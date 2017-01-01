نتائج مسابقة دعوة الى الكتابة العدد الثاني



السلام عليكم



ألف مبروك للمتسابقين



جميع المواضيع مميزة و أقلام تستحق التقدير عن جدارة



أما المناقشة كانت في القمة أعطت قيمة جوهرية لهذه الظاهرة المبينة في الصورة



لا ننسى الدعاء بالشفاء العاجل للأخ محمد وجميع المرضى



شكرا على هذه المسابقة الطيبة .

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