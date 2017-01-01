مشكلتي زواجي من رجل من ولاية اخرى

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏10 ديسمبر 2017 على 22:11.

  1. مشكلتي

    مشكلتي ‎‏:: إطرح مشكلتك بكل سرية ::
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    السلام عليكم
    مشكلتي انه تقدم لي شاب من ولاية اخرى "عنابة" وانا من العاصمة، عند البحث في اخلاقه وجدناه والحمد لله شاب محترم متدين اي كما يجب ان يكون الزوج الصاح والحمد لله وقد اخبره والدي انه لا يمكن ان اسكن واعيش في عنابة وهو وافق انه لا يفكر في العيش بالاصل في عنابة وله عمل هنا في العاصمة منذ عام.
    لكني خائفة من اختلاف العادات والتقاليد، اكلاتهم، افكارهم ... وكذا في ترتيبات العرس وصباح العرس يجب ان نذهب كلنا الى عنابة وهذا الذي لا يستطيع اهلي فعله مطلاقا، هل يوجد حل اخر يمكنكم اعطائه لي لكي لا يسافر أهلي
    اضافة للذي لديه نصائح من اي جانب ارحب بها كثيرا فانا حقا تائهة، كيف اتعامل مع اختلاف الذي بيننا او لا يوجد اختلاف في الاصل؟
    ومن ها تجربة مثل هذي اذكريها جزاك الله خيرا
    بارك الله فيكم، كل كلمة تنصحونني بها اجرها عند الله مضاعفة
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ​

     
    Twinkle Stars معجب بهذا.
    مشكلتي, ‏10 ديسمبر 2017 على 22:11
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أعتذر على التأخير
    أختي إذا جاءك من ترضين خلقه ودينه فتزوجيه و لا تنسي صلاة إستخارة
    وربي يهنيك حبيبتي^^
     
    Twinkle Stars, ‏13 ديسمبر 2017 على 11:49
    #2

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