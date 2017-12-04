مرض الكذب !!!؟؟ # مشاركة في مسابقة مميزون #

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة missing heart, ‏4 ديسمبر 2017.

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  1. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

    واش راكم ان شاء الله بخير والصحة تمام

    شفت حوايج قلقوني بزاف ،سبحان الله او يخلوك تنطق من رجلك موش برك
    ياسيدي اخر الخرجات انو رجعو يتمسخرو بمرض ربي
    تجي تبدا تنذب وتقللك مريضة وكل شيء ومن بعد تلقاها نكتة
    يعني والله عيب كبير واش راهم يديرو وصلت درجة الاستهزاء انهم يتمسخرو بالمرض
    اكيد واحد مايحس وعلابالو غير اللي راهو مجرب

    يقللك مرضت بالمس والسحر ورقيت ومابريتش لكن ماعليهش رانا متعايشين مع الوضع
    لكن المشكل انهم غيارين مايبغوني نقرب او نحكي مع حتى واحد يعني لو انك قدرت نقرا واش ىاني نكتب فاعلم انك مسحور او ممسوس

    عافانا الله واياكم

    واللي تلقاها كاتبة انو راهي مريضة بالسرطان عافانا الله واياكم وتحكي زعمة فحكايتها ومن بعد فالاخير تقللك راني نتمسخر ونديرلكم فمقلب برك نتلاقو فمقلب اخر

    يا ناس المرض راهو من عند ربي سبحانو مهما كان واي نوع من المرض
    وكاين ناس ربي يشفيهم مساكن راهم يعانو فالدقيقة مليار وزيد كاينين مالاقيينش كيفاش حتى باه يداوو رواحهم

    ومن بعد تجي انت بصحتك الله يبارك يحسدوك عليها الاف وتتمسخري بمرض ربي
    والله رانا غير نجهلو ،كل مرة يزيد الجهل اكثر واكثر

    باه نقولو الحمد لله ماكاه ،كاين ناس مالقاوش ربع واش عندنا
    ربي يهدينا ويثبتنا ان شاء الله
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه
     
    ميلينا, لؤلؤة قسنطينة, Djamel.Dz و 11 آخرون معجبون بهذا.
    missing heart, ‏4 ديسمبر 2017
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    وعليكم السلام و رحمة الله

    أهلا أنميتي ^^ غيييبة وأخيرا موضوع لك هنا و زاد على الكذب اااه حوجي ههههه ( ايه سؤال برك ههه هذا موضوعك ضمن المسابقة أو لا ؟ باش يعدلوهلك اختيتوا )

    نرجعو للموضوع الجميل كصاحبته مولات البشماق ، هااا عندك بشماق من الطراز الرفيع جو بر بحر ههههه اللي يكذب لوجهوا ههه

    اييه مدام ولاو يتبعوا سمكة أفريل ومعرف واش ويقتلوا الغاشي بالكذب نورمال يااو الداايم ربي ، الكذب ولا كل يوم تلقاه ماشي هكا برك مزحة كاين اللي يكذب في أتفه الاسباب وزاد يحلفوا وهذا اللي يعوجك

    تسلمي أنمية على الموضوع الجميل ( كوني ديما متواجدة تواحشتك مواضيعك ^^ )
     
    حلم كبير, حاتم07, بشرى ملاك و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏4 ديسمبر 2017
    #2
  3. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية
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    السلام عليكم
    اهلا ختي شيماء
    اكره حاجة اكرهها هي لي يتمسخر بالمرض
    يخو الواحد حتى يحس ويتقطع قلبو على جالهم ممبعد يقولو كنا نتمسخرو
    وخاصة فالموت كاين لي يقولك جاركم مات ممبعد يقولك راني نتمسخر
    انا ماعدتش نلقى واش نرجعلو اصلا الكلمات يتلفولك
    كيما قلت انت الناس راهم يدعيو ربي يشفيهم ويتهناو من البلاء لي طاح عليهم
    وناس اخرى تضحك الغاشي بالمرض ولا بالموت
    مايخمموش بلي كاين قلوب راهي تتقطع على جالهم وعلى جال لي تمسخرو بيهم ولا قتلوهم فلحياة
    شكرا لك ختي
     
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    Skor m@k, ‏4 ديسمبر 2017
    #3
  4. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    حسبنا الله ونعم الوكيل
    هادو اللي يتمسخرو بالمرض ماحسوش بيه وماشافوش بعينيهم
    حتى لو قدر ربي يتقلب الزمان وين يعرفو بلي غلطوا غلطة كبيرة
    مكانش كيما الصحة ومكانش كيما الصحة وندعي ربي يخليها لكل مؤمن
    ويعافي كل مريض
    كنا لازم انو الانسان يشوف اول اجة لاداب التمسخير راه عندو حدود
    وانك تتمسخر بالمرض راك فت خط الحدود لبعيد ربي يهدي
    والله حذاري ثم حذاري من الكذب والتمسخير في هكدا امور
    يمكن ربي يعاقبو بانو يحط فيه هذا المرض عافانا الله جمعا

    وبعيدا عن الموضوع قليلا في هذه الساعات التي تضيع منا كاين بزاف امور لازم نديروها في حياتنا عدا تضييعها في الكذب والتمسخير واللهو
    مالازمش تتمسخر بالمرض بل محرم انك تتمسخر بالمرض الواجب انك تدعي وتحس بالناس اللي تعاني من حواليك
    شكرا اختي موضوع مليح ومفيد ان شاء الله يصل للاذان الصماء يوما ما
    اردت الحديث اكثر ولكن راني نكتب فالظلمة ههه
    دمتي بخير♥
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏4 ديسمبر 2017
    #4
  5. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    هلا بيك حبيبة ،ترحب بيك وتتواحشك الجنة ان شاء الله ،حتى تواحشت نكتب لكن الله غالب القراية والمرض هبلونا ههههههه
    لكن هدي حالة خاصة والله مالقيت واش نقول فيهم باو يحبسولك المخيخ وكل شيء فجسمك
    والله كتبتو برك ،لانو موالفة نشوف كل يوم لكن البارح كانت وحدة اخرى وقصة اخرى وتنرفيت لدا كتبتو وانا منرفية ههههههههه ،مانعرف ادا يصلح كموضوع للمسابقة فلما لا ان شاء الله ،لكن للافاذة باذن الله ليس للفوز
    انت وقلبك الاجمل غاليتي ،شفتي كيفاه عندي اربعة موش برك واحد بصح فالحق والله جامي ضربت بيهم نستعملهم غير باه نهدد ادم وحيم ههههههههه
    اللي يكذب فامورو الشخصية والخاصة يدبر راسو بينو وبين ضميرو واللي خلقو ،لكن او المرض ياعباد راهو مرض
    راهم غير يستهزاو ،واللي فشلتني نلتقيو فسكاتش او مقلب اخر ،ياو يرجع عقلي يسوطي وحدو من الغش
    الله يسلمك ويبارك فيك طمطومتي لصغيرة هههههه
    حتى انا تواحشتك صغيرونة
    هلا فيك حبيبتي نورت الموضوع
    بارك الله فيك لمرورك الجميل وجزاك كل خير لكلامك الطيب
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه ​
     
    حلم كبير, قمر الوادي, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    missing heart, ‏5 ديسمبر 2017
    #5
  6. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    وعليكم السلام وؤحمة الله وبركاته
    هلا فيك اخي سكر ،ترحب بك الجنة ان شاء الله
    وهل تقول اكرهها فحسب ؟؟؟؟ اي تقتلني ديراكت
    ايه والله كيما تقول ،لبارح كنت منرفية وعيانة ماقدرتش نكتب اكثر
    تقرالهم والله ونبكي ونقول ربي يشفيهم ان شاء الله ومن بعد نلقاها تقللي مزحة
    حتى كل شيء فيا يتوقف عن العمل ونبقى نركز مع هدوك الكلمات الاخيرين من بعد نقول واش نقللها هدي نكتب ونكتب رد قاسي من بعد نمسحو ونقللهم ربي يهديكم ادا عدتو تتمسخرو بمرض ربي تان
    اما على الموت هدي تديرلك شلل فكل شيء ،والله غير حرام عليهم
    كل شيء رجع للاستهزاء ،ربي يهدينا ويهديهم ان شاء الله
    لا شكر على واجب باذن الله كل الشكر لكم ولتواجدكم
    هلا وسهلا بيك اخي سكر نورت الموضوع
    بارك الله فيك للمرور العطر والكلام الطيب
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله ​
     
    حلم كبير, قمر الوادي, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    missing heart, ‏5 ديسمبر 2017
    #6
  7. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    غير هداك وش نقولو ،حسبنا الله ونعم الوكيل
    اكيد مكانش كيما الصحة ،بورك فيك للكلام الجميل
    اللهم امين يارب ،طهورا لكل مرضى المسلمين
    المرض ابتلاء ،والله ادا احب عبدا ابتلاه ،هدا قول النبي صلى الله عليه وسلم
    ايه داك رايي تماما اختي الغالية ،لكل شيء حدود
    لا جوز حتى ان تضحك اخاك بكذبة
    اللهم امين يارب يهدينا ويهديهم وكل المؤمنين ان شاء الله
    اي والله غاليتي ،كلامك جواهر ماشاء الله ولاقوة الا بالله
    لا شكر على واجب باذن الله وكل الشكر لكم ولتواجدكم ،وان شاء الله يصبح مفيد فتلك غايتي باذن الله
    ولو ،الموضوع مفتوح غاليتي متى ما اردتي فهلا فيك فاي وقت قولي ماتريدين ومتى تريدين باذن الله
    هلا والف مرحبا بك غاليتي نورت الموضوع
    بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
    حلم كبير, بشرى ملاك, ضيوف وسـنغادر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    missing heart, ‏5 ديسمبر 2017
    #7
  8. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    الصحافية الساخرة, ‏5 ديسمبر 2017
    #8
  9. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    بشرى ملاك, حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏5 ديسمبر 2017
    #9
  10. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    معليش ادا حبيتو نعدل العنوان و ندخله في المسابقة مافي مانع
     
    حلم كبير, بشرى ملاك, الصحافية الساخرة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏5 ديسمبر 2017
    #10
  11. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    السلام عليك
    اﷲ يهدي كاخلق , ماكاش تمسيخير في المرض مي متلوغوزومون
    شكرا ^^
     
    بشرى ملاك, حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏5 ديسمبر 2017
    #11
  12. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    ايه عدله خويا و بارك الله فيك ^^
     
    missing heart, حلم كبير و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏5 ديسمبر 2017
    #12
  13. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    ناس ماتحشمش رجعو يكدبو في كلش وعلى هاد شي رجعنا ما نامنوش لي يقول راني مريض يولو كامل كدابين ماتعرفش لي يقول الصح من الكداب..
    ويزيد يحرقولنا اعصابنا بلاك يوصل حتى الواحد يبكي معاهم مبعد تلقاه يتمسخر برك، حاسبينها ساهلة والله ودڨاته غير شوكة يهبل ما ادراك مرض كبير.. الله يهديهم برك
     
    missing heart, حلم كبير و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏5 ديسمبر 2017
    #13
  14. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    زكارة فيا اصبري نجي لجيجل ان شاء الله وتشوفي هههههههههه
    ربي يحفظك حبيبة ويبارك فيك يارب
    اهلا بك اخي الكبير
    ادا لم يكن في دلك ازعاج لك ،غملتو من الغضب نسيت ادا كاينة مسابقة اصلا ههههههه
    ربي يعينكم ان شاء الله
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
    حلم كبير و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    missing heart, ‏5 ديسمبر 2017
    #14
  15. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    شفتي كيفاه اختي ،حتى واحد مريض ماتعرفيش ادا راه يحكي صح ولا يكذب
    لكن حتى وكان يكذب واجبنا نساعدوه وهو بينو وبين ربي سبحانه
    ماتلقي ماتقوليلهم ،لوكان تلقايهم صغار مايعرفوش نقولو بالاك ،لكن ياعجبا تلقايهم كبار جامعيين وقاريين وعارفين لكن هيهات
    ولما تقوليلهم وتحكي معاهم وتنصحيهم ترجعي انت الغلطانة
    والله عيب كبير اللي راهم يديرو فيه ،صح بينهم وبين ربي سبحانه لطن او مرض ماهوش لعب سبحان الله
    نسال الله الهدية والثبات لنا ولكل المؤمنين
    هلا وسهلا فيك نورت الموضوع غاليتي
    بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه ​
     
    الصحافية الساخرة, حلم كبير و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    missing heart, ‏5 ديسمبر 2017
    #15
  16. Mery Babaammi

    Mery Babaammi :: عضو مُشارك ::

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    غرداية
    المقالب فالمرض شيء غير عادي أولا هي فأل سيء و ثانيا تمسخسر بالعباد اللي مرضوا
    صح نحبوا نضحكوا مي فحاجة معقولة
    أما لوكان جيتي على التمسخير خذها
    نورمال يتمسخروا بخليقة ربي و حدث ولا حرج
    ولكن نظن أنو هاذ العباد معندهمش ايمان قوي يخليهم يتفكروا بلي كما بلا ربي غيرهم يبليهم
    تسلمي
     
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    Mery Babaammi, ‏5 ديسمبر 2017
    #16
  17. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ايه للاسف ،ربي يهدينا ويهدي كل المؤمنين ان شاء الله
    لا شكر على واجب باذن الله
    هلا وسهلا فيك نورت الموضوع
    بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الجميل
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
    حلم كبير و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    missing heart, ‏6 ديسمبر 2017
    #17
  18. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    اجل وهو كدلك أختي مريم ،كل شيء والا المقالب فالمرض
    الله يسلمك ويعافيك يارب
    كلامك مميز جدا اختي الكريمة
    هلا وسهلا فيك نورتي الموضوع
    بارك الله فيك وجزاك كل خير للمرور الجميل والكلام الطيب
    تحياتي احترامي وتقديري
    في أمان الله وحفظه
     
    حلم كبير و Mery Babaammi معجبون بهذا.
    missing heart, ‏6 ديسمبر 2017
    #18
  19. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    اللي يتمسخروا بالمرض مرضى ويحتاجوا لعلاج مكثف لو كانت عقولهم سليمه لايغشاها مرض لما تفوهوا بما تفوهوا به لكنهم مرضى نسأل الله السلامه .
    لاادري كيف هي عقولهم وكيف هي نفسياتهم وكيف هو حياءهم وهم يتمسخروا بالمرض بكل بجاحه ...
    ايه الله يهدي ما خلق .
     
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    aljentel, ‏6 ديسمبر 2017
    #19
  20. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    اجل وهو كدلك اخي الجانتل
    نسال الله العفو والعافية لنا وكل المؤمنين
    اللهم امين يارب
    كلام ذرر اخي الجانتل
    هلا وسهلا فيك اخي الجانتل نورت الموضوع
    بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
    تحياتي احترامي وتقديري
    في أمان الله وحفظه ​
     
    حلم كبير و aljentel معجبون بهذا.
    missing heart, ‏6 ديسمبر 2017
    #20
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