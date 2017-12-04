مرض الكذب !!!؟؟ # مشاركة في مسابقة مميزون #

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



واش راكم ان شاء الله بخير والصحة تمام



شفت حوايج قلقوني بزاف ،سبحان الله او يخلوك تنطق من رجلك موش برك

ياسيدي اخر الخرجات انو رجعو يتمسخرو بمرض ربي

تجي تبدا تنذب وتقللك مريضة وكل شيء ومن بعد تلقاها نكتة

يعني والله عيب كبير واش راهم يديرو وصلت درجة الاستهزاء انهم يتمسخرو بالمرض

اكيد واحد مايحس وعلابالو غير اللي راهو مجرب



يقللك مرضت بالمس والسحر ورقيت ومابريتش لكن ماعليهش رانا متعايشين مع الوضع

لكن المشكل انهم غيارين مايبغوني نقرب او نحكي مع حتى واحد يعني لو انك قدرت نقرا واش ىاني نكتب فاعلم انك مسحور او ممسوس



عافانا الله واياكم



واللي تلقاها كاتبة انو راهي مريضة بالسرطان عافانا الله واياكم وتحكي زعمة فحكايتها ومن بعد فالاخير تقللك راني نتمسخر ونديرلكم فمقلب برك نتلاقو فمقلب اخر



يا ناس المرض راهو من عند ربي سبحانو مهما كان واي نوع من المرض

وكاين ناس ربي يشفيهم مساكن راهم يعانو فالدقيقة مليار وزيد كاينين مالاقيينش كيفاش حتى باه يداوو رواحهم



ومن بعد تجي انت بصحتك الله يبارك يحسدوك عليها الاف وتتمسخري بمرض ربي

والله رانا غير نجهلو ،كل مرة يزيد الجهل اكثر واكثر



باه نقولو الحمد لله ماكاه ،كاين ناس مالقاوش ربع واش عندنا

ربي يهدينا ويثبتنا ان شاء الله

تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله وحفظه ​