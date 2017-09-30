إنتباه لكل المتزوجين والعزاب رأيكم يهمني

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عماد خطاب

:: عضو فعّال ::
أحباب اللمة
سؤال اليوم

مساعدة الزوج لزوجته في أعمال المنزل تعاون أم إنتقاص لرجولته؟

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توقيع عماد خطاب
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اخي الكريم موضوع مهم حقا

أنا أعتبر أنه انتقاص من كرامته في حالة واحدة وهي عندما تترك عليه كل الحمل والاولاد وتخرج الى عرس او مع صديقاتها ،كما يفعل بعض العرب هنا مع زوجاتهم الفرنسيات ......

واعتبرها رجولة واتباع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لانه كان في عون اهل بيته
والمرأةمقبوضة بأولادها وتربيتهم وتدريسهم واعمال البيت من الصبح الى المساء
فليس بعيب أن يساعد الرجل زوجته لتنهي اعمالها مبكرا وترتاح هي الاخرى ،او تمارس هوايته فهي انسان يملك ميولات واهداف وهوايات .....
والرجل الذي يملك امرأة تثقف نفسها على الدوام قد ملك درة مكنونة.....

لذلك ليس عيب ابدا بل هي رجولة ،ما عدا في الحالة الاولى
شكرا اخي الكريم على الموضوع النهم للنقاش حقا
بارك الله فيك
تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير(y)
 
توقيع حلم كبير
توقيع عماد خطاب
انا شخصيا اساعدها في كل ما اعرف
حتى الكنس و الفرش اما غسل الاواني لا احبه اهرب خخخخخخخخخخ
بصدق اعاونها في كل ما اقدر عليه كيف لا و هي حبيبة الروح و رفيقة الدرب
و المعينة على مشاق الحياة و الصابرة و ام اولادي و ذكر مكرماتها ليس له حصر و لله الحمد
 
توقيع الامين محمد
توقيع عماد خطاب
ما فيها والو خاصة ادا كانت مريضة ولا تعبت بزاف باسكو تربية الاطفال مع شغل الدار صعيب بزاف وزيد هادي شريكته فالحلوة والمرة يتقاسمو كلش لانه هو تان ادا مرض تسهر هي جنبه حتى يشفى....
 
توقيع بشرى ملاك
توقيع عماد خطاب
السلام عليكم

يعتبرالطبخ و التحلي بمبادرة النظافة ليس حكرًا على المرأة بل الرجل أيضا يبدع في هذا المجال و من واجبه مد يد المعاونة

بما أن البيت جامع للأسرة فعلى كل واحد مساعدة الآخر في أمور الحياة لهذا يعتبر عمل الزوج في أشغال البيت لايعتبر تنقيص

من الرجولة إذا كان فضلاً لان الغرض من ذلك المساعدة أما إذا كان أمرًا من طرف الزوجة هي تجلس وهو يقوم بأشغالها بدل منها

سواء خوفا او دلال فهذا بالتأكيد تنقيص من قيمة الرجولة لأنه تخلى عن القوامة بما أنه المسؤول الأول و قلل من إحترام نفسه .

تسلم
 
آخر تعديل:
توقيع الأزرق الملكي
توقيع عماد خطاب
الله سبحانه وتعالى يحث في كتابه الكريم على التعاون ....☆☆فقد جعل الله بين الأزواج المودة والرحمة ☆، فان ساعد الزوج زوجته في تربية الأبناء أو تدريس الأطفال أو تحضير بعض الأشياء البسيطة فهذا لا يعني تقليل من قيمة الرجل ☆بل هذا في رأيي الشخصي☆ تقاسم المهام وتوفير قسط من الراحة للزوجة التي تقوم بكافة الأعمال المنزلية☆ وخاصة ان كانت عاملة فهذا لا يمنع من التكافل والرحمة بين الطرفين على أن توفر الزوجة لزوجها كافة أسباب الراحة والسعادة☆☆ فسّر نجاج الحياة الزوجية واستقرارها هو التفاهم والتعاون بين الطرفين.♧♧
والحياة مبنية على التعاون لهذا مساعدة الزوج لزوجته هذا شي جميل ورائع لأنه ينمي حبهما لبعض ويزيده تواضعا فلن ينقص شيئا من كرامته بالعكس بتلك المساعدة تخفف على الزوجة تعب اليوم وهموم قلبها حتى ولو قال لها هل تريدين مساعدة ؟؟
هذه الكلمة لها أثر كبير قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( الكلمة الطيبة صدقة) هذه كلمة طيبة صدقة فما بالك بمساعدة زوجتك ومعاملتك الطيبة و تكونوا سند لبعض في كل شيء فهي أنت وأنت هي وكلاكما لبعض . ^_^

تحياتي
 
توقيع ربي اغفرلي
انا الطبخ و الوصفات الخاصة راني هنا
 
السلام عليكم
مساعدة الرجل لزوجته في المطبخ ليس فيها إنقاص لرجولته
حيث نجد بعض الرجال من بين كل أعمال العالم يحبون اختيار الطبخ كمهنة مفضلة لديهم ويصبحون من خلالها أمهر الطباخين في العالم
هذا ما يدل أن الطبخ لا ينقص من قيمة الرجل وهو عمل بمفرده فماذا لو كان بهدف المساعدة سواء زوجته أو والدته
هذا ليس عيبا مطلقا، ولكن هذا لا يعني أن يشارك الرجل زوجته المطبخ كل ايام الاسبوع لا ننسى أن المطبخ والطبخ
هو مسؤولية المرأة، ولكن لا بأس بمساعدتها بين الحين والآخر حين تتجمع العديد من المسؤوليات على عاتقها
تحياتي

 
توقيع لؤلؤة قسنطينة
توقيع عماد خطاب
قال الامين محمد:
انا شخصيا اساعدها في كل ما اعرف
حتى الكنس و الفرش اما غسل الاواني لا احبه اهرب
خخخخخخخخخخ
بصدق اعاونها في كل ما اقدر عليه كيف لا و هي حبيبة الروح و رفيقة الدرب
و المعينة على مشاق الحياة و الصابرة و ام اولادي و
ذكر مكرماتها ليس له حصر و لله الحمد
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يا سلااااااام يا سلاااااام انت حبة ماكاش منك زوج خويا الامين ههههههههه
ربي يخليكم لبعض و يحفظهالك خويا الامين
الله يبارك الله يبارك نخاف عليكم من العين ههههه
 
توقيع ❤️كلي أمل❤️
قال صمت المشاعر:
يا سلااااااام يا سلاااااام انت حبة ماكاش منك زوج خويا الامين ههههههههه
ربي يخليكم لبعض و يحفظهالك خويا الامين
الله يبارك الله يبارك نخاف عليكم من العين ههههه
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اللهم آآآمييين
الله يحفظك اختااه
 
توقيع الامين محمد
قال الامين محمد:
انا شخصيا اساعدها في كل ما اعرف
حتى الكنس و الفرش اما غسل الاواني لا احبه اهرب خخخخخخخخخخ
بصدق اعاونها في كل ما اقدر عليه كيف لا و هي حبيبة الروح و رفيقة الدرب
و المعينة على مشاق الحياة و الصابرة و ام اولادي و ذكر مكرماتها ليس له حصر و لله الحمد
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أنت و الله يعينك و هو خير معين
يا صاحب القلب الكبير
 
توقيع عماد خطاب
السلام عليكم أخي

أنا أرى أن هدا السؤال لا يجب أن يكون أبدا

تقبل مروري
 
السلام عليكم
حسب نظرة الرجل لتعريف الرجولة اذا الرجولة تمس باعمال البيت فاكيد ما يعاونش وترجع ايضا لطبيعتو كاين راجل حنين يشوف مرتو مريضة او تاعبة يعاونها وكاين مريضة او بالحمل يتفرج فيها يزيد يديرلها الخدمة وعادي هذا بطبيعتو قاسي
عن نفسي لو نكون مريضة ومن نفسو حاب يعاوني معليش ما حبش ما نظيرش هذي سبب لدبزة او ندي منو موقف لكن نحطها فبالي إني وقت تعبت ما لقيتوش
شكرا والمواضيع لو تتقبل نصيحتي مش مجرد جملة راح نخلي الموضوع هذي المرة فالمرة القادمة أكتب موضوغ شامل اطرح مشكلة وعالج وناقش
شكرا
 
توقيع ليليا مرام
قال عماد خطاب:
مساعدة الزوج لزوجته في أعمال المنزل تعاون أم إنتقاص لرجولته؟
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ههههههههه
صدقني يا أستاذ خطاب .. لمّا تلقى لي تدخل قلبك و تستاهل تعود ماكش محتاج لآراء الناس و أصلا هذا السؤال يرجع غير مطروح
 
توقيع rycerz

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