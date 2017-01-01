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الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة hakim story, ‏15 جويلية 2017 على 19:07.

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  1. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
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    السلام عليكم
    ايها الشعب الجزائري سكان الاقليم الاطلسي والاقليم الشمالي والاقليم الصحراوي
    اصحاب المناخ القاري والمعتدل والصحراوي ان شااء الله راكم بخير
    حرقتنا الشمي وقلنا نزورو البحر يخي رحنا نتاع نهار واحد في انتظار ما تسفر عليه
    الرحلات الجاية المهم داونا في رحلة لوحد البلاد لاداعي لذكر اسمها
    ورايح نقول واسمحولي اسمحولي تبا للسياحة في الشمال و لشواطئ نتاع الشمال من عنابة لآخر وشاطئ في الغرب
    علاه ا خاوتي هذا المنكر قرعة ماء بعشرالاف يخي مازال ما لحقناش لنهاية العالم
    باش تبيع قرعة ماء بنص اورو او تبيع سندويش فريت اوملات ب30 الف
    يعني انا من ولاية داخلية باش نشري صوالحي من مشروبات وامورات نتاع الدجاج او الحوم او الغدا
    نتاعك وعشااك نخاف على صحتي من هذي السخانة ممكن تخسر هذي الامورات في الطريق
    مالغري الساحل بعيد ب200 كيلو يعني 4 سوايع نكون ثم بصح واللي جاي من ادارار او من ورقلة او او او
    علاه هذي الاسعار ومن بعد تحبو تربحو ممكن نبزنسو مع كامل الناس بصح باش نبزنس على وليد بلادي هذي
    واعرة والا تشوف فيا غريب هذي حاجة اخرى انت ايه انت اللي راك تضرب في جيوب الناس
    باسم موسم الاصطياف والبحر ولا التجاارة ياخويا والله يا حراام عليك وما تشوفش الربح طول حيااتك
    علاه الناس تروح لتونس لانو في بلادو كاينين السراقة اللي الدولة نتاعهنا ماهيش حاطتلهم رقابة
    ياخويا لا علينا لوكان جات بلادك برك نقية او باسم اخر الشاطئ نتاعك برك نقي وفيه مستلزمات الحياة
    يعني قرعة ماء لازم تمشيلها 500 متر ومن بعد تقلي هذي سيااحة وما الى ذالك
    الحمد لله اللي جينا نعرفو العقلية وجينا ناس متاصلين وولاد حلال نخلص القرعة نتاع الماء ونحشم نردهالك في وجهك
    نخلص الصوندويش ونحشم نردولك في وجهك ماهيش آفار نتاع غباء او اني ما نعرفش لكن اذا وجهك غاسلو ب الماء نتاع المجاري
    الوجه نتاعي غسلو بمياه المنابع ا حبيبي وقسما بالله ما تشوف الربح لا في الدنيا لا في الآخرة اذا تاكل من جيوب الناس
    بشكل غي عادي سندويش يفتقر لادني متطلبات السندويش قرعة ماء من النوعية الرديئة اللي في الاسواق نتاعنا نتقلشو عليها
    ونقولو عليها هي ومياه نتاع عيون الدار كيف كيف من بعد تبزنس بيها بسعر خيالي ا صاحبي راهي 7 آلاف فايدة يعني 6 آلاف سرقة
    اللحم هذاك والوشوارمة لمن استطاع اليها سبيلا
    بون نجو لمشكلة تبا علابالي ضركي تقولو ما حقك وفي الحقيقة كاين شي ناس لازم تفهمهم انو راك تهدر على بعض الناس
    ماناش نهدرو على كاامل الناس واللي مازال في طريق ربي ويخاف ربي في خاوتو هذا نقولو دعاوي الخير تجيك من كل بلاد ربي يهنيكم.

     
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    hakim story, ‏15 جويلية 2017 على 19:07
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
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    السلام عليكم
    صح خويا حكيم
    لعشيا راني راجعلك ان شاء الله
     
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    Skor m@k, ‏15 جويلية 2017 على 19:13
    #2
  3. hakim story

    hakim story
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    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    وعليكم السلام ا خويا مالك
    معليه في انتظارك
     
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    hakim story, ‏15 جويلية 2017 على 19:15
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    خويا حكيم و الله عندك الحق
    قاشي ينهب نهب و يسرق عيني عينك
    و يضرب في الجيوب تاع القاشي ضرب
    على بيها الواحد يروح لتونس خير من يريح يصيف في شواطئ دزاير
    لانو الغلاء و المعاملة المدرحة هي لي تخليك تحس روحك براني ساعات
    و كاين قاشي من الشمال ...البعض على كل حال مانيش نهدر عليهم كامل حاشا لله
    كي تجي ليه يضاق بيك تقول راك في دارو
    و يعاملك معاملة تاع جماعة مالي و النيجر تقول راك تطلب فيه
    ياودي الله يهديهم
    شكرا خويا حكيم على الالتفاتة الهامة
     
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    habchisalaheddin, ‏15 جويلية 2017 على 19:15
    #4
  5. اسيل الحياة

    اسيل الحياة :: عضو مُتميز ::

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    ههههه اني نسكن فالساحل ونخبرك
    نصيحة وحدة ما تشريش عند ليبيعو حدا البحر نيشان
    باسكو غي دوك دايرين رايهم وغي نتوما ليجايين مالبعيد تشروا منعندهم
    يبغو يربحوا فيكم
    وراني معاك فهدي الهدرة
    شكرا على الموضوع
     
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    اسيل الحياة, ‏15 جويلية 2017 على 19:16
    #5
  6. اسيل الحياة

    اسيل الحياة :: عضو مُتميز ::

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    مستغانم
    مرحبا بيكم عندنا ههه
     
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    اسيل الحياة, ‏15 جويلية 2017 على 19:17
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    شكرا
    بارك الله فيك يا اخت
     
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    habchisalaheddin, ‏15 جويلية 2017 على 19:17
    #7
  8. hakim story

    hakim story
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    اهلا خويا صلاح
    واش دير ا خوياا كيف تشوف يحكي بلسانك وانت تحكي بلسانو تقول هذا خويا اللي واصاتني عليه ميمتي
    مي نهار تتعامل معاه تقول هذا عدويا اللي وصاني عليه جدي
    ا بن عمي فرنسا منين كانت في دزاير ما تسرقش كيما هاك عيني عينك
    يحسبك من جماعة الشمال حنا نهارات العيد كامل يقضيو وصوالحهم من عندنا وكامل يدي الكباش بنص الثمن
    بصح معليه توصي على الايام القادمة بحول الله شكرا خويا..
     
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    hakim story, ‏15 جويلية 2017 على 19:20
    #8
  9. hakim story

    hakim story
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    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    اهلا اختي اسيل لا توصي حريض ان شااء الله ماهيش المرة الاولى اللي نجيو للشمال
    براسك كل عام ونفس الاحوال لاتتغير نورمالمون الشواطئ هي اللي فيها السومة رخيسة بيسك غاشي عظيم
    وتبيع وتستفيد ولو تبيع بالشي القليل
    بصح والو والله لوكان برك يريقلو السومة الناس كامل تبحر والناس كامل تزور الساحل
    مش اللي في بشار يحرق للمغرب
    ولا اللي من عنابة يهرب لتونس ها ربي ماهومش عبااد سيماهم في وجوهم..
     
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    hakim story, ‏15 جويلية 2017 على 19:23
    #9
  10. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    ....tusday ...tusday
    ههه
    هاهو جاي العيد الكبير ...ههههه
    [​IMG]
     
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    habchisalaheddin, ‏15 جويلية 2017 على 19:25
    #10
  11. hakim story

    hakim story
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    ههههه الخروف ب 7 ملاين والله حتى نخرجولهم هذاك الماء طول وعرض ههه ...
     
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    hakim story, ‏15 جويلية 2017 على 19:44
    #11
  12. la lune rose

    la lune rose :: عضو متألق ::

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    جزر القمر
    انا نقرى في مدينة ساحلية ولما مرة صيف عليا الصيف تم ديما اواخر ماي نكون في دارنا
    هدا العام علاجال التخرج ورمضان والعيد اجلونا الدبلوم وما الى ذلك
    بعد العيد كي رحت تفاجات مثلك بالاسعار يعني قارورة الماء سندويش كلش
    باعتبار الولاية لي نقرا فيها بعيدة تقريبا 1000 كلم على مكان اقامتي ودارةلي عراقيل في الوثائق بت 3 ايام تم
    كلش بالدوبل والمشكل هدو الحوانيت مالفة نتعامل معاهم واسعارهم عادية
    وعرفت احساس السائح الجزائري كي يسرقو ولد بلادو وهو علاباله بلي راهم يسرقو فيه مي ما عنده مايدير
    شكرا
     
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    la lune rose, ‏15 جويلية 2017 على 19:44
    #12
  13. hakim story

    hakim story
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    شفتي يااختي
    والله قلبك يوجعك تحسبي في روحك خاطياتك دزاير كانو الشمال نتاع الجزائر وحنا تابعين لمالي ولا النيجر ها ربي
    ما يرحموش قاع
    الخبز غالي الماء غالي وهذو من ضروريات الحياة ليزوتال هذوك ما نحكوش عليهم لمن استاطع اليهم سبيلا
    الله غالب جينا نحشمو برك لوكان درنا العجب ..ربي يهنيك
     
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    hakim story, ‏15 جويلية 2017 على 19:49
    #13
  14. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    في الغرب أحسن من الشرق من ناحية الأسعار
    العام اللي فات رحت لوهرن يعني الأسعار إلى حد ما معقولة تلقاها زيادة على وسط البلاد لكن
    قرعة ما ب 30 دج و الجاجة ب70 ألف الخبز بـ 10 دج و تلقا حتى كسكروت كرانطيطا أو كرانتيكا بـ 30 دج و طلع و قرعة جي بـ 10ألاف
    مش بهاذيك الزيادة اللي تخلع في الشرق الاسعار زيادة و لازم تكون مع مجموعة باش تتعاون معاهم
     
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    الامين محمد, ‏15 جويلية 2017 على 19:53
    #14
  15. hakim story

    hakim story
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    اهلا بيك خويا محمد
    ان شااء الله راك بخير
    ياخويا والله نفس الاسعار مانيش نحكي على وسط البلاد يعني كيما قلت تلقى الاسعار عادي
    نحكي على الماكن السياحية اللي يزوروها الناس يعني اكثر شيء الشواطئ
    يعني كارثة من ناحية الاسعار الكل ينهب الكل يسرق حتى الامن البارح والله كنت راكب في السيارة
    حتى وحد السيد يخطفولو الهاتف نتاعو من وذنو
    وهرب السارق يعني لوكان يجيك سائح من الاجانب واش يدي عليك لا امن لا نظافة لا والو من بعد يبيعلك قرعة ما ب 10 آلاف
    البارح شربتها تقول راني نشرب في مشروب سحري
    واحد صاحبي ما يحشمش قالو ياخويا هذا الماء وقيلا راكم زايدليو الماء نتاع زمزم ههههه
    السيد قالو الله غالب تبا ليك ياوجه الشر والله كرهتهم ..
     
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    hakim story, ‏15 جويلية 2017 على 19:59
    #15
  16. Lovely ღ smile

    Lovely ღ smile :: عميد الأعضاء ::

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    السلام عليكم

    و الله غير يعطيك الصحة خويا حكيم

    دعوة الشر يروح العبد يبرد في gـوايمه يحرقوله جيبه ..

    الأغلبية يحسبونا كواvـا ولا ما نعرف كي تبانلهم زعما هوما هاربين علينا و حنا les arrivistes يقسحوا علينا تحسب تع باباهم -_- .. وكي يجي البراني تولي الشيتة électrique تضرب .. ولد بلادك طيح عليه خشين و البراني شيتله

    على بيها قعدنا التوالا ماكان لا سياحة عدنا لا حبوبة كحلة

    حنا كي نروحو موالف بابا كي يلحق وقت الفطور يخلي معانا خويا ويروح يجيبلنا الغدا من بلاصة بعيدة على الشاطئ بسعر عادي أما على الما نكونوا دايرين حساباتنا يعني نشروا القرع glacé قبل لا نوصلوا

    الله يهدي ما خلق ..
     
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    Lovely ღ smile, ‏15 جويلية 2017 على 20:06
    #16
  17. hakim story

    hakim story
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    الماء هو الحياة
    لما يوصل المااء انو لتر واحد يعادل 3 لترات نتاع مازوت هنا تحسب روحك bmw
    عقلية الراسيزم ماحبيتش نحكي عليها لانو علابالي راح ندخل في كارثة بيسك الا هدرت رايح نخسر في كلامي
    وانا اقتلني وما تشوفش فيا خزرة ماهيش مليحة
    تعبونا هذو الشرذمة نتاع السرارقة
    ياك بلادنا ونسالو فيها واللي تغيظك مكانش كونترول قاع
    وين راهم الامن وين راهم الجمارك نورمالمون يقتلوهم بالبروصيات على
    هذي الخدمة السيئة هذي الافعال ما يدروهاش مع ولاد البلاد بيسك سعرفولهم ويسبوهم مي يدروها مع واحد جاي من غير الولاية بيسك يشوفوهم
    كوفا مي حنايا نحشمو حنا ولاد الاصل وهوما ولاد ...
    المهم ربي يجيب الخير شكرا للمشاركة .
     
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    hakim story, ‏15 جويلية 2017 على 20:14
    #17
  18. Skor m@k

    Skor m@k
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    السلام عليكم
    شفت ياخويا حكيم عمبالهم يشطارو علينا ولا حسبونا طنوها وبهالل مانعرفوش
    انا والله ياخويا وجهي صحيح القرعة تاع الماء نرجعهالو ومانشريهاش بعشرالاف
    وزيد ماشي غير عشرالاف تاع الماء برك خلي الباركينغ وين تروح لكاش بحر يقولك كانزميل
    المشكلة حنا مدينتنا ولبلاصة عايشين فيها ويجي مانعرف منين يقولي باركينغ
    انا نقولو التراب تاع خالي نمدلك خمسالاف تاع الوجه الصحيح تاعك برك مانزيدلكش
    بصح ياخويا لازم الواحد مايشريش باش مايغلوش السومة بزاف
    لو كل واحد يشري يزيدو كيما حبو
    نشفى كي كنا صغار ندو الخبز بالطوماطيش ونروحو للبحر ومانشروش
    وضرك مانشروش من البحر نشرو من الحانوت قبل مانوصلو
    نشرو الجو والغازوز والقاطو والماء برك
    خاطرش فالحانوت مايغليوش كاين منذاك جوز رقابة خخخ
    مي صح قلي ماشي الواحد كيما يجي ملبعيد كيما لواحد يكون قريب
    مي الواحد يشوف وين تكون السلامة فالاكل والدراهم
     
    Skor m@k, ‏15 جويلية 2017 على 23:17
    #18
  19. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    نقولك ياخويا ارواح لعندنا صح كاين وين يغليو بصح كاين بلايص هايليين كلش الاسعار نورمال
    كي لعبو نهائي كأس الجزائر السطايفية جازو على مدينتنا وريحو تغداو فالمدينة تاعنا
    قالو منين ديماراو م سطيف كلش غالي غير عندنا السومة مازادتش
     
    Skor m@k, ‏15 جويلية 2017 على 23:27
    #19
  20. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    الطماع كي تولفو هكذا يدير ويبقى هكذا
    المشكل فينا حنا نظلو نشكيو والحل بيدنا كون كل واحد مايشريش ويدي حوايجو معاه يترباو بالسيف عليهم
     
    يزيد 05, ‏15 جويلية 2017 على 23:31
    #20
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