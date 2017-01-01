  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
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قصة اللعبة الممنوعة !مشاركتي الرمزية في مسابقة أكتب قصة

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏27 ديسمبر 2017 على 00:31.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أردت المشاركة في المسابقة مشاركة رمزية بقصة من نوع الخيال والرعب
    وتحريك قلمي النائم منذ فترة


    سهام فتاة تدرس في الثانوية ..جميلة ،طيبة ،حساسة،لكنها كانت تهوى المغامرة..ذات يوم أخبرتها صديقتها عن لعبة مخيفة ،وبما أنها تتحلى بقدر من الجرأة، قررت أن تجربها في منزلهم مع اخواتها..كانت لديها اربع أخوات..الكبرى متدينة ولاتحب مثل هذه الأمور ..أخبرت أخواتها بعد صلاة العشاء أنهن على موعد مع لعبة مشوقة تدعى لعبة استحضار الأرواح..وأنها تتشوق لمعرفة المستقبل في حياة أسرتها.
    أحضرن طاولة وكؤوس وأطفئن الأنوار وبدأ الأكشن..
    قرأت سهام الطلامس المطلوبة..فتحرك الكأس فجأة..ارتعبت الفتيات وبدأت ملامح الخوف ترتسم على وجوههن...ثم سألته نورة :من أنت؟من أين ؟كم عمرك؟
    أجابها..ثم طرحت عليه اسئلة خاصة بها :متى أتزوج؟بمن ؟...أخذ الشبح يكتب على حروف الأوراق التي كانت على الطاولة...فجأة صرخت زهرة:لااااااااا لاااااااااااا
    يارب يارب..ثم سقطت مغشيا عليها !افاقت وكأنها دخلت في غيبوبة..
    اششششششششش واصلن اللعبة..وفجأة
    دخلت والدتهن تصرخ ماهذا الظلام..اشعلن النور...ماذا تفعلن ؟
    سهام:أمي أمي اصمتي ياالهي ...لم نكمل اللعبة ..أمي أرجوك اخرجي..لاتتكلمي...
    ثم فتحت النافذة فجأة وأغلقت بقوة...
    ماذا حصل ياترى؟.........




    يتبع في الجزء الثاني


     
    أم ياسمينdz, ‏27 ديسمبر 2017 على 00:31
    #1

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