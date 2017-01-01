مشارك في منافسة مميزون ( سوق اللمة للمواضيع )

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة أبـFARIDـوفيصل, ‏10 ديسمبر 2017 على 19:45.

  1. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

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    بسم الله يافتاح ياعليم يارزاق ياكريم .
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    سوق المواضيع في اللمة

    مع الصباح بكري كي ندخل ديفوا للمة نلقاه يصفر مهجور الا من بعض التجار الناشطين اللي ينوضوا بكري الله غالب خلقوا في السوق وترباو عليه تلقاه الله يبارك عليه ينيطوايي في مواضيعوا ويمسح ويرش في الما بالملح بسم الله بسم الله يافتاح ياعليم عين الحسود لا تسود يا ربي بعد العين وتمشيلي السلعة اليوم ويبقى يفيريفي في مشاركاتو كاش واعجاباتو كاش حبة ناقصة كاش تنبيهات جديدة كاشما جماعة خلصت لكريدي في مواضيعي ولا ضربو النح . وساعة ساعة يطل عالشارع شكون اللي جا شكون اللي سجل الدخول . وهكذا ...
    حتى يطلع النهار مليح وتزقزق العصافير اللي في منتدى الترحيب ويبداو الزبائن يدورو في سوق اللمة
    يشوفو اسكو السوق طالع ولا هابط اليوم كاش رخى كاش ماطاح كاش جديد نشرو ولا نتفرجو ونروحو
    احيانا تشوف واحد يشري وعشرة يتفرجو .
    اللي يروح ديريكت لصاحبو يشري ويقلع وكاين اللي ينشنش مليح قبل مايشري وكاين اللي ماعاندو حتى صالحة يدور يدور ومن بعد يخرج .
    وساعة على ساعة تسمع او جا الكونطروووو ل
    منين ؟
    شفتوا يدور في في جيهت مطبخ اللمة الرسمي كاشما صرى تسمم ثما قالولي وحدة طيبت بغرير بالمايوناز ودارت بلاكة حصري من مطبخي راهم يشمعولها في الموضوع .
    واحد يقولو لالا شفتوا يتعارك مع عضو في السياسي يبيع فالمحارق .
    اللاخر يقلو مكانش منها واحد مابان منهم اليوم دردشو دردشو متخافوش .

    ونهار يجي صح الضو التشيني يضرب السما .
    بعدها تشوف التجار مستفين لابسين الطابليات ملايكة وكل واحد حاكم موضوعو ينش عليه في الذبان يبينوا المشاركات المليحة يحطوها من الفوق والعيانة يخبوها حتى يفوت الكونطرول برحمة ربي .

    المشترية كاين اللي يجي نايض فايق مستعد السلعة الزينة يديها هو بصحتو مطبق الشعار ارقد بكري تنوض بكري تكتب موضوع مع الدخلة وتروح تقضي .

    وكاين اللي يجي وهو راقد يمشي بالقمر الصناعي كيما الطائرة بدون طيار نعسان ميت وشعروا نابت للفوق ويتثاوب وثمثم تلقاه راقد على جيهة في كاشما موضوع حتى كي يفطن يسجل الخروج ويرجع للدار .. ماكان واااالو ااااه في السوق حوستو كامل السلعة متعجبش وفارغ مافيه حد ويرمي القفة فوق الطابلة راني ن..ع ساااان تعبت .. خخ خخ خخ عالعام .

    وكاين الحلو اللسان حتى والسلعة عيانة تلقاه يقول موضوع في القمة .. موضوع رائع ... ومن الاخير باه يتسرسب ويقلع بالشوية يقلو .. تقبل مروري مع السلامة .

    وكاين اللي شاعلة فيه التريسيتي .. وشحال هاذي شكرا ... هاذي وشحال دارت شكرا ..، كاين ولا مكانش شكرا . شغل محتمين عليه شكرا مع كاش مصروف ويفرغ فيها هنا ولهيه المهم يتخلص منها .

    وكاين الله الله يحكي مليح مع التاجر .. السلام عليكم .. ياسيدي توحشتك ... وشراك وشراهم الدار الذراري لاباس ..... وكي يجي يروح يقلو التاجر كاشما تدي السلعة راها موافقة اليوم يقلو الله يبارك ديما مواضيعك مليحة بلا منشوفها المهم انت راك لاباس ؟

    وكاين الناس اللي تعرف للسوق يشري قضيان انتاع سمانة ولا شهر ويخليلك مشاركات ويزيدك بقشيش .. اها خلي عندك الصرف كاين الخير نحمدو ربي
    النهار اللي تلقاه في موضوعك يفرجك الله يبارك وتفيد منو بزاف ربي يكثر من امثالهم .

    نجوا للتجار .
    التجار انواع وتكتيكات
    كاين الحشام مايعرفش الناس بزاف ولا مايتخالطش تلقاه يبيع في مواضيع حتى وتكون مليحة بصح الناس متشريش يبقى يقابل طول النهار بلافايدة . ياخويا حلي سلعتك الابتسامة في وجه اخيك صدقة كون اجتماعي تمشيلك السلعة الناس تحب الانسان البشوش .
    الناش تعلق بمشاركة طويلة عريضة وهو يبقى يخزر فيك واذا ملح يرد .. صحا .

    وكاين اللي شوية يزغد ويعرض للناس في الطريق ارواح خويا تذوق البنة ذوق متشاركش دير اعجاب برك وروح فرح لوليدات وتلقاه ديما ههههه خخخخخخ في مواضيعوا هذا شويا نهار يبيع ونهار لالا على حساب مورال الشاري .

    وكاين الناس الفاهمة والعارفة بخبايا السوق محنكين الله يبارك يحط سلعتوا اونكوموند ومبيوعة ديجا سلعتوا ماشاء الله ديما باهية والبوتيكة ماشاء الله ديجا تشوف عنوانها يعجبك بلاما تدخل . بصحتكم ربي يزيدكم .

    وكاين اللي يبرح ومقلب الدنيا بالتبراح على موضوعو ايا موضوع ساهل مختصر مفيد ايا و اياو موضوع حصري وخفيف المشاركة باطل يا مواطن دير مشاركة ونعطيك زوج من عندي . حل باه تولي . قريب يبعثلنا ميساجات صوتية في البورتابل يصدعنا بيه . وتشوفو يحكم على واحد اسمع انت شايفك موالف تشري من عندي ؟ بعثتلك ميساج ولا مبعتلكش ؟

    وكاين اللي يبيع ربعة بعشرالاف مخلطها القديم مع الجديد الحاشي مع الراشي السلعة اصلا متتشمش بيها مخلطة و يعجبك الرخى يدهش والكثرة والربا .

    وكاين اللي يبيعوا في الزنق والكوتيات جماعة الموس والكابوس ارواح تخدم في شركة كذا وكذا اربح هاتف نقال معانا فيزا لكندا باطل نحوسو على وكلاء وبياعين ... الخ ارواح متندمش وهوا غير تغفل ياكلك انت بميكروك .

    وكاين المسكين اللي الله غالب لا سلعة لا منتوج كبير يشري شوية مواضيع منا ومنهيه منقول ومقروء يحطها في الارض ويقابلها من بعيد ديفوا ينسى روحو بلي راه يبيع حتى تجي تشري متعرفش شكون صاحبها وتبقى تسقسي في الناس ياجماعة هذا الموضوع شكون صاحبو وين راه مولاه ومن لاخر تروح وتخليه .

    هذا سوق اللمة للمواضيع وهاذو تجارها ومشتريها
    خويا العزيز سلعتك موضوعك وربحك ردودنا وكلنا المليح تفيد وتبيع وعاملنا بالزينة ومتكونش قبيح .
    وانت اخي المواطن اختي المواطنة من اي صنف ؟ ولا عندك تكتيك سري ؟
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏10 ديسمبر 2017 على 20:44
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    أبـFARIDـوفيصل, ‏10 ديسمبر 2017 على 19:45
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    هههههههههههههههههههه الله يهديك أستاذنا و هاذا موضوع سلعته مليحة
    و من الخارج و السومة فيكسي إدي و لا خلي ما تكسرليش راسي بالمقاشحة ههههههههههه
    أنا نخدم كونترول تابع لوزارة اللمة مرة على مرة نرفد كاطابي و نعمل دورة كاش سلعة بيريمي او مخالفة
    و نحجز عليها ههههههههههههههههه
    انت رااااااااااااائع يا أستاذي
     
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    الامين محمد, ‏10 ديسمبر 2017 على 20:01
    #2
  3. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    ههههه موضوع في قمة الرووعة هههه الله يزيدك فرح نورتنا ا عمي وينك هذا ياخويا انا نصنف روحي من الجماعة الفور خخخخ

    وشنهي كي نكتب موضوع نرش عليه شويا ملح قلك يبعد العين
    ومن بعد نرقل الحالة هي بينانا السلعة نتاعي ماهيش مزوقة ومافيهاش الالوان نتاع الجيل هذا بصح ا خويا
    دوريجين ههه ماهيش لاشين وحصرية ديما
    علابيها رانا الحمد لله نعرفو للسوووق بصح النهارات اللي فاتو الطابلة نتاعي ماهيش مليحة عاينوني راني اللي يجي يشري من عندي
    نخسرها معااه ويسمحولي الزبائن الكراام
    لكن الصراحة انا نخدم في الاسبوع مرة والنهارات الباقية ندورو على الطوابل منا ومنا ونشوفو الحوانت والبازارات
    كشما نقضوي والحمد لله ديما نلقاو الاستقبال مليح
    ولا واش قالو يالتجاار هه الله يهنيك ويحفظلك الوليدات
     
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    hakim story, ‏10 ديسمبر 2017 على 20:08
    #3
  4. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    ههههههههه والله موضوع في القمة تاع القمة ههههه عجبني بالبزاف يعطيك الصحة
    والله صح رانا في سوق وسوق هايل بالبزاف، انا تاجرة ومشترية في نفس الوقت هههه
    ساعة ساعة نجيب سلعة جديدة نعرضها في مناطق محببة للزبائن باه ناتيريهم هههه ونستيكي السلعة مليح
    ولازم نسقسي على الاحوال نشوف الزبون تاعي اذا جاي مهموم نخليلو دعوة عند باب الحانوت بالاك تفرج عليه
    ونرحب بيهم كيما يلزم الحمد لله وأنا لي نسلكهم ماش هوما لي يسلكوني ههههه قادر يمدولي ألف فرنك حق السلعة
    ونمدلهم السلعة ومعاها 50 ألف دعاوي ههههه هيا وكي تخلصلي السلعة ندورها مشتري هاني ندور من ومن والحق يعني
    والله مانحب ندخل لكاش حانوت إلا وعندي الدراهم مانحبش ندخل نقول لمول الحانوت واش راك ومانشريش عليه
    لازمني نشري شوي نفرحلو لوليدات، وأنا يدي كريمة صراحة من الناس لي يخليلك الصرف لي هدرت عليهم ههههه
    نشري السلعة ونمد حقها وكن تعجبني حطة الحانوت قادرة نولي نزيد نحط دراهم حتى ولو ماشريتش سلعة يعني الحمد لله يدي كريمة هههه
    واشوا فيا حاجة أني نحب نعربن ساعة ساعة يعني ندخل لحانوت تعجبني السلعة نخاف كاش زبون يجي من ولا من يحكم بلاصتي
    هيا نحط عربون صغير بلي راني راجعة نشري ونولي من بعد ندي سلعتي ونمد الدراهم كما يلزم ههههه
    وهكا راهي ماشية السوق وحنا نمشيو معاها
    يعطيك الصحة سيدي الكريم على الموضوع الهايل بالتوفيق ان شاء الله
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 ديسمبر 2017 على 20:22
    #4
  5. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    بارك الله فيك أخي الكريم على الموضوع الرائع والذي يسلط الضوء بطريقة رائعة على المواضيع وأصحابها

    أما أنا فأحيانا أضع سلعة يمدحها الشاري ويشتري ويسر بها ،وأقول إن الشاري في هذه السوق هو البايع في نفس الوقت
    فاليوم هو بائع وغدا يحضر ليشتري
    ولكنني تاجر هادئ ،يعرض سلعته ولا يثير ضجة أحيانا أثير ضجة لكن في أغلب الاوقات هادئ
    حتى لو قلب علي المشتري الطاولة ألملم سلعتي وابتسم واغادر
    لانني دخلت متوقعا كل شيء من هذه السوق
    وفي النهاية مكسبي الوحيد هو رضا الرحمان ،وإفادة واحد أو إثنان أو عشرة ممن اشترى سلعتنا
    هذا هو التاجر حلم كبير
    بارك الله فيك أخي الكريم
    موضوع في القمة
    إحترامي وتقديري
    حلم كبير
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏10 ديسمبر 2017 على 20:51
    #5

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