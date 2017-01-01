جميع نصوص اللغة العربية لسنة ثانية ثانوي / شعب علمية

نص أدبي : النزعة العقلية في الشعر



تعريف الشاعر أبي تمام :

أَبو تَمّام188 - 231 هـ / 803 - 845 م

هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ، أحد

أمراء البيان ، ولد بجاسم ، من قرى حوران بسورية ؛ وهي قرية قرب دمشق على طريق

طبرية ، وذلك نحو سنة 796م الموافق لـ 180 هـ ، وقيل 803 م الموافق لـ 188هـ .

رحل أبو تمام إلى مصر واستقدمه المعتصم إلى

بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي بريد الموصل فلم يتم

سنتين حتى توفي بها.

كان أسمر، طويلاً، فصيحاً، حلو الكلام، فيه

تمتمة يسيرة، يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع.

في شعره قوة وجزالة ، واختلف في التفضيل

بينه وبين المتنبي والبحتري ، له تصانيف،

منها: فحول الشعراء، وديوان الحماسة،

ومختار أشعار القبائل ، ونقائض جرير والأخطل، نُسِبَ إليه ولعله للأصمعي كما يرى

الميمني

وذهب أحد الباحثين إلى أن والد أبي تمام

كان نصرانياً يسمى ثادوس، أو ثيودوس ،

واستبدل الابن هذا الاسم فجعله أوساً بعد

اعتناقه الإسلام ووصل نسبه بقبيلة طيء، وكان أبوه خماراً في دمشق وعمل هو حائكاً

فيها ثمَّ انتقل إلى حمص وبدأ بها حياته الشعرية.

وفي أخبار أبي تمام للصولي : أنه كان أجش

الصوت يصطحب راوية له حسن الصوت فينشد شعره بين يدي الخلفاء والأمراء



مناسبة القصيدة :

كتب أبو تمام هذه القصيدة بعد النصر الذي

حققه الخليفة العباسي المعتصم حينما فتح عمورية مسقط رأس الإمبراطور الروماني

تيوفل ، و كانت هذه المعركة بمثابة رد على اعتداء إمبراطور الروم على بلدة زبطرة

العربية، التي عاث فيها الروم فسادا وقتلا و تدميرا، و انتقاما لما حل بتلك المرأة

العربية حينما اعتدى عليها في السجون الرومانية، فهتفت مستنجدة ((وامعتصماه!))...

سخر الجنود بهتافها وتعجبوا كيف يستطيع المعتصم أن يسمعها، بل كيف يقوى على الحصون

المنيعة لامبراطوية عظيمة تدعى روما، ولما سمع الخليفة المعتصم بشأن المرأة قال

قولته الشهيرة : والله لآتينهم بجيش أوله عندهم وآخره عندي . لكن المنجمين حذروا

الخليفة من الهزيمة إن مضى سريعا ، وقالوا أنه يتوجب عليه الانتظار إلى زمن نضج

التين والعنب، لكنه المعتصم لم يؤمن بتنجيمهم، وآمن بتقديم الأسباب من أجل النصر ،

كما علمنا الله .. ومضى إلى الحصون فاكتسح أنقرة، واتجه إلى عمّورية فدك قلاعها

وهزم جيشها ، وحرر تلك المرأة العربية . فنَظـَمَ أبو تمام هذه القصيدة وقد شهد

المعركة الفاصلة .

وفي القصيدة سخرية من المنجميمين، حينما

حذروا المعتصم من فتح عمورية، وتأكيد قاطع على أن قوة الحرب هي وحدها الحد الفاصل

لتحقيق النصر .



أثري رصيدي اللغوي :

* إنباء : إخبارا (من أنبأ ينبئ

إنباء أي اخبر يخبر إخبارا)

* الحد : الفصل * الصفائح : جمع صفيحة وهي

الحديدة والمقصود هنا السيوف

* الأريب : جمع ريبة : الظن . * شهب

الأرماح : الرماح رؤسها تلمع مثل الشهب

* الخميسين : مثنى الخميس وهو الجيش ؛ وسمي خميسا لأنه ينقسم على خمسة أقسام

* السبعة الشهب : هي الكواكب السيارة السبعة؛ وهي عند العرب : (عطارد ، الزهرة ، الشمس

، القمر ، المريخ ، المشتري ، زحل)

* تخرّصا : كذبا . * نبع : شجر صلب

يتخذ منه القسيّ .

* غرب: شجر رخو ينبت على شاطئ النهر . * مجفلة

عنهن: من الفعل أجفل بمعنى أسرع ، والمقصود أن الأيام ستكشف عن عجائب بسرعة

* دهياء : كارثة . * حُفّلا : الناقة التي امتلأ

ضرعها باللبن



اكتشاف معطيات النص :

- يرمز السيف للقوة ، ويقصد بالكتب التمائم

- فضّل أبو تمام السيف عن الكتب في مجال

الحرب

- عقد الشاعر موازنة بين أدوات القتال التي

تحقق النصر وبين مزاعم المنجمين التي تثبط الهمم ، فأما أدوات القتال كالرماح مثلا

تؤدي دورها الفعّال في المعركة بلمعانها وحركتها وتأثرها على المحاربين ، وأما

التنجيم فلا قيمة له ، إذ أثبت فشله في تحقيق النصر وهو الذي زعم أن الهزيمة ستلحق

بجيش المسلمين إن مضى لتوه إلى المعركة لكن المسلمين انتصروا بفضل مضيهم

- وقف الشاعر من أقوال المنجمين موقف الساخر

المستهزئ بهم المتحدي لهم أن يأتوا بالحقيقة قبل وقوعها

- علاقة المنجمين بأخبار الناس هي الزيف

والكذب عليهم، وإحباط عزائمهم

- قيمة الفتح أنه فتح عظيم، والدليل على

عظمته أنّ الشعر والنثر يعجز عن الوفاء بحقه ووصفه

- المقصود بفتح الفتوح هو الفتح العظيم الذي

لا نظير له

- انهزم لروم شر هزيمة ، وألحق الدمار

بمدينتهم فاستوحشت ساحتها وميدانها، وأكلتها النيران من كل جانب ، فغدت ذليلة

- المخاطـَبُ الخليفة المعتصم ، الذي كان

دوره في المعركة أنه كان قويا صلبا قاد الجيش للنصر بفضل الله



مناقشة معطيات النص :

- بدأ الشاعر قصيدته بحكمة يمجد فيها السيف

ويسخر من المنجمين

- التنجيم هو علم التنبؤ الغيبي. نشأ في بلاد

مابين النهرين بشمال العراق. وكان يعني بالطالع للتعرف عل أمور مستقبلي. ومارس السومريون

والبابليون فن التنجيم من خلال مراقبة الشمس والقمر والنجوم والمذنبات وأقواس قزح

للتنبؤ بالأوبئة والمحاصيل والحروب. وفي سنة 1000 ق.م. أصبح لدي البابليين

والآشوريين مجموعة دلائل نجمية للقياس التنبؤي عليها. فحددوا من خلالها الأيام

السيئة الطالع وأيام السعد

مكانة التنجيم في المجتمع ، بين مؤمن به

لضعف نفسه وكثرة همه ، وبين منكر له ، علما أنه أكثر انتشارا في البلدان الفقيرة

والمتخلفة

- أعلل تحليل الفكرة وعمقها، باعتماد الخيال

( الصور البيانية) والعاطفة القوية

- سبب ذم الخرافات والنفور منها أنها أضاليل

تبعد الإنسان عن الحق والحقيقة ومن ثم فهي مدعاة إلى التخلف والرجوع إلى الوراء ن

والفشل الذريع

- يعكس النص بعض مظاهر البيئة الفكرية

والمادية لاسيما تلك التي تمثلت في ضعف الوازع الديني والإيمان بالخرافات والخوف

منها، كما ورد في البيت السابع



أفكار النص الأساسية هي :

1- تمجيد القوة والسخرية من المنجمين (من

البيت 1 إلى 8 )

2- تعظيم الفتح والفرح بالنصر (من البيت 9 إلى

11)

3- تصوير الدمار والحريق الذي خلفته المعركة

في عمورية (من البيت12 إلى 13)

الصور البيانية في النص :

البيت الأول : السيف أصدق إنباءً: استعارة مكنية حذف المشبه به وهو"

الإنسان" ، وأبقى على صفة من صفاته وهي الصدق في الإنباء ، أثرها هو توضيح

معنى النصر لا يكون إلا بالسيف في ميدان المعركة ، وتقوية هذا المعنى في نفس

القارئ

البيت الثالث : شبه الرماح بالشهب اللامعة التي تظهر في السماء ، ووجه الشبه بينهما

هو اللمعان ، وأداة التشبيه محذوفة ، فهو تشبيه مفصل مؤكد

ملاحظة :

عندما تذكر أداة التشبيه يسمى مرسلا، وعند

حذفها يسمى مؤكدا ، وعندما يذكر وجه الشبه يسمى مفصلا ، وعندما يحذف يسمى مجملا



تحديد بناء النص :

- الغرض من الاستفهام في البيت الرابع

هو:السخرية من المنجمين والاستهزاء بهم ، وسبب تكراره هو تأكيد الإنكار الشديد على

المنجمين وعلى تنجيمهم

- توحي كلمة زعموا وصاغوه ، باصطناع الفكرة

وطبخها للناس من نسج خيالاتهم

- استمد الشاعر صوره من الطبيعة ، ومن واقع

الحياة والمعركة

- النمط الغالب على النص هو الوصف والسرد

والحجاج

- حجج المنجمين واهية باطلة لا أساس لها من

الصحة فهي مستمدة من نسج الخيال، أما أدلة الشاعر فمنطقية تستند إلى الواقع

والتجربة، والتجربة خير دليل وبرهان

تفحص الاتساق والانسجام :

استطاع الشاعر أن يقيم جسرا ليعبر عليه من

فكرة إلى فكرة ، يسمى هذا بالوحدة العضوية





