إنتباه لكل المتزوجين والعزاب رأيكم يهمني

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انا شخصيا اساعدها في كل ما اعرف
حتى الكنس و الفرش اما غسل الاواني لا احبه اهرب
خخخخخخخخخخ
بصدق اعاونها في كل ما اقدر عليه كيف لا و هي حبيبة الروح و رفيقة الدرب
و المعينة على مشاق الحياة و الصابرة و ام اولادي و
ذكر مكرماتها ليس له حصر و لله الحمد
اللهم آآآمييينيا سلااااااام يا سلاااااام انت حبة ماكاش منك زوج خويا الامين ههههههههه
ربي يخليكم لبعض و يحفظهالك خويا الامين
الله يبارك الله يبارك نخاف عليكم من العين ههههه
انا شخصيا اساعدها في كل ما اعرف
حتى الكنس و الفرش اما غسل الاواني لا احبه اهرب خخخخخخخخخخ
بصدق اعاونها في كل ما اقدر عليه كيف لا و هي حبيبة الروح و رفيقة الدرب
و المعينة على مشاق الحياة و الصابرة و ام اولادي و ذكر مكرماتها ليس له حصر و لله الحمد
اللهم آآآمييين
الله يحفظك اختااه
أنت و الله يعينك و هو خير معين
يا صاحب القلب الكبير
-مساعدة الزوج لزوجته في أعمال المنزل تعاون أم إنتقاص لرجولته؟
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