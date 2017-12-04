مشاركة في مسابقة مميزون "قادر ربي يرحمهم و يبتليك أنت"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيك الصحة فطومة موضوع في محلو بصح معرف علاه كي تحكي على مواضيع حساسة كيما هكا

نلقى روحي شابعة ضحك وأنا نقرا ههههه نحسك صح قاعدة قدامي وشعلتي من هاد الأمور تاع المجتمع

على كل حال يعطيك الصحة، الناس اليوم ولات ماتحشمش ووجها صحيح باه نتكلمو بصراحة يضحكو على كلشي ويتمسخرو بكلشي

تعرفي مرة ركبت في البيس وصرا قدامي واحد الموقف لدرجة تاثرت بيه عاودت كتبتو في المدونة تاعي وهو تاع طفل صغير من تاع مالي هادوك

ولا معرف شكون المهم طلع للبيس وجا يطلب وكنت أنا قاعدة قدام الطاقة وطفلة قدي في العمر هكاك قاعدة قدامي مالا قرب ليها الطفل

وحط يدو فوق صاكها قاعد يطلب تمدلو دراهم صدقيني دزتو قريب طاح على وجهو وزيد اللقطة لي شعلتلي النار في قلبي كي نفضت صاكها

خاطر كان حاط يدو فوقها، تما صدقيني استغفرت بصوت عالي خاطر وجعتني اللقطة هاديك يمكن تبعديه بطريقة لبقة ماش تدزيه وديري حركات هكاك

وكيما قلتي مهبول يبروفوكيوه حتى يولي يدير حوايج ماش ملاح ويبداو يضحكو عليه والدين تاعنا مايقولش هكا لازم نرحمو لي في الأرض

باه ربي يرحمنا من فوق وينزل رحمتو علينا، أنا مافهمتش الانسان اصلا هكا ومعرف اذا ينجا مع ربي هذا اذا ماتشوطش في النار ونزيد ذنوب عليا

يعني ونتمسخر بخلق الله ومن شكون؟ من العجزة ومن المجانين لي مرفوع عليهم القلم؟ يعني ناس بلا ضمير

انا قداه من مرة على الفايس بوك صفحات تاع دين يحطو صور نساء ورجال ويتمسخرو بيهم هادا أسود وهادا راسو كبير ودايما نقولهم

اتقوا الله هادا عيب وخلق الله مايحقلناش نتمسخرو بيهم ساع يهجمو عليك تقول حرقتي مسجد هههههه حتى تحيري من تم جبدت روحي من

المجموعات هادو خاطر تربحي منهم غير الذنوب، ربي يهديهم برك هادا مانقولو

شكرا فطيطمة على الموضوع وبالتوفيق في المسابقة ان شاء الله

تحياتي