المعلّم و الذراري

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2017 على 20:10.

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  1. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
    وش حالكم ؟ ان شاء الله راكم بخير ... الحمد لله ... ياااتل قولو الحمد لله اسي وش بيكم هاك ههه

    يا سيدي ... هذي حكاية خفيفة ظريفة ماهيش طويلة كي الاخرين ههه ...

    المهم ... هذا معلم يقرّي في الذراري ... عادي معلم .. تلاميذ ...قسم ... نورمال ...كي يا ايها الناس ...
    و المعلم هذاك ... واحد النهار ... دخل عليهم فيتاس ... طول جا طول داخل و سقساهم ....
    "ويناه الي قتل أبو جهل !!! ..."
    و التلاميذ هذوك ق يبوّهوا ... ماهم فاهمين فيها والو ... المخير في التلاميذ هذوك حافظ " مدرستي حان الرحيل " ههه موجدها ق لنهاية العام ههه .. للعطلة هههه
    المهم يا سيدي المعلم يسقسي فيهم و هوما ق يشوفو فيه .... واحد ماهو عارف الاجابة

    المعلم هذاك تقلق ... و بدا يعيط ... و يخبط فالبيرو ... ياااتل حكاية قاع ... زعف صح
    و من التالي ... كي خلاص ما باوش يجابو ... المعلم راح طول للمدير .... قالك هذو نجيبلهم المدير انا ... ذراري لا قراية لا راي لا تاويل هذو لازملهم المدير ....
    المهم المدير جا ... دخلش للقسم ... و بدا يشوف ... المعلم قالو سيد المدير اسمع تشوف : "يااتل ويناه الي قتل ابا جهل !!؟؟ ...."
    والو .... الذراري ق يشوفو ....

    المدير هذاك استعجب ... و جبد المعلم على جيهة و سقساه :
    " يا استاذ ... راك متأكد بلي القاتل راه من هذا القسم ؟؟ "
    ههههههههههههههههه

    المعلم منها قالك راه ديميسيونا
    هههه

    ....
    هذي هي ان شاء الله تكون عجبتكم


     
    التعديل الأخير: ‏8 ديسمبر 2017 على 20:15
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    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2017 على 20:10
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    قسم الرياضة البدنية
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    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2017 على 20:10
    #2
  3. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

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    ههههههه ابركها يا التلاميذ كي بقاو ساكتين ههههههههههههه

    ياخي مدير ياخي ههههههههههه
     
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    dahman kz, ‏8 ديسمبر 2017 على 20:49
    #3
  4. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    هههه
    راك تشوف يا خويا دحمان هههه
     
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    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2017 على 20:51
    #4
  5. بشرى ملاك

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    ههههههههههههههه حي عليا كي المدير كي التلاميذ كي الاستاذ لي لاعبها فاهم ههههههههههه
     
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    بشرى ملاك, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:11
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    اهلا بشرى هههه
    خلات يا جدك ههه​
     
    بشرى ملاك و حلم كبير معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:11
    #6
  7. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    قسنطينة
    هههههههه الله يعطيك الربح والله ضحكتني
    فكرتني بواحد الاستاذ تاع العلوم كان يقرينا نهار كامل وهو
    يشكي مع المديرة ها المديرة دارت ها المديرة عملت
    وفيه طبيعة هو يحكي على السياسة ولا أي مشكل بصح يخزر فيك وما ينحيش عينيه منك
    حتى تشك في روحك ههههه مالا قاعد يهدر على المديرة ويسب فيها ويعيط وحكم النظرة
    في وحدة تقرا معانا ويخبط في الطابلة تاعها ويخزر فيها ويقولها المديرة دارت
    شافت فيه الطفلة وقاتلو "بصح يا استاذ انا واش دخلني" هههههه
    يعطيك الصحة خويا صلاح بصح مالحقتنيش الاشارة :/
    بالاك راك مكوبي القائمة على هادي
    المهم صحيت على الموضوع ربي يهنيك
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:17
    #7
  8. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    فِي عالمٍ لا شيء حقيقيٌ
    ههه
    ياك بدلنا الاسم يا خويا هلابيخا مخرjتش الأشاره
    هههههخهههههههه
    يعظيك الصحَه ,
     
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    زهرة البليدة, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:19
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    اهلا مريم
    ياودي نحولنا الخط طراديسيونال عوقونا قاع ههه
    المهم ... الاستاذا هذا تاعكم هههه شايف اساتذة كيما هو هههه
    يدق عينيه فيك يا محمد سيدي ههه يحسو الواحد بلي راه يداوس فيه ههه
    بصح على الاقل خير من المدير هذا الي في الحكاية هههه
    شكرا مريم على مرورك الجميل
    و ما تنسايش تضربي طلة على الحكايات الاخرى
    ههه
    احترامي ​
     
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    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:19
    #9
  10. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    اهلا ههه
    ها نتي بدلتي الاسم ق اليوم
    ههه
    نشالله منا وتالي نكتبو زهرة البليدة
    ههه
    شكرا على مرورك و وفائك
     
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    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:20
    #10
  11. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    ههههههه والله هاديك هي نحاولي خطي المفضل راني حاسة روحي
    نكتب في اوردونونص ههههه مع احترامي للأطباء ولي رايحين يوليو أطباء هههه :LOL:
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:22
    #11
  12. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    ماعليش اضحكي على روحك هههه​
     
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    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:26
    #12
  13. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

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    واد سوف
    الاشارة ماهيش تخرج في الاشعارات صلاح خويا
    نظن كاينة غلطة !
     
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    dahman kz, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:30
    #13
  14. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُتميز ::

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    هيهيهيهيهي
    اسمحلي بصح معليش نقلك راهي قديمة ؟ خخخخخ
    :devilish::LOL:
     
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    ميسم منصور, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:31
    #14
  15. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    الله غالب خويا
    نشوف كفاه نديرلها ...

    ههه
    هي صح قديمة ... بصح ممكن تتكرمي علينا و تجيبيلنا الجديد ...هه




     
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    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:32
    #15
  16. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُتميز ::

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    هههه كي يكون كاين راح نكون الاولى لي تحطهم ان شاء الله ;):sneaky::p
     
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    ميسم منصور, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:34
    #16
  17. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    ههه
    امالا رانا بالشيفون حتان يجي الجديد ..
    ههه​
     
    التعديل الأخير: ‏8 ديسمبر 2017 على 22:05
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    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:41
    #17
  18. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    هههههههههه

    هاو النايلي الحُر كي يقرر يقرر
    ينحي على خاطري بامتياز
    هههه
    وجبدو على جيهة وفجعو في عمرو كلو اللي عڤبو قراية
    حقو ينتحر هههه
    خخخخ
    والله يا خويا غير يعطيك الصحة
    هايلة ... هايلة ... هايلة
    بارك الله فيك
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:44
    #18
  19. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    ههه
    اهلا خويا حليم ههه
    و الله هذي الحكاية زعما ديباناج برك ههه
    الحكاية الصح راني مزلت مخبيها مزال ما ريقلتهاش زين ههه
    كي شفتك برك مقلبة عليك الحالة ههه قلت نزهيك شوية كيما وعدتك
    هههه
    شكرا خويا حليم




     
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    habchisalaheddin, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:46
    #19
  20. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    هههههههههههه
    يعطيك الصحة صلاح مام قديمة كيما قالو بصح من عندك روووعة هههههههه
     
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    صمت المشاعر, ‏8 ديسمبر 2017 على 21:52
    #20
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