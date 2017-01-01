المعلّم و الذراري



السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

وش حالكم ؟ ان شاء الله راكم بخير ... الحمد لله ... ياااتل قولو الحمد لله اسي وش بيكم هاك ههه



يا سيدي ... هذي حكاية خفيفة ظريفة ماهيش طويلة كي الاخرين ههه ...



المهم ... هذا معلم يقرّي في الذراري ... عادي معلم .. تلاميذ ...قسم ... نورمال ...كي يا ايها الناس ...

و المعلم هذاك ... واحد النهار ... دخل عليهم فيتاس ... طول جا طول داخل و سقساهم ....

"ويناه الي قتل أبو جهل !!! ..."

و التلاميذ هذوك ق يبوّهوا ... ماهم فاهمين فيها والو ... المخير في التلاميذ هذوك حافظ " مدرستي حان الرحيل " ههه موجدها ق لنهاية العام ههه .. للعطلة هههه

المهم يا سيدي المعلم يسقسي فيهم و هوما ق يشوفو فيه .... واحد ماهو عارف الاجابة



المعلم هذاك تقلق ... و بدا يعيط ... و يخبط فالبيرو ... ياااتل حكاية قاع ... زعف صح

و من التالي ... كي خلاص ما باوش يجابو ... المعلم راح طول للمدير .... قالك هذو نجيبلهم المدير انا ... ذراري لا قراية لا راي لا تاويل هذو لازملهم المدير ....

المهم المدير جا ... دخلش للقسم ... و بدا يشوف ... المعلم قالو سيد المدير اسمع تشوف : "يااتل ويناه الي قتل ابا جهل !!؟؟ ...."

والو .... الذراري ق يشوفو ....



المدير هذاك استعجب ... و جبد المعلم على جيهة و سقساه :

" يا استاذ ... راك متأكد بلي القاتل راه من هذا القسم ؟؟ "

ههههههههههههههههه



المعلم منها قالك راه ديميسيونا

هههه



....

هذي هي ان شاء الله تكون عجبتكم



