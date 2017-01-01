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فطائر محشوة

الموضوع في 'ركن التطبيقات الشخصية لرائدات منتدى المطبخ' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, ‏24 ديسمبر 2017 على 15:37.

  1. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اسعد الله اوقاتكم
    اشتقت اليكم

    اللهم بارك لنا فيم اطعمتنا وارزقنا خيرا منه وبارك لنا فيم سقيتنا وزدنا منه ، الحمد لله الذي رزقنا من فضله

    ذات يوم جلست في غرفتي بالجامعة اتساءل ماذا اطبخ اليوم؟

    حتى دردشت مع الاخت @سكون الفج غاليتي عن وصفة فطائر محشوة باللحم لي حطت صورتها في موضوع ماذا ستطبخين انستي

    مقادير العجينة :
    اربع اكواب فرينة
    ملعقة كبيرة سكر
    ملعقتين كبار خميرة الخبز
    ملح
    ملعقتين زيت الزيتون
    ماء
    اما عني درت :
    ثلاثة اكواب فرينة مع ملعقة سكر وملعقة خميرة الخبز وملح وملعقة بودرة الحليب وملعقتين زيت الزيتون ولميتها بالماء وتكون طرية

    خلي العجينة ترتاح مدة ساعة
    بعدها فشيها وعملي كويرات وبداي تحشي بالوحدة
    الحشو درت لحم مفرويم يتقلي مع بصل وثوم وفالاخير در سويا طماطم
    وحطيتها فوعاء فيه فرماج وملح وفلفل اسود
    ثانيا:
    قليت بصل وثوم فزيت زيتون وزدت سكالوب مقطع
    في وعاء درت فرماج وشوويا حليب وراس حانوت وفلفل اسود وملح وخلطتها مليح وكي طاب سكالوب درتو مع هداك جبن لي مع لحليب

    بصحتكم راهي الجينة بزاف هايلة والفطائر بنان
    بارك الله فيك حبيبتي @سكون الفجر

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    Soumia hadj mohammed, ‏24 ديسمبر 2017 على 15:37
    #1
  2. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    يعطيك الصحة بنت عمي نعرفك ساجية، الله يحفظك
     
    بشرى ملاك, ‏24 ديسمبر 2017 على 15:51
    #2
  3. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    الارض
    السلام عليكم .
    يعطيك الصحة اختي فطائر رائعة . سخفتيني :cry:
    سلمت يداك .
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    طيب الكلام, ‏24 ديسمبر 2017 على 15:52
    #3
  4. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    الله يبارك جاوك يهبلو شكرا على الوصفة :Love:
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏24 ديسمبر 2017 على 16:03
    #4
  5. "viola"

    "viola" :: عضو بارز ::

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    اوساكا..
    ههه دايرة فور و الله نستعرف بيك لفحلة ..
    باينين خرجو يهبلو بصحتكم ..
    و يعطيك الصحة نسييها نشالله
     
    Soumia hadj mohammed و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    "viola", ‏24 ديسمبر 2017 على 16:29
    #5
  6. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
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    السلام عليكم
    اووووو الله يبارك في لاسيتي و معجزتيش نستعرف بيك
    يعطيك الصحة حبيبتي
    و بصحتك
    خرجو يشهوو يمممي
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏24 ديسمبر 2017 على 16:40
    #6
  7. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    امين يارب واياك
    الله يسلمك بنت لعموم
    اهلا بك دوما
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏24 ديسمبر 2017 على 16:42
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاءالله على الفطائر المحشية الشهية السجية يممممم تسلم يديك سمسومة
    وشكرا للاخت سكون الفجر على الوصفة الرائعة
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏24 ديسمبر 2017 على 16:45
    #8
  9. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا اختي مروى او سارة نسيت ؟
    الله يسلمك اختي
    جربيهم رح يعجبوك
    نورتي
     
    طيب الكلام معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏24 ديسمبر 2017 على 16:46
    #9
  10. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلاا ختيتو
    هه صافي حتى انتي راكي تهبلي على الفطائر مثلي يمييي خاصة بالجبن
    رب يبارك فيك ختي
    اهلين بك ، انت جديدة معنا بالمنتدى ؟
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏24 ديسمبر 2017 على 17:00
    #10
  11. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

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    شكراا حنونة :Love:
    لالا انا قدييمة مي غببت مدددددددة وحمد لله رجعت :giggle:
     
    Ryry_Ndj, ‏24 ديسمبر 2017 على 17:02
    #11
  12. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    اهلاااا فيوليتا
    هه مالا راكي معترفة بيا لماويا هه ودوليا
    رب يبارك فيك اختي
    وي جربيها نتمنى لك التوفيق
     
    "viola" معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏24 ديسمبر 2017 على 17:08
    #12
  13. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    اهلا اسماء
    هه وي فلاسيتي مي مش ديما نطيب. نطيب بزاف اذا صمت اثنين وخميس
    بصح غير درت الصينية فالفور طيب ههه جاني ضحك بقبت نضحك وحدي
    الله يسلمك ختيتو رب يبارك فيك
    اهلا بك دوما
     
    Soumia hadj mohammed, ‏24 ديسمبر 2017 على 17:11
    #13
  14. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    يا هلا وغلا بالسيدة ام ياسمين
    الله يسلمك شيفة رب يبارك فيك ويحفظك
    اهلا بك
     
    Soumia hadj mohammed, ‏24 ديسمبر 2017 على 17:13
    #14
  15. طيب الكلام

    طيب الكلام :: عضو مُتميز ::

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    الارض
    اسمي مروة اختي لكن حتى اسم سارة مليح . اكيد رايحة نجربهم يهبلو
    مشكورة حنونة بارك الله فيك .
     
    طيب الكلام, ‏25 ديسمبر 2017 على 00:01
    #15

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