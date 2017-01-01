السلام عليكم

ايها الشعب الجزائري سكان الاقليم الاطلسي والاقليم الشمالي والاقليم الصحراوي

اصحاب المناخ القاري والمعتدل والصحراوي ان شااء الله راكم بخير

حرقتنا الشمي وقلنا نزورو البحر يخي رحنا نتاع نهار واحد في انتظار ما تسفر عليه

الرحلات الجاية المهم داونا في رحلة لوحد البلاد لاداعي لذكر اسمها

ورايح نقول واسمحولي اسمحولي تبا للسياحة في الشمال و لشواطئ نتاع الشمال من عنابة لآخر وشاطئ في الغرب

علاه ا خاوتي هذا المنكر قرعة ماء بعشرالاف يخي مازال ما لحقناش لنهاية العالم

باش تبيع قرعة ماء بنص اورو او تبيع سندويش فريت اوملات ب30 الف

يعني انا من ولاية داخلية باش نشري صوالحي من مشروبات وامورات نتاع الدجاج او الحوم او الغدا

نتاعك وعشااك نخاف على صحتي من هذي السخانة ممكن تخسر هذي الامورات في الطريق

مالغري الساحل بعيد ب200 كيلو يعني 4 سوايع نكون ثم بصح واللي جاي من ادارار او من ورقلة او او او

علاه هذي الاسعار ومن بعد تحبو تربحو ممكن نبزنسو مع كامل الناس بصح باش نبزنس على وليد بلادي هذي

واعرة والا تشوف فيا غريب هذي حاجة اخرى انت ايه انت اللي راك تضرب في جيوب الناس

باسم موسم الاصطياف والبحر ولا التجاارة ياخويا والله يا حراام عليك وما تشوفش الربح طول حيااتك

علاه الناس تروح لتونس لانو في بلادو كاينين السراقة اللي الدولة نتاعهنا ماهيش حاطتلهم رقابة

ياخويا لا علينا لوكان جات بلادك برك نقية او باسم اخر الشاطئ نتاعك برك نقي وفيه مستلزمات الحياة

يعني قرعة ماء لازم تمشيلها 500 متر ومن بعد تقلي هذي سيااحة وما الى ذالك

الحمد لله اللي جينا نعرفو العقلية وجينا ناس متاصلين وولاد حلال نخلص القرعة نتاع الماء ونحشم نردهالك في وجهك

نخلص الصوندويش ونحشم نردولك في وجهك ماهيش آفار نتاع غباء او اني ما نعرفش لكن اذا وجهك غاسلو ب الماء نتاع المجاري

الوجه نتاعي غسلو بمياه المنابع ا حبيبي وقسما بالله ما تشوف الربح لا في الدنيا لا في الآخرة اذا تاكل من جيوب الناس

بشكل غي عادي سندويش يفتقر لادني متطلبات السندويش قرعة ماء من النوعية الرديئة اللي في الاسواق نتاعنا نتقلشو عليها

ونقولو عليها هي ومياه نتاع عيون الدار كيف كيف من بعد تبزنس بيها بسعر خيالي ا صاحبي راهي 7 آلاف فايدة يعني 6 آلاف سرقة

اللحم هذاك والوشوارمة لمن استطاع اليها سبيلا

بون نجو لمشكلة تبا علابالي ضركي تقولو ما حقك وفي الحقيقة كاين شي ناس لازم تفهمهم انو راك تهدر على بعض الناس

ماناش نهدرو على كاامل الناس واللي مازال في طريق ربي ويخاف ربي في خاوتو هذا نقولو دعاوي الخير تجيك من كل بلاد ربي يهنيكم. ​