سهرة مع ضيف Hakan (كيف هاذ النهار )

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
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أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة
داخل وخارج الوطن او في المارشي
حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا

مرحبا بكم في خيمة الضيافة
خيمة من لا خيمة له
حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان
ولا يكون سوى
منتدى اللمة الجزائرية
في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء
للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما
نستقبله بالفرح والسرور
والبندير والبارود

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في الخيمة الحمرا
وكيما يقول شاعر الميدان حكيم ستوري الفنان


البيت الحمرة شايعة من مصر لفاس ** سيدي نايل ورث لينا خلاها

صنعة بدويات فلجتها تملاس ** من معدن صوف وشعر خيط سداها

اذا قابلها ضيف يخرجلو تراس ** كلمة قرب في لسانو يبداها

يڨدملو قهوة اتداوي وجع الراس ** عرف اخضر من شيح مصحوب معاها
في فرفوري مسربيه ما هي في كاس ** تريح تعب الڨوايم ينساها

نختمها بصلاة طه سيد الناس ** اللي غدوة لشفاعتو نترجاها




**************


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هاذي الدبارة كانت كلها من لالة السلطانة
بصح هو ثاني مرGها وكثر في كل موضوع اخطبولي اخطبولي

وبعد مشاورات و أخذ ورد وشد ومد وافق أخيرا مجلس عزايج البرلمان بالاجماع.

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وصل اليوم المختار بعدما استنيناه هنا في المنتدى ساعة بساعة ونهار بنهار


السلطانة مشلوشة ورايحة جاية في الكولوار على اهل الدار : ازربو يالاه راح علينا الحال طولنا على الجماعة راهم في الانتظار . . ... ...

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وصل الوفد المفاوض للبيت المحظوظ
جلس الجميع في انتظار صاحبة الحسن والجمال البديع.

كان باين عليه الخجل وفي قلبو كان فيه عصفور يزوزو وينطط 🐤 ...طاير بالفرحة :love:وماذا بيه كل هذا ينتهي ويكمل باه يتحقق الأمل.

والد الفتاة الحاج عواس بدا الجلسة بالتهليل والترحيب وبدى يطرح في الاسئلة ويسمع في التفسير.

في الاخير والله ق عجبو الطفيل
وقال لمرتو في وذنها :

هذا الولد ماشاء الله يبدو انو هو المناسب وكل شيء فيه مليح وزين.

ردت النسيبة طبعا اذا كتب المكتوب:

ايه يالحاج طفل شباب ورزين مثقف و خدام و الاهم شاد في الدين هذا باين رابح دعاوي الوالدين.

المهم

مابقى والو الا ناكلو حبيبات قاطو ونشربو قهيوة وبقاو الخطابين يستناو في مولا السنيوة.

وبعد لحظات انتظار وترقب جا داخل الخبر العاجل وهكذا كان يبان المنظر:
Human-Mass-Population-Crowd-People-Audience-334110.jpg

.


.


..



2135.jpg

صاحبنا الوساري المسكين ضرباتو رعدة في العينين ودهماتو السخانة وبدا العرق يصبب ع الجبين وتكتفوا اليدين والرجلين وبقا يردد في راسو المسكين الهربة منين ....

السلاك منين....

الله ه تربحك يا أم ياسمين ...

صد حكيم للناس المجمولين وهوما يشوفو فيه ومندهشين .

انا ماني زين ماني رزين انا قاتل ارواح ونبيع في السلاح و الكوكايين وبزايد حارق أوزين ... سوكارجي هلواس منصحاش ... نضرب ونشفر يومي في الناس... مانعرف جامع مادخلت مسيد ما نعرف رمضان مانعرف عيد ...

وزيد يا تراس رانا غالطين في العنوان من الاساس اطلقونا نروحو ولا نعطيك بزليف للراس.


طابس حكيم على السلطانة و سكون الفجر يخي سبورتيف

كي تسمعو مني واحد... اثنين... مليح اطلقو رجليكم للريح

واحد
.
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.

اثنين
.
.
.
.
تفسير-حلم-الهروب-من-شخص-لابن-سيرين.jpg

الحاج
جلول اطلق الكلب
hqdefault (1).jpg

تفسير-الهروب-من-الكلاب-في-المنام-1.jpg


تفسير-حلم-الهروب-من-الكلاب-لابن-سيرين.jpg


ورانا نستناو في
Hakan
وقتاش يوصل
لهاذ المكان
 
آخر تعديل:
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ذاك الزهر دخلت لقيت حكيم الضيف 😂😂😂😂
والله خطبة بالطبع 😂😂😂 انا نشهد السيد مايصحاش صح اذا مش قازوز باراسيتامول 😂 حوجيانا وخذونا فالطفيل 😂😂
مهم حاكيم حكمت عليك الجبهة بالموت خخخ خلات عليك وراك جليل وراك ارواح نديرو الواجب
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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النقاط
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