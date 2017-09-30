إنتباه لكل المتزوجين والعزاب رأيكم يهمني

الله سبحانه وتعالى يحث في كتابه الكريم على التعاون ....☆☆فقد جعل الله بين الأزواج المودة والرحمة ☆، فان ساعد الزوج زوجته في تربية الأبناء أو تدريس الأطفال أو تحضير بعض الأشياء البسيطة فهذا لا يعني تقليل من قيمة الرجل ☆بل هذا في رأيي الشخصي☆ تقاسم المهام وتوفير قسط من الراحة للزوجة التي تقوم بكافة الأعمال المنزلية☆ وخاصة ان كانت عاملة فهذا لا يمنع من التكافل والرحمة بين الطرفين على أن توفر الزوجة لزوجها كافة أسباب الراحة والسعادة☆☆ فسّر نجاج الحياة الزوجية واستقرارها هو التفاهم والتعاون بين الطرفين.♧♧

والحياة مبنية على التعاون لهذا مساعدة الزوج لزوجته هذا شي جميل ورائع لأنه ينمي حبهما لبعض ويزيده تواضعا فلن ينقص شيئا من كرامته بالعكس بتلك المساعدة تخفف على الزوجة تعب اليوم وهموم قلبها حتى ولو قال لها هل تريدين مساعدة ؟؟

هذه الكلمة لها أثر كبير قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( الكلمة الطيبة صدقة) هذه كلمة طيبة صدقة فما بالك بمساعدة زوجتك ومعاملتك الطيبة و تكونوا سند لبعض في كل شيء فهي أنت وأنت هي وكلاكما لبعض . ^_^



تحياتي