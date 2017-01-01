خيانة عبر... الفيسبوك....

سلام عليكم واش راكم



حبيت اليوم نهدر على العلاقات التي تحدث عبر الفيسبوك ...يعني بعض الفتيات أول راجل يبعثلها طلب صداقة توافق وبعد يبداو عادي في الحديث أول حاجة تبدأ صباح الخير ومساء الخير ومبعد حوايج أخرين ههه

يقولها راني نحبك وهي عبالها صح يحبها لي حبك يجي لباب دار ويخطبك وكي تقول الطفلة أخطبني يقلها يما ماقبلتش بيك يعني يكذب عليها ماقال ليماه ماوالو هي حجج واهية لا محل لها في الإعراب .....



ثانيا....

صح يدخلو في علاقة ههه وبلاك يحبها وتحبو وحتى يتزوجو وأغلبهم إذا قعدوا 4 أشهر راهم ملاح ههه...يعني تبدأ المشاكل بتدريج يكون عندهم احساس بعدم الأمان هو يشك فيها وهي تشك فيه باعتبار عندهم سوابق في الفيسبوك ههه و تكثر الصراعات والنزاعات وعلى أتفه حاجة تنوض الحرب حتى أنو يوصلو للمحال ويستسلم الزوج أو الزوجة ويفكو الرابطة الزوجية وإذا كانت حامل نورمال هو مايرجعها وهي ماترجعش يعني عزة نفس وضحية أكيد الطفل لي جاي لدنيا .....



وأكثر حاجة تقتلني المرأة المتزوجة لي عندها فيسبوك وتحكي مع راجل أجنبي يعني غريب عليها وتلقاهاتحكي معاه وتشكيلو همومها الزوجية وتقول راجلي ماشي رومانسي وأنا نعاني من الحرمان العاطفي ...و ...و..الخ وهو شغل يبدأ يواسي فيها هههه ويكتلبها كلمات عن حب و خواطر وهي عاجبها الحال حتى تبادلوا نفس الشعور. ..وتلقى رجلها مسكين كالأطرش في الزفة... يخدم عليها وداير فيها كونفيونس وخيرها مابين ألاف الفتيات وجابها لدار و وبعد تهدر فيه وتقول ماشي رومانسي هي حابه تعيش كي المسلسلات التركية عنبالها صح ياك راهم غير يمثلو ...وأكيد إذا اكتشف بلي تخون فيه وطلقها أنا معاه في رايو سورتو إذا كان إنسان لاباس بيه .....سؤالي لهذه المرأة ....بعد ما خنتيه ...كي يجي زوجك لدار كيفاه تقدري تشوفي فيه ؟ وأكيد ربي راح يحاسبك إلا إذا تبتي وهو سامحك....



و كاين رجال يخونو نساهم عن طريق فيسبوك ...يبدأ يهدر ويقول أنا ماشي متزوج ويحكي مع لبنات نورمال ويخون في مرتو لي معمرتلو الدار وتلقاها دير البسيبل باش يرضى عليها وهو معلابالوش أصلا ...علابالي ربي محللكم 4 نساء بصح في الحلال ماشي في الحرام ...وإذا اكتشفت الزوجة وناظت الحرب يقولها أنا ربي محللي 4

نورمالمو يقلها اسمحيلي لالا يزيد يكمل عليها ...أغلبية النساء يصبروعلى الخيانة سورتو إذا كان عندهم دراري ...





أنا شخصيا معنديش فيسبوك وعمري مادرتو ومراحش نديرو أبدا هذا وعد قطعته على نفسي .....



أنا لا أظلم أحد ولست أعمم كاين نساء ورجال الله يبارك عليهم...



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