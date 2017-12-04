مشاركة في مسابقة مميزون "قادر ربي يرحمهم و يبتليك أنت"

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شعارنا أزمة بالهاتف ، اكتب موضوعك و اترك للمشرف الباقي ... كاين بزاف ظواهر بشرية غير أخلاقية ، تخليك تهدر بيديك ( الدبزة) قبل الكلام وين وصلنا ما عرف ؟؟ كل عام القلوب تقساح و العقول تتخرب .. البشر أنواع و من الأنواع هذوا كامل تقدر تخرج نوع واحد برك مليح تركيباته أخلاق ، طيبة و رحمة ،، و ما ننساش مثقف و يعرف يتحاور ، ما يحوسش على الشي اللي خاطيه ، تحت شعار " اللي ماهو ليك يعييك " و الباقي أنواع خاوية ، فارغة أخلاقيا و عقليا ، حتى شكليا تعيفها وجوه تفشل و تفكير ناتج عن سياسة " النجاح بالتطباع " .. .. رانا وصلنا للمفيد يا جماعة ما تتقلقوش " في العجلة الندامة " هههه علاه يديك قبل الهدرة في الزمان هذا ،، حتى وين تحوس تفهم واحد بالعقل يرجعك بلا عقل و تخمم تضربوا بالكرة الأرضية ديراكت إلى مركز المخ ، و تخليه يفقد الحواس تاعوا كامل يرحم باباك اللي يضحك على واحد مريض واش بقى ؟ واحد مهبول تدور عليه الناس باش تضحكهم ؟!! عيييب و الله واحد خلقه ربي ضعيف بصر تخلي حتى وين يدوروا الجنس اللطيف ( دوك ولى جنس متوحش ) و تبهدله قدامهم ، شغل دوك يجي واحد و يقولك " سعدي بيك " ، أنا من عندي ما تربحش ، تفووو بصقة ( حاشاكم ) في وجهك و قليل .. وين بيها ؟؟ توصل وين تشوف شيخ مسكين خارف الله غالب عليه يهدر برك ، تلقى الشباب تاع آخر الزمن ( كما تقول الوالدة تاعي ربي يحفظها و يحفظ جميع أمهاتنا " الشباب تاع دوك لا السلام عليهم ) شيخ كبير يا عجب فات العجب ، تديره نكتة فالكار حتى وين يولي يكفر على الله ، و يسب يماه فالقبر و لا يدعي على مرته تموت .!! توصل وين يخرج واش فداره للناس .. عيييب و الله شوف غي للمنغول الطيبة اللي قذفها ربي في قلوبهم يجي واحد ما عرف كيفاه مركب يتمسخر بملاك بحال هذاك تحطله غنية و تشطحه و تزيد تصوره و تنعت للناس مثلا واش ؟ منغول يشطح تموت بالضحك ،، ياااو شفنا بزااف خماجكم يا بشر يا تفاهة المجتمع .. كرهنا أمثالكم و الله الأرض تعيفكم و تحشم بيكم .. .. ما كانش حاجة تقتلني كتر من هذي " البنات وصلوا ليها " .. تجمع صحابتها باش يتمسخروا براجل ياااو براجل ،، دوك واحد الله غالب عليه شوي بهلول تجي أنتيا تبهدلي بيه و تفضحيه قدام الناس عييب يا طفلة ( أنتيا زعما تكوني أسرة صالحة ؟؟ ما نظنش ، تجيبيلنا العار ) تجيبيلنا جيل يضحك على الناس اللي تمشي بصباط مقطع فالشتاء ايييه ،، تجيبوا جيل اللي يطيح الهدرة لباباه و يماه يضربها بصقلة نورمال .. شفنا بزااااف ،، هذي تضحك على هذا خاطر في نيفوا خانة كبيرة ، وهذا يضحك على واحد معندوش سنانيه ، ومن بعد كي يلقاه فالطريق يعيطله قدام الغاشي بلا حشمة " يا الفرمااااش " .. هذا يفضح في هذا ، لا حياء لا قلب يااو احرجتوا ناس ، و عقدتوهم يكفي ،، واحد أسود تظل تفكره بلي أسود حتى تلحق وين تسميه " الكحلوش " هااا عنده اسمه ربي ماشي خلقه أسود باش تعيطله الكحلوش ،، عيييب والله عيييب .. واش نهدر و قليييل .. هذوا الظواهر اللاأخلاقية اللي ما نتحملش نشوفها تصرى قدامي بويسك "سريعة الاشتعال " .. هذي هي حرية التعبير بففففف ، حرية التعليييق تعلق على واحد مطول شعره ، ولا وحدة دايرة كيلوا ماكياج في وجهها قوولنا معليييش .. مي توصل وين تعاير و تضحك على خلق الله ولا بواش بلاه ربي هذي ؟؟؟!! هذي كاااااااااااااااارثة " قد يرحمهم الله و يبتليك أنت " إليكم الخط ^^ بقلمي "فطوم"