الصورة }
    للاخت
    ميلينا
    دعوة الى التميز 2 {،كارينا، تعبر عن الصورة }
    للاخت
    ،كارينا،
    دعوة للتميز 2 (مشاركة غير محتسبة)
    sanaya
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    بشرى ملاك
    دعوة إلى التميز (دعاء الجنات تعبر عن صورة)
    دعاء الجنات

    دعوة إلى التميز 2 (الصحافية الساخرة تعبر عن الصورة)
    الصحافية الساخرة


    نشكركم كثيرا مشاركاتكم كانت في القمة
    كل واحد منكم عبر عن الصورة بطريقته الخاصة واستطاع ايصال الفكرة
    على طريقته
    وبالتالي مواضيعكم جميعها تستحق ختم التميز

    وتوضع في فهرس التميز

    + 200 نقطة شرفية

    [​IMG]

    انتظرونا مع العدد الثالث من المسابقة ^^







     
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    أم ياسمينdz, ‏9 ماي 2017 على 14:07
    #1
  2. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    مبرووك عليهم لعقوبه ليمازالو
     
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    صفاءdz, ‏9 ماي 2017 على 14:29
    #2
  3. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    ألف مبروك للمتسابقين

    جميع المواضيع مميزة و أقلام تستحق التقدير عن جدارة

    أما المناقشة كانت في القمة أعطت قيمة جوهرية لهذه الظاهرة المبينة في الصورة

    لا ننسى الدعاء بالشفاء العاجل للأخ محمد وجميع المرضى

    شكرا على هذه المسابقة الطيبة .
     
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    الأزرق الملكي, ‏9 ماي 2017 على 14:37
    #3
  4. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    اشكرك اختي و كذلك الشكر موصول للاخ "امين" ربي يشفيه ان شاء الله (وننتظر مسابقة أخرى ^^ استحليتها )
    لكن فقط ندير تعليق بسيط ( لم لا تعلنون عن فائز واحد فقط أو تديرو المواضيع و الاعضاء يصوتو ؟ هكذا ينشطو الاعضاء و نلقاو بزاف محاولات وكل واحد يحب يزيد يبدع اكثر ) والقرار بالاخير لكم
    تحياتي
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏9 ماي 2017 على 15:02
    #4