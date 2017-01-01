فطائر محشوة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم

اشتقت اليكم



اللهم بارك لنا فيم اطعمتنا وارزقنا خيرا منه وبارك لنا فيم سقيتنا وزدنا منه ، الحمد لله الذي رزقنا من فضله ​

مقادير العجينة :

اربع اكواب فرينة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقتين كبار خميرة الخبز

ملح

ملعقتين زيت الزيتون

ماء

خلي العجينة ترتاح مدة ساعة

بعدها فشيها وعملي كويرات وبداي تحشي بالوحدة

الحشو درت لحم مفرويم يتقلي مع بصل وثوم وفالاخير در سويا طماطم

وحطيتها فوعاء فيه فرماج وملح وفلفل اسود

قليت بصل وثوم فزيت زيتون وزدت سكالوب مقطع

في وعاء درت فرماج وشوويا حليب وراس حانوت وفلفل اسود وملح وخلطتها مليح وكي طاب سكالوب درتو مع هداك جبن لي مع لحليب

بصحتكم راهي الجينة بزاف هايلة والفطائر بنان

بارك الله فيك حبيبتي @سكون الفجر

























































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