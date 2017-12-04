مشاركة في مسابقة مميزون "قادر ربي يرحمهم و يبتليك أنت"

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017.

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  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    [​IMG]
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    شعارنا :cry: أزمة بالهاتف ، اكتب موضوعك و اترك للمشرف الباقي :LOL:

    ...

    كاين بزاف ظواهر بشرية غير أخلاقية ، تخليك تهدر بيديك ( الدبزة) قبل

    الكلام :mad:

    وين وصلنا ما عرف ؟؟ كل عام القلوب تقساح و العقول تتخرب ..

    البشر أنواع و من الأنواع هذوا كامل تقدر تخرج نوع واحد برك مليح

    تركيباته أخلاق ، طيبة و رحمة ،، و ما ننساش مثقف و يعرف يتحاور ،

    ما يحوسش على الشي اللي خاطيه ، تحت شعار " اللي ماهو ليك يعييك "


    و الباقي أنواع خاوية ، فارغة أخلاقيا و عقليا ، حتى شكليا تعيفها

    وجوه تفشل و تفكير ناتج عن سياسة " النجاح بالتطباع " ..

    ..

    رانا وصلنا للمفيد يا جماعة ما تتقلقوش " في العجلة الندامة " هههه


    علاه يديك قبل الهدرة في الزمان هذا ،، حتى وين تحوس تفهم واحد

    بالعقل يرجعك بلا عقل و تخمم تضربوا بالكرة الأرضية ديراكت

    إلى مركز المخ ، و تخليه يفقد الحواس تاعوا كامل :cautious:

    يرحم باباك اللي يضحك على واحد مريض واش بقى ؟

    واحد مهبول تدور عليه الناس باش تضحكهم ؟!! عيييب و الله

    واحد خلقه ربي ضعيف بصر تخلي حتى وين يدوروا الجنس اللطيف

    ( دوك ولى جنس متوحش :ROFLMAO: ) و تبهدله قدامهم ، شغل دوك

    يجي واحد و يقولك " سعدي بيك " ، أنا من عندي ما تربحش ، تفووو

    بصقة ( حاشاكم ) في وجهك و قليل ..

    وين بيها ؟؟ توصل وين تشوف شيخ مسكين خارف الله غالب عليه

    يهدر برك ، تلقى الشباب تاع آخر الزمن ( كما تقول الوالدة تاعي ربي يحفظها

    و يحفظ جميع أمهاتنا " الشباب تاع دوك لا السلام عليهم ;) )

    شيخ كبير يا عجب فات العجب ، تديره نكتة فالكار حتى وين يولي

    يكفر على الله ، و يسب يماه فالقبر و لا يدعي على مرته تموت .!!

    توصل وين يخرج واش فداره للناس .. عيييب و الله


    شوف غي للمنغول الطيبة اللي قذفها ربي في قلوبهم

    يجي واحد ما عرف كيفاه مركب يتمسخر بملاك بحال هذاك

    تحطله غنية و تشطحه و تزيد تصوره و تنعت للناس مثلا واش ؟

    منغول يشطح تموت بالضحك ،، ياااو شفنا بزااف خماجكم يا بشر

    يا تفاهة المجتمع .. :mad: كرهنا أمثالكم و الله الأرض تعيفكم و تحشم

    بيكم ..

    ..

    ما كانش حاجة تقتلني كتر من هذي " البنات وصلوا ليها " ..

    تجمع صحابتها باش يتمسخروا براجل ياااو براجل ،، دوك واحد الله غالب

    عليه شوي بهلول تجي أنتيا تبهدلي بيه و تفضحيه قدام الناس

    عييب يا طفلة ( أنتيا زعما تكوني أسرة صالحة ؟؟ ما نظنش ، تجيبيلنا العار )

    تجيبيلنا جيل يضحك على الناس اللي تمشي بصباط مقطع فالشتاء

    ايييه ،، تجيبوا جيل اللي يطيح الهدرة لباباه و يماه يضربها بصقلة

    نورمال ..

    شفنا بزااااف ،، هذي تضحك على هذا خاطر في نيفوا خانة كبيرة

    ، وهذا يضحك على واحد معندوش سنانيه ، ومن بعد كي يلقاه فالطريق

    يعيطله قدام الغاشي بلا حشمة " يا الفرمااااش " ..

    هذا يفضح في هذا ، لا حياء لا قلب يااو احرجتوا ناس ، و عقدتوهم

    يكفي ،، واحد أسود تظل تفكره بلي أسود حتى تلحق وين

    تسميه " الكحلوش " هااا عنده اسمه ربي ماشي خلقه أسود باش تعيطله

    الكحلوش ،، عيييب والله عيييب ..

    واش نهدر و قليييل :( .. هذوا الظواهر اللاأخلاقية اللي ما نتحملش

    نشوفها تصرى قدامي بويسك "سريعة الاشتعال " ..

    هذي هي حرية التعبير بففففف ، حرية التعليييق

    تعلق على واحد مطول شعره ، ولا وحدة دايرة كيلوا ماكياج

    في وجهها قوولنا معليييش .. مي توصل وين تعاير و تضحك

    على خلق الله ولا بواش بلاه ربي هذي ؟؟؟!! :censored:

    هذي كاااااااااااااااارثة

    " قد يرحمهم الله و يبتليك أنت "

    إليكم الخط ^^

    بقلمي "فطوم" (y);)
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏4 ديسمبر 2017
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    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    راني قمت بالواجب طمطومة الغيرونة
    قريت موضوعك و رايح نرجع ليه في المسا
     
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    الامين محمد, ‏4 ديسمبر 2017
    #3
  4. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    احجز مكاني
    راكي عارفة طمطومتي
     
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    missing heart, ‏4 ديسمبر 2017
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يعطيك الصحة فطومة موضوع في محلو بصح معرف علاه كي تحكي على مواضيع حساسة كيما هكا
    نلقى روحي شابعة ضحك وأنا نقرا ههههه نحسك صح قاعدة قدامي وشعلتي من هاد الأمور تاع المجتمع
    على كل حال يعطيك الصحة، الناس اليوم ولات ماتحشمش ووجها صحيح باه نتكلمو بصراحة يضحكو على كلشي ويتمسخرو بكلشي
    تعرفي مرة ركبت في البيس وصرا قدامي واحد الموقف لدرجة تاثرت بيه عاودت كتبتو في المدونة تاعي وهو تاع طفل صغير من تاع مالي هادوك
    ولا معرف شكون المهم طلع للبيس وجا يطلب وكنت أنا قاعدة قدام الطاقة وطفلة قدي في العمر هكاك قاعدة قدامي مالا قرب ليها الطفل
    وحط يدو فوق صاكها قاعد يطلب تمدلو دراهم صدقيني دزتو قريب طاح على وجهو وزيد اللقطة لي شعلتلي النار في قلبي كي نفضت صاكها
    خاطر كان حاط يدو فوقها، تما صدقيني استغفرت بصوت عالي خاطر وجعتني اللقطة هاديك يمكن تبعديه بطريقة لبقة ماش تدزيه وديري حركات هكاك
    وكيما قلتي مهبول يبروفوكيوه حتى يولي يدير حوايج ماش ملاح ويبداو يضحكو عليه والدين تاعنا مايقولش هكا لازم نرحمو لي في الأرض
    باه ربي يرحمنا من فوق وينزل رحمتو علينا، أنا مافهمتش الانسان اصلا هكا ومعرف اذا ينجا مع ربي هذا اذا ماتشوطش في النار ونزيد ذنوب عليا
    يعني ونتمسخر بخلق الله ومن شكون؟ من العجزة ومن المجانين لي مرفوع عليهم القلم؟ يعني ناس بلا ضمير
    انا قداه من مرة على الفايس بوك صفحات تاع دين يحطو صور نساء ورجال ويتمسخرو بيهم هادا أسود وهادا راسو كبير ودايما نقولهم
    اتقوا الله هادا عيب وخلق الله مايحقلناش نتمسخرو بيهم ساع يهجمو عليك تقول حرقتي مسجد هههههه حتى تحيري من تم جبدت روحي من
    المجموعات هادو خاطر تربحي منهم غير الذنوب، ربي يهديهم برك هادا مانقولو
    شكرا فطيطمة على الموضوع وبالتوفيق في المسابقة ان شاء الله
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏4 ديسمبر 2017
    #5
  6. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    مشكور يا مجرم ههههه ، ربي يحفظك ^^
     
    بشرى ملاك, حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017
    #6
  7. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله

    ايه مرحبا بيك دوك ولا من بعد ^^ ( علابلي القراية الغبية هههخخخ )

    شكرا لك أنميتي ^^
     
    بشرى ملاك, حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017
    #7
  8. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    و عليكم السلام و رحمة الله
    أهلا بأحلى لؤلؤة ^^
    اييه مليحة كي راني نضحك بعدا نربح حسنات :giggle:

    بصح والله هذو الحوايج نتفاعل معاهم حتى دماغيا و نطحيا :LOL: ، يكرهوك و يقلقوك ، ها شوفي هذي اللي حكيتي عليها تدز طفل صغير وزاد عابر سبيل مسكين لاجئ حتى وان يكن واش هدروا عليهم وبلا بلا بلا يبقى طفل و انسان بالاخير شوي انسانية. ، قلب و عقل تحيير فيهم أنا منك كون نضت من قدامها متستاهلش تقعد قدامي يااو عييب ، قادر ربي يرجعك مذلولة كتر عليه .. أكره مثل هذه المخلوقات أمقتها كثيرا ( زعما بالعربية الفصحى :ROFLMAO: باش يزيان الرد تاعي هههه ) ..

    واش نقولوا ربي يهدي من خلق ( الدنيا دوارة كما يقولوا )

    ومرسي ختي مريومة الطيبة ( أنتظر موضوعا لك هنا ولا لهيه ;)
     
    قمر الوادي, حلم كبير, missing heart و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017
    #8
  9. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    موضوع يستحق مروركم
    للرفع رفع الله قدر الجميع
     
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    الامين محمد, ‏4 ديسمبر 2017
    #9
  10. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله

    صراحة انا نرد على العنوان ههه و على حساب وش فهمت من العنوان فقط

    لان جيت نقرا الموضوع ... لقيت روحي قابض طريق الاقواط ههه

    الواحد ما لازمش يضحك على خوه ... هذي بديهية و باينة

    لكن القاشي يضحك على قاشي ...بحجة تعليق ...او قسرة او قجمة

    هي على العموم اذا عارفين ان تعليقنا يضر الشخص الفلاني ... خلاص لازم نتنهاو عنو

    لكن ... يبقى كل شخص و مبادؤو و كل شخص و تربيتو و اخلاقو

    و الله يجيب الخير

    شكرا على الموضع صحافية


     
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    habchisalaheddin, ‏4 ديسمبر 2017
    #10
  11. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    واخيرا ايتها الساخرة كنت نستنى موضوعك باسكو نعرف صديقتي كاتبة تاع بصح وتجي عليك صحافية ههه
    آه يا مجمتع يا لي رايح وتولي للوراء وانت حاسب هدا تقدم وتطور وهو تقهقر للاسف..
    الله يهدي الجميع
     
    قمر الوادي, حلم كبير, الصحافية الساخرة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏4 ديسمبر 2017
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك أخي ^^ ( دوك نسحب منك شهادة المجرم هههه اصبحت عندي طيبا هههه ) ربي يحفظك
     
    حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017
    #12
  13. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله

    ههههههه تالمو طويل حسيتك قريت غير زوج سطور الاولين و اللي فالنص و اللي فالاخير ههه والعنوان فهمت منو شوي هههههه

    ياو تعليقات باينة قلنا فوتناها مي اللي يضحك على خلق الله ولا اللي يتمسخر بواحد مريض او شيخ خارف او مهبول باش يضحك الناس و يستمتع هو فهمت دوك
    بلاك قريت نص الموضوع ^^ خضراكووس

    واكيد كل واحد و مبادئوا بصح لازم نتخلاو على مبادئ واخلاق مش مليحة وتجيبلنا فالاخير غير الشر لانفسنا

    شكرا لك اخي صلاح المير على المرور
    وموضوعك نستناوه ولا ؟؟
     
    missing heart, حلم كبير و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017
    #13
  14. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    اللهم آمييين

    هههههههخخخههه بشورة خجلتيني فنص الليل ههههه

    للأسف رايحين للور غير بالجهل و التفنيين و الهدرة الزايدة

    مرسي بشورتي على المرور ^^
     
    missing heart, حلم كبير و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017
    #14
  15. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    ما شكيتش نشارك معاكم ههه الله قالب ههه
    بصح راني في المتابعة
     
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    habchisalaheddin, ‏4 ديسمبر 2017
    #15
  16. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    ااه بلاك القراية ؟؟ ربي معاك المير ياك ماشي صح ربحت الانتخابات و راك بديت تخدم فالطرقى ههههه

    ايا المهم راك تبان هنا ^^
    بالتوفيق
     
    حلم كبير, missing heart, Skor m@k و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017
    #16
  17. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية
    ركن لـقطات من تصويري
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    السلام عليكم
    اواه ديما دخلة اسطورية كيما جماعة البودكاستور هههههههه
    هذي اللي قالك كي تدخل لموضوع وفالاخير تحصل كيفاه ترد أعرف بلي ختي فطوم هي الكاتبة هههههههههه

    لوكان تدخلي لليوتوب تلقاي الآلاف من الفيديوهات يتمسخو بالناس ويتمهبلو عليهم
    ويزيدو يصوروهم ويبهدلوهم فاليوتوب
    ممبعد يقولك حنا شعب واعي ومثقف ويقولك حنا نغيرو ونبدلو
    والله جي تشوف تحير كيفاه مكلاهش حتى واحد قلبو
    لوكان واحد برك كان يتمسخر بيهم قال بلاك كان زاطل ولا مهلوس
    مي المشكلة تلقى جماعة كبيرة ويزيدو كامل فاتحين فمهم كي الشكارة يضحكو
    تبهديلة وزيد ناس كبار كيفاه حبيتي الطفل صغير يولي يقادرهم
    انا المواضيع كيما هذو نتنشع كيما ختي ليليا فيه
    خليني راني مليح عاقل هههههههه

    بالتوفيق ختي
    وراني نفوطي على موضوعك الى مدونا الصلاحيات تاع المسابقة
    خاطرش حنا خاطينا هههههههههههه
    باش يقولو بالمعريفة هههههه
     
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    Skor m@k, ‏4 ديسمبر 2017
    #17
  18. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام و رحمة الله

    ههههههههههخخههه ضحكتني يا خويا مالك ها شفت الاسطورة هذي ڨاع قدامك و تحصل ترد هاا ما تبهدلناش قدام الجماهير الطويلة والعريضة ، القديمة والجديدة سيرتو الجديدة باغي تفسدلي السمعة قدامهم ههههه

    شفت كيفاه صورلي واحد مهبول رفع عنه القلم و هو يعرض فالموهبة الشطحية و لا القتالية و قولي اضحك و راح تمووت من الضحك واش نموت هذا أنا نموتكم انتم يا جماعة التبهليل يحشموا ، هذو التراب يعيف يتدفنوا فيه .. ربي يهدي من خلق .، كل واحد راه من فعله يربح ذنوب ولا حسنات وانت خير واش تدي معاك لقبرك غدوا و لربي سبحانه هذي هي

    بالمناسبة فوطي هناا اييه ، باش نفوطي عليك مرة خلاف ههه وحدة بوحدة ^^ .. ( و لازم تشارك فحاجة يااو واقيلا انت كما سلال هو شبع دراهم راح وانت شبعت مسابقات بطلت )

    مرسي خويا مالك على المرور ^^
     
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    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017
    #18
  19. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    يومك سعيد
    غاليتي
    طرحت موضوع رائع على الظواهر السلبية الي في مجتمعنا و هذا تخلف و لعلمك بلادنا برك الي ما زالت بهذا الحالة روحي لتونس و المغرب و تشوفي التربية و الاحترام ،للاسف يبدو ان الام اصلا مش متربية مع اني ام
    وضعت يدك على الجرح من غير ما تعرفي ،ابني كما يخطؤا في حقهم و يسموهم المانغوليا هو كذلك مع ان طفل رائع في فرنسا يسموهم الاطفال الملائكة احتراما لهم و يعطوهم كافة الحقوق بما فيها الخدمة و رخسة السياقة و الزواج و احنا للأسف دارهم ضحكة للناس الي ميسواوش أصلا و نساو بلي ربي يشوف و راح ينتقم و كما يضحكو عليهم راح يخليهم مضحكة بصح تبكي لان عقاب الله صعب جدا
    نحتاجو بزاف للموضوع هذا باش نغير و عقلية التخلف للاسف شوهت صو رة بلادنا
    كمثال الاخصائية التونسية قالتي مرة انتما متحترموش الناس المعاقين و احنا في تونس منقولوش معاق نقولو ذوي الاحتياجات الخاصة و معندناش كلمة الأعمى احنا نقولو الضرير
    شفت الفرق بيننا و بينهم
    بالتوفيق غاليتي
     
    قمر الوادي, حلم كبير, missing heart و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏5 ديسمبر 2017
    #19
  20. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    و نهارك سعيد غاليتي ^^

    سمحيلي اختي ، ايه راكي هدرتي على الفروقات اللي بيننا وبين بلدان اخرين خاصة فدقة اختيار المصطلحات والألفاظ المحترمة ماشي السوقية و اللاأخلاقية و سيرتوا الكلام اللي يجرح يكثروا منو بزاااف .. يا اختي المنغول بشر كيفنا كيفهم و أنا تان نسميهم ملائكة خاطر مكانش اطيب والطف وانقى منهم و أصلا ياااااا سعدهم راه عند ربي عزاز و الجنة تنتظرهم ..
    يعطيك الصحة اختي الغالية ميلينا و اسمحيلي لكان قستك من غير قصد ،، راني كرهت العباد اللي هكذا تشوفهم قدامك يجرحوا و يذلوا فغيرهم و يستمتعوا وانت تشوف بعينيك برك و تلعن فيهم .. ربي يهدي من خلق

    مرورك أسعدني غاليتي ^^ ( بالتوفيق لك و للجميع )
     
    قمر الوادي, حلم كبير, missing heart و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏5 ديسمبر 2017
    #20
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