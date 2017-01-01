نتائج مسابقة دعوة الى الكتابة العدد الثاني

بداية نحيي الأخ الغائب عنا @الأمين محمد والذي قد غيّبه المرض عنا نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويرجعو الينا سالم معافى يارب ثم نعتذر لكم عن التأخر في اعلان النتائج الخاصة بهذه المسابقة نتذكر الآن المواضيع التي شاركت معنا : دعوة الى التميز( حلم كبير يعبر عن الصورة) للاخ حلم كبير دعوة الى التميز 2 {ميلينا تعبر عن الصورة } للاخت ميلينا دعوة الى التميز 2 {،كارينا، تعبر عن الصورة } للاخت ،كارينا، دعوة للتميز 2 (مشاركة غير محتسبة) sanaya دعوة الى التميز 2 ( بشرى ملاك يعبر عن الصورة) بشرى ملاك دعوة إلى التميز (دعاء الجنات تعبر عن صورة) دعاء الجنات دعوة إلى التميز 2 (الصحافية الساخرة تعبر عن الصورة) الصحافية الساخرة نشكركم كثيرا مشاركاتكم كانت في القمة كل واحد منكم عبر عن الصورة بطريقته الخاصة واستطاع ايصال الفكرة على طريقته وبالتالي مواضيعكم جميعها تستحق ختم التميز وتوضع في فهرس التميز + 200 نقطة شرفية انتظرونا مع العدد الثالث من المسابقة ^^