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خيانة عبر... الفيسبوك....

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة صفاءdz, ‏28 ديسمبر 2017 على 05:51.

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  1. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلام عليكم واش راكم

    حبيت اليوم نهدر على العلاقات التي تحدث عبر الفيسبوك ...يعني بعض الفتيات أول راجل يبعثلها طلب صداقة توافق وبعد يبداو عادي في الحديث أول حاجة تبدأ صباح الخير ومساء الخير ومبعد حوايج أخرين ههه
    يقولها راني نحبك وهي عبالها صح يحبها لي حبك يجي لباب دار ويخطبك وكي تقول الطفلة أخطبني يقلها يما ماقبلتش بيك يعني يكذب عليها ماقال ليماه ماوالو هي حجج واهية لا محل لها في الإعراب .....

    ثانيا....
    صح يدخلو في علاقة ههه وبلاك يحبها وتحبو وحتى يتزوجو وأغلبهم إذا قعدوا 4 أشهر راهم ملاح ههه...يعني تبدأ المشاكل بتدريج يكون عندهم احساس بعدم الأمان هو يشك فيها وهي تشك فيه باعتبار عندهم سوابق في الفيسبوك ههه و تكثر الصراعات والنزاعات وعلى أتفه حاجة تنوض الحرب حتى أنو يوصلو للمحال ويستسلم الزوج أو الزوجة ويفكو الرابطة الزوجية وإذا كانت حامل نورمال هو مايرجعها وهي ماترجعش يعني عزة نفس وضحية أكيد الطفل لي جاي لدنيا .....

    وأكثر حاجة تقتلني المرأة المتزوجة لي عندها فيسبوك وتحكي مع راجل أجنبي يعني غريب عليها وتلقاهاتحكي معاه وتشكيلو همومها الزوجية وتقول راجلي ماشي رومانسي وأنا نعاني من الحرمان العاطفي ...و ...و..الخ وهو شغل يبدأ يواسي فيها هههه ويكتلبها كلمات عن حب و خواطر وهي عاجبها الحال حتى تبادلوا نفس الشعور. ..وتلقى رجلها مسكين كالأطرش في الزفة... يخدم عليها وداير فيها كونفيونس وخيرها مابين ألاف الفتيات وجابها لدار و وبعد تهدر فيه وتقول ماشي رومانسي هي حابه تعيش كي المسلسلات التركية عنبالها صح ياك راهم غير يمثلو ...وأكيد إذا اكتشف بلي تخون فيه وطلقها أنا معاه في رايو سورتو إذا كان إنسان لاباس بيه .....سؤالي لهذه المرأة ....بعد ما خنتيه ...كي يجي زوجك لدار كيفاه تقدري تشوفي فيه ؟ وأكيد ربي راح يحاسبك إلا إذا تبتي وهو سامحك....

    و كاين رجال يخونو نساهم عن طريق فيسبوك ...يبدأ يهدر ويقول أنا ماشي متزوج ويحكي مع لبنات نورمال ويخون في مرتو لي معمرتلو الدار وتلقاها دير البسيبل باش يرضى عليها وهو معلابالوش أصلا ...علابالي ربي محللكم 4 نساء بصح في الحلال ماشي في الحرام ...وإذا اكتشفت الزوجة وناظت الحرب يقولها أنا ربي محللي 4
    نورمالمو يقلها اسمحيلي لالا يزيد يكمل عليها ...أغلبية النساء يصبروعلى الخيانة سورتو إذا كان عندهم دراري ...


    أنا شخصيا معنديش فيسبوك وعمري مادرتو ومراحش نديرو أبدا هذا وعد قطعته على نفسي .....

    أنا لا أظلم أحد ولست أعمم كاين نساء ورجال الله يبارك عليهم...

    المهم إليكم الخط شاركوني أرائكم


     
    قطر الندىdz, dahman kz, عماد خطاب و 7 آخرون معجبون بهذا.
    صفاءdz, ‏28 ديسمبر 2017 على 05:51
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    قسم الرياضة البدنية
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اولا يعطيك الصحة اختي صفاء على الموضوع القيم
    و هذا الموضوع صراحة كثيرا ما أسال الحبر في الصحف
    و كثيرا ما كان موضوع للحديث في المحطات و البرامج
    ...
    الخيانة الالكترونية ... على كل حال كل من يقع في هذا الشرك الالكتروني ماعليه الا ان يلوم نفسو
    لان كل شي باين ... الحق باين و الباطل باين ... و الصادق باين و الكاذب يبان يبان
    و خاصة مع الفيس بوك هذا و المكر تاع الفايبر و الايمو و كل ما هو وسيلة للدخول لديار الناس
    ...
    ياابن عمي قاشي راهم دخلو لديار الناس بالحرام عن طريق الوسايل هذي ...
    طفلة مستورة في دارها ... على علاقة الكترونية محرمة مع واحد ما يخافش ربي
    و هذاك داخل لديار الناس بالحرام و طايحهلم ع الزرع ههه بالالكترونيات هذي
    و الله العظيم يا راه كشفان الستر صاري بالتكنلوجيا هذي ...و الله يسلكها على خير
    الحرمة نقصت ... و النيف قل الا من رحم ربك ...و الله يجعل الخير
    ...
    شكرا اختي صفاء على الموضوع المهم



     
    Malika Tlm, بشرى ملاك و صفاءdz معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏28 ديسمبر 2017 على 20:08
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم صفاء
    انا فالاخير عجبني انك قلت ما عنديش فايس بوك ومانيش راح نديرو وعارفة الديڨات هذو كامل شوفي نقولك
    المشكل مش فالفايس الفايس مجرد صفحة إلكترونية والمربي من عند ربي بزاف بنات ونسا متزوجات دايرين فايس وجامي غلطوا وما يستضيفوش ولو عندهم أصدقاء عندي فايس وعندي أصدقاء وبدات بالسلام عليكم وماوالت فالسلام عليكم علبالك علاه انا اللي نحكم فروحي مش الفايس يحكم فيا بمعمنى ما تجيش طفلة هي تحوس عالراجل بالشمعة ويعطيك بڨرة وشافت رومي أول ما يقولها سلام وتبدا هات يا حنان لالا أختي الفايس أو الواقع كيفكيف يعني اللي تدراڨي الرجال فالفايس دايرتها برا واللي خاين مرتوا فالفايس خاينها فالواقع
    اما قصة انو يتزوجو فالفايس ويطلقوا اهنا اسمحيلي لالا نعرف ناس تزوجو فالمنتديات راهم اسعد زوجين يشرفني نقولك كنت سبب زواج عضوين فمنتدى آخر ونأكدلك ولا مرة هدر معاها ولا هدرت معاه عرف رأيها مني وانا حكيت مع يماها وفعلا راح لباباها وخطبها وهوما بعاد هي في ولاية وهو في ولاية وراهم عندهم طفل وعايشين لاباس بيهم صحبتي تزوجت من خلال فايس وراهي لاباس عليها معاه يعني كاين وكاين الخلاصة نقواك إحنا وتخنامنا مش فايس نحكم روحي ونعرف إنوا ما يزعزعني حتى راجل ولو نحل الف باجا ماراح نتعدى ولا نسمح لواحد يتعدى حدودومعايا نميز نشوف بدا يزغد بلوكي ديركت ولو انا عندي سبعة أصدقاء وبرك ونعرفهم من سنوات يعني يا صفاء الخيانة فالمخ والعوج فالمخ كل شي منا إحنا لا فايس لا تويتر
    مشكورة أختي
     
    بشرى ملاك, Malika Tlm, قمر الوادي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏28 ديسمبر 2017 على 20:35
    #3
  4. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    سلام عليك
    شكرا اختي صفاء موضوع يستحق النقاش
    لي للعودة غدوة كي نجيب لميكرو هه
    منقدرش نكتب جرنان بالتليفون ههه
    ميغسي ختيتو ع الموضوع
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏28 ديسمبر 2017 على 22:08
    #4
  5. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلاااااام صلاح
    أسعدني مرورك الراااائع
    وأنا نقول الفيس بوك خرب
    بزاف بيوت ربي يسترنا
    على العموم الله يهدي ماخلق

    مرسي صويلح
     
    التعديل الأخير: ‏29 ديسمبر 2017 على 06:20
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏29 ديسمبر 2017 على 06:08
    #5
  6. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلام ليليا
    شكرا لمرورك على الموضوع
    أنا قلت أنو كاين نساء الله يبارك عليهم أما بنسبة وحدة متزوجة وتهدر مع رجال أنا هاذي ضدها ...وأرفض تماما زواج عن طريق الفيسبوك أو الأنترنت أنا بيا شفت ناس تزوجو عبر الفيسبوك وثم ثم طلقو راني مانيش نحكي برك هذه تجارب أناس أعرفهم ...الوحدة تخلي ربي يجيبلها مكتوبها علاه دور عليه هي ...والعلاقات التي تأتي قبل الزواج هي أصلا محرمة ...
     
    صفاءdz, ‏29 ديسمبر 2017 على 06:15
    #6
  7. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    أهلا أختي لا شكر على واجب وراني نستنى تدخلك في الموضوع ...ماطوليش ههههه
     
    صفاءdz, ‏29 ديسمبر 2017 على 06:17
    #7
  8. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    أرض الخير
    الخيانة الالكترونية...المشاعر الالكترونية...المعريفة الالكترونية...
    ومنها القلوب الالكترونية...قصة كُتبت بألم ولازالت تُخط بألم، فمتى تقول المحابر (كفى)؟؟؟
    سأذهب لنفس رأي الغالية ليليا، الحلال بيّن والحرام بّين..
    من تريد الخيانة ستخون ولو في زجاجة مغلقة، بقليل من الوعي وكثير من التربية السليمة ستفرق البنت بين الكذب والحقيقة..
    والاكيد انه ليس كل مايلمع ذهباً، وليس كل اخضر حشيشاً؛ ماذا ننتظر من ( عنزة) تريد حشيشاً وكفى وبأي طعم او لون ، المهم تسد جوعها؟؟؟
    كذلك الأمر يرجع ل(تيس) ( حاشاكم) يريد مرجًا اخضرا ليتباهى بحصيلة انتصاراته في جلسة سمر..
    الأمر كله يرجع ( للفراغ العاطفي) فالاحتياج يبدأ من البيت ، وما أدراكِ ببيوتنا الجزائرية وكمية التراكمات والعقد النفسية والمشاكل التي تنتظر حلولاً...
    فراغ سببه غياب الحوار ، غياب السند، غياب الأدوار وإلقاء كرة المسؤولية للغير ...
    ماذا ننتظر بعد كل هذا؟؟ اكيد ان الفتاة ستبحث عن مستمع والفتى سيبحث عن مستمعة ؟؟؟
    المشكلة واضحة جذورها فإن هي اقتصت صلح الحال وان هي زادت في التغلغل فسد الأمر كله..
    شكرا ع الموضوع
    رغم ان الكلام سيطول اكثر الا انني ساكتفي هنا..
     
    Malika Tlm و صفاءdz معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏29 ديسمبر 2017 على 06:48
    #8
  9. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    أولا صباح النور
    كلامك في الصميم ..بصح لوكان المرأة لماكثة بالبيت ملقاتش فيسبوك أكيد مراحش تخون رجلها بسكو يفيق لها ...و شيطان يجي في حين شخص يولي ضعيف ويلعبلو بعقلو ...وأنا راني نحكي على خيانة الفيس بوك بتحديد ... وأنا مرانيش نحكي عن نساءكامل ...شخصيا منحبش نعمم تجور نستعمل كلمة(بعض)
    وبارك الله فيك أختي ....
     
    قمر الوادي معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏29 ديسمبر 2017 على 07:10
    #9
  10. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    وفيك بارك الله...
    وقديماً بدون انترنت خانت النساء وخان الرجال...
    ما الجديد؟؟؟ قنبلة ( النت)؟؟؟
    ان كانت ( نيّة الخيانة) هي الفتيل الموجود في البيت فستشتعل بمرور الزمن، ...
    من ارادت ان تخون ستخرج من بيتها او تُدخِل لبيتها او تهاتف او .او....او.....
    ومن اقتنعت بما لديها وملك عقلها قبل قلبهاوكانت حكيمة وواعية في تصرفاتها لم تزل أناملها ولا عِرضها ...
    الأكيد اننا نتكلم عن عيّنات من ذاك وتلك...
    سلمت اناملك
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏29 ديسمبر 2017 على 09:49
    #10
  11. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    إلا أننا نختلف في الرأي لكن أحترم رأيك
    شكرا ليك ختي
     
    قمر الوادي معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏29 ديسمبر 2017 على 10:21
    #11
  12. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    الجزائر
    إلا أننا نختلف في الرأي لكن أحترم رأيك
    شكرا ليك ختي
     
    قمر الوادي معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏29 ديسمبر 2017 على 10:21
    #12
  13. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضو مُشارك ::

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    عين تموشنت
    أختي أنت تتكلمين عن نفس بشرية وليس عن ملاك

    ولعلك تعرفين قصة العابد الزاهد الدي كان من بني إسرائيل فارتد عن دينه بسبب فتنة إمرأة

    حتى لو كانت الفتاة مؤدبة وليست لها نية للخيانة فإنها معرضة للفتنة إن لم تبتعد عن موجباتها !!

    وهل تعتقدين أن كل من خان كانت الخيانة في نيتهوة تجول في خاطره !!! لا هناك من فتن في رمشة عين

    والواجب على الإنسان أن يتق حدود الله ولا يتجاوزها بحجة أنه يستطيع التحكم بنفسه

    قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن قلوب العباد بين إصبعي من أصابع الرحمان يقلبها كيف يشاء

    فعلى الإنسان أن يقر بضعفه ولا يغتر بنفسه ويقول أنا وأنا وأنا وأن يلجأ دائما إلى الله سبحانه كي لا يتركه مع نفسه

    لأن إن تركك الله سبحانه مع شيطانك بدون اعانة منه فإنه سيفعل بك العجائب وقد فعل ما أكثر بمن هم أفضل منك من خيار خلق الله ؛ حتى آدم عليه السلام لم يخطب بباله يوما أنه سيعصي ربه

    نسأل الله أن لا يكلنا إلى نفسنا طرفة عين
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    الفارس النبيل, ‏29 ديسمبر 2017 على 12:50
    #13
  14. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضو مُشارك ::

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    عين تموشنت
    باراك الله فيك

    ضحكتني تاع إدا إكتشف خيانتها يطلقها هههه ياو إدا ما قتلهاش راها خرجت سلامات ونقولوا الحمد لله

    ولدي إضافة وهو أنه ليس الفايسبوك وحده بل كل مواقع التواصل الإجتماعي

    ولا فائدة من قرار المرأة في بيتها وروحها تجوب كل القارات
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    الفارس النبيل, ‏29 ديسمبر 2017 على 12:52
    #14
  15. الفارس النبيل

    الفارس النبيل :: عضو مُشارك ::

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    عين تموشنت

    سمحيلي أختي بصح راكي غالطة بزاف بزاف !!

    أما بالنسبة للزواج عبر الفايسبوك فنعم إن كان عن طريق المحارم ، كأن تتكلم أخته مع الفتاة أو يتكلم أخوها معه هو

    وليس أن يتكلما هما مع بعض
     
    ليليا مرام و صفاءdz معجبون بهذا.
    الفارس النبيل, ‏29 ديسمبر 2017 على 12:54
    #15
  16. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    حبيبتي صفاء انا ماعندي فيسبوك ولا غيره ممنوع عليا منعا تاما حتى راجلي ماعندهش ويكره كل مواقع التواصل ماعنده لا فايبر لا ماسنجر لا واتساب مايبغيهمش ومانعهم عليا ماعدا لفايبر بسيف وبتحلال باش خلاني درته غير باش نحكي مع خواتاتي متزوجين بعيد وتعرفي لغاشي قاع يحوسو على لڨراتوي ههههههه
    اما بالنسبة لرايي فلفيسبوك كيما قالت ليلوش هادي تبقى على تربية وضمير الشخص ولي يبغي يخون ماشي غير بالفيسبوك كاين الخيانة ديراكت ههههه ولي تحكي مشاكلها مع زوجها للناس عيب هادو اسرار زوجية تبقى بناتكم وتحلوها بيناتكم مادخلي حتى واحد مهما كانت صفته...
    ونعرف اشخاص عندهم فيسبوك وخاطيهم كيما كاين متزوجين ودايرين حالة فالفيس حاسبين نورمال وكي تقوليلهم يا ويلكم حرام تقولك هدا آمي زعما صديقها برك بصح حتى الصداقة عندها حدود ماشي تحكو لكلام طايح وهو ناوي نوايا خبيثة وتقوليلي صديق...
    الله يهدينا وماتغيبيش بزاف علينا رانا نتوحشوك صفصف...
     
    ليليا مرام و صفاءdz معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:07
    #16
  17. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    دوووووم ضحك هههه
    وشكرا على مرورك العطر
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:09
    #17
  18. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    أهلا وسهلا خيتي نور موضوعي بوجودك والله ...أما عن نساء لعندهم فيس بوك حرية شخصية لازم برك يعرفو كيفاه يتعاملو معاه ...أما أنا فمعنديش فيس بوك ..وماشي حابة نديرو
    وربي يحفظك خيتي
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:16
    #18
  19. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم
    معليش خويا راني غالطة الله يغفرلي كل واحد حر في وجهة نظروا
    الفايس ثاني لازملوا محرم ومنكم نستفيد
    شكرا على المداخلة
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:24
    #19
  20. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    ختي شقيقتي تعرفت على واحد فلفيسبوك صح لكلام كان عنده حدود وانا شاهدة ومايسكنش حتى في نفس بلدتنا وتزوجو وعندها ولد وبنت معاه لا محرم لا والو وراهي عايشة اروع عيشة خرج ولد فاميلة تاع الصح
     
    صفاءdz و ليليا مرام معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏29 ديسمبر 2017 على 13:26
    #20
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