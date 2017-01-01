مشارك في منافسة مميزون ( سوق اللمة للمواضيع )

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



بارك الله فيك أخي الكريم على الموضوع الرائع والذي يسلط الضوء بطريقة رائعة على المواضيع وأصحابها



أما أنا فأحيانا أضع سلعة يمدحها الشاري ويشتري ويسر بها ،وأقول إن الشاري في هذه السوق هو البايع في نفس الوقت

فاليوم هو بائع وغدا يحضر ليشتري

ولكنني تاجر هادئ ،يعرض سلعته ولا يثير ضجة أحيانا أثير ضجة لكن في أغلب الاوقات هادئ

حتى لو قلب علي المشتري الطاولة ألملم سلعتي وابتسم واغادر

لانني دخلت متوقعا كل شيء من هذه السوق

وفي النهاية مكسبي الوحيد هو رضا الرحمان ،وإفادة واحد أو إثنان أو عشرة ممن اشترى سلعتنا

هذا هو التاجر حلم كبير

بارك الله فيك أخي الكريم

موضوع في القمة

إحترامي وتقديري

حلم كبير ​